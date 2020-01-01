Filmlerin tamamına erişmek için Netflix'in gizli kodlarını edinin
Bir Netflix* hayranıysanız, büyük ihtimalle film kütüphanesine göz atmak için ana türlerin (Aksiyon, Klasik, Korku, vs.) hepsini kullanmışsınızdır. Ve daha spesifik kategoriler ile de karşılaşmışsınızdır (Polisiye Aksiyon, Dövüş Sanatları, Kovboy Filmleri, vs.).
Ama Netflix'in gizli kodları, menüde gezinerek bulamayacağınız niş film türlerini ortaya çıkararak daha detaylı arama yapmanızı sağlar.
Netflix ana türlerin kodları
Bilgisayarınızın tarayıcısından Netflix'e giriş yapın ve en üstteki araç çubuğundan Filmler'e tıklayın. Aşağı açılan Türler menüsünden Komedi'yi seçin. Adres çubuğuna baktığınızda şu URL'yi göreceksiniz:
www.netflix.com/browse/genre/6548
Son numara, 6548, Komediler için Neflix tür kodudur. Aşağıya kaydırarak gezinmeye devam edin, ve bazı türlerin diğerlerine göre daha dar tanımlandığını göreceksiniz. Örneğin, Komediler alt türlere bölünmüştür, her biri URL sonunda kendine ait tür koduna sahiptir:
Kara Mizah (869)
Uluslararası Komedi (852492)
Gece Yarısı Komedisi (1402)
Sahte Belgesel (26)
Politik Komedi (2700)
Romantik Komedi (5475)
Hiciv (4922)
Güldürü Komedisi (10256)
Spor Komedisi (5286)
Stand-up Komedi (11559)
Ergenlik Komedisi (3519)
Netflix'in her türü ve alt türü kendine ait bir koda sahiptir ve URL dizisinin sonuna aşağıdaki şekilde eklendiğinde…
www.netflix.com/browse/genre/[tür kodu]
…sizi o kategoride bulunan filmlerin sayfasına götürecektir.
Netflix'in gizli kategori kodları
Şimdi eğlenceli kısmı. Anasayfadan başlayarak kategorilere tıklayarak görüntüleyebileceğiniz çok daha fazla alt tür bulunmaktadır. Bunlara aşağıdakilere benzer seçenekler dahildir:
Oryantal dans (3054)
Mahkeme Komedisi (599)
Rock Müzik Belgeseli (4649)
Zombiler (3719)
Hatta aşırı spesifik de olabilirsiniz:
Açık Denizde Korku Filmleri (45028)
1970'lerden Fransızca Korku Filmleri (2132)
Bağımsız Kitap Uyarlaması Reşit Olma Dramaları (3010)
Kuklaların başrolde olduğu Güzel Hissettiren Çocuk ve Aile Filmleri (2663)
Blu-ray'de Sürükleyici Çizgi Roman ve Süper Kahraman Filmleri (4907)
Ve evet, merak ediyorsanız, “Açık Denizde Korku Filmleri” Netflix'in “Sharknado 1, 2, 3 ve Diğer Berbat Köpekbalığı Filmleri” için gizli kodudur.
Netflix uygulamasında tür kodları nasıl kullanılır
Netflix türlerine telefonunuz, tabletiniz, akıllı TV'niz veya oyun konsolunuz üzerinden bakmak istiyorsanız Netflix uygulamasını kullanmanız gerekir. Uygulama URL desteklemediğinden dolayı, tür kodlarını yukarıdaki gibi giremeyeceksiniz.
Ancak Netflix uygulaması ile gizli kategorileri görüntülemenin bir yolu var. Uygulamaya giriş yapın ve Arama özelliğini kullanın. Arama çubuğuna Sci-Fi Anime gibi bir tür yazın, daha sonra aradığınız türün de dahil olduğu “İlgili yapımlara göz atın” altında listelenen türleri bulmak için sayfanın en altına kaydırın.
Netflix'in bütün gizli kodları
Her nedense, Netflix bu alt türleri hiç açıklamadı. Neyse ki, birkaç girişimci ruh kapsamlı bir tür, alt tür ve kodlar listesinin izini sürdü ve bir katalog haline getirdi. Bu, çok uzun bir liste, bu yüzden göz atmak için tarayıcınızın Sayfada Bul özelliğini kullanın:
* ExpressVPN telif haklarını ihlal etme amacı ile kullanılmak için hedeflenmiş bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN'in Hizmet Şartları'na ve Netflix Kullanım Şartları'na göz atın.
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