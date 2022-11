De prequel van Game of Thrones is begonnen op 21 augustus en neemt de fans mee naar ongeveer 200 jaar eerder, toen het Huis Targaryen regeerde vanaf de IJzeren Troon. Wat is de relatie tussen de belangrijkste personages in House of the Dragon, en hoeveel generaties duurt het tot we bij de gebeurtenissen van Game of Thrones zijn aangekomen?

Deze stamboom toont in een oogopslag de directe lijn van Rhaenyra tot Jon Snow in de Targaryen-dynastie. Tot aan het moment dat het Huis Targaryen werd afgezet en vervangen door het Huis Baratheon en Daenerys probeerde de troon te heroveren. Maar om te ontdekken wie er werkelijk allemaal op de IJzeren Troon zaten, kunt u nu House of the Dragon streamen.

Scroll naar beneden voor een korte introductie van de hoofdpersonages in House of the Dragon en details over hoe u de serie kunt kijken. En zorg ervoor dat u een VPN downloadt om veilig en privé te streamen, zonder afknijping door uw provider.

Waar kunt u House of the Dragon kijken?

Cast en personages van ‘House of the Dragon’

Spiekbriefje met de belangrijkste personages.

Koning Viserys Targaryen

Gespeeld door: Paddy Considine

Rol: koning van de Zeven Koninkrijken

Weetjes: vijfde koning van de Targaryan-dynastie, vriendelijk en fatsoenlijk

Prinses Rhaenyra Targaryen

Gespeeld door: Emma D’Arcy

Rol: dochter van de koning

Weetjes: enig kind van de koning, drakenrijder

Prins Daemon Targaryen

Gespeeld door: Matt Smith

Rol: jongere broer van de koning

Weetjes: onvoorspelbaar, sterke vechter, drakenrijder, troonopvolger

Otto Hightower

Gespeeld door: Rhys Ifans

Rol: Rechterhand van de koning

Weetjes: loyaal aan de koning, op zijn hoede voor prins Daemon Targaryen

Alicent Hightower

Gespeeld door: Olivia Cooke

Rol: dochter van Otto Hightower

Weetjes: opgegroeid aan het hof, gewiekste politica, bekend om haar schoonheid

Lord Corlys Velaryon, ‘de Sea Snake’

Gespeeld door: Steve Toussaint

Rol: heer van het Huis Velaryon

Weetjes: avonturier op zee, beschikt over de grootste vloot ter wereld

Prinses Rhaenys Targaryen

Gespeeld door: Eve Best

Rol: echtgenote van Lord Corlys Velaryon, nicht van de koning

Weetjes: drakenrijder, gepasseerd als koningin

Ser Criston Cole

Gespeeld door: Fabien Frankel

Rol: burgerzoon van de rentmeester van de Lord of Blackhaven

Weetjes: ridder met bovennatuurlijke zwaardbeheersing

Mysaria

Gespeeld door: Sonoya Mizuno

Rol: vertrouwde bondgenoot van prins Daemon Targaryen

Weetjes: van prostituee in spion veranderd