En vista de la reciente promulgación de una nueva ley de retención de datos en la India, que exige a todos los proveedores de VPN que almacenen información de sus usuarios durante al menos cinco años, en ExpressVPN hemos tomado una decisión directa: eliminar nuestros servidores ubicados físicamente en la India.

Pero esto no debe causar preocupación, porque nuestros usuarios podrán seguir conectándose a servidores VPN para obtener direcciones IP de la India y esto les permitirá acceder a internet tal como si estuvieran situados en la India. Estos servidores “virtuales” en la India estarán ubicados físicamente en Singapur y el Reino Unido.

En términos de la experiencia del usuario, la diferencia será mínima. Aquellos que quieran conectarse a un servidor en la India solo tendrán que elegir la ubicación de servidores VPN “India (vía Singapur)” o “India (vía Reino Unido)”.

Las ubicaciones de servidores virtuales no son novedad para ExpressVPN; de hecho, nuestra ubicación de servidores “India (vía Reino Unido)” ha estado disponible durante varios años. Con las ubicaciones virtuales, la dirección IP registrada coincide con el país al cual ha elegido conectarse, mientras que el servidor está físicamente ubicado en otro país. Las ubicaciones virtuales se usan, cuando es necesario, para brindar conexiones más rápidas y confiables.

Y nuestros usuarios que están ubicados físicamente en la India podrán usar ExpressVPN con la tranquilidad de saber que su tráfico online no se almacenará ni se registrará, y que el gobierno no lo estará monitoreando.

Luchando por su privacidad, tanto en la India como en el resto del mundo

A medida que van cambiando las leyes de retención de datos, nosotros ajustamos nuestra infraestructura para brindarles a nuestros usuarios la mejor protección para su privacidad y seguridad. En este caso, esto significó suspender nuestras operaciones en la India.

Según lo estipulado en la nueva disposición para VPN en la India, que entrará en vigor el 27 de junio de 2022, las empresas estarán obligadas a almacenar los nombres reales, direcciones IP asignadas, patrones de uso y otros datos de identificación de los usuarios.

Esta nueva ley de datos, introducida por el Equipo de Respuesta a Emergencias Informáticas de la India (CERT-In) con la idea de ayudar a combatir los delitos informáticos, es incompatible con la esencia de las VPN, que están diseñadas precisamente para proteger la privacidad de las actividades de los usuarios en internet.

Además, la ley es tan general y amplia que abre la puerta a potenciales abusos. Somos de la opinión de que los potenciales daños que se podrían causar a causa del mal uso de este tipo de leyes supera con creces a cualquier beneficio que los legisladores pretendan obtener con su implementación.

ExpressVPN se rehúsa a colaborar con los intentos de limitar la libertad en internet por parte del gobierno de la India. Somos una empresa enfocada en la protección de la privacidad y la libertad de expresión online, y continuaremos luchando para mantener a los usuarios conectados a la internet abierta y libre con privacidad y seguridad, sin importar en qué parte del mundo se encuentren.

Nunca llevamos registros de la actividad de los usuarios, lo que incluye los historiales de navegación, destinos de tráfico, contenidos de datos o solicitudes de DNS. Tampoco almacenamos registros de conexiones, lo que implica cero registros de direcciones IP, direcciones IP de VPN salientes, marcas de fecha y hora de las conexiones o duración de las sesiones.

Esencialmente, no almacenamos ni recopilamos ningún dato que pudiese servir para identificar a un individuo o a su actividad en línea. Esto queda descrito de manera clara y transparente en nuestra Política de Privacidad (disponible en Inglés).

El que no aceptemos llevar registros no solo es parte de nuestras políticas, sino que nuestros servidores VPN están específicamente diseñados para no poder registrar actividades, hasta el punto de que operan sobre memoria RAM. Lo más probable es que los centros de datos no puedan acoplarse a esta política y a la arquitectura de nuestros servidores en base para cumplir con lo que estipula esta nueva ley, y por lo tanto dejaremos de tener servidores ubicados físicamente en la India.