Découvrez les codes secrets Netflix

Si vous êtes un inconditionnel de Netflix*, vous avez sans doute déjà utilisé ses genres principaux (action, classiques, horreurs, etc.) afin de parcourir ses différents choix de films. Et vous êtes peut-être également tombé sur des catégories plus spécifiques (policiers, arts martiaux, westerns, etc.).

Mais les codes secrets Netflix vous permettent une recherche plus détaillée en découvrant des genres de films que vous ne trouveriez pas par une simple navigation.