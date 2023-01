Met een recente datawet die in India is ingevoerd die alle VPN providers verplicht om gebruikersinformatie ten minste vijf jaar op te slaan, heeft ExpressVPN de zeer voor de hand liggende beslissing genomen om onze in India gevestigde VPN servers te verwijderen.

Geen zorgen, onze gebruikers kunnen blijven verbinden met VPN servers die hen Indiase IP adressen geven en hen toegang geven tot het internet alsof ze zich in India bevinden. Deze “virtuele” Indiase servers zullen zich in plaats daarvan fysiek in Singapore en het VK bevinden.

Op het gebied van gebruikerservaring is er nauwelijks verschil. Wie met een Indiase server wil verbinden, selecteert eenvoudigweg de VPN serverlocatie “India (via Singapore)” of “India (via VK)”.

Virtuele serverlocaties zijn niet nieuw voor ExpressVPN; in feite exploiteren we al een aantal jaar onze serverlocatie “India (via VK)”. Bij virtuele locaties komt het geregistreerde IP adres overeen met het land waarmee u wilt verbinden, terwijl de server zich fysiek in een ander land bevindt. Waar nodig wordt gebruik gemaakt van virtuele locaties voor snellere, betrouwbaardere verbindingen.

Internetgebruikers die in India zijn gevestigd, kunnen ExpressVPN gebruiken in het vertrouwen dat hun online verkeer niet wordt geregistreerd of opgeslagen en dat het niet wordt gecontroleerd door hun overheid.

Strijd om uw privacy, in India en daarbuiten

Naarmate de wetten voor het bewaren van gegevens in landen verschuiven, moeten we onze infrastructuur regelmatig aanpassen om de privacy en veiligheid van onze gebruikers zo goed mogelijk te beschermen. In dit geval betekent dit het beëindigen van de activiteiten in India.

Volgens de nieuwe regel over VPN van India, die op 27 juni 2022 van kracht wordt, moeten bedrijven de echte namen van gebruikers, de aan hen toegewezen IP adressen, gebruikspatronen en andere identificerende gegevens opslaan.

De nieuwe datawet die is geïnitieerd door het Indiase Computer Emergency Response Team (CERT-In), bedoeld om cybercriminaliteit te bestrijden, is in strijd met het doel van VPN’s, die zijn ontworpen om de online activiteiten van gebruikers privé te houden.

De wet gaat darnaast te ver en is zo breed dat het de deur opent voor mogelijk misbruik. Wij zijn van mening dat de schade die wordt aangericht door mogelijk misbruik van dit soort wetgeving veel groter is dan de voordelen die de wetgevers beweren te hebben.

ExpressVPN weigert deel te nemen aan de pogingen van de Indiase overheid om de internetvrijheid te beperken. Als bedrijf dat zich richt op het beschermen van privacy en vrijheid van meningsuiting online, zullen we blijven strijden om gebruikers verbonden te houden met het open en gratis internet in alle privacy en veiligheid, waar ze zich ook bevinden.

We zullen nooit logs van gebruikersactiviteit verzamelen, waaronder browsegeschiedenis, verkeersbestemming, gegevensinhoud of DNS query’s. We slaan ook nooit verbindingslogs op, oftewel geen logboeken van IP adressen, uitgaande VPN IP adressen, verbindingstijdstempels of sessieduur.

Het komt erop neer dat we geen gegevens opslaan of verzamelen die een persoon en zijn online activiteit kunnen identificeren. We zetten dit uiteen in ons zeer gedetailleerde en transparante Privacybeleid (beschikbaar in het Engels).

Het is niet alleen ons beleid dat we registratie van logs niet accepteren, maar we hebben onze VPN servers ook specifiek ontworpen om niet te kunnen loggen, ook niet door in RAM te draaien. Het is onwaarschijnlijk dat datacenters dit beleid en onze serverarchitectuur onder deze nieuwe regelgeving kunnen faciliteren, en daarom zullen we geen fysieke servers in India meer hebben.