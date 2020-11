Ottieni i codici segreti di Netflix per sbloccare tutti i film

Come utilizzare i codici per genere con l'app di Netflix

Se desideri esplorare i generi di Netflix sul tuo telefono, tablet, smart TV o console di gioco, dovrai utilizzare l’app di Netflix. Dal momento che l'app non utilizza gli URL, non ti sarà possibile inserire i codici per genere come descritto sopra.

Ma esiste comunque un modo per visualizzare le categorie nascoste utilizzando l'app di Netflix. Accedi all'app e seleziona la funzionalità Cerca. Scrivi un genere nella barra di ricerca, ad esempio Anime di fantascienza, e scorri in fondo alla pagina, dove troverai elencati i generi suggeriti sotto “Dai un'occhiata ai titoli correlati a”, incluso quello che stavi cercando.