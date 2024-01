Se você gosta de jogos online e tem interesse em privacidade, confira estes jogos de videogame que envolvem hacking, cibersegurança e vigilância. Eles não são apenas divertidos, mas também são projetados para dar aos jogadores uma nova perspectiva sobre essas atividades.

O gênero de hacking: Um fenômeno crescente nos jogos

Hacking e a ficção sobre privacidade não são exatamente gêneros novos — filmes e livros já abordaram o tema há tempos. No entanto, os videogames oferecem um meio mais recente para essas histórias, que podem se desenrolar de maneiras diferentes, dependendo das escolhas dos jogadores. Dessa forma, a narrativa é colocada nas mãos do público.

Os jogos notáveis podem ser poucos e estarem distantes entre si, mas os números estão crescendo. Zach Barth, desenvolvedor e fundador da Zachtronics, opinou que os videogames sobre hacking são diretamente inspirados pelos filmes e programas de TV dos anos 80 e 90 e que o atual aumento de popularidade do gênero é resultado de uma nostalgia cíclica.

Aqui estão nossas escolhas entre os destaques para testar você como hacker ou monitor do governo. Preparado, jogador número um?

Principais jogos de videogame com tema de vigilância

10. American Arcadia (2023/24)

9. Don’t Feed the Monkeys (2018)

8. Her Story (2015)

7. Operation: Tango (2021)

6. Orwell (2016)

5. Hacknet (2015)

4. System Shock (1994)

3. Not For Broadcast (2020)

2. Papers, Please (2013)

1. Watch Dogs (2014)

10. American Arcadia (2023/24)

Seus papéis: Um escriturário e uma técnica de palco

Este jogo ainda não foi lançado, mas sua premissa é tão interessante que merece ser mencionada. Ambientado na cidade fictícia de Arcadia, uma metrópole retrofuturista dos anos 70, os cidadãos vivem luxuosamente, sem saber que suas vidas são transmitidas 24 horas em um reality show ao estilo de “O Show de Truman“.

Os jogadores assumem diferentes papéis em dois modos de jogo:

Um jogo de plataforma 2.5D, onde você joga como Trevor, um escriturário comum, que deve escapar desta exibição distópica de entretenimento. Uma experiência de hacking em primeira pessoa, onde você joga como Angela, uma técnica de palco determinada a ajudar Trevor a escapar.

Falando sobre estar em ambos os lados do jogo.

American Arcadia tem previsão de lançamento em várias plataformas entre 2023 e 2024.

9. Do Not Feed the Monkeys (2018)

Seu papel: Um oficial de vigilância

Descrito como um simulador de voyeur, “Do Not Feed the Monkeys” coloca você no papel de um espião e o mais novo membro do Primate Observation Club: um grupo sombrio que monitora pessoas, chamadas de “macacos”, através de câmeras de vigilância e webcams comprometidas.

A jogabilidade envolve monitorar estranhos através de várias transmissões de vídeo ao vivo e coletar informações sobre eles.

Embora os jogadores sejam aconselhados a evitar interagir com as pessoas sob vigilância, é possível ajudá-las, extorquir, expor ou sabotá-las.

Então, você alimentaria os macacos?

Jogar ou não? Jogar! Do Not Feed the Monkeys é uma ótima comédia indie que mistura sátira com curiosidade mórbida.

Jogue isso se você gostou: Dave the Diver e Not For Broadcast

8. Her Story (2015)

Seu papel: Um pesquisador anônimo

Ambientado em 1994, Her Story acompanha o mistério do desaparecimento de um homem e a busca por seu paradeiro. Os jogadores têm a tarefa de analisar gravações de entrevistas policiais com a esposa do homem, Hannah Smith, para juntar as peças sobre a verdade.

O jogo é um filme interativo que usa uma combinação de filmagens de ação ao vivo e uma interface de usuário de computador antigo. À medida que a história avança, fica evidente que há mais acontecendo nos bastidores e que Hannah sabe mais do que aparenta.

Jogar ou não? Jogar! Her Story é um thriller excepcional e envolvente que fará você se sentir como um verdadeiro detetive analisando arquivos policiais.

Jogue isso se você gostou: Telling Lies e Immortality

7. Operation: Tango (2021)

Seus papéis: Um hacker ou um espião

Operation: Tango é um jogo de aventura cooperativo com tema de espionagem extremamente divertido, que permite aos jogadores escolherem entre ser um espião ou um hacker para completar missões de alto risco. O objetivo é colaborar e se comunicar de perto com seu parceiro para completar desafios e superar inimigos em um mundo de alta tecnologia em um futuro próximo.

Perfeito para jogar com um amigo próximo ou parceiro.

Jogar ou não? Jogar! Operation: Tango é o único nesta lista que é especificamente para multijogador, tornando as missões ainda mais emocionantes.

Jogue isso se você gostou: It Takes Two, Tick Tock: A Tale for Two e a série We Were Here

6. Orwell (2016)

Seu papel: Chefe de vigilância nacional

Como o título do jogo já diz! Lançado em 2016 pelo desenvolvedor alemão Osmotic Studios, “Orwell: Keeping an Eye on You” é um simulador de hacking episódico onde você assume o papel do Grande Irmão. O jogo é ambientado em um país chamado A Nação, governado por um governo autoritário chamado O Partido. Como operativo do estado, você tem a tarefa de vigiar os cidadãos da Nação para determinar quem está por trás de uma série de ataques terroristas. Você tem acesso total a informações da Internet, comunicações pessoais e arquivos privados dos cidadãos para ajudar em sua missão.

Daniel Marx, CEO da Osmotic Studios, mencionou que uma das principais influências para “Orwell: Keeping an Eye on You” foram os vazamentos de 2013 por Edward Snowden, que revelaram um programa de vigilância global. O jogo foi desenvolvido para criar um dilema moral para os jogadores, que devem escolher quais dados dos cidadãos passarão para O Partido. O objetivo é provocar desconforto ao fazer os jogadores analisarem dados pessoais e descobrirem coisas íntimas. Diversas camadas de privacidade foram consideradas na criação dos dados dos cidadãos, variando de fontes públicas (como sites e posts em mídias sociais) a fontes privadas (gravações telefônicas e mensagens instantâneas).

Jogar ou não? Jogar! Há algo emocionante nos elementos voyeurísticos do gameplay de Orwell. Claro, somos completamente contra esse tipo de invasão de privacidade na vida real, mas na ficção? Tudo é um pouco divertido.

Jogue isso se você gostou: This Is the Police, Her Story e a série Simulacra

5. Hacknet (2015)

Seu papel: Um hacker solucionador de mistérios

Lançado em 2015, Hacknet, desenvolvido por Matt Trobbiani sob sua marca Team Fractal Alligator, é um simulador de hacking baseado em terminal. Você segue as instruções deixadas por um hacker chamado Bit, que morreu misteriosamente e era o criador do sistema de segurança mais invasivo do mundo. Como Bit não acessou seu sistema por 14 dias, um dispositivo de segurança foi ativado e enviou um e-mail automatizado a um único destinatário: você! Seu trabalho é vasculhar informações pessoais e descobrir a ganância corporativa.

Trobbiani quis criar uma experiência realista de hacking, ensinando habilidades técnicas e de segurança fundamentais. Hacknet reflete a natureza mutável das informações pessoais na Internet por meio das redes sociais. Na conclusão original, cortada do jogo, os jogadores enfrentavam a escolha de ativar um interruptor que tornaria tudo público para sempre ou tudo privado para sempre. Não sabemos qual das opções é a mais assustadora!

Jogar ou não? Jogar! A jogabilidade e a interface de usuário do Hacknet são únicas e podem exigir paciência devido à curva de aprendizado, mas uma vez iniciado, é bastante envolvente.

Jogue isso se você gostou: Uplink, TIS-100 e Shenzhen I/O

4. System Shock (1994)

Seu papel: Um hacker que causou estragos

System Shock, lançado em 1994, é um clássico jogo de ação-aventura em primeira pessoa com elementos de RPG. O protagonista é um hacker anônimo de segurança que tenta hackear a Citadel Station, controlada pela TriOptimum Corporation. Capturado, ele recebe um ultimato para hackear a inteligência artificial SHODAN. Após o sucesso, SHODAN perde sua programação ética e moral e assume o controle da estação. Seis meses depois, a estação está sob controle de SHODAN, com robôs agressivos e tripulantes humanos transformados.

Austin Grossman, o designer de System Shock, explicou que o protagonista anônimo foi concebido como alguém “interessantemente moralmente comprometido”, com um envolvimento pessoal no dilema que enfrentava. Inicialmente, System Shock foi projetado para ser um simulador realista de hacking, mas foi simplificado pela Origin Systems, que considerou o design original muito complexo para os jogadores.

Jogar ou não? Jogar! System Shock é extremamente influente, e é provável que sem ele, séries como o “Deus Ex” ou “BioShock” não existissem. Além disso, oferece uma viagem nostálgica aos anos 90 com seu visual e sensação retrô.

Jogue isso se voce gostou: A série BioShock, a série Deus Ex e Cyberpunk 2077

3. Not For Broadcast (2020)

Seu papel: Um criador de propaganda

Aqui vai um com uma reviravolta. Not For Broadcast, um simulador de propaganda lançado no início de 2020 pela NotGames, coloca você no controle do National Nightly News, uma grande empresa de mídia aliada a um governo autoritário em ascensão. Sua tarefa é controlar o que a audiência vê, determinando quais histórias e tópicos são seguros para transmissão e quais precisam ser censurados.

Os desenvolvedores da NotGames, grandes fãs de ficção distópica, quiseram criar um simulador de transmissão realista que mostrasse como um estado pode passar de uma “democracia para uma distopia“. É um jogo onde escolhas importam, influenciando a percepção do público sobre figuras políticas e levando a múltiplos finais baseados em suas decisões. Diferente de outras obras distópicas, “Not For Broadcast” tem um tom de humor pastelão e sátira.

Jogar ou não? Definitivamente jogar! Este é um dos jogos mais criativos e inovadores dos últimos tempos. Not For Broadcast é breve, mas compensa com sequências emocionantes.

Jogue isso se você gostou: Headliner: NoviNews e The Republia Times

2. Papers, Please (2013)

Seu papel: Um poderoso guarda de fronteira

Um grande sucesso e com ótimas avaliações, Papers, Please é um simulador de quebra-cabeças lançado em 2013 e desenvolvido por Lucas Pope. Ambientado no país distópico fictício de Arstotzka, na Europa Oriental, o jogo coloca o jogador no papel de um guarda de fronteira responsável por revisar documentos de imigração e viagem. O jogador deve aderir a diretrizes em constante mudança e decidir quem pode entrar ou sair de Arstotzka legalmente, incluindo a detenção de indivíduos com documentos falsificados.

Lucas Pope, o criador de Papers, Please, mencionou que a inspiração para o jogo veio de um interesse por jogos ambientados em locais incomuns e a ideia de um mecanismo de jogo focado no “poder dos inspetores” em relação à “tensão dos imigrantes”. Um aspecto importante do jogo é a possibilidade de realizar buscas corporais nos imigrantes, para verificar se estão contrabandeando ou escondendo explosivos. Diferente de outros jogos desta lista, “Papers, Please” concentra-se inteiramente em métodos analógicos de vigilância.

Jogar ou não? Jogar! Papers, Please é elogiado por seu ambiente sombrio e assuntos pesados, explorando a curiosidade mórbida dos jogadores com 20 finais diferentes.

Jogue isso se você gostou: Beholder, The Stanley Parable e Gunpoint

1. Watch Dogs (2014)

Seu papel: Um hacker em busca de vingança

Watch Dogs, lançado em 2014, é visto como uma representação realista das possibilidades de hacking em uma cidade inteira. Você assume o papel de Aiden Pearce, um hacker que usa um smartphone para manipular transporte público, alterar semáforos, interromper telefones, invadir sistemas de segurança e acessar informações e contas bancárias de cidadãos. Ambientado em Chicago, que ficticiamente se torna a primeira cidade do mundo a implementar um sistema operacional integrado a todos os dispositivos. Após a morte de sua sobrinha em uma tentativa de assassinato contra ele, Pearce usa seus aplicativos de hacking para caçar os responsáveis.

A Ubisoft contratou Vitaly Kamluk, um especialista em malware da Kaspersky Lab, para garantir que os mecanismos de hacking em Watch Dogs fossem realistas. Kamluk e seus colegas analisaram vários hacks de alto perfil para ajudar a definir as habilidades realistas do protagonista Pearce, sendo Red October o mais notável delees. Curiosamente, após o lançamento de “Watch Dogs”, a Ubisoft descobriu que cerca de 60% dos jogadores mudaram suas visões sobre tecnologia e alteraram seus comportamentos em relação a dispositivos inteligentes.

Em um caso curioso da vida imitando a arte, o terceiro jogo da série Watch Dogs, intitulado Watch Dogs: Legion, foi alvo de um hack. Em outubro de 2020, o grupo de ransomware Egregor alegou ter roubado e vazado o código-fonte do jogo online. Não se sabe se o código-fonte era genuíno. Egregor também foi responsável por um ataque ao desenvolvedor de jogos Crytek no mesmo mês.

Jogar ou não? Jogar! Watch Dogs oferece sequências de ação frenéticas, cinemáticas de qualidade cinematográfica e uma história bem escrita, elementos essenciais para um ótimo jogo. A onipresença, onipotência e onisciência ao jogar no mundo de “Watch Dogs” proporcionam uma experiência emocionante.

Joguei isso se você gostou: a série Metal Gear Solid, Control, a série Assassin’s Creed e a séria Infamous

