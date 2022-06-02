Hindistan’da tüm VPN sunucularının kullanıcı bilgilerini en az beş yıl süreyle saklamasını gerektiren yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte ExpressVPN, Hindistan’daki VPN sunucularını kaldırma kararı aldı.

İçiniz rahat olsun, kullanıcılarımız yine de Hindistan IP adresi sunan VPN sunucularına bağlanabilecek ve internete Hindistan’dalarmış gibi erişebilecekler. Bu “sanal” Hindistan sunucuları fiziksel olarak Hindistan yerine Singapur’da veya Birleşik Krallık’ta olacaklar.

Kullanıcı deneyimi açısından çok az bir fark bulunuyor. Bir Hindistan sunucusuna bağlanmak isterseniz “Hindistan (Singapur’dan)” veya “Hindistan (BK’dan)” VPN sunucu konumuna bağlanın ve sınırları olmayan internetin tadını çıkarın.

Sanal sunucu konumları ExpressVPN için yeni bir şey değil; aslında “Hindistan (BK’dan)” sunucu konumumuz birkaç yıldır hizmet veriyor. Sanal konumlar ile, sunucunun fiziksel konumu başka bir ülkedeyken kayıtlı IP adresi bağlanmayı seçtiğiniz ülke ile eşleşir. Sanal konumlar gerekli yerlerde daha hızlı ve daha güvenilir bağlantılar sunmak için kullanılır.

Hindistan’da bulunan internet kullanıcıları, internet trafiklerinin kaydedilmediğinden ve devletleri tarafından takip edilmediğinden emin bir şekilde ExpressVPN’i kullanabilirler.

Hindistan’da ve diğer yerlerde gizliliğiniz için savaşıyoruz

Ülkelerin veri saklama yasaları değiştikçe, kendimizi sık sık kullanıcılarımızın gizliğini ve güvenliğini en iyi şekilde korumak amacıyla altyapımızı değiştirken buluyoruz. Bu vakada, bu durum Hindistan’daki çalışmalarımızı sonlandırmamız anlamına geldi.

Hindistan’ın 27 Haziran 2022 tarihinde yürürlüğe girecek yeni VPN yasası gereğince, şirketler kullanıcılarının gerçek adlarını, onlara atanan IP adreslerini, kullanım yöntemlerini ve diğer kimlik verilerini saklamakla yükümlü olacak.

Hindistan’ın Bilgisayar Acil Müdahele Ekibi (CERT-In) tarafından siber suçlarla mücadele amacıyla sunulan bu yeni yasa, kullanıcılarının çevrimiçi aktivitelerini gizli tutması için tasarlanan VPN’lerin gayesiyle uyuşmamaktadır.

Bu yasa ayrıca o kadar geniş ve amacının ötesine geçen bir yasa ki potansiyel suistimal fırsatı sunmaktadır. Bu tür bir yasanın potansiyel suistimalinin vereceği zararın, kanun yapıcıların iddia ettiği faydalardan daha ağır bastığına inanıyoruz.

ExpressVPN, Hindistan hükümetinin internet özgürlüğünü kısıtlama çabasının bir parçası olmayı reddediyor. Çevrimiçi gizliliği ve ifade özgürlüğünü korumayı hedefleyen bir şirket olarak kullanıcıların, nereden olursa olsun, açık ve özgür internete gizlilik ve güvenlik ile bağlı kalmaları için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Tarayıcı geçmişi, trafik varış noktası, veri içeriği veya DNS sorguları dâhil hiçbir kullanıcı aktivitesinin kayıtlarını asla tutmayacağız. Ayrıca IP adresleri, giden VPN IP adresleri, bağlantı zaman bilgileri veya oturum süreleri gibi bağlantı kayıtlarını da hiçbir zaman kaydetmeyeceğiz.

Özetlemek gerekirse, kişilerin kimliklerini tanımlamayabilecek verileri ve çevrimiçi aktivitelerini kaydetmiyoruz ve saklamıyoruz. Bunu, oldukça detaylı ve şeffaf Gizlilik Politikası‘nda belirtiyoruz.

Kayıt tutmayı politikamız gereğince reddetmenin yanı sıra VPN sunucularımızı, RAM üzerinde çalıştırma dâhil olmak üzere, kayıt tutmamaları için özel olarak tasarladık. Bu yeni yasayla birlikte, veri merkezlerinin bu politikayla ve sunucu yapımızla uyum sağlaması mümkün değildir. Bu nedenle, Hindistan’da fiziksel sunucular olmadan yolumuza devam edeceğiz.