Als je van online gamen houdt en geïnteresseerd bent in privacy, bekijk dan deze videogames over hacken, cyberbeveiliging en surveillance. Ze zijn niet alleen leuk, maar ze zijn ook ontworpen om spelers een nieuwe kijk op deze activiteiten te geven.

Het genre hacking: een groeiend gamefenomeen

Hacken en privacyfictie zijn niet echt nieuwe genres — in films en boeken komen deze onderwerpen al een tijdje aan bod. Maar videogames bieden een nieuwer medium voor deze verhalen, die zich op verschillende manieren kunnen ontvouwen afhankelijk van de keuzes van de spelers. Op deze manier wordt het verhaal in de handen van het publiek gelegd.

Opvallende games zijn er niet veel, maar het aantal groeit. Zach Barth, ontwikkelaar en oprichter van Zachtronics, heeft gezegd dat videogames over hacken rechtstreeks zijn geïnspireerd door films en televisie uit de jaren ’80 en ’90 en dat de huidige stijging in populariteit van het genre het resultaat is van cyclische nostalgie.

Hier zijn onze favorieten om als hacker of overheidsmonitor aan de slag te gaan. Ready, player one?

Top games met surveillance-thema

10. American Arcadia (2023/24)

9. Don’t Feed the Monkeys (2018)

8. Her Story (2015)

7. Operation: Tango (2021)

6. Orwell (2016)

5. Hacknet (2015)

4. System Shock (1994)

3. Not For Broadcast (2020)

2. Papers, Please (2013)

1. Watch Dogs (2014)

10. American Arcadia (2023/24)

Jullie rollen: een kantoorbediende en een theatertechnicus

Oké, deze is nog niet uit, maar het uitgangspunt is te goed om niet te benoemen. Het spel speelt zich af in de fictieve stad Arcadia, een retro-futuristische metropool uit de jaren 70. De inwoners leven een luxueus leven, zonder te beseffen dat hun leven dag en nacht wordt uitgezonden in een Truman Show-achtige reality-tv-serie.

Spelers nemen verschillende rollen aan in twee speltypen:

Als 2.5D-platformer waarin je speelt als Trevor, een bescheiden kantoorklerk die moet ontsnappen aan deze dystopische vertoning van vermaak; en

Als first-person hacker waarin je Angela speelt, een podiumtechnicus die vastbesloten is om Trevor te helpen ontsnappen.

2. Over aan beide kanten van het vergrootglas staan gesproken.

American Arcadia wordt in de periode 2023-2024 op verschillende platforms uitgebracht.

9. Do Not Feed the Monkeys (2018)

Jouw rol: een bewakingsagent

Do Not Feed the Monkeys wordt aangekondigd als een voyeur-simulator en plaatst je in de rol van een spion en het nieuwste lid van de Primate Observation Club: een schimmige groep die mensen in de gaten houdt via bewakingscamera’s en gecompromitteerde webcams.

Het spel bestaat uit het in de gaten houden van vreemden via verschillende live videofeeds en het verzamelen van informatie over hen.

Hoewel spelers wordt geadviseerd om interactie met mensen die onder toezicht staan te vermijden, is het mogelijk om ze te helpen, af te persen, te ontmaskeren of te saboteren.

Dus, zou jij de apen voeren?

Spelen of niet? Spelen! Do Not Feed the Monkeys is een geweldige indie-komedie die zowel satire als morbide nieuwsgierigheid bevat.

Speel dit als je hield van: Dave the Diver en Not For Broadcast

8. Her Story (2015)

Jouw rol: een anonieme onderzoeker

Her Story speelt zich af in 1994 en volgt het mysterie van een vermiste man en de jacht naar zijn verblijfplaats. Spelers moeten de politie-interviews met Hannah Smith, de vrouw van de man, doornemen om de waarheid te achterhalen.

Het spel is een interactieve film die gebruik maakt van een combinatie van live actiebeelden en een oude desktopgebruikersinterface. Naarmate het verhaal vordert, wordt het duidelijk dat er meer achter de schermen gebeurt en dat Hannah meer weet dan ze laat merken.

Spelen of niet? Spelen! Her Story is een uitzonderlijke en aangrijpende thriller die je het gevoel geeft dat je een echte detective bent die politiedossiers doorzoekt.

Speel dit als je hield van: Telling Lies en Immortality

7. Operation: Tango (2021)

Jouw rol: een hacker of spion

Operation: Tango is een ontzettend leuk coöperatief avonturenspel met een spionagethema waarin spelers kunnen kiezen tussen spion of hacker om missies met een hoge inzet te voltooien. Het doel is om nauw samen te werken en te communiceren met je partner om uitdagingen te voltooien en vijanden te slim af te zijn in een high-tech wereld in de nabije toekomst.

Perfect om met een goede vriend of partner te spelen.

Spelen of niet? Spelen! Operatie: Tango is het enige spel in deze lijst dat speciaal is bedoeld voor multiplayer, waardoor de missies nog spannender worden.

Speel dit als je hield van: It Takes Two, Tick Tock: A Tale for Two, de We Were Here-serie

6. Orwell (2016)

Jouw rol: hoofd nationaal toezicht

De speltitel zegt het al. Orwell: Keeping an Eye on You is een episodische hacksimulator van Duitse ontwikkelaar Osmotic Studios, waarin je de rol aanneemt van Big Brother — ja, dat lees je goed. Het spel speelt zich af in een land genaamd The Nation dat wordt geregeerd door een autoritaire regering genaamd The Party. Als staatsagent moet je de burgers van The Nation in de gaten houden om vast te stellen wie er achter een reeks terroristische aanslagen zit. Je krijgt volledige toegang tot internetinformatie, persoonlijke communicatie en privédossiers van burgers om je missie te ondersteunen.

De CEO van Osmotic, Daniel Marx, heeft verklaard dat een van de belangrijkste invloeden op de game het uitlekken in 2013 was van duizenden zeer geheime documenten door Edward Snowden, waarin een wereldwijd surveillanceprogramma werd beschreven. Het ontwikkelingsteam wilde een moreel dilemma creëren voor spelers die moesten kiezen welke gegevens van burgers zouden worden doorgegeven aan The Party. Het doel was om een gevoel van ongemak te creëren door spelers persoonlijke gegevens te laten doorzoeken en persoonlijke dingen te laten vinden die ze eigenlijk niet mochten zien. Verschillende lagen van privacy werden overwogen bij het creëren van burgergegevens, variërend van openbare bronnen (bijv. websites en posts op sociale media) tot privébronnen (bijv. telefoonopnames en chatberichten).

Spelen of niet? Spelen! Er is iets spannends aan de voyeuristische elementen van Orwells gameplay. Let wel, in het echte leven zijn we helemaal tegen dit soort inbreuk op de privacy, maar in fictie? Het is allemaal een beetje leuk.

Speel dit als je hield van: This Is the Police, Her Story, de Simulacra-serie

5. Hacknet (2015)

Jouw rol: een hacker die mysteries oplost

Hacknet werd in 2015 uitgebracht en is ontwikkeld door Matt Trobbiani met zijn eenmanszaak Team Fractal Alligator. Hacknet is een op een terminal gebaseerde hacksimulator waarin je de instructies volgt die zijn achtergelaten door een hacker genaamd Bit die onlangs op mysterieuze wijze is overleden. Bit was de maker van ’s werelds meest ingrijpende beveiligingssysteem. Omdat Bit al 14 dagen geen toegang meer heeft gehad tot zijn systeem, is er een beveiliging ingeschakeld die een automatische e-mail stuurt naar één ontvanger: jij! Aan jou de taak om persoonlijke informatie door te spitten en de hebzucht van bedrijven bloot te leggen.

Trobbiani wilde een realistische hackervaring creëren die spelers een aantal fundamentele technische en beveiligingsvaardigheden bijbrengt. Wat privacy en veiligheid betreft, werd Hacknet ontwikkeld om de veranderende aard van persoonlijke informatie op het internet via sociale media te weerspiegelen. In het originele einde, dat uit de game is geknipt, konden spelers kiezen of ze een schakelaar moesten omzetten om alles voor altijd openbaar te maken voor iedereen, of dat ze alles voor altijd privé moesten maken. We weten niet zeker wat enger zou zijn!

Spelen of niet? Spelen! De gameplay en gebruikersinterface van Hacknet zijn zeker uniek en vereisen een beetje geduld, want er is een leercurve. Maar als je eenmaal aan de slag gaat, is het heel boeiend.

Speel dit als je hield van: Uplink, TIS-100, Shenzhen I/O

4. System Shock (1994)

Jouw rol: een hacker die ravage aanricht

Wat een absolute klassieker. System Shock, dat in 1994 werd uitgebracht, is een first-person actie-avonturenspel met RPG-elementen waarin de hoofdpersoon een anonieme beveiligingshacker is. Tijdens een poging om de database van Citadel Station te hacken, een ruimtestation dat eigendom is van de TriOptimum Corporation, wordt je personage betrapt en voor een ultimatum gesteld door Edward Diego, een TriOptimum-leidinggevende. De deal? Je moet de sinistere kunstmatige intelligentie SHODAN hacken die Citadel Station bestuurt. Als dit lukt, wordt de hoofdpersoon een geavanceerd neuraal implantaat beloofd. SHODAN wordt gehackt en de ethische en morele programmering wordt verwijderd, waarna de controle over het systeem wordt overgedragen aan Diego. Het spel begint zes maanden later en SHODAN is losgeslagen en heeft Citadel Station overgenomen. Robots lopen vrij rond en zijn geprogrammeerd voor agressie en de overgebleven menselijke bemanningsleden zijn veranderd in mutanten of cyborgs.

Ontwerper Austin Grossman verklaarde dat de anonieme hoofdpersoon was ontwikkeld als iemand die “interessant moreel gecompromitteerd” was en persoonlijk betrokken was bij de hachelijke situatie waarin hij of zij zich bevond. System Shock was oorspronkelijk ontworpen als een realistische hacksimulator, maar werd later vereenvoudigd nadat uitgever Origin Systems besloot dat het te moeilijk was voor spelers.

Spelen of niet? Spelen! System Shock is enorm invloedrijk en zonder System Shock zouden Deus Ex en BioShock misschien niet bestaan. Het is ook een geweldige nostalgische reis terug naar de jaren ’90 met een retro look en feel.

Speel dit als je hield van: de BioShock-serie, de Deus Ex-serie, Cyberpunk 2077

3. Not For Broadcast (2020)

Jouw rol: een propagandamaker

Hier is er een met een leuke twist! Not For Broadcast is een propagandasimulator die begin 2020 is uitgebracht door NotGames. Je hebt de leiding over National Nightly News, een gigantisch nieuw mediabedrijf dat samenwerkt met een snel opkomende autoritaire regering, en je moet bepalen wat het publiek te zien krijgt. Het is jouw taak om te bepalen welke verhalen en onderwerpen veilig kunnen worden uitgezonden en welke moeten worden gecensureerd.

De ontwikkelaars van NotGames zijn grote fans van dystopische fictie en wilden een realistische uitzendsimulator maken die laat zien hoe een staat kan veranderen van een “democratie in een dystopie“. Het is een spel waarin keuzes belangrijk zijn: je krijgt opties over hoe het publiek politieke figuren zal zien, wat vervolgens resulteert in meerdere eindes op basis van je beslissingen. In tegenstelling tot andere vormen van dystopische fictie is Not For Broadcast eerder slapstick en satire dan regelrechte ellende en onderdrukking.

Spelen of niet? Zeker spelen! Dit is een van de meest creatieve en innovatieve spellen die we in tijden hebben gezien. Not For Broadcast is aan de korte kant, maar het maakt het goed met een aantal hartverscheurende scènes.

Speel dit als je hield van: Headliner: NoviNews, The Republia Times

2. Papers, Please (2013)

Jouw rol: een machtige grensbewaker

Papers, Please is een enorm succesvolle en zeer goed beoordeelde puzzelsimulator die zich afspeelt in het grimmige en fictieve dystopische Oost-Europese land Arstotzka. Papers, Please werd in 2013 uitgebracht en volledig ontwikkeld door maker Lucas Pope. Je kruipt in de huid van een grenswachter bij een migratiecontrolepost en moet immigratie- en reisdocumenten controleren — met inachtneming van grillige en steeds veranderende richtlijnen — en uiteindelijk bepalen wie legaal van en naar Arstotzka mag reizen. Het komt ook regelmatig voor dat je mensen met vervalste documenten moet aanhouden.

Bedenker Lucas Pope heeft verklaard dat de inspiratie voor de game voortkwam uit een combinatie van interesse in games die zich afspelen op ongewone plaatsen en het idee van een gamemechanisme dat zich richtte op de “macht van de inspecteurs” in relatie tot de “spanning voor de immigranten”. Een grote inbreuk op de privacy tijdens het gamen is de mogelijkheid om immigranten te fouilleren via een fouilleringsscanner om te bepalen of ze smokkelwaar smokkelen of explosieven verbergen. In tegenstelling tot de andere games in deze lijst richt Papers, Please zich volledig op analoge bewakingsmethoden.

Spelen of niet? Spelen! Papers, Please is niet voor niets zeer goed beoordeeld. De duistere sfeer en het zware onderwerp zijn ideaal om de morbide nieuwsgierigheid van een speler te bevredigen, vergelijkbaar met het Stanford-gevangenisexperiment. Maar wees voorzichtig: Met 20 verschillende eindes kun je in een oogwenk uren verliezen aan dit spel.

Speel dit als je hield van: Beholder, The Stanley Parable, Gunpoint

1. Watch Dogs (2014)

Your role: A hacker looking for revenge

Watch Dogs, uitgebracht in 2014, wordt beschouwd als een realistische kijk op de mogelijkheden van hacken in de hele stad. Je kruipt in de huid van Aiden Pearce, een hacker die een smartphone gebruikt om het openbaar vervoer te manipuleren, verkeerslichten te veranderen, telefoons te ontregelen, beveiligingssystemen te infiltreren en toegang te krijgen tot informatie en bankrekeningen van burgers. Watch Dogs speelt zich af in Chicago, dat fictief de eerste stad ter wereld wordt die een stadsbreed besturingssysteem implementeert dat is ontworpen om alle apparaten met elkaar te verbinden. Na de dood van zijn nichtje bij een aanslag op zijn leven gebruikt Pearce zijn hack-apps om de verantwoordelijken op te sporen.

Ontwikkelaar Ubisoft huurde Vitaly Kamluk, hoofd malware-expert bij Kaspersky Lab, in om ervoor te zorgen dat de hackmechanismen in het spel realistisch waren. Kamluk analyseerde samen met twee van zijn naaste collega’s een reeks geruchtmakende hacks, met name de Red October-hack, om Ubisoft te helpen bepalen wat haalbaar was op het gebied van de vaardigheden van hoofdpersoon Pearce. Toen Ubisoft de prestaties van het spel na de lancering analyseerde, ontdekten ze dat ongeveer 60% van de spelers anders tegen technologie aankeek en zich anders ging gedragen rond slimme apparaten.

In een vreemd geval van het leven dat kunst imiteert, was het derde deel in de serie, Watch Dogs: Legion, zelf het slachtoffer van een hack. In oktober 2020 beweerde de ransomware-groep Egregor de broncode van de game te hebben gestolen en online te hebben gelekt. Het is niet bekend of de broncode echt was of niet. Egregor was in dezelfde maand ook verantwoordelijk voor een aanval op gameontwikkelaar Crytek.

Spelen of niet? Spelen! Razendsnelle actiescènes, cinematografische beelden van filmkwaliteit en een strak geschreven verhaal — alles wat je nodig hebt voor een geweldige game. De alomtegenwoordigheid, almacht en alwetendheid van het spelen in de wereld van Watch Dogs zorgen voor een absoluut spannende rit.

Speel dit als je hield van: de Metal Gear Solid-serie, Control, de Assassin’s Creed-serie, de Infamous-serie

