Mit jedem Monat häufen sich die Streaming-Angebote. Da kann es durchaus schwierig sein, zu wissen, was wann Premiere hat. Wir können zwar nicht versprechen, dass wir jeden großen Film und jede Serie kennen, die im Jahr 2023 auf die Zuschauen zukommt, aber wir haben das Internet nach Details durchforstet, wann all unsere großen Favoriten zurückkehren werden. Von der letzten Staffel von Ted Lasso, über die Rückkehr von The Mandalorian und Severance, bis hin zu Bridgerton, Walking Dead und X-Men-Spinoff-Serien und Reality-TV, hier sind unsere Streaming-Events des Jahres 2023, die wir kaum erwarteten können… bis jetzt:

Streaming-Kalender 2023

Wichtige Sportveranstaltungen 2023

Das neue Jahr beginnt mit dem NHL Winter Classic am 2. Januar und den College-Football-Bowl-Spielen, die mit der National Championship am 9. Januar ihren Höhepunkt erreichen. Die Playoffs der NFL beginnen am 14. Januar – einschließlich eines zusätzlichen Wild-Card-Spiels – und bilden den Auftakt zum Super Bowl LVII am 12. Februar. Und Tennisfans können sich freuen: Das erste große Turnier des Jahres, die Australian Open, beginnen am 16. Januar! Hier finden Sie alle wichtigen Sportereignisse des Jahres 2023:

Auf ein weiteres Jahr mit großartigem Streaming!

