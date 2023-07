Solliciteren via TikTok? Socialmediaplatforms als TikTok, Instagram en YouTube veranderen onze manier van solliciteren en carrière maken.

Jonge werkzoekenden gebruiken deze platforms om op een creatieve manier hun vaardigheden en persoonlijkheid te presenteren.

Bedrijven erkennen de waarde van sociale media in het wervingsproces, en dat leidt ertoe dat er via informele (niet LinkedIn) socialmediaplatforms mensen worden aangenomen.

Maar werkzoekenden moeten wel voorzichtig zijn welk soort persoonlijke informatie ze willen achterlaten op het web.

Onze manier van solliciteren en carrière maken ondergaat een dramatische transformatie, waarin hashtags, filters en aantal volgers nu bij machte zijn om leiders van de industrie in hun greep te houden en een wereld van nieuwe kansen te ontsluiten.

LinkedIn is altijd de aangewezen socialmediasite geweest voor professioneel netwerken, terwijl platforms als TikTok, Instagram en YouTube vooral worden gezien als bronnen van vermaak en persoonlijke verbinding. Maar een paradigmaverschuiving, geleid door Gen Z, daagt nu het idee uit dat de traditionele manieren om je cv op te sturen, online sollicitaties en netwerken via LinkedIn de enige manieren zijn om je droombaan in de wacht te slepen.

We verkennen de opkomende trend van informele cv’s op sociale media en delen de verhalen van degenen die het gelukt is om met behulp van deze alomtegenwoordige platforms hun sporen achter te laten in de professionele wereld.

Zet je schrap om te ontdekken hoe sociale media de manier veranderen waarop we onze droombaan veroveren!

De opkomst van sociale media als cv

Op de hedendaagse banenmarkt hebben werkzoekenden een gemeenschappelijke uitdaging: de strijd om de aandacht. Nu het aantal werkzoekenden blijft stijgen, komen cv’s en sollicitatiebrieven vaak terecht onderaan de enorme stapel sollicitaties, en dat maakt het voor de kandidaten moeilijk om op te vallen. Voor Gen Z (geboren tussen 1997 en 2003) is deze uitdaging extra opvallend, omdat zij steeds moeten concurreren met meer ervaren professionals.

De jonge werkzoekenden hebben de noodzaak ingezien om creatiever en innovatiever te worden in hun benadering, en omdat zij zijn opgegroeid in het digitale tijdperk zoeken zij de oplossing in socialmediaplatforms. Deze platforms bieden een mogelijkheid om los te breken uit het conventionele format van cv’s en sollicitatiebrieven, en om hun vaardigheden en persoonlijkheid op een boeiender manier te etaleren. Bovendien geeft de groeiende betekenis van de sociale media de werkzoekenden het vertrouwen dat hun inspanningen niet in de digitale afgrond zullen verdwijnen.

Recente statitieken laten zien dat een toenemend aantal bedrijven de waarde van sociale media voor de werving inziet. Ongeveer 70% van de wervingsfunctionarisen heeft zelfs aangegeven dat ze via deze platforms nieuw personeel hebben gevonden. De toenemende acceptatie van onconventionele wervingsstrategieën moedigt de werkzoekenden nog meer aan om het potentieel van sociale media te verkennen voor het trekken van de aandacht van een werkgever — zelfs als dat niet LinkedIn is.

Door informele socialmediaplatforms te gebruiken, kunnen jonge kandidaten zich inwerken in een uitgebreid netwerk van werkgevers die actief naar vers en uniek talent zoeken. Ze hebben de kans om hun net breder uit te werpen en mogelijke werkgevers te bereiken die hen misschien niet ontdekt zouden hebben via meer traditionele wegen als LinkedIn of online sollicitaties.

De kracht van sociale media ligt ook in de mogelijkheid om je bereik te vergroten. Mensen die werk zoeken kunnen hun eigen socialmediacommunity inzetten om hun sollicaties verder te verspreiden. Engagementsstatistieken als likes, videoweergaven en hoe vaak iets gedeeld is, kunnen kandidaten helpen om op te vallen in een landschap dat gewoonlijk wordt overheerst door luchtiger content.

Deze nieuwe golf werkzoekenden vertrouwt vaak zwaar op visuele media, bijvoorbeeld een video-cv, om hun vaardigheden te laten zien. Het is niet verrassend dat dit het vaakst gebeurt op TikTok.

De revolutie van TikTok Resumes

De opkomst van cv’s op TikTok is een idee dat het bedrijf zelf bedacht heeft. Het platform erkende de moeilijkheden die onlangs afgestudeerden moesten trotseren om stages of banen te vinden, en introduceerde in 2021 TikTok Resumes.

Het gebruiken van socialmediaplatforms voor de werving is niet volledig nieuw. In 2015 zette Taco Bell stagemogelijkheden op Snapchat, en in 2017 introduceerde McDonald’s “Snaplications” waarmee mensen op banen kunnen solliciteren via de populaire app voor het delen van afbeeldingen. Toch heeft TikTok het concept nog verder ontwikkeld door videosollicitaties mogelijk te maken in plaats van gebruikers door te sturen naar de meer traditionele sollicitatiepagina’s.

Het initiatief nodigt gebruikers uit om een digitaal cv van 60 seconden te posten met de hashtag #TikTokResumes, en binnen de app zelf rechtstreeks te solliciteren voor een baan. Een aantal prominente bedrijven zoals Chipotle, Target, WWE en Shopify zijn een partnerschap aangegaan met het bedrijf, en geven sollicitanten de kans om hun video-cv in te dienen via het platform. Bepaalde opleidingen hebben het maken van een TikTok-cv zelfs opgenomen in hun curriculum.

Het enorme bereik van TikTok, met gemiddeld meer dan 1,2 miljard videoweergaven per dag, biedt werkzoekenden een belangrijke kans om contact te zoeken met mogelijke werkgevers en een breed scala aan vacatures te verkennen.

“Dit zijn de redenen waarom je mij in dienst moet nemen”, zegt Makena Yee, een 23-jarige sollicitante uit Seattle, in een van de succesverhalen van TikTok Resumes. Nadat haar video-cv viraal was gegaan, verzamelde zij miljoenen weergaven en honderden comments, waaronder ook zinnen als “Neem haar in dienst!”. Yee ontving meer dan 15 uitnodigingen om te solliciteren.

Kalli Roberts, een voormalig studente van Brigham Young University in Utah, is ook een kandidaat die dankzij TikTok een kans heeft gekregen. Nadat zij haar video-cv (geïnspireerd op Legally Blonde) had gepost, is het haar gelukt om een stage bij TikTok zelf in de wacht te slepen op hun afdeling global business. “Ik ben heel goed in het werken in een dynamische omgeving met een hoog tempo” zegt ze al lopend op een loopband.

“Ik had niet het gevoel dat mijn persoonlijkheid of wie ik echt ben, tot zijn recht kwam in mijn papieren cv,” zegt Roberts in een interview met The New York Times, nadat ze de baan in de wacht had gesleept. “Met TikTok kon ik mijn vaardigheden als het bewerken van video’s en spreken in het openbaar etaleren, en dat zou in een schriftelijke sollicatie niet gelukt zijn. Behalve TikTok hebben nog 10 bedrijven gezegd ‘Als zij je niet willen, willen wij je wel.'”

De beeldkracht van Instagram benutten

Iman Vellani, een Pakistaans-Canadese actrice, is een vooraanstaand voorbeeld van hoe Instagram deuren kan openen. Ze heeft de rol van Kamale Khan in een Marvel-serie binnengehaald via haar Instagramaccount; ze had Marvelpersonages afgebeeld op haar nagels, en dat heeft de aandacht van de castingbureaus getrokken.

Het visuele karakter van Instagram maakt het ook extra aantrekkelijk voor werkzoekenden. Het stelt mensen in staat om in pakkende video’s en oogverblindende beelden te laten zien wat ze kunnen. Of je nu ontwerper, kok of een getalenteerd fotograaf bent, Instagram biedt het ideale platform voor zelfexpressie en om mogelijke werkgevers te laten zien wat je kunt.

Ankita Chawla bijvoorbeeld, een gebruiker in India, heeft haar persoonlijke Instagramaccount veranderd in een creatieve etalage van haar vaardigheden en talenten. Ze heeft haar cv ontworpen in de vorm van een collage en op haar profiel gezet, en dat heeft ertoe geleid dat ze door Deloitte India is ingehuurd als “visual creator”.

In een recent interview met Bumppy zei Chawla: “Ik weet nog hoe vreselijk ik me voelde om mijn vrienden te horen vertellen over contractaanbiedingen tijdens hun stage. Tijdens een van die saaie lezingen zat ik door mijn Instagramfeed te scrollen en realiseerde ik me dat ik iets heel anders moest doen om de aandacht van werkgevers te trekken”. Ze heeft er 60 uur over gedaan om haar Instagram-cv te ontwerpen, en nog eens 5 uur om het uit te voeren.

Veel ambitieuze creatievelingen hebben haar voorbeeld gevolgd en hun Instagrampagina veranderd in complete cv’s waarin ze hun talent en passie tentoonstellen om mogelijke werkgevers aan te trekken:

De gedachte om Instagram te gebruiken als kanaal bij het zoeken naar werk is ook nuttig voor werkgevers. Zij kunnen zo eenvoudig navigeren door posts, stories en zelfs door de accounts die door de kandidaten worden gevolgd, en zo de sollicitanten veel beter leren kennen dan via een beperkt cv.

YouTube en het visuele cv

Hoewel YouTube lang werd geassocieerd met contentcreators en virale video’s, duiken er ook steeds vaker video-cv’s op het platform op. Het is ooit begonnen met een hilarisch gerapt cv door Brian David Gilbert waarmee hij een functie bij Polygon te pakken kreeg, en dat heeft een hele golf in gang gezet van werkzoekenden die de kracht van video gebruiken om hun vaardigheden, persoonlijkheid en ambities te etaleren. En de respons van werkgevers was overweldigend positief.

Brian David Gilbert trapte de trend van video-cv’s op YouTube af toen hij een grappige rap postte om een rol bij Polygon binnen te halen.

In een studie onder meer dan 1.000 wervingsfunctionarisen in de VS heeft 76% verklaard dat vooraf opgenomen video’s van mogelijke kandidaten belangrijke inzichten geven. Verder zeiden ze dat video-cv’s een belangrijke aanvulling zijn op hun wervingsprocessen.

Jess Low zette een video-cv op YouTube toen ze aan het solliciteren was, om te zorgen dat haar sollicitatie op zou vallen tussen de andere kandidaten.

Atefe Pirzade maakte een video-cv en zette het op YouTube met de bedoeling haar illustratievaardigheden te etaleren.

Dat komt doordat een van de belangrijkste voordelen van video-cv’s is, dat kandidaten de mogelijkheid krijgen hun creativiteit en authenticiteit te laten zien. Waar het met traditionele cv’s vaak moeilijk is om het hele spectrum van iemands persoonlijkheid te laten zien, geeft een video-cv werkzoekenden de kans om hun unieke talent voor verhalen vertellen en humor te laten zien. Het gebruik van filmpjes kan ook helpen om een blijvende indruk bij mogelijke werkgevers achter te laten. Deze creatieve vrijheid stelt kandidaten in staat om niet alleen hun kwalificaties te laten zien, maar ook hun passie en enthousiasme voor de rol waarnaar ze op zoek zijn.

Maar er zit ook een keerzijde aan …

De nadelen van het posten van je cv op informele sociale media

Hoewel het posten van je cv op informele socialmediaplatforms een trefzekere manier kan zijn om op te vallen in het sollicitatieproces, zijn er wel een paar nadelen die je eerst moet overwegen.

Om te beginnen onthullen gebruikersfoto’s die horen bij visuele of video-cv’s onbedoeld persoonlijke kenmerken als leeftijd, ras, gewicht of aantrekkelijkheid, en die zijn op een traditioneel cv meestal niet te zien. Dat kan leiden tot vooroordelen bij het recruteren. Gegevens over politieke of religieuze belangstelling, seksuele orientatie of het hebben van kinderen die op socialmediaplatforms verschijnen, kunnen ook de aannamebeslissing oneerlijk beïnvloeden.

Bovendien, het posten van cv’s op informele socialmediaplatforms kan zorgen baren over de implicaties op de lange termijn, en mogelijke risico’s op identiteitsdiefstal. Het delen van persoonlijke informatie op deze platforms laat een digitale voetafdruk achter die blijvende gevolgen kan hebben. Als persoonlijke informatie eenmaal is gedeeld op internet kan het moeilijk zijn verdere verspreiding onder controle te houden.

Maar, ondanks de mogelijke nadelen waarmee het posten van cv’s op informele socialmediaplatforms gepaard kan gaan, kunnen de voordelen zwaarder wegen als je de balans tussen creativiteit en voorzichtigheid goed weet te bewaren.

8 tips voor het gebruiken van TikTok, Instagram of YouTube om je droombaan te veroveren

Hier zijn een paar stappen die je kunt nemen bij het posten van een cv op informele socialmediaplatforms, om ervoor te zorgen dat je privégegevens veilig blijven en dat je online aanwezigheid in je voordeel werkt:

1. Wees selectief

Terwijl het etaleren van je creativiteit cruciaal is als je wilt opvallen in de menigte, moet je voorkomen dat je in je video-cv of Instagrampost teveel informatie weggeeft. In plaats daarvan kun je kiezen voor een voorproefje of hoogtepunten. Gebruik overtuigende visuals om de aandacht te trekken en belangstelling te wekken voor je vaardigheden en ervaring — en overweeg om daarna je kijkers door te sturen naar je professionele website of een veilig online portfolio waar je beter in de hand hebt welke informatie je wilt delen.

2. Gebruik een VPN

Of je nu online zoekt naar werk of op sociale media zit, overweeg om een VPN te gebruiken. Een VPN voegt een extra veiligheidslaag toe door je internetverbinding te versleutelen, en helpt je online identiteit en informatie te beschermen. Bovendien, als je je bevindt in een land dat de toegang tot bepaalde platforms als TikTok, YouTube of Instagram beperkt, kan een VPN een waardevol hulpmiddel zijn. Dat kan je zoektocht naar werk verdiepen doordat je een breder aanbod aan content kunt verkennen, met professionals in contact komen, en waardevolle bronnen aanboren.

3. Versterk je privacy-instellingen

Bekijk regelmatig de privacy-instellingen van je social media en werk ze bij om te zorgen dat ze robuust zijn. Beperk de zichtbaarheid van je persoonsgegevens zoals je contactinformatie, adres en geboortedatum, om ongeautoriseerde toegang te voorkomen en je privacy te beschermen.

4. Google jezelf

Zoek online je naam op om te zien welke informatie openbaar beschikbaar is. Schoon alle ongepaste of negatieve content op die je professionele image zou kunnen schaden. Neem contact op met Google om het uit de zoekresultaten te verwijderen, of ga rechtstreeks naar de websitebeheerders om ze te laten wissen.

5. Wees professioneel

Gedraag je professioneel in al je online interacties. Zorg dat je niet meedoet aan negatieve of controversiële gesprekken, en houd je afzijdig van het posten van beledigende of ongepaste content. Onthoud dat werkgevers vaak je online gedrag beoordelen om je geschiktheid voor hun organisatie te meten.

6. Wees creatief en origineel

Overweeg om innovatieve elementen in te voegen in je cv of online profiel die overeenkomen met de bedrijfstak of het bedrijf dat je op het oog hebt. Emily Vu, die een baan bij Spotify in de wacht sleepte met een cv met een Spotify-thema, is een perfect voorbeeld. Door buiten de lijntjes te denken en je originaliteit te etaleren, kun je de aandacht trekken van mogelijke werkgevers en een blijvende indruk achterlaten.

Emily Vu sleepte haar droombaan bij Spotify in de wacht nadat zij een cv met Spotify thema had gemaakt.

7. Gebruik tijdelijke posts

Je wilt waarschijnlijk niet je socialmediavolgers spammen met carrièrecontent. Maar als je verwacht dat wervers je accounts gaan bekijken, kun je overwegen om de tijdelijkheid van Instagram Stories en TikTok Stories te gebruiken om over werkgerelateerde content te praten. Deze functies maken je posts actueel omdat ze maar 24 uur te zien zijn.

8. Laat je helpen door AI (zoals ChatGPT)

Gebruik de kracht van AI-hulpmiddelen als ChatGPT om het schrijfproces van je cv en je sollicitatiebrief te verbeteren. Deze hulpmiddelen kunnen waardevolle suggesties leveren, je helpen je content te structureren, en taalkundige assistentie bieden om je sollicitatiemateriaal overtuigender en gelikter te maken. Door AI te gebruiken als ondersteunende hulpbron kun je tijd besparen, de kwaliteit van je geschreven materiaal verbeteren, en de kans verhogen dat je een opvallende sollicitatie schrijft.