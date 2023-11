Il mese di novembre è diventato per milioni di consumatori di tutto il mondo un momento di shopping e di spese frenetiche, grazie all’avvicendarsi di eventi come il Singles’ Day, il Black Friday e il Cyber Monday.

Il Singles’ Day, che si svolge l’11 novembre e si celebra principalmente in Asia, è considerato il più grande evento di shopping online del mondo. Seguono il Black Friday, il weekend delle vendite dopo il giorno del Ringraziamento, che quest’anno cade il 24 novembre, e il Cyber Monday, il 27 novembre.

Se a ciò si aggiunge una pletora di saldi minori che spuntano a caso per l’inizio delle festività, è difficile non farsi prendere dall’eccitazione di cercare le offerte migliori. Tuttavia, abbassare la guardia è esattamente ciò su cui contano i truffatori.

Se da un lato le grandi festività dello shopping online attirano le masse, dall’altro attirano anche una moltitudine di falsi siti di e-commerce appositamente studiati per farti risparmiare più di quanto risparmieresti su un nuovo televisore, su una console per videogiochi o sulle griffe.

Che cos’è un sito di shopping fasullo?

I truffatori creano falsi siti web per lo shopping che sembrano veri e propri negozi di e-commerce, ma sono progettati per rubare il denaro duramente guadagnato, le password o le informazioni personali.

Sebbene i truffatori creino questi siti nella speranza che le ignare vittime possano imbattersi in essi online, la maggior parte di essi utilizza truffe di phishing (sollecitando i visitatori del sito falso tramite email, messaggi e annunci sui social media) per attirarli.

Alcuni negozi elettronici fasulli presentano un design del tutto unico, ma molti imitano rivenditori affidabili utilizzando loghi familiari, immagini rubate e un URL che può essere facilmente scambiato per quello reale. Ad un occhio inesperto, questi siti sembrano generalmente sicuri.

La maggior parte di questi siti web fasulli offre articoli di lusso, come le marche più famose di abbigliamento, gioielli ed elettronica, a un prezzo inferiore a quello normale. Queste offerte sono di solito accompagnate dalla promessa di spedizione gratuita e consegna notturna, il che le rende ancora più allettanti.

Non sorprende che i siti illegali fioriscano durante le festività natalizie e durante gli eventi di super shopping come quelli sopra citati, sfruttando gli acquirenti a caccia di prezzi bassi e consegne rapide.

Perché i siti di shopping fasulli sono pericolosi?

I siti web fasulli sono creati da truffatori con l’unico scopo di indurre i consumatori in cerca di affari ad acquistare prodotti inesistenti, a condividere informazioni sensibili (come password di account e informazioni finanziarie) o a scaricare malware pericoloso.

Anche se una piccola percentuale di questi siti contraffatti a volte consegna la merce ordinata – probabilmente si tratta di imitazioni – la maggior parte di essi vuole solo rubare il tuo denaro o raccogliere le tue informazioni personali per commettere furti d’identità o frodi finanziarie.

Dieci semplici modi per identificare i siti di shopping fasulli

Non farti ingannare da offerte poco trasparenti in questa stagione festiva! Fai attenzione a questi segnali e impara a identificare i siti web fasulli più velocemente di quanto tu possa dire “Truff-Azon”.

1. Controllare l’URL

Il modo più rapido per capire se un sito è sicuro è verificare la presenza del protocollo HTTPS, con un lucchetto accanto, nell’URL. Il protocollo HTTPS indica che il sito utilizza la crittografia SSL, superiore a quella HTTP. Con l’HTTPS, nessuno tra il sito e l’utente può leggere i dati.

Un altro segno rivelatore è rappresentato dal fatto che l’URL del sito assomiglia in modo sospetto all’indirizzo ufficiale di un vero rivenditore, ma è leggermente diverso.

Ad esempio, Vivobarefoot è un’azienda nota e affermata a livello mondiale, specializzata in scarpe minimaliste note come calzature a piedi nudi. Di solito sono vendute tramite il loro sito web ufficiale, attraverso rivenditori online autorizzati (come Amazon) o nei negozi.

Per i clienti europei, l’URL corretto dell’azienda è vivobarefoot.com/eu mentre per gli statunitensi è /us. Tuttavia, esistono decine di siti pirata che fingono di essere il sito ufficiale modificando leggermente il nome del dominio, tra cui il sospetto vivobarefootoutlet[dot]us.

Occorre evitare i domini fasulli digitando manualmente l’URL di un rivenditore nel browser. Inoltre, fai attenzione a non cliccare su qualsiasi link ricevuto via email, sms o messaggio diretto, a meno che tu non sia sicuro che provenga dall’azienda stessa.

2. Nascita dei domini fasulli

I nomi di dominio dei siti web di shopping fasulli sono stati probabilmente registrati solo per un breve periodo di tempo, con la loro nascita solitamente in concomitanza di festività popolari e grandi eventi di shopping.

Tornando all’esempio di Vivobarefoot, una rapida ricerca del dominio dell’azienda autentica rivela che è stato creato più di 18 anni fa, il che ha senso considerando che si tratta di un marchio affermato. Al contrario, il presunto sito pirata è stato creato solo otto mesi prima della nostra ricerca.

Per verificare l’età di un sito web si possono utilizzare una serie di strumenti gratuiti online, tra cui il WHOIS. Inoltre, per verificare se un sito è affidabile o meno, si può sfruttare la ricerca gratuita di Google sulla trasparenza della navigazione sicura. Basta inserire l’URL nella barra di ricerca e Google ti fornirà una valutazione del sito.

3. Immagini pixelate

I siti contraffatti presentano prevalentemente immagini rubate, di solito prelevate dal sito di un rivenditore autentico o da Google. Di conseguenza, la maggior parte delle immagini presenti sui siti truffa sono di bassa qualità e talvolta appaiono pixelate.

FALSO VS. REALE

4. Errori di battitura e di grammatica

Le aziende autentiche di solito dispongono di un team di redattori che supervisionano i testi dei siti web prima di pubblicarli. I truffatori online non si prendono il tempo, o forse non hanno la capacità, di creare testi di vendita convincenti. Sebbene alcuni di essi riprendano gran parte del linguaggio dei siti autentici, molti sono inclini a commettere evidenti errori grammaticali e di ortografia.

FALSO

5. Design del sito web amatoriale

I truffatori non hanno più bisogno di ingegneri e designer per creare negozi di e-commerce. I generatori di siti web online, e alcuni marketplace online come Shopify, consentono agli utenti di progettare le proprie vetrine in pochi passi.

Tuttavia, i truffatori tendono a muoversi rapidamente e spesso non vogliono impiegare troppo tempo per costruire un sito web per lo shopping fasullo, perché potrebbe essere facilmente identificato come fraudolento ed essere eliminato. Per questo motivo tendono a optare per modelli di siti web semplici e poco costosi, dotati di funzionalità limitate, spesso sufficienti a convincere i clienti ignari che si tratta di un vero affare.

La prossima volta che ti trovi su un sito per lo shopping, lanciati all’esplorazione. Ispeziona tutti gli elementi della pagina iniziale e prenditi il tempo necessario per scorrere alcune delle altre pagine. Siti troppo semplici e mal progettati possono essere un indizio di illegalità, così come sitemaps mal formulate.

FALSO VS. REALE

6. Prezzi troppo belli per essere veri

Le festività dedicate allo shopping, come il Black Friday e il Singles’ Day, prevedono offerte incredibili a prezzi fortemente scontati. Ma se il costo di un articolo che stai acquistando è notevolmente inferiore a quello che hai visto su altri siti, probabilmente sei stato truffato o l’articolo è contraffatto.

Piuttosto, assicurati di controllare lo storico dei prezzi dei prodotti che vuoi aggiudicarti durante i saldi. Quindi, verifica il prezzo di ciascun articolo su altri siti che propongono offerte simili. Una buona regola è che se un sito pubblicizza prezzi scontati del 50% e oltre, bisogna prendere le misure necessarie per verificare che non si tratti di un falso.

In pratica: se l’offerta sembra troppo bella per essere vera, probabilmente è una truffa.

FALSO VS. REALE

7. Informazioni di contatto limitate

Quando si acquista un articolo online, bisogna innanzitutto accertarsi dell’indirizzo fisico, dell’email di assistenza e del numero di telefono del venditore online, nel caso in cui si abbiano domande o dubbi sull’ordine.

Se il sito ha solo un modulo di contatto da compilare, se l’email del servizio clienti è un account Yahoo o Gmail a caso invece di un account aziendale o se i dettagli di contatto sono inesistenti, allora bisogna essere sospetti.

FALSO VS. REALE

8. Politica dei resi complessa o inesistente

Per garantire il rispetto delle leggi che tutelano i diritti dei consumatori, i marchi di vendita al dettaglio affidabili sono trasparenti in merito alle loro politiche di restituzione e rimborso. I truffatori, invece, spesso non si preoccupano di riflettere molto sulle politiche di restituzione presenti sui loro siti, se decidono di includerne una.

Prima di acquistare qualcosa da un rivenditore online, è bene leggere la sua politica di rimborso. È chiara e soddisfa le tue aspettative di consumatore? Se la politica di restituzione di un sito è in qualche modo contorta o sommaria, abbandonalo immediatamente.

I siti di vendita al dettaglio autentici dovrebbero includere anche una politica di spedizione e informazioni legali di base, come i termini e le condizioni, l’informativa sulla privacy e la politica di raccolta dei dati. Se non si trovano queste informazioni, è probabile che il sito sia una truffa.

9. Opzioni di pagamento discutibili

I marchi autentici ti offriranno sempre la possibilità di pagare con metodi tradizionali e sicuri, tra cui carte di credito e di debito, contanti alla consegna o opzioni di pagamento posticipato, come Afterpay.

I siti di shopping fasulli di solito cercano di costringerti a pagare la merce con metodi di pagamento non reversibili e non tracciabili. Questi includono bonifici bancari, carte regalo, criptovalute o applicazioni di pagamento come PayPal, Cash App o Venmo.

Sebbene gli emittenti delle carte di debito e di credito ti proteggano contro le frodi, è buona norma tenere sempre sotto controllo i tuoi conti bancari durante le festività per lo shopping, per assicurarti che non vengano addebitati importi inaspettati.

FALSO VS. REALE

10. Social media scadenti

La maggior parte delle aziende oneste ha una qualche presenza sui social media, che rappresentano uno dei modi migliori per pubblicizzare i propri prodotti e servizi. Se un rivenditore online non ha una presenza evidente sui social media o le icone dei social media visualizzate sul sito non portano da nessuna parte, le probabilità che si tratti di un sito fraudolento sono elevate.

Ad esempio, quando si fa clic su una delle icone dei social media nella parte inferiore della homepage del sito truffa Vivobarefoot, si ottiene solo l’opzione di condividere l’URL del sito sulle proprie pagine dei social media.

Inoltre, occhio alle recensioni online lasciate da altri utenti sul sito in questione. Sebbene i truffatori spesso pubblichino recensioni false sui loro siti per sembrare più affidabili, se si tratta di una truffa più consolidata, potrebbe esserci un’ondata di recensioni negative da parte di vittime precedenti su Google o Trustpilot.

Suggerimenti per evitare i siti di shopping fasulli

In vista della stagione dello shopping, con eventi come il Singles Day, il Black Friday e il Cyber Monday dietro l’angolo, è importante stare in guardia. Per garantire un’esperienza di shopping sicura, segui questi consigli:

Fai attenzione a dove clicchi

Evita di cliccare sui link contenuti nelle email, nei messaggi di testo o nei post dei social media, perché potrebbero condurti a siti web fasulli. Piuttosto, vai direttamente al sito web del rivenditore in cui vuoi fare acquisti digitando il suo URL nella barra degli indirizzi del tuo browser.

Controlla attentamente il sito web

Cerca i segni che indicano che un sito web è fasullo, come nomi di dominio insoliti, design scadente, errori grammaticali o immagini di bassa qualità.

Fai alcune ricerche

Prima di effettuare un acquisto presso un rivenditore sconosciuto, leggi le recensioni sul sito web e sul rivenditore per vedere se altri clienti hanno avuto esperienze positive.

Evita le finestre di pop-up

Diffida dai siti web che ti bombardano con un numero eccessivo di annunci pop-up, soprattutto se non sembrano correlati ai prodotti che stai cercando.

Usa strumenti di comparazione dei prezzi affidabili

Se utilizzi strumenti di comparazione dei prezzi o app, assicurati che provengano da fonti affidabili per evitare di cliccare accidentalmente su link fraudolenti.

Tieniti informato sulle truffe in corso

Tieniti aggiornato sulle più comuni truffe negli acquisti online e fai attenzione alle nuove tattiche che i truffatori potrebbero utilizzare. Le agenzie governative e i siti web per la tutela dei consumatori forniscono spesso risorse per aiutarti a rimanere informato.

Inoltre, è possibile adottare delle misure per assicurarsi di essere protetti se si incappa in un sito web fasullo. Mantenere aggiornati il software e l’antivirus offre una certa protezione contro gli attacchi di malware. L’utilizzo di una VPN di alta qualità come ExpressVPN crittografa il tuo traffico e nasconde il tuo indirizzo IP, in modo che il sito non sia in grado di identificarti. L’utilizzo di una carta di credito piuttosto che di una carta di debito offre un certo grado di protezione contro la perdita di denaro a causa di una transazione fraudolenta. Se ti viene addebitato un articolo che non hai mai ricevuto o che non corrisponde alla descrizione, puoi contestare l’addebito con la compagnia della tua carta di credito.

Cosa fare se si è vittima di un sito di shopping fasullo

Anche se hai seguito diligentemente i passaggi per identificare un sito di shopping fasullo e hai preso le dovute precauzioni per evitarlo, se sospetti di aver fornito le tue informazioni o il tuo denaro a un sito di shopping fasullo, ecco cosa devi fare al più presto:

Chiama immediatamente i dipartimenti antifrode della tua banca o della società di carte di credito e comunica loro che un truffatore ha avuto accesso ai tuoi conti. Molte società finanziarie offrono una protezione contro le frodi che copre alcuni addebiti effettuati senza il tuo consenso.

e comunica loro che un truffatore ha avuto accesso ai tuoi conti. Molte società finanziarie offrono una protezione contro le frodi che copre alcuni addebiti effettuati senza il tuo consenso. Se hai inserito le informazioni di un account durante i tuoi rapporti con il sito fasullo (social media, email, operazioni bancarie, ecc.), cambia le tue password e attiva l’autenticazione a due fattori (2FA) per riprendere il controllo dei tuoi account.

per riprendere il controllo dei tuoi account. Se hai scaricato qualcosa dal sito fasullo o dal sospetto tentativo di phishing, usa un software antivirus per analizzare i tuoi dispositivi alla ricerca di malware e software di accesso remoto che i truffatori potrebbero aver installato.

e software di accesso remoto che i truffatori potrebbero aver installato. Cerca di annullare il pagamento fraudolento contattando l’azienda che lo ha agevolato. Ad esempio, se hai acquistato un articolo da un negozio online tramite il tuo conto PayPal (e non tramite una pagina PayPal fittizia), la Protezione acquirenti di PayPal dovrebbe coprirti.

contattando l’azienda che lo ha agevolato. Ad esempio, se hai acquistato un articolo da un negozio online tramite il tuo conto PayPal (e non tramite una pagina PayPal fittizia), la Protezione acquirenti di PayPal dovrebbe coprirti. Presenta un reclamo alla piattaforma se hai acquistato un articolo da un marketplace fraudolento di eBay o Amazon, in modo che i giganti dell’e-commerce possano indagare sul venditore elettronico e avviare un rimborso.

se hai acquistato un articolo da un marketplace fraudolento di eBay o Amazon, in modo che i giganti dell’e-commerce possano indagare sul venditore elettronico e avviare un rimborso. Presenta una denuncia alla polizia se sei stato truffato mentre facevi acquisti online. In questo modo non solo si aumentano le possibilità di catturare i truffatori, ma la banca, la società di carte di credito o la compagnia assicurativa probabilmente richiederanno una copia della denuncia prima di pagare un risarcimento.

alla polizia se sei stato truffato mentre facevi acquisti online. In questo modo non solo si aumentano le possibilità di catturare i truffatori, ma la banca, la società di carte di credito o la compagnia assicurativa probabilmente richiederanno una copia della denuncia prima di pagare un risarcimento. Presenta una denuncia di furto d’identità alla polizia postale . Si tratta di un passo fondamentale per contestare le transazioni fraudolente e sistemare il tuo credito se sei vittima di un furto d’identità.

Come segnalare un sito di shopping fasullo

Se scopri un sito di shopping truffaldino, lo puoi segnalare a Google o a Microsoft, oltre che all’FTC (se sei negli Stati Uniti) o all’Internet Crime Complaint Center (IC3) dell’FBI. Assicurateti di inserire il maggior numero di dettagli possibili sul motivo per cui ritieni che il sito sia fasullo.

