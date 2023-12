Safari vs. Chrome: browser voor Mac en iPhone kiezen

Het gebruik van een internetbrowser is een essentieel onderdeel geworden van onze dagelijkse routine, of we nu online winkelen, video’s streamen of dit blogbericht lezen. Maar als het gaat om het kiezen van een browser voor je iPhone of Mac, kan de beslissing verwarrend zijn. Safari vs. Chrome? Moet je gaan voor Chrome, de populairste browser ter wereld die bekendstaat om zijn veelzijdigheid, of blijf je bij de native browser van Apple, Safari, voor een meer naadloze Apple-ervaring? We vergelijken twee titanen van de browserwereld, zodat jij dat niet hoeft te doen.

Google Chrome vs. Safari: een snelle vergelijking

Prestaties van Safari vs. Chrome: de voor- en nadelen

Functies van Safari vs. Chrome: de voor- en nadelen

Privacy van Safari vs. Chrome: de voor- en nadelen

Chrome vs. Safari: welke browser is beter?

Bonus! Safari vs. Chrome: 5 willekeurige feiten

Google Chrome is ontwikkeld door Google en uitgebracht in 2008, en werd snel de populairste webbrowser ter wereld met een huidig marktaandeel van 65%. Safari is ontwikkeld door Apple en voor het eerst uitgebracht in 2003. De nieuwste versie van de browser is exclusief voor Apple-apparaten.

Kenmerk Google Chrome Safari Uitgebracht 2008 2003 Ontwikkelaar Google Apple Engines Blink, WebKit WebKit, Nitro Standaardzoekmachine Google Google Licentie Eigen, maar gebaseerd op open-source componenten (Chromium) Freeware (voorgeïnstalleerd op Apple-apparaten); sommige componenten (vooral engine) GNU LGPL Platforms Windows, macOS, Linux, Android, iOS en Chrome OS macOS, iOS en iPadOS Adblocker Niet standaard Niet standaard Privé browsen Incognito-modus Privé browsen Wachtwoordbeheerder Ja Ja Extensies Ja – 190.000+ extensies beschikbaar in de Chrome Web Store Ja – Safari biedt gebruikers de mogelijkheid om extensies te installeren om de werking van hun browser aan te passen. Ze zijn beschikbaar onder “Safari-extensies”.

Prestaties Safari vs. Chrome: de voor- en nadelen

Safari gebruikt minder RAM dan Chrome

Hoewel beide browsers vergelijkbare functies bieden, is een opvallend verschil de hoeveelheid geheugen die ze verbruiken. Chrome werkt relatief snel, maar worstelt wanneer gebruikers te veel tabbladen open hebben staan of grafisch intensieve webpagina’s uitvoeren, wat leidt tot uitgeputte RAM en trage systemen.

Chrome RAM Voordelen

Tab-isolatie: Chrome gebruikt een procesisoleringsmodel, wat betekent dat elk tabblad als een apart proces wordt uitgevoerd. Dit kan helpen voorkomen dat één tabblad te veel geheugen gebruikt en de hele browser crasht.

Minder geheugenlekken: Het gebruik van een “garbage collector” door Chrome helpt geheugenlekken te voorkomen en ervoor te zorgen dat ongebruikt geheugen wordt vrijgegeven aan het systeem, waardoor de algemene stabiliteit en prestaties van de browser verbeteren.

Tabbladen weggooien: Deze functie verwijdert automatisch inactieve tabbladen die niet worden gebruikt, waardoor RAM wordt vrijgegeven en de belasting van de systeembronnen wordt verminderd.Nadelen

Meer kans op crashen: Als Chrome te veel RAM gebruikt, kan dit ervoor zorgen dat de browser crasht, wat enorm frustrerend kan zijn voor gebruikers.

Batterij sneller leeg: Als je Chrome gebruikt op een MacBook of iPhone, kan het hogere RAM-gebruik je batterij snel leegmaken.

Toepassingen kunnen vertragen: Als Chrome te veel RAM gebruikt, kan dit andere openstaande toepassingen vertragen, waardoor het moeilijk is om efficiënt te werken.

Vaker updates nodig: Het relatief hogere RAM-gebruik van Chrome betekent dat het mogelijk vaker updates nodig heeft om bugs te verhelpen en de prestaties te verbeteren.

Safari RAM Voordelen

Snellere prestaties: Met meer RAM beschikbaar kan Safari meer gegevens in het geheugen opslaan, waardoor websites en webapplicaties sneller kunnen worden geopend en geladen.

Beter multitasken: Door minder RAM te gebruiken, kan Safari meer open tabbladen en processen tegelijkertijd aan zonder te vertragen.

Verbeterde stabiliteit: Safari loopt minder snel vast of bevriest niet wanneer het geheugenintensieve applicaties of websites draait.

Verbeterde game-ervaring: Safari ondersteunt high-resolution gaming beter en zorgt voor vloeiender gameplay.Nadelen

Beperkte ondersteuning voor extensies: Safari beperkt de hoeveelheid geheugen die door browserextensies kan worden gebruikt, waardoor sommige extensies slecht kunnen functioneren of helemaal niet werken.

Beperkte aanpassingsmogelijkheden: Het RAM-beheer van Safari heeft beperkte opties om het geheugengebruik aan te passen of te controleren hoe tabbladen en processen worden beheerd, wat betekent dat ze niet echt op de gebruiker kunnen worden afgestemd.

Minder ontwikkelingstools: Het RAM-beheer van Safari biedt ook niet zoveel ontwikkelingstools of plug-ins als andere browsers, wat het minder nuttig kan maken voor webontwikkelaars en -ontwerpers.



Conclusie: Safari vereist over het algemeen minder RAM dan Chrome en is de betere optie voor Mac-gebruikers die waarde hechten aan batterijduur, omdat het is ontworpen om energiezuinig te zijn en hardwareversnelling gebruikt om het stroomverbruik te minimaliseren. Als je echter zwaar leunt op extensies die snel een aanzienlijke hoeveelheid RAM kunnen verbruiken, kan de Chrome-functie voor het automatisch weggooien van tabbladen helpen de algemene prestaties en stabiliteit van je apparaten te verbeteren.

Chrome is iets sneller dan Safari

Safari is ontwikkeld door Apple zelf en is daarom geoptimaliseerd voor iOS en Mac, waardoor het een uitstekende hardware-softwareintegratie heeft. Het is ook erg zuinig met de batterij van je apparaten. Maar hoe zit het met de snelheid van Chrome?

Google heeft onlangs updates uitgebracht voor de Chrome-browser die de prestaties op Apple-apparaten aanzienlijk hebben verbeterd. Na verschillende snelheidstests op WebSPRT 4 blijkt dat Chrome inderdaad iets sneller is dan Safari op zowel Mac als iPhone.

Maar dit betekent niet dat Chrome en Safari geen voor- en nadelen hebben als het gaat om snelheid.

Snelheid van Chrome Voordelen Reputatie voor snelheid: Chrome staat bekend om zijn snelle paginalaadtijden en algehele snelle prestaties. Up-to-date met de nieuwste technologie: Chrome is ontworpen om gebruik te maken van moderne hardware en software, waardoor het soepel kan draaien op een breed scala aan apparaten en besturingssystemen. Prerendering: Chrome heeft een functie genaamd “prerendering” waarmee het de volgende klik van de gebruiker kan anticiperen en de pagina alvast kan gaan laden, wat het browsen aanzienlijk kan versnellen. Nadelen RAM-problemen kunnen de snelheid beïnvloeden: Chrome staat bekend als een geheugenvreter, wat de prestaties op apparaten met beperkte middelen kan vertragen. Regelmatige updates: De frequente updates en nieuwe functies van Chrome kunnen soms leiden tot bugs en andere problemen die de prestaties beïnvloeden. Extensies van derden: Privacyfuncties van Chrome, zoals adblocker en trackingpreventie, kunnen soms de laadtijden van websites vertragen, vooral voor sites met veel advertenties en trackers.

Snelheid van Safari Voordelen Goede reputatie: Safari wordt algemeen beschouwd als een van de snelste webbrowsers die beschikbaar zijn voor macOS- en iOS-apparaten. Gemaakt voor Apple-apparaten: Safari is geoptimaliseerd voor de hardware en software van Apple, waardoor het soepel op deze apparaten kan draaien. ITP-functie maakt het sneller: Safari’s Intelligent Tracking Prevention (ITP)-functie kan de laadtijden van websites versnellen door onnodige tracking-scripts en cookies te blokkeren. Nadelen Niet geoptimaliseerd voor andere apparaten: Safari werkt mogelijk niet zo goed op apparaten en besturingssystemen die niet van Apple zijn, omdat ze alleen oudere versies van de browser kunnen gebruiken die niet up-to-date zijn. Mogelijke cacheproblemen:De prestaties van Safari kunnen worden beïnvloed door de hoeveelheid cache en browsegegevens die op het apparaat zijn opgeslagen, wat de browser na verloop van tijd kan vertragen. Ondersteuning van webtechnologie: Safari ondersteunt mogelijk niet altijd de nieuwste webtechnologieën zo snel als andere browsers, wat de prestaties van bepaalde websites en webapplicaties kan beïnvloeden.



Conclusie: Hoewel Safari bekendstaat om zijn geoptimaliseerde prestaties op Apple-apparaten, wordt Chrome als iets sneller beschouwd. Het verschil in snelheid is echter minimaal en voor de meeste gebruikers mogelijk niet merkbaar.

Functies Safari vs. Chrome: de voor- en nadelen

Chrome heeft een strakke en minimalistische interface, maar Safari biedt meer aanpassingsmogelijkheden

Een gebruikersinterface kan de ervaring met een browser maken of breken. Hoewel Chrome en Safari vergelijkbare functies hebben, zijn er duidelijke verschillen in hun ontwerp. Chrome heeft een minimalistischer, moderner ontwerp terwijl dat van Safari klassieker is.

UI Chrome Tabbladen Voordelen Je kunt rechtstreeks vanuit de adresbalk naar een term op een website zoeken door een URL in te typen, op de spatiebalk te drukken en een zoekterm in te typen.

Met de functie voor tabbladgroepering van Chrome kunnen gebruikers tabbladen in groepen organiseren, die kleurgecodeerd kunnen worden voor eenvoudige identificatie. x Nadelen Chrome biedt geen tabbladvoorbeelden die nauwkeurig de inhoud van de pagina weergeven als je eroverheen zweeft. Bookmarks Voordelen Chrome biedt je de mogelijkheid om mappen te maken om je bladwijzers in categorieën te organiseren, zodat je ze geordend en gemakkelijk kunt vinden.

De kleine ster op de adresbalk maakt het snel en eenvoudig om een pagina te bookmarken. x Nadelen Het navigeren naar de bladwijzerbeheerder is niet soepel. Bovendien worden bladwijzers gerangschikt in de volgorde waarin ze zijn toegevoegd in plaats van alfabetisch, wat het moeilijker maakt om ze snel te vinden. Adresbalk Voordelen De adresbalk van Chrome, ook wel de omnibox genoemd, dient ook als zoekbalk.

Gebruikers kunnen snel toegang krijgen tot hun browsegeschiedenis en bladwijzers door “chrome://history” of “chrome://bookmarks” in de omnibox te typen. x Nadelen Hoewel je omnibox-voorspellingen permanent kunt uitschakelen, zullen ze nog steeds verschijnen op basis van je browsegeschiedenis, wat je privacy vermindert. Aanpassing Voordelen De standaardstartpagina van Chrome toont de Google-zoekbalk en een verzameling veelbezochte webpagina’s voor snelle en gemakkelijke toegang. . Nadelen Hoewel je het uiterlijk van je Google Chrome-startpaginaachtergrond kunt aanpassen door een thema toe te voegen of kleuren te veranderen, zijn er grenzen aan hoe je de functionaliteit en het gedrag kunt aanpassen in vergelijking met Safari.

UI Safari Tabbladen Voordelen Op een Mac kun je over een tabblad zweven om een live preview te bekijken.

Je kunt met de rechtermuisknop op een tabblad klikken en de optie selecteren om alle tabbladen rechts ervan te sluiten, wat tijd kan besparen. x Nadelen Het tabbladbeheer van Safari is minder flexibel omdat het verplaatsen van tabbladen naar een ander venster of het openen van een nieuw tabblad vanuit het huidige tabblad niet eenvoudig is. Bookmarks Voordelen De zijbalk van Safari voor bladwijzers maakt het gemakkelijk om veelbezochte websites te organiseren en te openen. x Nadelen Safari laat je niet toe een bladwijzer toe te voegen door een URL naar de map te slepen. Gebruikers moeten in plaats daarvan op de Deel-knop klikken en deze handmatig toevoegen. Adresbalk Voordelen Net als bij Chrome fungeert de adresbalk van Safari als zoekbalk, zodat gebruikers rechtstreeks vanuit de balk kunnen zoeken naar termen of zinnen, zonder naar een aparte zoekmachine te gaan.

x Nadelen Safari’s adresbalk ondersteunt privacyfuncties zoals Intelligent Tracking Prevention (ITP) die voorkomt dat derden gebruikers over het web volgen. Aanpassing Voordelen Gebruikers kunnen de startpagina aanpassen. Je kunt een achtergrondafbeelding instellen en nieuwe secties weergeven, zoals Siri-suggesties, Privacyrapport en Met je gedeeld. Je aanpassingen worden ook gesynchroniseerd over apparaten. . Nadelen Safari stelt gebruikers in staat de werkbalk en de startpagina aan te passen, maar sommigen vinden het misschien moeilijk om deze opties te vinden of te gebruiken, vooral als ze niet bekend zijn met de interface van Safari.



Conclusie: Chrome heeft een strakke en minimalistische interface die erg aantrekkelijk is. Safari biedt echter op iPhone, iPad en Mac aanpasbare en flexibele functies die het beter maken dan Chrome. Ook de nieuwe tabbeheerfuncties van Safari, zoals de pagina-voorvertoning bij het hoveren, zijn een duidelijke verbetering.

Safari ondersteunt mobiele extensies, terwijl Chrome dat niet doet

Extensies kunnen de functionaliteit en aanpassingsmogelijkheden van een browser aanzienlijk verbeteren. Chrome heeft een uitgebreide bibliotheek van extensies en er worden regelmatig nieuwe toegevoegd. Safari daarentegen heeft een meer gecureerde selectie van extensies, maar deze zijn over het algemeen van hoge kwaliteit en goed onderhouden. En hoewel beide browsers gebruikers toestaan om extensies te installeren op hun desktop of laptop, is er een groot verschil tussen de twee als het gaat om mobiele apparaten.

Chrome-add-ons Voordelen Grote verscheidenheid beschikbaar: Google Chrome heeft een uitgebreide bibliotheek van extensies beschikbaar voor desktopapparaten. Deze extensies kunnen je surfervaring stroomlijnen, waardoor het efficiënter en persoonlijker wordt. Nadelen Beperkt tot desktop: De meeste extensies zijn niet beschikbaar op mobiele apparaten, wat een aanzienlijk nadeel is voor Chrome-gebruikers die ook op hun smartphones of tablets op het web surfen.

Safari-add-ons Voordelen Ondersteuning voor webextensies op je mobiele apparaten: De recente ondersteuning op iOS-apparaten en later betekent dat gebruikers nu hun browse-ervaring op hun iPhones en iPads op dezelfde manier kunnen aanpassen als op hun Macs. Nadelen Ervaring is niet erg aanpasbaar: Safari heeft een beperkte extensiebibliotheek in vergelijking met Chrome.



Conclusie: Zowel Safari als Chrome ondersteunen extensies op Mac-apparaten. Hoewel Chrome een breder scala aan extensies beschikbaar heeft voor desktopapparaten, heeft Safari een duidelijk voordeel als het gaat om mobiel browsen vanwege de recente ondersteuning voor webextensies op iOS.



Chrome biedt meer synchronisatievoordelen

Zowel Safari als Chrome bieden synchronisatiefuncties waarmee je je bladwijzers, geschiedenis en wachtwoorden kunt synchroniseren, en je gegevens en instellingen up-to-date kunt houden op meerdere apparaten. Echter, de een biedt net iets betere voordelen dan de ander.

Chrome-synchronisatie Voordelen

Snelle synchronisatie: Chrome synchroniseert gegevens over het algemeen sneller dan Safari, vooral grote hoeveelheden data zoals bladwijzers en browsegeschiedenis.

Meer opties: Chrome biedt meer opties voor synchronisatie, inclusief het synchroniseren van extensies, open tabbladen, geschiedenis, instellingen en automatisch ingevulde content. Het synchroniseert ook automatisch met je Google-profiel wanneer je op een nieuw apparaat inlogt.

Synchronisatie tussen apparaten: Chrome biedt je de mogelijkheid om open tabbladen tussen apparaten te synchroniseren, zodat je op een ander apparaat kunt doorgaan waar je was gebleven.Nadelen

App-integratie: Google Chrome integreert niet zo nauw met andere Apple-apps en -diensten, zoals de iCloud-sleutelhanger en het Apple-ecosysteem.

Safari-synchronisatie Voordelen

Wachtwoordbeheer: De iCloud-sleutelhanger van Safari is nauwer geïntegreerd met het Apple-ecosysteem, waardoor het makkelijker is om wachtwoorden te synchroniseren over meerdere apparaten.Aanpasbaar startsscherm: Safari synchroniseert zijn aanpasbare startscherm over apparaten heen, evenals wachtwoorden, bladwijzers, geschiedenis en tabbladen. Nadelen:

Safari is voornamelijk beperkt tot macOS, iOS en iPadOS, wat betekent dat informatie alleen tussen deze apparaten gesynchroniseerd kan worden.



Conclusie: Google Chrome biedt meer flexibiliteit bij het synchroniseren van informatie over verschillende apparaten.

Privacy Safari vs. Chrome: de voor- en nadelen

Is Safari veiliger dan Chrome?

Van phishingaanvallen en malware tot virussen en hacks — de wereld van online browsen zit vol met online bedreigingen. Daarom is het essentieel dat de browser die je gebruikt, robuuste beveiligingsmaatregelen heeft om je gevoelige informatie veilig te houden.

Chrome-beveiliging Voordelen Maakt gebruik van de Google Safe Browsing-database om te beschermen tegen phishingwebsites en malware.

Chrome wordt regelmatig bijgewerkt om kwetsbaarheden aan te pakken.

Pop-ups worden standaard geblokkeerd.

Biedt een scala aan aanpasbare beveiligingsextensies, waaronder adblockers en antivirusmonitors.

Waarschuwt gebruikers wanneer ze een onveilige HTTP-website bezoeken.

Chrome gebruikt sandbox-technologie om webpagina’s te isoleren en te voorkomen dat ze communiceren met andere delen van je computer. Dit helpt voorkomen dat malware je systeem infecteert.

Het wachtwoordbeheer van Chrome en andere beveiligingsinstellingen kunnen over apparaten worden gesynchroniseerd, wat het eenvoudig maakt om een consistente beveiligingsconfiguratie te behouden.

In het verleden heeft Google hackers aangemoedigd om kwetsbaarheden in Chrome te vinden, zodat het bedrijf zijn product kan verbeteren. Nadelen Het wachtwoordbeheer werkt alleen binnen de browser en kan niet als een externe wachtwoordbeheerder op Apple-apparaten worden gebruikt.

Vanwege zijn populariteit is Chrome vaak een doelwit voor hackers en cybercriminelen. Dit betekent dat het mogelijk kwetsbaarder is voor beveiligingsinbreuken.

Safari-beveiliging Voordelen De browser heeft een privacyrapportfunctie die laat zien welke websites je volgen en hoe vaak.

Net als Chrome gebruikt Safari de Google Safe Browsing-database om te beschermen tegen phishingwebsites en malware.

Zet onveilige HTTP-sites automatisch om naar HTTPS .

Waarschuwt gebruikers wanneer het verdachte websites tegenkomt en voorkomt dat ze laden.

Wachtwoordbeheer is uitstekend, met een ingebouwde iCloud-sleutelhanger en wachtwoordbewakingsfunctie.

Safari omvat een intelligente trackingpreventiefunctie die voorkomt dat cookies en andere websitegegevens tussen domeinen worden gedeeld.

Het heeft een antivingerafdrukfunctie die helpt voorkomen dat websites je identificeren op basis van je browserinstellingen en -voorkeuren. Nadelen Wordt niet zo vaak bijgewerkt als Chrome, wat een risico kan vormen.

Beperkte opties voor adblockers.

De beveiligingsfuncties van Safari zijn ingebouwd en kunnen niet in dezelfde mate worden aangepast als die van Chrome.



Conclusie: Chrome heeft een voorsprong op het gebied van aanpasbare beveiligingsextensies, terwijl Safari een superieur wachtwoordbeheersysteem heeft. Apple-apparaatgebruikers kunnen echter de voorkeur geven aan Safari vanwege de naadloze integratie met iCloud-sleutelhanger, terwijl Chrome misschien een betere keuze is voor degenen die meer controle willen over hun beveiligingsinstellingen.

Googles afhankelijkheid van advertenties kan de privacy van gebruikers in gevaar brengen

Als het gaat om het beschermen van je persoonlijke gegevens, welke browser is dan de beste: Chrome of Safari? Hoewel Chrome een klein voordeel heeft als het gaat om het bestrijden van beveiligingsdreigingen, heeft Safari een veel betere reputatie als het gaat om transparantie over je privé browse-ervaring.

Chrome-privacy Voordelen Chrome biedt een breed scala aan browserextensies om je privacy te verbeteren

Een deel van de code van Chrome is open-source, waardoor gebruikers de browser kunnen controleren

De incognitomodus voorkomt dat activiteiten worden weergegeven in de browsegeschiedenis Nadelen Chrome heeft een vaag privacybeleid

De inkomstenstroom van Google is afhankelijk van advertenties, wat kan leiden tot misbruik van browsegegevens

Verschillende functies die de privacy in gevaar brengen, zijn standaard ingeschakeld, zoals zoekvoorspellingen en URL-suggesties die automatisch naar de servers van Google worden verzonden

Safari-privacy Voordelen Het is gemakkelijk om cookies en trackers te blokkeren

Safari biedt gebruikers een privacyrapport om trackers en websites die contact met hen opnemen te monitoren

Gebruikers kunnen kiezen voor premium functies van iCloud+, zoals Private Relay en Hide My Email

Private Relay versleutelt verkeer en stuurt het via twee aparte relais om anonimiteit te waarborgen

Hide My Email maakt unieke e-mailadressen aan om je echte adres privé te houden

ITP voorkomt dat trackers je profileren met je IP-adres

Een privénavigatiemodus om te voorkomen dat activiteiten worden weergegeven in de browsegeschiedenis Nadelen Safari is niet open-source, dus buitenstaanders kunnen de code niet onderzoeken

Gebruikers die meer controle over hun privacy willen, vinden mogelijk dat andere browsers meer aanpassingsopties bieden





Conclusie: Als het om gebruikersprivacy gaat, wint Safari met gemak. Apple staat erom bekend dat het prioriteit geeft aan gebruikersprivacy en het verzamelen van gegevens op een ethischere manier dan andere technologiegiganten.

Safari vs. Chrome: welke browser is beter voor iPhone en Mac?

Zowel Safari als Chrome bieden uitstekende functies, en beide hebben hun eigen voor- en nadelen — dus uiteindelijk komt het neer op jouw prioriteiten. Als je belang hecht aan snelheid en aanpassing via extensies, is Chrome mogelijk de betere keuze. Als je meer om stabiliteit en privacy geeft, en je gebruikt uitsluitend Apple-apparaten, dan is Safari de juiste keuze.



Bonus! Chrome vs. Safari: 5 willekeurige feiten

Google Chrome

Voormalig Google CEO Eric Schmidt was jarenlang tegen het idee om een onafhankelijke browser te ontwikkelen. Google mede-oprichters Sergey Brin en Larry Page bouwden uiteindelijk een demoversie die Schmidt van gedachten deed veranderen. De T-rex in de offline Dinosaur-game van Chrome heet Steve. Als je meer dan 100 tabbladen opent in Google Chrome, wordt de tabtelling rechtsboven een ouderwetse smiley “:)” op iOS en “:D” op Android. “Weer” was het meest gezochte woord op Chrome in Nederland in 2022, gevolgd door “Google”, “YouTube”, “Facebook”, en “Bol.com”. Volgens een onderzoek van Google uit 2023 is de meest gestelde vraag door Chrome-gebruikers: “Hoe kan ik mijn Chrome-browser versnellen?”.

Safari

Toen Apple een naam voor zijn browser koos, wilde het bedrijf dat dit een werkwoord zou zijn. De naam “Safari” werd gekozen omdat het de browserreis door het internet weerspiegelt. “Safari” is Swahili voor “reis.” In 2022 werd Safari de tweede browser ter wereld met meer dan een miljard gebruikers. Chrome was de eerste. We hebben Safari te danken voor de vele toepassingen van de privémodus. Drie jaar voordat Google zijn Incognito-modus populariseerde, had Safari al een functie voor de tijdelijke opschorting van cookies en cache. Apple verstopt voortdurend “paaseieren” in zijn pictogrammen. Het iOS Maps-pictogram toont de locatie van Apple in Cupertino, Californië. De standaarddatum van het Kalenderpictogram is de introductiedatum van de app, en het iOS-klokpictogram toont ongeveer het tijdstip waarop de iPhone werd aangekondigd. Er is echter geen bekende symboliek waarom het Safari-kompas naar het noordoosten wijst, behalve dat het esthetisch aangenaam is. De eerste versie van Safari voor Windows werd uitgebracht in 2007, maar werd later in 2012 stopgezet vanwege het lage aantal gebruikers.

Geef jij de voorkeur aan Safari of Chrome als je favoriete browser? Laat het ons weten in de reacties hieronder!