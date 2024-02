Si vous aimez le gaming et que vous êtes préoccupé par la confidentialité en ligne, il est conseillé d’essayer ces jeux vidéo stimulants qui abordent divers sujets. Ils explorent le piratage, la cybersécurité et la surveillance numérique. Ces jeux ne sont pas seulement amusants, mais visent à enrichir la vision des joueurs sur ces questions cruciales.

Le hacking : un phénomène de plus en plus présent dans l’univers du gaming

Le piratage informatique et la préservation de la confidentialité ne sont pas des phénomènes récents. Depuis longtemps, le cinéma et la littérature se sont emparés de ces thématiques. Cependant, le monde du jeu vidéo offre une forme d’expression inédite, se manifestant diversement selon les décisions des joueurs. De cette manière, le public s’immerge et s’approprie l’histoire.

Les jeux vidéo de premier plan sont de plus en plus nombreux. Zach Barth, développeur et fondateur de Zachtronics, estime que les jeux vidéo mettant en scène le piratage informatique sont fortement inspirés par les films et la télévision des années 80 et 90, et que la popularité croissante de ce genre de jeux est le résultat d’un sentiment de nostalgie.

Voici notre sélection des meilleurs jeux pour tenter votre chance en tant que hacker ou agent du gouvernement :

Les meilleurs jeux vidéo sur le thème de la surveillance

10. American Arcadia (2023/24)

9. Don’t Feed the Monkeys (2018)

8. Her Story (2015)

7. Operation: Tango (2021)

6. Orwell (2016)

5. Hacknet (2015)

4. System Shock (1994)

3. Not For Broadcast (2020)

2. Papers, Please (2013)

1. Watch Dogs (2014)

10. American Arcadia (2023/24)

Vos rôles : employé administratif et technicien de scène

Ok, il n’est pas encore sorti, mais le pitch est trop intéressant pour ne pas en parler. Le jeu se déroule dans la ville fictive d’Arcadia, une métropole rétrofuturiste des années 70. Les habitants mènent une vie de luxe, sans savoir que leur vie est diffusée jour et nuit dans le cadre d’une série de téléréalité digne d’un Truman Show.

Les gamers incarnent différents rôles dans deux modes de jeu :

Dans la plateforme 2.5D, vous incarnez Trevor, un simple employé de bureau qui doit s’échapper de cet univers dystopique. Vous incarnez Angela, une technicienne de scène déterminée à aider Trevor à s’échapper.

Il s’agit bien d’être dans deux dimensions.

American Arcadia devrait être disponible sur différentes plateformes entre 2023 et 2024.

9. Do Not Feed the Monkeys (2018)

Votre rôle : un agent de surveillance

Présenté comme un simulateur de voyeurisme, Do Not Feed the Monkeys vous place dans le rôle d’un espion et du tout nouveau membre du Primate Observation Club : un groupe clandestin (appelés Monkeys) qui surveille les gens à l’aide de caméras de surveillance et de webcams piratées.

Le gameplay implique la surveillance d’étrangers sur différents flux de vidéo en direct ainsi que la collecte d’informations les concernant.

Bien que l’on recommande aux joueurs d’éviter toute interaction avec les personnes sous surveillance, il est possible de les aider, de les extorquer ou de les saboter.

Alors, allez-vous nourrir les Monkeys ?

Jouer ou ne pas jouer ? Jouez ! Do Not Feed the Monkeys est une excellente comédie indépendante qui tient à la fois de la satire et de la curiosité morbide.

Si vous avez aimé, jouez à : Dave the Diver et Not For Broadcast

8. Her Story (2015)

Votre rôle : un enquêteur anonyme

Se déroulant en 1994, Her Story suit le mystère d’un homme disparu et de la chasse pour le retrouver. Les joueurs sont chargés d’analyser les enregistrements de l’entretien de la police avec l’épouse de l’homme, Hannah Smith, afin de reconstituer la vérité.

Le jeu est un film interactif qui utilise une combinaison d’un enregistrement d’action réelle et d’un vieil interface utilisateur sur PC. Au fur et à mesure que l’histoire progresse, il devient évident qu’il se passe bien plus de choses en coulisses et que Hannah en sait plus que ce qu’elle prétend.



Jouer ou ne pas jouer ? Jouez ! Her Story est un thriller exceptionnel et saisissant qui vous met réellement dans la peau d’un vrai détective analysant les fichiers de la police.

Si vous avez aimé, jouez à : Telling Lies et Immortality

7. Operation: Tango (2021)

Vos rôles : Un hacker ou un espion

Operation: Tango est un jeu d’aventure coopératif extrêmement amusant sur le thème de l’espionnage qui permet aux joueurs de choisir entre le rôle d’un espion ou d’un hacker afin de réaliser des missions avec un enjeu important. L’objectif est de communiquer et de collaborer étroitement avec votre partenaire pour relever les défis et vaincre les ennemis dans un monde high-tech et futuriste.

Parfait pour jouer avec un ami proche ou un partenaire.

Jouer ou ne pas jouer ? Jouez ! Operation: Tango est le seul jeu dans cette liste à être multi-joueur, ce qui rend les missions encore plus excitantes.

Si vous avez aimé, jouez à : It Takes Two, Tick Tock: A Tale for Two, la série We Were Here



6. Orwell (2016)

Votre rôle : Responsable de la surveillance nationale

Tout est dans le titre du jeu ! Lancé en 2016 par le développeur allemand Osmotic Studios, Orwell: Keeping an Eye on You est un simulateur de piratage épisodique dans lequel vous prenez le rôle de Big Brother—oui, vous avez bien lu. Le jeu se passe dans un pays appelé The Nation (La nation en français) qui est dirigé par un gouvernement autoritaire appelé The Party (Le parti en français). En tant qu’agent de l’État, vous êtes chargé de surveiller les citoyens de The Nation de manière à déterminer qui se trouve derrière une série d’attaques terroristes. Pour vous aider dans votre mission, vous avez un accès complet aux informations internet, aux communications personnelles et aux fichiers privés des citoyens.

Le PDG d’Osmotic, Daniel Marx, a déclaré que le jeu a été majoritairement influencé par la fuite en 2013 de documents hautement classifiés par Edward Snowden, mettant en avant un programme de surveillance généralisée. L’équipe de développement a voulu créer un dilemme moral pour les joueurs qui devront choisir les données des citoyens à communiquer à The Party. Le but était de créer un sentiment d’inconfort en mettant les joueurs face à des données personnelles et à des affaires personnelles qu’ils n’étaient pas sensés voir. De nombreuses couches de confidentialité ont été prises en considération dans la création des données des citoyens allant des sources publiques (ex : publications sur les sites web et les réseaux sociaux) aux sources privées (ex : enregistrements des conversations par téléphone et pas messagerie instantanée).

Jouer ou ne pas jouer ? Jouez ! Il y a quelque chose d’excitant dans les éléments voyeuristes du jeu d’Orwell. Nous sommes complètement opposés à ce type d’invasion de la vie privée dans la vie réelle – mais dans la fiction ? C’est un peu amusant.

Si vous avez aimé, jouez à : This Is the Police, Her Story, la série Simulacra

5. Hacknet (2015)

Votre rôle : Un hacker qui résout un mystère



Sorti en 2015, Hacknet a été développé par Matt Trobbiani dans le cadre de son projet d’homme-orchestre Team Fractal Alligator. Hacknet est un simulateur de piratage basé sur un terminal dans lequel vous suivez les instructions d’un hacker nommé Bit qui est récemment mort de manière mystérieuse. Bit a été le créateur du système de sécurité le plus intrusif au monde. Étant donnée que Bit n’a pas accédé à ce système depuis 14 jours, une sécurité par défaut s’est activée et a envoyé un e-mail automatiquement à un destinataire unique – vous ! Votre travail consiste à analyser des informations personnelles et à mettre en lumière la cupidité des entreprises.

Trobbiani souhaitait créer une expérience de piratage réaliste qui offre aux joueurs des capacités fondamentales techniques et de sécurité. En ce concerne la confidentialité et la sécurité, Hacknet a été développé de manière à refléter la nature changeante des informations personnelles facilement accessibles sur internet à travers les réseaux sociaux. Dans la fin originale, qui a été retiré du jeu, les joueurs faisaient face à un choix où il fallait appuyer sur un bouton pour, soit tout rendre public aux yeux de tous et à jamais, soit tout rendre privé et à jamais. Nous ne savons pas lequel des deux choix est le plus effrayant !

Jouer ou ne pas jouer ? Jouez ! Le gameplay de Hacknet et l’interface utilisateur sont uniques et nécessitent un peu de patience et d’apprentissage. Sinon, une fois que vous avez commencé, vous restez captif.

Si vous avez aimé, jouez à : Uplink, TIS-100, Shenzhen I/O

4. System Shock (1994)

Votre rôle : Un hacker qui a fait des dégâts

Un classique absolu ! Sorti en 1994, System Shock est un jeu d’aventure à la première personne avec des éléments RPG dans lequel le protagoniste est un hacker de sécurité anonyme. Lorsqu’il essaye de pirater la base de donnée de Citadel Station, une station spatiale qui est la propriété de la TriOptimum Corporation, votre personnage se fait prendre et reçoit un ultimatum de la part d’Edward Diego, un cadre de TriOptimum. Le deal ? Hacker l’intelligence artificielle sinistre connue sous SHODAN qui contrôle la Citadel Station. Si l’opération est un succès, le protagoniste se voit promettre un implant neuronal. SHODAN est piraté et sa programmation éthique et morale est retirée, puis le contrôle sur le système est donné à Diego. Le jeu commence six mois plus tard, et SHODAN est devenu un voyou et a repris le pouvoir sur Citadel Station. Les robots sont en liberté et sont programmés pour l’agression, et les membres humains restants de l’équipage ont été transformés en mutants ou en cyborgs.

Le designer Austin Grossman a déclaré que le protagoniste anonyme a été développé pour représenter une personne « moralement compromise, de manière intéressante », qui avait un lien personnel avec la situation difficile à laquelle elle est confrontée. System Shock a été conçu à l’origine comme un simulateur de piratage réaliste, mais a été plus tard simplifié après que l’éditeur Origin Systems ait décidé que le jeu était trop difficile pour les joueurs.

Jouer ou ne pas jouer ? Jouez ! System Shock a une grande influence, et sans le jeu, on peut dire que les séries Deus Ex ou BioShock auraient pu ne pas exister. Il s’agit également d’un formidable voyage nostalgique vers les années 90, avec un look et une ambiance rétro.

Si vous avez aimé, jouez à : la série BioShock, la série Deus Ex, Cyberpunk 2077

3. Not For Broadcast (2020)

Votre rôle : Un créateur de propagande

Un jeu avec un rebondissement amusant ! Not For Broadcast est un simulateur de propagande qui est sorti au début de l’année 2020 par NotGames. Vous contrôlez le National Nightly News, une nouvelle société massive de médias associée à un gouvernement autoritaire en pleine ascension, et vous êtes chargé de contrôler ce que voit l’audience. Votre objectif est de déterminer quelles histoires et quels sujets sont sûrs à la diffusion et lesquelles doivent être censurées.

Grands fans de fiction dystopique, les développeurs chez NotGames voulaient créer un simulateur réaliste de diffusion qui démontre comment un État peut passer d’une « démocratie à une dystopie« . C’est un jeu dans lequel les choix sont importants : On vous donne des options sur la manière par laquelle l’audience percevra les figures politiques, ce qui résulte ensuite en des fins multiples en fonction de vos décisions. Aussi, contrairement à d’autres formes de fiction dystopique, Not For Broadcast privilégie le ton de la farce et du satire plutôt que celui de la misère et de l’oppression.

Jouer ou ne pas jouer ? Jouez absolument ! C’est l’un des jeux les plus créatifs et les plus innovants que nous ayons vu depuis un moment. Not For Broadcast est un peu court, mais il se rattrape avec des séquences palpitantes.

Si vous avez aimé, jouez à : Headliner: NoviNews, The Republia Times

2. Papers, Please (2013)

Votre rôle : Un garde-frontière puissant

Très apprécié, Papers, Please est un simulateur de puzzle qui se déroule dans le pays fictif et dystopique d’Europe de l’Est d’Arstotzka, un pays sinistre et fictif. Papers, Please est sorti en 2013 et a été entièrement développé par le créateur Lucas Pope. Vous prenez le rôle d’un garde-frontière à un poste de contrôle de migration et avez la tâche de vérifier les documents de voyage et d’immigration – tout en adhérant à des lignes directrices erratiques et en constante évolution – et devez déterminer qui peut légalement voyager depuis et vers Arstotzka. Il y a également plusieurs cas où vous devrez détenir ceux qui ont présenté de faux documents.

Le créateur Lucas Pope a déclaré que l’inspiration pour le jeu venait d’une combinaison d’un intérêt pour les jeux qui prennent place dans des endroits inhabituels et de l’idée d’une mécanique de jeu focalisée sur le « pouvoir des inspecteurs » en relation avec la « tension des immigrants ». Une violation majeure de la vie privée pendant le jeu est la possibilité de fouiller à nu les immigrants, à travers un scanner de recherche, dans le but de déterminer s’ils cachent de la contrebande ou du matériel explosif. Contrairement aux autres jeux dans cette liste, Papers, Please se focalise entièrement sur des méthodes de surveillance analogues.

Jouer ou ne pas jouer ? Jouez ! Il y a des raisons pour lesquelles Papers, Please est très apprécié. Son ambiance sombre et son sujet lourd sont excellents pour satisfaire la curiosité morbide d’un joueur à l’instar de l’expérience pénitentiaire de Stanford. Cependant, soyez vigilant : Avec 20 fins différentes, vous pouvez perdre des heures dans ce jeu en juste un clin d’œil.

Si vous avez aimé, jouez à : Beholder, The Stanley Parable, Gunpoint

1. Watch Dogs (2014)

Votre rôle : Un hacker qui cherche à se venger

Watch Dogs, sorti en 2014, est considéré comme étant un aperçu réaliste des possibilités de piratage à l’échelle d’une ville. Vous prenez le rôle d’Aiden Pearce, un hacker qui utilise un smartphone pour manipuler les transports publics, changer les feux de circulation, disrupter les téléphones, infiltrer les systèmes de sécurité et accéder aux informations et aux comptes bancaires des citoyens. Watch Dogs se déroule à Chicago, qui dans cette fiction, devient la première ville à implémenter globalement un système d’exploitation à l’échelle de la ville conçu pour connecter tous les appareils entre eux. Suivant la mort de sa nièce dans sa propre tentative d’assassinat, Pearce utilise ses applis de piratage pour chasser les responsables.

Le développeur Ubisoft a recruté Vitaly Kamluk, expert en programmes malveillants chez Kaspersky Lab, pour assurer que les mécanismes de piratage dans le jeu étaient réalistes. Kamluk, avec deux de ses collègues les plus proches, ont analysé une série de piratages de haut niveau – dont le fameux piratage Red October – pour aider Ubisoft à déterminer ce qui est faisable concernant les capacités du protagoniste Pearce. Anecdote : Quand Ubisoft a analysé les performances du jeu après son lancement, ils ont constaté que 60 % des joueurs ont changé leurs visions sur la technologie et ont altéré leur comportement face aux appareils intelligents.

Dans un cas étrange d’art imitant la vie réelle, le troisième volet de la série Watch Dogs: Legion, a été lui-même victime de piratage. En octobre 2020, le groupe de ransomware Egregor a déclaré avoir volé et fait fuiter en ligne le code source du jeu. On ne sait pas si le code source était authentique ou pas. Egregor était également responsable d’une attaque sur le développeur de jeu Crytek durant le même mois.

Jouer ou ne pas jouer ? Jouez ! Vous avez tout ce qu’il faut pour un excellent jeu : des séquences d’actions frénétiques, des cinématiques d’une qualité cinématographiques et une histoire bien ficelée. L’omniprésence, l’omnipotence et l’omniscience du jeu dans Watch Dogs vous feront vivre une expérience absolument passionnante.