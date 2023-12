Waar kun je ‘The Walking Dead: Daryl Dixon’ in 2024 kijken

The Walking Dead keert terug met een andere spin-off-serie, deze keer gericht op het favoriete personage Daryl Dixon. Zo kun je The Walking Dead: Daryl Dixon kijken, waar je ook bent.

Kan ik een VPN gebruiken om ‘The Walking Dead: Daryl Dixon’ in een ander land te kijken?

Hoewel je The Walking Dead: Daryl Dixon kunt kijken door verbinding te maken met een VPN-serverlocatie in een ander land dan het jouwe, kan dit inbreuk maken op de gebruiksvoorwaarden van je streamingdienst en ExpressVPN. ExpressVPN is een beveiligings- en privacytool, niet bedoeld om te worden gebruikt voor het omzeilen van auteursrechten. Door het ontwerp kunnen we niet zien of controleren wat je doet wanneer je verbonden bent met onze VPN-dienst, dus we moeten erop vertrouwen dat je de entertainmentindustrie en gebruiksvoorwaarden respecteert.

Kijk ‘The Walking Dead: Daryl Dixon’ gratis online in Nieuw-Zeeland

TVNZ+

Prijs: gratis

Gratis proefperiode: geen

Het Nieuw-Zeelandse TVNZ+ streamt The Walking Dead: Daryl Dixon gratis. Afleveringen zijn beschikbaar op TVNZ+ op dezelfde dag dat ze worden uitgezonden in de VS. Hoewel TVNZ+ gratis te gebruiken is, moet je een gratis account aanmaken voordat je begint met streamen. Fans in Nieuw-Zeeland die kijken met ExpressVPN, moeten ervoor zorgen dat ze een Nieuw-Zeelandse serverlocatie selecteren.

‘The Walking Dead: Daryl Dixon’ kijken in de VS

AMC+

Prijs: vanaf 9 USD per maand

Gratis proefperiode: 7 dagen

AMC+ is een geweldige keuze voor het streamen van The Walking Dead: Daryl Dixon. De dienst biedt nieuwe afleveringen wanneer ze op AMC worden uitgezonden en ze zijn daarna beschikbaar voor on-demand streaming. AMC+ is ook de thuisbasis van alle edities en seizoenen van The Walking Dead. Amerikaanse Walking Dead-fans die met ExpressVPN kijken, moeten een Amerikaanse serverlocatie selecteren.

Stream ‘The Walking Dead: Daryl Dixon’ in Australië

AMC+

Prijs: vanaf 7 AUD per maand

Gratis proefperiode: 7 dagen

AMC+ is de streamingdienst bij uitstek voor Walking Dead-fans Down Under. Afleveringen van The Walking Dead: Daryl Dixon worden aan de dienst toegevoegd nadat ze in de VS zijn uitgezonden, en ze blijven daarna beschikbaar voor on-demand streaming. Australiërs die kijken met ExpressVPN, moeten ervoor zorgen dat ze een Australische serverlocatie selecteren.

Stan

Prijs: vanaf 10 AUD per maand

Gratis proefperiode: 30 dagen

Streamingdienst Stan is een andere optie voor Aussie-fans die The Walking Dead: Daryl Dixon willen kijken. De Australische streamingdienst zal elke aflevering van de spin-off on-demand aanbieden. Fans in Nieuw-Zeeland die kijken met ExpressVPN, moeten ervoor zorgen dat ze een Nieuw-Zeelandse serverlocatie selecteren.

Kijk ‘The Walking Dead: Daryl Dixon’ online in Canada

AMC+

Prijs: vanaf 8 CND per maand

Gratis proefperiode: 7 dagen

Canadezen die The Walking Dead: Daryl Dixon willen kijken, kunnen AMC+ gebruiken. De streamingdienst biedt afleveringen van de spin-off on-demand. Fans in Canada die kijken met ExpressVPN, moeten ervoor zorgen dat ze een Canadese serverlocatie selecteren.

Hoe kun je ‘The Walking Dead: Daryl Dixon’ gratis kijken?

Meld je aan voor de 7-daagse gratis proefperiode van AMC+ na de finale van The Walking Dead: Daryl Dixon om de serie gratis te kijken. Als alternatief, als je in Nieuw-Zeeland bent, kun je The Walking Dead: Daryl Dixon gratis kijken op TVNZ+.

Stream ‘The Walking Dead: Daryl Dixon’ in 3 eenvoudige stappen

Meld je aan voor ExpressVPN en zijn razendsnelle service Maak verbinding met een VPN-serverlocatie naar keuze in 105 landen. Nieuw-Zeelanders die bijvoorbeeld fan zijn van The Walking Dead en Daryl Dixon willen streamen, maken eenvoudig verbinding met een beveiligde Nieuw-Zeelandse serverlocatie om de serie gratis te kijken. Veel kijkplezier!

Waarom heb je ExpressVPN nodig om te streamen?

Een premium VPN zoals ExpressVPN is de perfecte manier om je favoriete programma’s veilig te streamen. ExpressVPN biedt niet alleen supersnelle servers in 105 landen over de hele wereld, geoptimaliseerd voor streaming en beveiliging, maar met een VPN kun je streamen op al je apparaten en zelfs op je smart-tv en spelcomputers.

Stream veilig afleveringen van The Walking Dead: Daryl Dixon met een VPN met maximaal acht gelijktijdige verbindingen, en kijk je favoriete serie thuis, onderweg of zelfs in het buitenland.

Belangrijkste kenmerken:

Supersnelle servers in 105 landen over de hele wereld, allemaal geoptimaliseerd voor snelheid en beveiliging

Tot 8 gelijktijdige verbindingen (met een abonnement van 6 of 12 maanden)

5-sterren klantenservice met dag en nacht livechatondersteuning

Streng privacybeleid : geen activiteiten- of verbindingslogboeken

Uitgebreide ondersteuningswebsite met handleidingen, instructievideo’s en meer

De meest geavanceerde VPN-servertechnologie in de branche, TrustedServer , wist gegevens bij elke herstart

Onze innovatieve Threat Manager beschermt je telefoon tegen malware en andere verdachte trackingapps

Het vooruitstrevende Lightway-protocol biedt hogere snelheden, beveiliging en betrouwbaarheid, vooral op mobiele apparaten

Waar gaat ‘The Walking Dead: Daryl Dixon’ over?

The Walking Dead: Daryl Dixon is een spin-off-serie die zich afspeelt in het Walking Dead–universum, en volgt het populaire personage Daryl Dixon (Norman Reedus). De serie beschrijft de reis van het personage na zijn vertrek uit het Gemenebest en zijn aankomst in Frankrijk, wat een gewelddadige reeks gebeurtenissen in gang zet. Een jongen komt in gevaar en hij moet hem in veiligheid brengen.

Releasedatum ‘The Walking Dead: Daryl Dixon’

The Walking Dead: Daryl Dixon ging op 10 september 2023 in première op AMC, met afleveringen die vanaf dezelfde dag on-demand werden aangeboden op AMC+. De zesdelige reeks wordt afgesloten op 15 oktober 2023.

De cast van ‘The Walking Dead: Daryl Dixon’

Norman Reedus als Daryl Dixon

Melissa McBride als Carol Peletier

Clémence Poésy als Isabelle Carriere

Romain Levi als Stephane Codorn

Laika Blanc Francard als Sylvie

Anne Charrier als Marion Genet

Louis Puech Scigliuzzi als Laurent

Eriq Ebouaney als Fallou Boukar

Paloma als Coco

Lukerya Ilyashenko als Anna Valery

Joel de la Fuente als Losang

Hassam Ghancy als Azlan

François Delaive als Dr. Henri LaFleur