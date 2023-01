Com mais e mais coisas novas para assistir a cada mês, pode ser difícil acompanhar o que estreia e quando. Embora não possamos prometer conhecer todos os grandes filmes e programas que chegarão em 2023, vasculhamos a Internet para obter detalhes sobre quando os favoritos retornarão. Da temporada final de Ted Lasso, ao retorno de The Mandalorian e Severance, às séries derivadas de Bridgerton, Walking Dead e X-Men, aqui estão os filmes e séries mais esperados de 2023 no Brasil… até agora:

Calendário 2023 de filmes e séries em destaque

Os eventos esportivos mais esperados de 2023

O novo ano começa com fortes emoções no futebol com a pré-temporada do futebol masculino brasileiro em Janeiro seguido dos campeonatos estaduais. Ainda em janeiro teremos tênis com o Aberto da Austrália, começando dia 16 de janeiro.

Para os amantes da Fórmula 1, este ano de 2023 promete muita velocidade com Lewis Hamilton e George Russell competindo pela Mercedes. Confira a programação dos eventos esportivos mais esperados pelos brasileiros para 2023:

Um brinde a mais um ano de ótimas transmissões online!