Holen Sie sich Netflix-Geheimcodes, um alle Filme freizuschalten.

Netflix-Hauptgenrecodes

Melden Sie sich in Ihrem Computerbrowser bei Netflix an und klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf Filme. Wählen Sie im Dropdown-Menü Genres die Option Komödien. Schauen Sie sich die Adressleiste an, und Sie werden diese URL sehen:

www.netflix.com/browse/genre/6548

Die letzte Zahl, 6548, ist der Netflix-Genre-Code für Komödien. Fahren Sie fort, indem Sie nach unten scrollen, und Sie werden feststellen, dass einige Genres enger definiert sind als andere. Komödien zum Beispiel werden in Subgenres unterteilt, die jeweils einen eigenen Genrecode am Ende ihrer URL haben:

Schwarze Komödien (869)

Internationale Komödien (852492)

Late-Night-Komödien (1402)

Mockumentarys (26)

Politische Komödien (2700)

Romantische Komödien (5475)

Satiren (4922)

Slapstick-Komödien (10256)

Sport-Komödien (5286)

Stand-up-Comedy (11559)

Teenager-Komödien (3519)

Jedes Genre und Subgenre von Netflix hat seinen eigenen Code, der, wenn er am Ende der URL-Zeichenkette wie folgt hinzugefügt wird … www.netflix.com/browse/genre/[Genre-Code] … Sie auf die Seite der Filme bringt, die in diese Kategorie passen.