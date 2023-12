Veilig webwinkelen: 10 tips om nep-webshops te herkennen

Voor miljoenen consumenten over de hele wereld is november een hectische maand van shoppen en uitgeven geworden, dankzij evenementen als Singles’ Day, Black Friday en Cyber Monday die elkaar in hoog tempo opvolgen. Dit blog biedt tien handige tips om nep-webshops te herkennen en veilig te webwinkelen voor het feestseizoen.

Singles’ Day, dat plaatsvindt op 11 november en voornamelijk in Azië wordt gevierd, wordt beschouwd als het grootste online shoppingevenement ter wereld. Dit wordt gevolgd door Black Friday, het enorme kortingfestival na het Thanksgiving-weekend dat dit jaar op 24 november valt, en Cyber Monday, op 27 november.

Met daarbij nog een overvloed aan kleinere verkoopevents die willekeurig opduiken om het begin van de feestdagen te markeren, is het moeilijk om je niet te laten meeslepen door de opwinding van het zoeken naar de beste deals. Echter, je waakzaamheid laten verslappen is precies waarop oplichters rekenen.

Terwijl grote online shoppingevenementen de massa’s aantrekken, trekken ze ook een massa nep-webshops aan die speciaal zijn ontworpen om je meer af te nemen dan je zou besparen op een nieuwe tv, spelcomputer of designerlabels.

Wat is een nep-webshop?

Oplichters creëren nep-webshops die eruitzien als echte e-commercebedrijven, maar ze zijn ontworpen om je zuurverdiende geld, wachtwoorden of persoonlijke gegevens te stelen.

Terwijl fraudeurs deze websites creëren in de hoop dat nietsvermoedende slachtoffers ze online tegenkomen, gebruiken de meesten phishing-scams (waarbij bezoekers via misleidende e-mails, sms’jes en social media-advertenties naar de nep-webwinkel worden gelokt) om hen binnen te halen.

Sommige nep-webshops hebben een geheel eigen ontwerp, maar veel imiteren vertrouwde webwinkels door gebruik te maken van bekende logo’s, gestolen afbeeldingen en een URL die gemakkelijk te verwarren is met de echte. Voor het ongetrainde oog zien deze websites er meestal veilig uit.

De meeste van deze nep-websites bieden luxe artikelen zoals populaire merkkleding, sieraden en elektronica aan voor een fractie van de normale prijs. Deze deals worden meestal geleverd met de belofte van gratis verzending en levering binnen 24 uur, waardoor ze nog aantrekkelijker worden.

Het is niet verrassend dat frauduleuze websites goede zaken doen tijdens het feestseizoen en grote winkelevenementen zoals de hierboven genoemde. Daarbij buiten ze online shoppers uit die op zoek zijn naar lage prijzen en snelle levering.

Waarom zijn nep-webwinkels gevaarlijk?

Neppe websites worden gemaakt door oplichters met als enige doel om op koopjes beluste consumenten te misleiden. Ze willen dat je producten koopt die niet bestaan, gevoelige informatie (zoals accountwachtwoorden en financiële gegevens) deelt of gevaarlijke malware downloadt.

Hoewel een klein percentage van deze nep-webshops soms echt de bestelde producten levert — meestal namaak — willen de meeste je geld stelen of je persoonlijke informatie verzamelen zodat ze identiteitsdiefstal of financiële fraude kunnen plegen.

10 eenvoudige manieren om nep-webshops te herkennen

Zorg ervoor dat je dit jaar niet wordt opgelicht door onbetrouwbare deals tijdens! Let op deze signalen en leer hoe je nep-webshops sneller kunt identificeren dan je ‘scam-azon’ kunt zeggen.

1. URL-waarschuwingssignalen

De snelste manier om te weten of een website veilig is, is door te kijken of hij HTTPS gebruikt; je kunt dat zien aan het hangslotje in de adresbalk naast de URL. HTTPS geeft aan dat de website SSL-encryptie gebruikt, en dat is beter dan HTTP. Met HTTPS kan niemand behalve de website en de gebruiker de data lezen.

Een ander teken dat iets niet klopt, is als de URL van de site verdacht veel lijkt op het officiële adres van een echte winkel, maar iets afwijkt.

Vivobarefoot is bijvoorbeeld een bekend, wereldwijd gevestigd bedrijf dat gespecialiseerd is in minimalistische schoenen, ook wel ‘barefoot’-schoenen genoemd. Ze worden meestal verkocht via hun officiële website, via erkende online retailers (zoals Amazon) of in winkels.

Voor klanten in de VS is de legitieme URL van het bedrijf vivobarefoot.com/us. Er zijn echter tientallen copycat-websites die doen alsof ze de officiële webwinkel zijn door hun domeinnaam ietsje te veranderen — inclusief de zeer verdachte, vivobarefootoutlet[dot]us.

Je kunt nagemaakte domeinen vermijden door handmatig de URL van de winkel in je browser te typen. Wantrouw ook alle links die je ontvangt in je e-mail, tekstberichten of DM’s, tenzij je zeker weet dat ze van het bedrijf zelf komen.

2. Verdachte domeingeschiedenis

De domeinnamen van nep-webshops zijn waarschijnlijk maar voor een korte tijd geregistreerd, meestal in aanloop naar populaire feestdagen en grote winkelmomenten.

Zo werd het domein van het echte Vivobarefoot-bedrijf meer dan 18 jaar geleden geregistreerd, wat logisch is voor een gevestigd merk. De vermeende nep-webwinkel werd daarentegen slechts acht maanden voor onze zoekopdracht geregistreerd.

Online kun je een handjevol gratis hulpmiddelen vinden die je kunt gebruiken om de leeftijd van een website te onderzoeken; WHOIS is daar een van. Je kunt ook gebruikmaken van de transparante zoekopdracht voor veilig browsen van Google om te controleren of een website betrouwbaar is of niet. Voer gewoon de URL in de zoekbalk in en Google geeft je een beoordeling van de website.

3. Gepixeleerde afbeeldingen

Nep-webshops laten voornamelijk gestolen afbeeldingen zien — meestal gekopieerd van een legitieme webwinkel of van Google. Hierdoor zijn de meeste afbeeldingen op nep-webshops van lage kwaliteit en zien ze er soms gepixeld uit.

NEP vs. ECHT

4. Typ- en taalfouten

Legitieme bedrijven hebben meestal een team van redacteuren die de websiteteksten overzien voordat ze hun websites lanceren. Online oplichters nemen de tijd niet, of zijn mogelijk niet in staat, om overtuigende verkoopteksten te schrijven. Terwijl sommigen veel van de taal van echte websites overnemen, zijn velen geneigd om opvallende taal- en spelfouten te maken.

NEP

5. Amateuristisch ontwerp van de website

Scammers hebben geen ingenieurs en ontwerpers meer nodig om webwinkels te maken. Online websitebouwers en sommige online marktplaatsen zoals Shopify stellen gebruikers in staat om in slechts enkele stappen hun eigen etalage te ontwerpen.

Oplichters hebben echter de neiging om snel te handelen en willen vaak niet te lang de tijd nemen om een ​​nep-webwinkel te bouwen, omdat deze gemakkelijk als frauduleus kan worden geïdentificeerd en offline kan worden gehaald. Dit is de reden waarom ze vaak kiezen voor eenvoudige, goedkope website-sjablonen met beperkte functies — vaak net genoeg om nietsvermoedende klanten ervan te overtuigen dat ze echt zijn.

De volgende keer dat je op een webshop bent, moet je maar eens op onderzoek uitgaan. Inspecteer alle elementen op de startpagina, en neem de tijd om een paar andere pagina’s te bekijken. Overdreven eenvoudige, slecht ontworpen websites zijn een duidelijk signaal dat ze niet legitiem zijn, evenals slecht geformuleerde sitemaps.

NEP vs. ECHT

6. Spotgoedkope prijzen

Bij koopjesdagen zoals Black Friday en Singles’ Day draait het allemaal om het scoren van fantastische deals tegen sterk verlaagde prijzen. Maar als de prijs van een artikel dat je wilt kopen drastisch lager is dan waar je het voor hebt gezien op andere websites, word je waarschijnlijk opgelicht of is het artikel namaak.

In plaats daarvan moet je de prijsgeschiedenis van de goederen die je in de uitverkoop wilt scoren opzoeken. Kijk vervolgens hoeveel elk artikel kost op andere websites die vergelijkbare aanbiedingen hebben. Een goede vuistregel is dat als een website prijzen adverteert met kortingen van 50% of meer, je de nodige stappen moet nemen om te bevestigen dat het niet nep is.

Kortom: als de deal te mooi lijkt om waar te zijn, is die het waarschijnlijk ook.

NEP vs. ECHT

7. Beperkte contactgegevens

Als je online iets wilt kopen, controleer dan eerst het fysieke adres van de online verkoper, het e-mailadres van de klantenondersteunng en het telefoonnummer voor het geval je vragen of zorgen hebt over je bestelling.

Je moet gaan oppassen als de website alleen maar een invulformulier heeft voor contact, als het e-mailadres van de klantenservice een algemeen Yahoo- of Gmail-account is in plaats van een zakelijk account, of als de contactgegevens ontbreken.

NEP vs. ECHT

8. Ingewikkeld of niet-bestaand retourbeleid

Om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de wetgeving met betrekking tot consumentenrecht, zijn bekende winkelmerken transparant over hun retourbeleid en hun terugbetalingsbeleid. Oplichters daarentegen besteden vaak niet veel aandacht aan het retourbeleid op hun websites, als ze er al een hebben.

Voordat je iets bij een webwinkel koopt, moet je eerst het retourbeleid lezen. Is het duidelijk en voldoet het aan jouw verwachtingen als consument? Als het retourbeleid van een website ook maar enigzins ingewikkeld of vaag is, laat dan maar zitten.

Echte webshops horen ook een verzendbeleid te hebben, en basale juridische informatie zoals gebruikervoorwaarden, privacybeleid en beleid over het verzamelen van informatie. Als je dat allemaal niet kunt vinden, is de website vermoedelijk bedrog.

9. Bedenkelijke betalingsopties

Legitieme merken geven je altijd de mogelijkheid om met traditionele en veilige methoden te betalen — zoals creditcards/bankpassen, contant bij bezorging, of nabetalingsopties zoals Klarna en Afterpay.

Nep-webshops proberen je meestal te dwingen om te betalen voor spullen met niet-omkeerbare en niet-traceerbare betaalmethoden. Dit zijn onder meer bankoverschrijvingen, cadeaubonnen, cryptocurrencies of betaalapps zoals PayPal, Cash App of Venmo.

Hoewel banken en creditcardmaatschappijen je waarschijnlijk wel tegen fraude zullen beschermen, is het heel verstandig om altijd je bankrekening goed in de gaten te houden tijdens de grote winkelperiodes om ervoor te zorgen dat er geen onverwachte bedragen worden afgeschreven.

NEP vs. ECHT

10. Slechte sociale media

De meeste legitieme bedrijven hebben een of andere vorm van sociale media-aanwezigheid, omdat dit een van de beste manieren is om hun producten en diensten te promoten. Als een online retailer geen duidelijke sociale media-aanwezigheid heeft – of als de sociale media-pictogrammen op hun site nergens toe leiden – is de kans groot dat het nep is.

Als je bijvoorbeeld klikt op een van de socialmediapictogrammen onderin de startpagina van de neppe Vivobarefoot-website, kun je de URL van de website alleen delen op je eigen sociale media.

Je moet ook letten op online beoordelingen die door andere gebruikers zijn achtergelaten over de gewraakte website. Oplichters posten vaak neppe beoordelingen op hun website om echter over te komen, maar als de scam al een tijdje bestaat kan Google of Trustpilot al overspoeld zijn met een flinke lading negatieve beoordelingen van eerdere slachtoffers.

Tips om nep-webshops te mijden

Zeker in deze drukke winkelperiode, met evenementen als Singles’ Day, Black Friday en Cyber Monday voor de deur, is het belangrijk om extra waakzaam te zijn. Om veilig online te winkelen, kun je deze tips volgen:

Wees voorzichtig waar je klikt

Zorg dat je niet klikt op links in e-mails, tekstberichten of posts op sociale media, want die kunnen je naar neppe websites leiden. Ga in plaats daarvan rechtstreeks naar de website van de winkel waar je wilt kopen, door hun URL in te typen in de adresbalk van je browser.

Bestudeer de website zorgvuldig

Zoek naar signalen dat de website nep is, zoals ongebruikelijke domeinnamen, slecht ontwerp, grammaticale fouten of afbeeldingen van slechte kwaliteit.

Doe onderzoek

Voordat je bij een onbekende winkel koopt, lees je recensies van de website en de winkel om te zien of andere klanten positieve ervaringen hebben gehad.

Vermijd pop-upvensters

Wees voorzichtig met websites die je overspoelen met overmatige pop-upadvertenties, vooral als ze niet relevant lijken voor de producten die je bekijkt.

Gebruik betrouwbare prijsvergelijkingsmethoden

Als je apps of hulpmiddelen voor prijsvergelijking gebruikt, zorg er dan voor dat ze van een vertrouwde bron komen om te voorkomen dat je per ongeluk op een frauduleuze link klikt.

Blijf op de hoogte van actuele scams

Blijf op de hoogte van recente online oplichtingsmethodes en wees je bewust van welke nieuwe tactieken scammers kunnen gebruiken. Overheidsinstanties en websites voor consumentenbescherming bieden vaak bronnen om je te helpen geïnformeerd te blijven.

Verder zijn er nog maatregelen die je kunt nemen om ervoor te zorgen dat je beschermd bent als je toch op een neppe website stuit. Het bijwerken van je software en antivirus biedt enige bescherming tegen malware-aanvallen. Als je een hoogwaardige VPN als ExpressVPN gebruikt, wordt je verkeer versleuteld en je IP-adres verborgen, daardoor kan de website je niet identificeren. En het gebruik van een creditcard in plaats van een pinpas biedt een zekere mate van bescherming tegen het verliezen van je geld bij een frauduleuze transactie. Als je wordt gefactureerd voor een artikel dat je nooit hebt ontvangen of dat niet overeenkomt met de beschrijving, kun je dat betwisten bij je creditcardbedrijf.

Wat kun je doen als je het slachtoffer bent van een nep-webshop?

Zelfs als je de stappen om ​​nep-webshops te identificeren zorgvuldig hebt gevolgd en voorzorgsmaatregelen hebt genomen om ze te vermijden, moet je dit meteen doen als je vermoedt dat je je gegevens of geld aan een ​​nep-webshop hebt gegeven:

Neem onmiddellijk contact op met de fraudeafdelingen van je bank of creditcardmaatschappij en laat ze weten hoe een oplichter toegang heeft gekregen tot je rekeningen. Veel financiële instellingen bieden fraudebescherming die bepaalde kosten dekt die zonder jouw toestemming zijn gemaakt.

en laat ze weten hoe een oplichter toegang heeft gekregen tot je rekeningen. Veel financiële instellingen bieden fraudebescherming die bepaalde kosten dekt die zonder jouw toestemming zijn gemaakt. Als je tijdens je contact met de nepwebsite ook maar iets van accountinformatie (social media, e-mail, bankgegevens etc.) hebt ingevoerd, verander dan je wachtwoorden en stel tweefactorauthenticatie (2FA) in om de controle over je accounts weer terug te nemen.

om de controle over je accounts weer terug te nemen. Als je iets hebt gedownload van de nepwebsite of een vermoedelijke phishingpoging hebt ontvangen, gebruik dan antivirus-software om je apparaten te controleren op malware of software waarmee de scammers op afstand toegang kunnen krijgen tot je apparaten.

of software waarmee de scammers op afstand toegang kunnen krijgen tot je apparaten. Probeer de frauduleuze betaling ongedaan te maken door contact op te nemen met het bedrijf dat het mogelijk heeft gemaakt. Bijvoorbeeld, als je iets hebt gekocht bij een webwinkel en hebt betaald met je PayPal-account (en niet via een nep-PayPal-pagina), zou je beschermd moeten zijn door de PayPal-kopersbescherming .

door contact op te nemen met het bedrijf dat het mogelijk heeft gemaakt. Bijvoorbeeld, als je iets hebt gekocht bij een webwinkel en hebt betaald met je PayPal-account (en niet via een nep-PayPal-pagina), zou je beschermd moeten zijn door de . Dien een klacht in bij het platform als je iets hebt gekocht bij een frauduleuze marktplaats op eBay of Amazon, zodat de e-commercereuzen onderzoek kunnen doen naar de e-verkoper en je terugbetaling in gang kunnen zetten.

als je iets hebt gekocht bij een frauduleuze marktplaats op eBay of Amazon, zodat de e-commercereuzen onderzoek kunnen doen naar de e-verkoper en je terugbetaling in gang kunnen zetten. Doe aangifte bij de politie als je bij het webwinkelen bent opgelicht. Dat verhoogt niet alleen de kans dat de fraudeurs gepakt worden, maar je bank, creditcardbedrijf of verzekering wil waarschijnlijk een kopie van de aangifte zien voordat ze je claim uitbetalen.

als je bij het webwinkelen bent opgelicht. Dat verhoogt niet alleen de kans dat de fraudeurs gepakt worden, maar je bank, creditcardbedrijf of verzekering wil waarschijnlijk een kopie van de aangifte zien voordat ze je claim uitbetalen. Doe aangifte van identiteitsfraude bij de politie en het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI) in Nederland. Dit is een cruciale stap om frauduleuze transacties te betwisten en je krediet te herstellen als je ooit het slachtoffer bent geworden van identiteitsfraude.

Hoe meld je een nep-webwinkel?

Als je een neppe webwinkel ontdekt, kun je die aangeven bij Google of Microsoft en bij de Nederlandse politie of fraudehelpdesk. Zorg ervoor dat je zoveel mogelijk informatie bijsluit waarom je denkt dat de website nep is.

Laten we het internet voor iedereen veiliger maken!