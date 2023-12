10 sinais de que um site de compras é falso

Para milhões de consumidores em todo o mundo, o mês de novembro tornou-se uma época frenética de compras e gastos graças a eventos como o Dia dos Solteiros, Black Friday e Cyber Monday.

Realizado no dia 11 de novembro e comemorado principalmente na Ásia, o Dia dos Solteiros é considerado o maior evento de compras online do mundo. Isso é seguido pela Black Friday, o frenesi de vendas do fim de semana pós-Ação de Graças que cai em 24 de novembro deste ano, e pela Cyber ​​Monday, em 27 de novembro.

Adicione uma infinidade de promoções menores que surgem aleatoriamente para marcar o início da temporada de férias, e é difícil não se deixar levar pela emoção de procurar as melhores ofertas. No entanto, baixar a guarda é exatamente com o que os golpistas contam.

Embora importantes feriados de compras online atraiam as massas, eles também atraem uma grande quantidade de sites de comércio eletrônico falsos que foram especialmente projetados para surrupiar de você mais do que economizaria em uma nova TV, console de jogos ou grifes.

O que é um site de compras falso?

Os golpistas criam sites de compras falsos que parecem lojas de comércio eletrônico genuínas, mas são projetados para roubar seu suado dinheiro, senhas ou informações pessoais.

Embora os fraudadores criem esses sites na esperança de que vítimas inocentes possam visitá-los por acaso, a maioria usa phishing (solicitando visitantes do site falso por meio de emails fraudulentos, textos e anúncios de mídia social) para atraí-los.

Algumas lojas virtuais falsas têm um design totalmente único, mas muitas imitam varejistas confiáveis usando logotipos familiares, imagens roubadas e um URL que pode ser facilmente confundido com o real. Para olhos destreinados, esses sites geralmente parecem seguros.

A maioria desses sites falsos oferece itens de luxo, como marcas populares de roupas, joias e eletrônicos, por uma fração do custo normal. Essas ofertas geralmente vêm com a promessa de frete grátis e entrega durante a noite, o que as torna ainda mais atraentes.

Não é de surpreender que sites fraudulentos floresçam durante as festas de fim de ano e durante eventos de supervendas como os mencionados acima, explorando compradores online que estão em busca de preços baixos e entrega rápida.

Por que os sites de compras falsos são perigosos?

Sites falsos são criados por golpistas com o único propósito de enganar consumidores ávidos por ofertas, fazendo-os comprar produtos que não existem, compartilhar informações confidenciais (como senhas de contas e informações financeiras) ou baixar malware perigoso.

Embora uma pequena porcentagem desses sites imitadores às vezes entreguem mercadorias encomendadas, provavelmente imitações, a maioria quer roubar seu dinheiro ou coletar suas informações pessoais para que possam cometer roubo de identidade ou fraude financeira.

10 maneiras fáceis de identificar sites de compras falsos

Certifique-se de não ser enganado por ofertas duvidosas nesta temporada de férias! Fique atento a esses sinais e aprenda como identificar sites falsos mais rápido do que você consegue dizer ‘1-2-3’.

1. Sinais de alerta de URL

A maneira mais rápida de saber se um site é seguro é verificar se ele oferece HTTPS, com um cadeado próximo a ele, no URL. HTTPS indica que o site usa criptografia SSL, que é superior ao HTTP. Com HTTPS, ninguém entre o site e o usuário pode ler os dados.

Outro sinal revelador é se o URL do site parece suspeitamente semelhante ao endereço oficial de um varejista genuíno, mas está um pouco errado.

Por exemplo, a Vivobarefoot é uma empresa bem conhecida e estabelecida globalmente, especializada em calçados minimalistas, conhecidos como calçados descalços. Geralmente são vendidos por meio de seu site oficial, por meio de varejistas online autorizados (como a Amazon) ou em lojas.

Para clientes nos EUA, o URL legítimo da empresa é vivobarefoot.com/us. No entanto, existem dezenas de sites imitadores que fingem ser o site oficial, alterando ligeiramente seu nome de domínio, incluindo o altamente suspeito, vivobarefootoutlet[dot]us.

Evite domínios falsos digitando manualmente o URL de um varejista em seu navegador. Também seja cético ao clicar em qualquer link que você receber por email, texto ou mensagem direta, a menos que tenha certeza de que veio da própria empresa.

2. Histórico de domínio duvidoso

Os nomes de domínio de sites de compras falsos provavelmente só foram registrados por um curto período de tempo e seu início geralmente está ligado a feriados populares e grandes eventos de compras.

Voltando ao exemplo da Vivobarefoot, uma rápida pesquisa no domínio legítimo da empresa revela que ele foi criado há mais de 18 anos, o que faz sentido considerando que é uma marca estabelecida. Por outro lado, o suposto site imitador só foi criado oito meses antes da nossa pesquisa.

Existem várias ferramentas online gratuitas que você pode usar para verificar a idade de um site, incluindo WHOIS. Você também pode aproveitar a pesquisa gratuita de transparência de navegação segura do Google para verificar se um site é confiável ou não. Basta inserir o URL na barra de pesquisa e o Google fornecerá uma avaliação do site.

3. Imagens pixelizadas

Os sites falsos apresentam predominantemente imagens roubadas, geralmente retiradas do site de um varejista legítimo ou do Google. Como resultado, a maioria das imagens apresentadas em sites fraudulentos são de baixa qualidade e, às vezes, aparecem pixeladas.

FALSO VS. REAL

4. Erros de digitação e gramática incorreta

As empresas legítimas geralmente têm uma equipe de editores que supervisionam o conteúdo do site antes de lançar seus sites. Os golpistas online não dedicam tempo, ou podem não ter capacidade, para criar textos de vendas atraentes. Embora alguns extraiam grande parte da linguagem de sites genuínos, muitos são propensos a cometer erros gramaticais e ortográficos óbvios.

FALSO

5. Design de site amador

Os golpistas não precisam mais de engenheiros e designers para criar lojas de comércio eletrônico. Os construtores de sites online e alguns mercados online como o Shopify permitem que os usuários criem suas próprias vitrines em apenas algumas etapas.

No entanto, os fraudadores tendem a agir rapidamente e muitas vezes não querem demorar muito para construir um site de compras falso, pois ele pode ser facilmente identificado como fraudulento e ser retirado do ar. É por isso que eles tendem a optar por modelos de sites simples e baratos que vêm com recursos limitados, muitas vezes apenas o suficiente para convencer clientes desavisados de que eles são reais.

Da próxima vez que você estiver em um site de compras, explore. Inspecione todos os elementos da página inicial e passe algum tempo percorrendo algumas das outras páginas. Sites simplificados demais e mal projetados podem indicar que não são legítimos, assim como mapas de sites mal formulados.

FALSO VS. REAL

6. Preços muito baixos

Feriados de compras como a Black Friday e o Dia dos Solteiros têm como objetivo conseguir negócios incríveis a preços com grandes descontos. Mas se o custo de um item que você está comprando for drasticamente menor do que o que você viu em outros sites, provavelmente você está sendo enganado ou o item é falsificado.

Em vez disso, consulte o histórico de preços dos produtos que deseja adquirir. Em seguida, verifique quanto custa cada item em outros sites que oferecem ofertas semelhantes. Uma boa regra é que, se um site anunciar preços com 50% de desconto ou mais, você deve tomar as medidas necessárias para confirmar que não é falso.

Basicamente: se o negócio parece bom demais para ser verdade, provavelmente é golpe.

FALSO VS. REAL

7. Detalhes de contato limitados

Ao comprar um item online, primeiro confirme o endereço físico, o email de suporte e o número de telefone do vendedor online, caso você tenha alguma dúvida sobre seu pedido.

Desconfie se o site tiver apenas um formulário de contato para preenchimento, se o email de atendimento ao cliente for uma conta do Yahoo ou Gmail em vez de uma conta corporativa, ou se os dados de contato forem inexistentes.

FALSO VS. REAL

8. Política de devolução complexa ou inexistente

Para garantir que cumprem as leis relativas aos direitos de proteção do consumidor, marcas de varejo conceituadas são transparentes sobre suas políticas de devolução e reembolso. Os golpistas, por outro lado, muitas vezes não se preocupam em pensar muito nas políticas de devolução que aparecem em seus sites, se é que optam por incluir uma.

Antes de comprar qualquer coisa de um varejista online, leia a política de reembolso. Ela é clara e atende às suas expectativas como consumidor? Se a política de devolução de um site for de alguma forma complicada ou imprecisa, abandone a compra imediatamente.

Os sites de varejo genuínos também devem incluir uma política de envio e informações legais básicas, como termos e condições, uma política de privacidade e uma política de coleta de dados. Se você não conseguir encontrar essas informações, o site provavelmente é fake.

9. Opções de pagamento questionáveis

Marcas legítimas sempre darão a você a opção de pagar com métodos tradicionais e seguros, incluindo cartões de crédito e débito, dinheiro na entrega ou opções de pagamento posterior, como Klarna e Afterpay.

Sites de compras falsos geralmente tentam forçá-lo a pagar pelas mercadorias usando métodos de pagamento irreversíveis e não rastreáveis. Isso inclui transferências bancárias, cartões-presente, criptomoedas ou aplicativos de pagamento, como PayPal, Cash App ou Venmo.

Embora os emissores de cartões de débito e crédito provavelmente protejam você contra fraudes, é uma boa prática sempre ficar de olho em suas contas bancárias durante os grandes feriados de compras para garantir que nenhum valor inesperado seja debitado.

FALSO VS. REAL

10. Redes sociais ruins

A maioria das empresas legítimas tem algum tipo de presença nas redes sociais, pois é uma das melhores maneiras de anunciar seus produtos e serviços. Se um varejista online não tiver uma presença evidente nas redes sociais, ou se os ícones de mídia social exibidos em seu site não levarem a lugar nenhum, as chances de ser falso são altas.

Por exemplo, ao clicar em qualquer um dos ícones de mídia social na parte inferior da página inicial do site fraudulento Vivobarefoot, você só terá a opção de compartilhar o URL do site em suas próprias páginas de mídia social.

Além disso, fique atento a comentários online deixados por outros usuários sobre o site em questão. Embora os golpistas muitas vezes publiquem comentários falsos em seus sites para parecerem mais legítimos, se for um golpe mais estabelecido, pode haver muitos comentários negativos de vítimas anteriores espalhadas pelo Google ou pela Trustpilot.

Dicas para evitar sites de compras falsos

À medida que nos preparamos para a época festiva de compras, com eventos como o Dia dos Solteiros, a Black Friday e a Cyber ​​Monday chegando, é importante estar atento. Para garantir uma experiência de compra segura, siga estas dicas:

Tenha cuidado com onde você clica

Evite clicar em links em emails, mensagens de texto ou publicações em redes sociais, pois eles podem levar você a sites falsos. Em vez disso, acesse diretamente o site do varejista onde deseja comprar, digitando o URL na barra de endereço do seu navegador.

Inspecione o site com atenção

Procure sinais de que um site é falso, como nomes de domínio incomuns, design inadequado, erros gramaticais ou imagens de baixa qualidade.

Faça uma pesquisa

Antes de fazer uma compra em um varejista desconhecido, leia as avaliações do site e do varejista para ver se outros clientes tiveram experiências positivas.

Evite janelas pop-up

Tenha cuidado com sites que bombardeiam você com anúncios pop-up excessivos, especialmente se eles parecerem não relacionados aos produtos que você está pesquisando.

Use ferramentas confiáveis de comparação de preços

Se você estiver usando ferramentas ou aplicativos de comparação de preços, certifique-se de que sejam de fontes confiáveis para evitar clicar acidentalmente em links fraudulentos

Mantenha-se informado sobre golpes atuais

Mantenha-se atualizado sobre golpes comuns de compras online e esteja ciente de quaisquer novas táticas que os golpistas possam usar. Agências governamentais e sites de proteção ao consumidor geralmente fornecem recursos para ajudá-lo a se manter informado.

Além disso, existem medidas que você pode tomar para garantir que estará protegido caso encontre um site falso. Manter seu software e antivírus atualizados oferecerá alguma proteção contra ataques de malware. Usar uma VPN de alta qualidade como a ExpressVPN criptografa seu tráfego e oculta seu endereço IP, para que o site não consiga identificá-lo. E usar um cartão de crédito em vez de um cartão de débito fornecerá algum grau de proteção contra a perda de seu dinheiro em uma transação fraudulenta. Se você for cobrado por um item que nunca recebeu ou que não corresponde ao descrito, você pode contestar a cobrança com a administradora do seu cartão de crédito.

O que fazer se você for vítima de um site de compras falso

Mesmo que você tenha seguido fielmente as etapas para identificar um site de compras falso e tomado precauções para evitá-los, se você suspeitar que forneceu suas informações ou dinheiro a um site de compras falso, faça isso imediatamente:

Ligue imediatamente para o departamento de fraude do seu banco ou empresa de cartão de crédito e informe que um golpista obteve acesso às suas contas. Muitas empresas financeiras oferecem proteção contra fraude que cobre certas cobranças feitas sem o seu consentimento.

Se você inseriu alguma informação de conta durante suas negociações com o site falso (redes sociais, email, serviços bancários, etc.), altere suas senhas e habilite a autenticação de dois fatores (2FA) para recuperar o controle de suas contas.

Se você baixou algo do site falso ou suspeita de tentativa de phishing, use um software antivírus para verificar se há malware e software de acesso remoto em seus dispositivos que os golpistas possam ter instalado.

Tente reverter o pagamento fraudulento entrando em contato com a empresa que o facilitou. Por exemplo, se você comprou um item em uma loja online por meio de sua conta do PayPal (e não de uma página falsa do PayPal), PayPal Buyer Protection deve proteger você.

Registre uma reclamação na plataforma se você comprou um item em um mercado fraudulento no eBay ou Amazon, para que os gigantes do comércio eletrônico possam investigar o vendedor eletrônico e iniciar um reembolso.

Faça um boletim de ocorrência se você foi enganado enquanto fazia compras online. Isso não apenas aumentará as chances de os fraudadores serem pegos, mas seu banco, administradora de cartão de crédito ou seguradora provavelmente solicitará uma cópia do boletim antes de pagar uma indenização.

Registre uma denúncia de roubo de identidade no FTC se você morar nos EUA. Esta é uma etapa crítica para contestar transações fraudulentas e consertar seu crédito, caso você seja vítima de roubo de identidade .

Como denunciar um site de compras falso

Se você identificar um site de compras fraudulento, poderá denunciá-lo no Google ou Microsoft, além do FTC (se você estiver nos EUA) ou no Internet Crime Complaint Center do FBI (IC3). Certifique-se de incluir o máximo de detalhes possível sobre por que você acredita que o site é falso.

Eis o que precisa saber para tornar a Internet mais segura para todos!

Quer descobrir mais sobre como fazer compras online com segurança nesta Black Friday e outras ocasiões? Clique aqui para conhecer as principais dicas da ExpressVPN.