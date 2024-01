Si le gustan los juegos online y le interesa la privacidad, eche un vistazo a estos videojuegos que implican piratería informática, ciberseguridad y vigilancia. No sólo son divertidos, sino que están diseñados para ofrecer a los jugadores una nueva perspectiva de estas actividades.

El género del hacking: Un fenómeno de juego en auge

La ficción sobre el pirateo y la privacidad no son géneros estrictamente nuevos: las películas y los libros llevan tiempo tratando estos temas. Pero los videojuegos proporcionan un medio más novedoso para estas historias, que pueden desarrollarse de diferentes maneras en función de las elecciones de los jugadores. De este modo, la narrativa se pone en manos del público.

Puede que los juegos notables sean pocos y distantes entre sí, pero su número va en aumento. Zach Barth, desarrollador y fundador de Zachtronics, ha opinado que los videojuegos sobre piratería informática se inspiran directamente en el cine y la televisión de los años 80 y 90 y que el actual auge de popularidad del género es el resultado de una nostalgia cíclica.

Aquí tiene nuestra selección de los más destacados para probar suerte como hacker o monitor del gobierno. ¿Preparado, jugador uno?

Los mejores videojuegos con temática de vigilancia

10. American Arcadia (2023/24)

9. Don’t Feed the Monkeys (2018)

8. Her Story (2015)

7. Operation: Tango (2021)

6. Orwell (2016)

5. Hacknet (2015)

4. System Shock (1994)

3. Not For Broadcast (2020)

2. Papers, Please (2013)

1. Watch Dogs (2014)

10. American Arcadia (2023/24)

Sus papeles: Un oficinista y un técnico de escenarios

Bueno, este aún no ha salido, pero la premisa es demasiado buena como para no incluirla. El juego está ambientado en la ciudad ficticia de Arcadia, una metrópolis retrofuturista de los años setenta. Los ciudadanos viven una vida de lujo, sin saber que sus vidas están siendo retransmitidas 24 horas al día, 7 días a la semana, en una serie de telerrealidad al estilo de El Show de Truman.

Los jugadores asumen distintos papeles en dos modos de juego:

En un juego de plataformas en 2,5D en el que encarnan a Trevor, un oficinista sin pretensiones que debe escapar de esta distópica muestra de entretenimiento; y En una experiencia de pirateo en primera persona en la que juega como Angela, una técnica de escenarios decidida a ayudar a Trevor a escapar.

Hablando de estar a ambos lados del espejo.

Se espera que American Arcadia salga a la venta en varias plataformas entre 2023 y 2024.

9. Do Not Feed the Monkeys (2018)

Su papel: Un agente de vigilancia

Anunciado como un simulador voyeur, Do Not Feed the Monkeys le pone en el papel de un espía y el miembro más reciente del Club de Observación de Primates: un grupo en la sombra que vigila a la gente -a la que se refiere como “monos”- a través de cámaras de vigilancia y webcams comprometidas.

El juego consiste en vigilar a desconocidos a través de varias secuencias de vídeo en directo y recopilar información sobre ellos.

Aunque se aconseja a los jugadores que eviten interactuar con las personas vigiladas, es posible ayudarlas, extorsionarlas, desenmascararlas o sabotearlas.

Entonces, ¿alimentaría a los monos?

¿Jugarlo o no jugarlo? ¡Jugarlo! Don’t feed the monkeys es una gran comedia indie que es sátira y curiosidad morbosa a partes iguales.

Juéguelo si le gustaron: Dave the Diver and Not For Broadcast

8. Her Story (2015)

Su papel: Un investigador anónimo

Ambientada en 1994, Her Story sigue el misterio de un hombre desaparecido y la búsqueda de su paradero. Los jugadores tienen la tarea de examinar las grabaciones de las entrevistas policiales a la esposa del hombre, Hannah Smith, para reconstruir la verdad.

El juego es una película interactiva que utiliza una combinación de secuencias de acción en directo y una antigua interfaz de usuario de escritorio. A medida que avanza la historia, es evidente que hay algo más entre bastidores y que Hannah sabe más de lo que cuenta.

¿Jugarlo o no jugarlo? ¡Jugarlo! Her Story es un thriller excepcional y apasionante que le hará sentirse como un auténtico detective revisando archivos policiales.

Jugarlo si le gustó: Telling Lies e Immortality

7. Operation: Tango (2021)

Sus papeles: Un hacker o un espía

Operation: Tango es un divertidísimo juego de aventuras cooperativo con temática de espionaje que permite a los jugadores elegir entre ser un espía o un hacker para completar misiones de alto riesgo. El objetivo es colaborar y comunicarse estrechamente con su compañero para completar los desafíos y ser más astuto que los enemigos en un mundo de alta tecnología cercano al futuro.

Perfecto para jugar con un amigo íntimo o un compañero.

¿Jugarlo o no jugarlo? ¡Jugarlo! Operation: Tango es la única entrada de esta lista que es específica para multijugador, lo que hace que las misiones sean aún más emocionantes.

Juéguelo si le gustó: It Takes Two, Tick Tock: A Tale for Two, la serie We Were Here series

6. Orwell (2016)

Your role: Head of national surveillance

¡Está justo ahí, en el título del juego! Lanzado en 2016 por el desarrollador alemán Osmotic Studios, Orwell: Keeping an Eye on You es un simulador de pirateo episódico en el que usted asume el papel de Gran Hermano… sí, ha leído bien. El juego está ambientado en un país llamado La Nación que está gobernado por un gobierno autoritario llamado El Partido. Como agente del Estado, se le encarga vigilar a los ciudadanos de La Nación para determinar quién está detrás de una serie de atentados terroristas. Se le proporciona pleno acceso a la información de Internet, a las comunicaciones personales y a los archivos privados de los ciudadanos para ayudarle en su misión.

El director ejecutivo de Osmotic, Daniel Marx, ha declarado que una de las principales influencias en el juego fue la filtración en 2013 de miles de documentos altamente clasificados por parte de Edward Snowden en los que se esbozaba un programa de vigilancia global. El equipo de desarrollo quería crear un dilema moral para los jugadores, que tendrían que elegir qué datos de los ciudadanos se pasarían al Partido. El objetivo era fomentar una sensación de incomodidad al hacer que los jugadores rebuscaran entre los datos personales y encontraran cosas personales que se suponía que no debían ver. En la creación de los datos ciudadanos se tuvieron en cuenta varios niveles de privacidad, desde fuentes públicas (por ejemplo, sitios web y publicaciones en redes sociales) hasta fuentes privadas (por ejemplo, grabaciones telefónicas y mensajes de chat instantáneo).

¿Jugarlo o no jugarlo? ¡Jugarlo! Hay algo emocionante en los elementos voyeuristas del juego de Orwell. Eso sí, nos oponemos completamente a este tipo de invasión de la privacidad en la vida real, pero ¿en la ficción? Todo es un poco divertido.

Si le gustó, pruebe también: This Is the Police, Her Story, the Simulacra series

5. Hacknet (2015)

Su papel: Un hacker que resuelve misterios

Lanzado en 2015, Hacknet fue desarrollado por Matt Trobbiani bajo su equipo unipersonal Team Fractal Alligator. Hacknet es un simulador de hacking basado en un terminal en el que usted sigue las instrucciones dejadas por un hacker llamado Bit que ha muerto recientemente, y de forma misteriosa. Bit fue el creador del sistema de seguridad más invasivo del mundo. Como Bit no ha accedido a su sistema en 14 días, un mecanismo de seguridad se ha activado y ha enviado un correo electrónico automatizado a un único destinatario: ¡usted! Su trabajo consiste en rebuscar entre la información personal y destapar la codicia empresarial.

Trobbiani quería crear una experiencia de pirateo realista que proporcionara a los jugadores algunas habilidades técnicas y de seguridad fundamentales. En cuanto a la privacidad y la seguridad, Hacknet se desarrolló para reflejar la naturaleza cambiante de la lectura de información personal en Internet a través de las redes sociales. En el final original, que fue recortado del juego, los jugadores se enfrentaban a la disyuntiva de pulsar un interruptor que haría que todo fuera público para todo el mundo para siempre, o que todo fuera privado para siempre. ¡No estamos seguros de qué daría más miedo!

¿Jugarlo o no jugarlo? ¡Jugarlo! La jugabilidad y la interfaz de usuario de Hacknet son ciertamente únicas y pueden requerir un poco de paciencia, ya que existe una curva de aprendizaje. Por lo demás, una vez que se empieza, es bastante atractivo.

Si le gustó, juegue también: Uplink, TIS-100, Shenzhen I/O

4. System Shock (1994)

Su papel: Un hacker que causa estragos

Todo un clásico. Lanzado en 1994, System Shock es un juego de acción y aventuras en primera persona con elementos de RPG en el que el protagonista es un hacker de seguridad anónimo. Mientras intenta piratear la base de datos de la Estación Citadel, una estación espacial propiedad de la Corporación TriOptimum, su personaje es atrapado y Edward Diego, un ejecutivo de TriOptimum, le presenta un ultimátum. ¿El trato? Hackear la siniestra inteligencia artificial conocida como SHODAN que controla la Estación Ciudadela. Si tiene éxito, al protagonista se le promete un avanzado implante neural. SHODAN es hackeado y su programación ética y moral es eliminada, entonces el control sobre el sistema pasa a manos de Diego. El juego comienza seis meses después, y SHODAN se ha vuelto rebelde y se ha apoderado de la Estación Ciudadela. Los robots campan a sus anchas y están programados para la agresión, y los restantes miembros humanos de la tripulación han sido convertidos en mutantes o ciborgs.

El diseñador Austin Grossman declaró que el protagonista anónimo se desarrolló para que fuera alguien “interesantemente comprometido moralmente” que tuviera un enredo personal con el aprieto al que se enfrentaba. System Shock fue diseñado originalmente para ser un simulador realista de piratería informática, pero posteriormente se simplificó después de que el editor Origin Systems decidiera que era demasiado difícil para los jugadores.

¿Jugarlo o no jugarlo? ¡Jugarlo! System Shock ha sido enormemente influyente y, sin él, puede decirse que las series Deus Ex o BioShock no existirían. También es un gran viaje nostálgico a los años 90 con un aspecto y una sensación retro.

Si le gustó, pruebe también: la serie BioShock, la serie Deus Ex, Cyberpunk 2077

3. Not For Broadcast (2020)

Su papel: Un creador de propaganda

¡He aquí uno con un toque divertido! Not For Broadcast es un simulador de propaganda lanzado a principios de 2020 por NotGames. Usted controla el National Nightly News, una nueva empresa de medios de comunicación masiva aliada con un gobierno autoritario en rápido ascenso, y tiene la misión de controlar lo que ve la audiencia. Su objetivo es determinar qué historias y temas son seguros para su emisión y cuáles necesitan ser censurados.

Grandes aficionados a la ficción distópica, los desarrolladores de NotGames querían crear un simulador de emisión realista que demostrara cómo un Estado puede pasar de una “democracia a una distopía“. Es un juego en el que las elecciones importan: Se le dan opciones sobre cómo percibirá la audiencia a las figuras políticas, lo que da lugar a múltiples finales basados en sus decisiones. Además, a diferencia de otras formas de ficción distópica, Not For Broadcast se inclina más hacia un tono de payasada y sátira que hacia la miseria y la opresión absolutas.

¿Jugarlo o no jugarlo? Definitivamente, ¡Jugarlo! Es uno de los juegos más creativos e innovadores que hemos visto en mucho tiempo. Not For Broadcast es algo corto, pero lo compensa con algunas secuencias de infarto.

Si le gustó, pruebe también: Headliner: NoviNews, The Republia Times

2. Papers, Please (2013)

Su papel: Un poderoso guardia de control de fronteras

Papers, Please, un simulador de puzles ambientado en el sombrío y ficticio país distópico de Europa del Este Arstotzka, ha cosechado un gran éxito y ha recibido numerosas críticas. Papers, Please fue lanzado en 2013 y desarrollado en su totalidad por el creador Lucas Pope. Usted asume el papel de un guardia de fronteras en un puesto de control de inmigración y tiene la tarea de revisar los documentos de inmigración y de viaje -siguiendo unas directrices erráticas y siempre cambiantes- y, en última instancia, determinar quién puede viajar legalmente hacia y desde Arstotzka. También hay varios casos en los que tendrá que detener a quienes hayan falsificado documentos.

Su creador, Lucas Pope, ha declarado que la inspiración para el juego surgió de la combinación de un interés por los juegos ambientados en lugares inusuales y la idea de una mecánica de juego centrada en el “poder de los inspectores” en relación con la “tensión por los inmigrantes”. Una de las principales violaciones de la intimidad que se llevan a cabo durante el juego es la posibilidad de registrar desnudos a los inmigrantes, a través de un escáner de registro, para determinar si llevan contrabando u ocultan explosivos. A diferencia de los otros juegos de esta lista, Papers, Please se centra por completo en métodos analógicos de vigilancia.

¿Jugarlo o no jugarlo? Papers, Please tiene muy buenas críticas por una razón. Su atmósfera oscura y su temática pesada son estupendas para saciar la curiosidad morbosa del jugador, similar a la del experimento de la prisión de Stanford. Sin embargo, tenga cuidado: Con 20 finales diferentes, puede perder horas con este juego en un abrir y cerrar de ojos.

Si le gustó, pruebe también: Beholder, The Stanley Parable, Gunpoint

1. Watch Dogs (2014)

Su papel: Un hacker en busca de venganza

Watch Dogs, lanzado en 2014, está considerado como una mirada realista a las posibilidades del pirateo informático en la ciudad. Usted asume el papel de Aiden Pearce, un hacker que utiliza un teléfono inteligente para manipular el transporte público, cambiar los semáforos, desbaratar teléfonos, infiltrarse en los sistemas de seguridad y acceder a la información de los ciudadanos y a sus cuentas bancarias. Watch Dogs está ambientado en Chicago, que se convierte ficticiamente en la primera ciudad del mundo en implantar un sistema operativo urbano diseñado para conectar todos los dispositivos entre sí. Tras la muerte de su sobrina en un atentado contra su vida, Pearce utiliza sus aplicaciones de pirateo informático para dar caza a los responsables.

El desarrollador Ubisoft contrató a Vitaly Kamluk, experto jefe en malware de Kaspersky Lab, para asegurarse de que los mecanismos de pirateo del juego fueran realistas. Kamluk, junto con dos de sus colegas más cercanos, analizó una serie de hackeos de gran repercusión -sobre todo el de Octubre Rojo– para ayudar a Ubisoft a determinar qué era factible en cuanto a las habilidades del protagonista Pearce. Como dato curioso, cuando Ubisoft realizaba análisis posteriores al lanzamiento sobre el rendimiento del juego, descubrió que cerca del 60% de los jugadores cambiaron su opinión sobre la tecnología y modificaron su comportamiento en torno a los dispositivos inteligentes.

En un extraño caso de la vida imitando al arte, el tercer episodio de la serie, Watch Dogs: Legion, fue a su vez víctima de un pirateo informático. En octubre de 2020, el grupo de ransomware Egregor afirmó haber robado y filtrado online el código fuente del juego. Se desconoce si el código fuente era auténtico o no. Egregor también fue responsable de un ataque al desarrollador de juegos Crytek en el mismo mes.

¿Jugarlo o no jugarlo? ¡Jugarlo! Secuencias de acción frenéticas, cinemáticas de calidad cinematográfica y una historia bien escrita: todo lo necesario para un gran juego. La omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia de jugar en el mundo de Watch Dogs le proporcionarán un viaje absolutamente emocionante.

Si le gustó, pruebe también: la serie Metal Gear Solid, Control, la serie Assassin’s Creed, la serie Infamous.

