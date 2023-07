Det kan hende at enkelte tjenester eller nettsteder ikke fungerer som de skal hvis du bruker annonseblokkering. Hvis dette skjer, kan du enkelt deaktivere funksjonen midlertidig i innstillingene for avansert beskyttelse.

Nei, de vil fortsatt fungere uten et ExpressVPN-abonnement. Du trenger bare et ExpressVPN-abonnement for VPN-funksjoner.

Trenger jeg et ExpressVPN-abonnement for å bruke disse avanserte beskyttelsesfunksjonene?

Listene over blokkerte nettsteder og sporere oppdateres jevnlig for å dekke de siste truslene.

Still inn tidspunkter for internettilgang og blokker nettsteder for voksne

