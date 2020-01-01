Filmlerin tamamına erişmek için Netflix'in gizli kodlarını edinin

Netflix ana türlerin kodları

Bilgisayarınızın tarayıcısından Netflix'e giriş yapın ve en üstteki araç çubuğundan Filmler'e tıklayın. Aşağı açılan Türler menüsünden Komedi'yi seçin. Adres çubuğuna baktığınızda şu URL'yi göreceksiniz:

www.netflix.com/browse/genre/6548

Son numara, 6548, Komediler için Neflix tür kodudur. Aşağıya kaydırarak gezinmeye devam edin, ve bazı türlerin diğerlerine göre daha dar tanımlandığını göreceksiniz. Örneğin, Komediler alt türlere bölünmüştür, her biri URL sonunda kendine ait tür koduna sahiptir:

Kara Mizah (869)

Uluslararası Komedi (852492)

Gece Yarısı Komedisi (1402)

Sahte Belgesel (26)

Politik Komedi (2700)

Romantik Komedi (5475)

Hiciv (4922)

Güldürü Komedisi (10256)

Spor Komedisi (5286)

Stand-up Komedi (11559)

Ergenlik Komedisi (3519)

Netflix'in her türü ve alt türü kendine ait bir koda sahiptir ve URL dizisinin sonuna aşağıdaki şekilde eklendiğinde…

www.netflix.com/browse/genre/[tür kodu]

…sizi o kategoride bulunan filmlerin sayfasına götürecektir.