Se ami i giochi online e sei interessato alla privacy, dai un’occhiata a questi videogiochi che riguardano l’hacking, la sicurezza informatica e la sorveglianza. Non sono solo divertenti, ma sono anche progettati per dare ai giocatori una nuova prospettiva su queste attività.

Il genere hacking: un fenomeno in crescita

L’hacking e le storie sulla privacy non sono generi del tutto nuovi: film e libri trattano l’argomento già da tempo. Ma i videogiochi rappresentano un nuovo mezzo per queste storie, che possono svolgersi in modi diversi a seconda delle scelte dei giocatori. In questo modo, la narrazione viene messa nelle mani del pubblico.

I giochi degni di nota saranno anche pochi, ma il loro numero è in crescita. Zach Barth, sviluppatore e fondatore di Zachtronics, ha affermato che i videogiochi dedicati all’hacking sono direttamente ispirati ai film e alla televisione degli anni ’80 e ’90 e che l’attuale ondata di popolarità del genere è il risultato di una nostalgia ciclica.

Abbiamo scelto i migliori giochi per metterti alla prova come hacker o supervisore del governo. Sei pronto, giocatore numero uno?

I migliori videogiochi sul tema della sorveglianza

10. American Arcadia (2023/24)

9. Don’t Feed the Monkeys (2018)

8. Her Story (2015)

7. Operation: Tango (2021)

6. Orwell (2016)

5. Hacknet (2015)

4. System Shock (1994)

3. Not For Broadcast (2020)

2. Papers, Please (2013)

1. Watch Dogs (2014)

10. American Arcadia (2023/24)

I tuoi ruoli: un impiegato e un tecnico di palcoscenico

Ok, questo non è ancora uscito, ma la premessa è troppo bella per non essere presa in considerazione. Il gioco è ambientato nella città fittizia di Arcadia, una metropoli retro-futuristica degli anni ’70. I cittadini vivono una vita di lusso, ignari del fatto che le loro vite vengono trasmesse 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in una serie televisiva in stile Truman Show.

I giocatori assumono ruoli diversi in due modalità di gioco:

Un platform 2.5D in cui vestirai i panni di Trevor, un impiegato senza pretese che deve sfuggire a questo spettacolo distopico di intrattenimento; e Un’esperienza di hacking in prima persona in cui vestirai i panni di Angela, un tecnico di scena deciso ad aiutare Trevor a fuggire.

Si tratta di stare su entrambi i lati della moneta.

American Arcadia dovrebbe essere rilasciato su varie piattaforme nel periodo 2023-2024.

9. Do Not Feed the Monkeys (2018)

Il tuo ruolo: un agente di sorveglianza

Presentato come un simulatore di voyeur, Do Not Feed the Monkeys ti mette nei panni di una spia e del nuovo membro del Primate Observation Club: un gruppo oscuro che monitora le persone – chiamate “scimmie” – attraverso telecamere di sorveglianza e webcam compromesse.

Il gioco consiste nel monitorare gli sconosciuti attraverso vari feed video in diretta e raccogliere informazioni su di loro.

Sebbene i giocatori siano invitati a non interagire con le persone sotto sorveglianza, è possibile aiutarle, estorcerle, smascherarle o sabotarle.

Allora, daresti da mangiare alle scimmie?

Giocare o no? Certo che sì! Do Not Feed the Monkeys è un’ottima commedia indie che è in egual misura satira e curiosità morbosa.

Gioca a questi titoli se ti è piaciuto: Dave the Diver e Not For Broadcast

8. Her Story (2015)

Il tuo ruolo: un ricercatore anonimo

Ambientato nel 1994, Her Story segue il mistero di un uomo scomparso e la ricerca della sua sorte. I giocatori hanno il compito di esaminare i filmati degli interrogatori della polizia alla moglie dell’uomo, Hannah Smith, per ricostruire la verità.

Il gioco è un film interattivo che utilizza una combinazione di filmati live action e una vecchia interfaccia utente desktop. Man mano che la storia procede, è evidente che c’è molto di più dietro le quinte e che Hannah sa molto di più di quello che dice.

Giocare o no? Certo che sì! Her Story è un thriller eccezionale e avvincente che ti farà sentire come un vero e proprio detective alle prese con i fascicoli della polizia.

Gioca a questi titoli se ti è piaciuto: Telling Lies e Immortality

7. Operation: Tango (2021)

I tuoi ruoli: un hacker o una spia

Operation: Tango è un divertentissimo gioco di avventura cooperativa a tema spionaggio che permette ai giocatori di scegliere se essere una spia o un hacker per completare missioni di alto livello. L’obiettivo è collaborare e comunicare a stretto contatto con il tuo partner per completare le sfide e superare in astuzia i nemici in un mondo high-tech del futuro.

Perfetto per giocare con un amico o il partner.

Giocare o no? Certo che sì! Operation: Tango è l’unica voce di questo elenco che è specificamente dedicato al multiplayer, il che rende le missioni ancora più emozionanti.

Gioca a questi titoli se ti è piaciuto: It Takes Two, Tick Tock: A Tale for Two, la serie We Were Here

6. Orwell (2016)

Il tuo ruolo: responsabile della sorveglianza nazionale

È proprio indicato nel titolo del gioco! Pubblicato nel 2016 dallo sviluppatore tedesco Osmotic Studios, Orwell: Keeping an Eye on You è un simulatore di hacking a episodi in cui assumi il ruolo di Grande Fratello – sì, hai letto bene. Il gioco è ambientato in un paese chiamato The Nation, gestito da un governo autoritario chiamato The Party. In qualità di agente statale, sei incaricato di sorvegliare i cittadini della Nation per determinare chi si cela dietro una serie di attacchi terroristici. Per la tua missione avrai pieno accesso alle informazioni di internet, alle comunicazioni personali e ai file privati dei cittadini.

Il CEO di Osmotic, Daniel Marx, ha dichiarato che una delle principali influenze sul gioco è stata la fuga di migliaia di documenti altamente riservati di Edward Snowden, avvenuta nel 2013, che delineava un programma di sorveglianza globale. Il team di sviluppo voleva creare un dilemma morale per i giocatori che avrebbero dovuto scegliere quali dati dei cittadini sarebbero stati trasmessi a The Party. L’obiettivo era quello di creare un senso di disagio nei giocatori che dovevano setacciare i dati personali e trovare cose personali che non avrebbero dovuto vedere. Nella creazione dei dati dei cittadini sono stati presi in considerazione diversi livelli di privacy, dalle fonti pubbliche (ad esempio, siti web e post sui social media) a quelle private (ad esempio, registrazioni telefoniche e messaggi di chat istantanea).

Giocare o no? Certo che sì! C’è qualcosa di eccitante negli elementi voyeuristici del gameplay di Orwell. Siamo assolutamente contrari a questo tipo di invasione della privacy nella vita reale, ma nella finzione? È più divertente.

Gioca a questi titoli se ti è piaciuto: This Is the Police, Her Story, la serie Simulacra

5. Hacknet (2015)

Il tuo ruolo: un hacker che risolve i misteri

Rilasciato nel 2015, Hacknet è stato sviluppato da Matt Trobbiani nell’ambito della sua one-man-band Team Fractal Alligator. Hacknet è un simulatore di hacking basato su un terminale in cui si seguono le istruzioni lasciate da un hacker di nome Bit che è recentemente e misteriosamente morto. Bit era il creatore del sistema di sicurezza più invasivo del mondo. Poiché Bit non ha avuto accesso al suo sistema per 14 giorni, un sistema di sicurezza si è attivato e ha inviato un’e-mail automatica a un unico destinatario: tu! Il tuo compito è quello di scavare tra le informazioni personali e scoprire l’avidità aziendale.

Trobbiani voleva creare un’esperienza di hacking realistica che fornisse ai giocatori alcune competenze tecniche e di sicurezza fondamentali. Per quanto riguarda la privacy e la sicurezza, Hacknet è stato sviluppato per riflettere la natura mutevole delle informazioni personali che si trovano su internet attraverso i social media. Nel finale originale, che è stato tagliato dal gioco, i giocatori dovevano scegliere se premere un interruttore che avrebbe reso tutto pubblico per tutti per sempre o se rendere tutto privato per sempre. Non sappiamo quale sia la scelta più spaventosa!

Giocare o no? Certo che sì! Il gameplay e l’interfaccia utente di Hacknet sono sicuramente unici e potrebbero richiedere un po’ di pazienza, dato che c’è una curva di apprendimento. In ogni caso, una volta iniziato, il gioco è molto coinvolgente.

Gioca a questi titoli se ti è piaciuto: Uplink, TIS-100, Shenzhen I/O

4. System Shock (1994)

Il tuo ruolo: un hacker che ha creato scompiglio

Un classico assoluto. Pubblicato nel 1994, System Shock è un gioco d’azione e avventura in prima persona con elementi RPG in cui il protagonista è un anonimo hacker della sicurezza. Mentre tenta di hackerare il database della Citadel Station, una stazione spaziale di proprietà della TriOptimum Corporation, il tuo personaggio viene catturato e gli viene proposto un ultimatum da Edward Diego, un dirigente della TriOptimum. L’accordo? Violare la sinistra intelligenza artificiale nota come SHODAN che controlla la Citadel Station. In caso di successo, al protagonista verrà promesso un impianto neurale avanzato. SHODAN viene hackerato e la sua programmazione etica e morale viene rimossa, quindi il controllo del sistema viene affidato a Diego. Il gioco inizia sei mesi dopo, quando SHODAN si è ribellato e ha preso il controllo della Stazione Citadel. I robot vagano liberi e sono programmati per essere aggressivi, mentre i restanti membri dell’equipaggio umano sono stati trasformati in mutanti o cyborg.

Il designer Austin Grossman ha dichiarato che il protagonista anonimo è stato sviluppato per essere una persona “interessante dal punto di vista morale” che avesse un legame personale con la situazione che stava affrontando. System Shock era stato originariamente progettato per essere un simulatore di hacking realistico, ma fu poi semplificato dopo che l’editore Origin Systems decise che era troppo difficile per i giocatori.

Giocare o no? Certo che sì! System Shock è estremamente influente e, senza di esso, si può dire che le serie Deus Ex o BioShock non esisterebbero. È anche un grande viaggio nostalgico negli anni ’90 con un look e un’atmosfera retrò.

Gioca a questi titoli se ti è piaciuto: la serie BioShock, la serie Deus Ex, Cyberpunk 2077

3. Not For Broadcast (2020)

Il tuo ruolo: un creatore di propaganda

Eccone uno davvero divertente! Not For Broadcast è un simulatore di propaganda pubblicato all’inizio del 2020 da NotGames. Sei al comando del National Nightly News, un’enorme azienda di nuovi media in combutta con un governo autoritario in rapida ascesa, e hai il compito di controllare ciò che il pubblico vede. Il tuo obiettivo è determinare quali storie e argomenti sono sicuri per la trasmissione e quali devono essere censurati.

Grandi appassionati di narrativa distopica, gli sviluppatori di NotGames hanno voluto creare un simulatore di trasmissione realistico che dimostrasse come uno stato possa passare da una “democrazia a una distopia“. È un gioco in cui le scelte contano: ti vengono date delle opzioni su come il pubblico percepisce le figure politiche, che poi si traducono in finali multipli basati sulle tue decisioni. Inoltre, a differenza di altre forme di narrativa distopica, Not For Broadcast si orienta verso un tono di satira e di umorismo piuttosto che di vera e propria miseria e oppressione.

Giocare o no? Certo che sì! È uno dei giochi più creativi e innovativi che abbiamo visto negli ultimi tempi. Not For Broadcast è un po’ corto, ma si fa perdonare con sequenze da cardiopalma.

Gioca a questi titoli se ti è piaciuto: Headliner: NoviNews, The Republia Times

2. Papers, Please (2013)

Il tuo ruolo: una potente guardia di frontiera

Papers, Please è un puzzle simulator di grande successo e molto recensito, ambientato nel cupo e fittizio paese distopico dell’Europa orientale di Arstotzka. Papers, Please è stato pubblicato nel 2013 e sviluppato interamente dal creatore Lucas Pope. Assumi il ruolo di una guardia di frontiera presso un posto di controllo per l’immigrazione e hai il compito di esaminare i documenti di immigrazione e di viaggio – rispettando al contempo linee guida erratiche e in continuo cambiamento – e infine di determinare chi può viaggiare legalmente da e verso Arstotzka. In diversi casi ti verrà richiesto di trattenere coloro che hanno falsificato i documenti.

Il creatore Lucas Pope ha dichiarato che l’ispirazione per il gioco è nata dalla combinazione di un interesse per i giochi ambientati in luoghi insoliti e dall’idea di una meccanica di gioco incentrata sul “potere degli ispettori” in relazione alla “tensione per gli immigrati”. Una delle principali violazioni della privacy che si verificano durante il gioco è la possibilità di perquisire gli immigrati, attraverso uno scanner, per determinare se stiano contrabbandando o nascondendo esplosivi. A differenza degli altri giochi di questo elenco, Papers, Please si concentra interamente sui metodi di sorveglianza analogici.

Giocare o no? Certo che sì! Papers, Please è stato molto recensito per un motivo. L’atmosfera cupa e l’argomento pesante sono ideali per saziare la curiosità morbosa del giocatore, come l’esperimento carcerario di Stanford. Fai attenzione però: con 20 finali diversi, puoi perdere ore di gioco in un batter d’occhio.

Gioca a questi titoli se ti è piaciuto: Beholder, The Stanley Parable, Gunpoint

1. Watch Dogs (2014)

Il tuo ruolo: un hacker in cerca di vendetta

Watch Dogs, uscito nel 2014, è considerato uno sguardo realistico sulle possibilità di hacking in città. Assumi il ruolo di Aiden Pearce, un hacker che utilizza uno smartphone per manipolare i trasporti pubblici, cambiare i semafori, disturbare i telefoni, infiltrarsi nei sistemi di sicurezza e accedere alle informazioni dei cittadini e ai conti bancari. Watch Dogs è ambientato a Chicago, che diventa fittiziamente la prima città al mondo a implementare un sistema operativo urbano progettato per connettere tutti i dispositivi tra loro. Dopo la morte di sua nipote in un attentato alla sua vita, Pearce usa le sue app di hacking per dare la caccia ai responsabili.

Lo sviluppatore Ubisoft ha assunto Vitaly Kamluk, capo esperto di malware di Kaspersky Lab, per garantire che i meccanismi di hacking del gioco fossero realistici. Kamluk, insieme a due dei suoi più stretti colleghi, ha analizzato una serie di hack di alto profilo – in particolare l’hack Red October – per aiutare Ubisoft a determinare cosa fosse fattibile in termini di abilità del protagonista Pearce. In effetti, quando Ubisoft ha condotto delle analisi post-lancio sulle prestazioni del gioco, ha scoperto che circa il 60% dei giocatori ha cambiato il proprio punto di vista sulla tecnologia e ha modificato il proprio comportamento nei confronti dei dispositivi intelligenti.

In uno strano caso di vita che imita l’arte, il terzo titolo della serie, Watch Dogs: Legion, è stato a sua volta vittima di un hack. Nell’ottobre del 2020, il gruppo di ransomware Egregor ha affermato di aver rubato e diffuso online il codice sorgente del gioco. Non si sa se il codice sorgente fosse autentico o meno. Egregor è stato anche responsabile di un attacco allo sviluppatore di giochi Crytek nello stesso mese.

Giocare o no? Certo che sì! Sequenze d’azione frenetiche, filmati di qualità cinematografica e una storia ben scritta: tutto ciò che serve per un grande gioco. L’onnipresenza, l’onnipotenza e l’onniscienza del mondo di Watch Dogs ti regaleranno un viaggio assolutamente emozionante.

Gioca a questi titoli se ti è piaciuto: la serie Metal Gear Solid, Control, la serie Assassin’s Creed, la serie Infamous