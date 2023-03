Ondanks de overname door Elon Musk die nieuwe belangstelling voor het platform wekt, wordt voorspeld dat Twitter tegen 2024 wereldwijd 33 miljoen gebruikers zal verliezen.

Naar verwachting zal meer dan 6% van de Amerikaanse gebruikers alleen al dit jaar het platform verlaten.

Twitter heeft momenteel 2.300 werknemers – hetzelfde aantal als in 2012.

De herlancering van Twitter Blue krijgt lovende kritieken, hoewel de gebruikersgroei traag is.

Een bericht over het overlijden van Chadwick Boseman door de familie van de acteur blijft de meest gelikete tweet in aanloop naar Twitter Day 2023.

Twitter heeft het afgelopen jaar een wilde rit gemaakt. Van de overname van het platform door Elon Musk in oktober 2022 tot de daaropvolgende opschudding van het bedrijf, de Twitterverse is voortdurend in beweging. Ondanks de omwentelingen blijft het sociale netwerk overeind — het trekt nieuwe gebruikers aan en houdt oude betrokken. Maar hoe lang nog?

Ter gelegenheid van Twitter Day op 21 maart en het feit dat het sociale netwerk 17 jaar wordt, bekijken we de Twitterverse in cijfers om te zien hoeveel het platform het afgelopen jaar is veranderd en hoe het naar verwachting zal evolueren. Van gebruikersgroei en populaire hashtags tot verboden bots en controversiële blauwe vinkjes, hier zijn de laatste ontwikkelingen uit het hoofdkantoor van Twitter.

Musk’s overname blaast nieuw leven in gebruikersgroei (maar die zal naar verwachting dalen)

Is Twitter nog steeds populair in 2023? Spoiler alert: ja! Het platform heeft momenteel meer dan 354 miljoen actieve gebruikers — 260 miljoen mensen die elke dag inloggen. Volgens twee onafhankelijke onderzoeksbureaus, Apptopia en Sensor Tower, heeft de overname van het bedrijf door Musk ter waarde van 44 miljard USD nieuwe belangstelling gewekt voor de sociale mediagigant.

Apptopia meldde bijvoorbeeld dat het aantal downloads van Twitter in de VS gemiddeld 125.000 per dag bedroeg gedurende 31 dagen toen Musk CEO werd — een cijfer dat 42% hoger ligt dan het jaar daarvoor.

Het onderzoek van Sensor Tower toonde ook een lichte stijging van de totale activiteit. Zij meldden dat het dagelijkse aantal actieve gebruikers wereldwijd op Twitter met 2% steeg in de maand na Musks aankoop, vergeleken met de maand ervoor. Dat is een stijging van 4% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Hoewel Musk onlangs opschepte dat het aantal nieuwe gebruikers dankzij zijn invloed op een “all-time high” stond, voorspellen sociale media-experts dat de vonk van interesse in Twitter vluchtig is. Zij speculeren dat mensen zich bij het platform aansloten toen Musk het overnam omdat ze nieuwsgierig waren naar de toekomst en of het onder zijn leiding zou mislukken, en dat velen op korte termijn hun interesse zullen verliezen.

Deze gevoelens worden weerspiegeld door recente bevindingen van Insider Intelligence die voorspellen dat Twitter tegen 2024 wereldwijd meer dan 32,7 miljoen gebruikers zal verliezen wegens technische problemen en controverse die het platform teisteren.

Afbeelding: Twitter is van 2019 tot 2022 elk jaar gestaag gegroeid, met een piek in de cijfers nadat Elon Musk het bedrijf in oktober 2022 had overgenomen. Er wordt echter voorspeld dat het platform tegen eind 2023 4% van de gebruikers zal verliezen, en nog eens 5% tegen 2024.

Twitter verliest naar verwachting meer gebruikers in de VS dan elders

De Verenigde Staten zijn momenteel de thuisbasis van de meeste Twittergebruikers, met minstens 83 miljoen Amerikanen die zijn aangemeld bij de sociale netwerksite. Als de bovenvermelde prognoses kloppen, zal Twitter dit jaar alleen al in de VS 3,6 miljoen gebruikers verliezen, een daling van 6% ten opzichte van 2022. Het aantal maandelijkse gebruikers in de VS zal in 2024 naar verwachting met nog eens 8% dalen tot 51 miljoen, het laagste niveau dat het platform sinds 2014 heeft bereikt.

Ook in het Verenigd Koninkrijk zal het gebruik van Twitter dit jaar naar verwachting drastisch dalen, in alle leeftijdsgroepen, met een daling van 5% tot 13,4 miljoen gebruikers. Insider Intelligence voorspelt ook dat de maandelijkse Britse gebruikers verder zullen dalen tot 12,6 miljoen in 2024, een daling van 6,3%.

Andere belangrijke markten waar Twitter waardevolle gebruikers heeft, zijn Japan met bijna 61 miljoen gebruikers, India met 25 miljoen Twitter-gebruikers en Indonesië met 21 miljoen gebruikers.

Een overzicht van de problemen van Twitter

Volgens Jasmine Enberg, hoofdanalist bij Insider Intelligence: “Er zal niet één catastrofale gebeurtenis zijn die een einde maakt aan Twitter. In plaats daarvan zullen gebruikers het platform [in 2023] beginnen te verlaten omdat ze gefrustreerd raken door technische problemen en de proliferatie van hatelijke of andere onsmakelijke content. Het minimale personeel van Twitter, dat de klok rond werkt, zal niet in staat zijn om de infrastructuur van het platform en de problemen met content-moderatie het hoofd te bieden.

Tenzij je het nieuws hebt vermeden, weet je waarschijnlijk dat Enberg verwijst naar de golf van controverse waarin Twitter is verwikkeld sinds Musk zijn plannen aankondigde om het platform als enige directeur over te nemen. Voor het geval je graag een samenvatting hebt:

De aankoop van Twitter ging voor Musk niet van een leien dakje — hij werd zelfs voor de rechter gedaagd toen hij zich uit de verkoop probeerde terug te trekken. Maar een van de grootste problemen waarmee hij werd geconfronteerd sinds de overname, is dat onder zijn leiderschap de helft van de 7.500 werknemers van Twitter werd ontslagen.

Hele teams verdwenen nadat Musk hen een maand na zijn overname de laan uitstuurde, waardoor het personeelsbestand van Twitter daalde tot 1.800 mensen — minder dan het aantal mensen dat in 2012 bij Twitter werkte.

Hoewel Musk in een recente tweet herhaalde dat de massaontslagen en stakingen de activiteiten van Twitter niet hebben beïnvloed en dat honderden werknemers werken aan het vertrouwen en de veiligheid van het platform, heeft Twitter te kampen gehad met een reeks problematische beveiligingslekken en technische storingen.

In januari van dit jaar werden de e-mailadressen van meer dan 200 miljoen Twittergebruikers gestolen bij een vermeende datahack als gevolg van een beveiligingsfout in het systeem van Twitter. Destijds verschenen de gegevens op een forum waar iedereen ze gratis kon downloaden. In reactie op de hack tweette Musk: “De gegevens zijn waarschijnlijk een verzameling van gegevens die al publiekelijk online beschikbaar zijn via verschillende bronnen”, wat niet goed viel bij veel gebruikers van het platform.

Later, in februari 2023, meldden Twittergebruikers over de hele wereld dat ze niet langer berichten konden posten naar elkaar in een reeks van glitches, waarbij velen van hen een foutmelding kregen dat ze hun dagelijkse tweetlimiet hadden bereikt. Dit kwam nadat sommige gebruikers eind december 2022 storingen ondervonden, toen het bedrijf de activiteiten in een van zijn belangrijkste datacentra in Sacramento stillegde.

In januari 2023 meldden gebruikers in Australië en Nieuw-Zeeland ook uitval van Twitter die meer dan een halve dag duurde.

En laten we het verificatievoorval van Twitter niet vergeten …

Grote chaos: een tijdlijn van Twitter Blue

Toen Musk na zijn tumultueuze overname pas aan het roer van Twitter kwam te staan, besloot hij het verificatiesysteem van Twitter volledig te ontmantelen zodat hij een nieuw systeem te gelde kon maken. Dit leidde tot veel vertragingen, massale verwarring en beslissingen die werden herroepen rond het beroemde blauwe vinkje.

Pre-Musk: Het blauwe vinkje wordt gebruikt om actieve, opmerkelijke en authentieke accounts van prominente personen of organisaties aan te duiden.

1 november 2022: Twitter kondigt een nieuw betaald verificatiemodel aan via Twitter Blue, waarmee iedereen geverifieerd zou kunnen worden als ze een maandelijks bedrag van 8 USD betalen.

3 november 2022: Toen adverteerders dreigden hun advertenties terug te trekken, beweert Musk dat hij van plan is om overheidsaccounts toe te staan hun blauwe controles gratis te houden.

5 november 2022: Twitter lanceert zijn nieuwe Twitter Blue-verificatie, die onmiddellijk een averechts effect heeft nadat parodie-accounts en controversiële groepen zoals de Taliban door Twitter worden geverifieerd.

6 november 2022: Minder dan een dag na de formele uitrol van betaalde verificatie, herroept Twitter zijn beslissing en verschuift het debuut naar voorbij de midterm-verkiezingen.

8 november 2022: Twitter kondigt aan dat het twee verschillende kleuren vinkjes zal weergeven, een blauwe en een grijze om betaalde Twitter Blue-controles te onderscheiden van officiële geverifieerde accounts.

9 november 2022: Musk besluit de grijze vinkjes in te trekken en noemt ze een “esthetische nachtmerrie”.

11 november 2022: Op 11 november rolt Twitter de grijze vinkjes weer uit nadat ze zijn verwijderd. Het kondigt ook aan dat het Twitter Blue stopzet.

13 december 2022: De verificatievinkjes van Twitter verschijnen nu in drie kleuren: geel voor geverifieerde bedrijven, grijs voor overheidsaccounts en blauw voor individuen.

18 januari 2023: Twitter herlanceert Twitter Blue voor 7 USD per maand. Het komt met een geverifieerd vinkje, antwoorden met een hogere ranking en video-uploads van 60 minuten.

9 februari 2023: Twitter Blue introduceert tweets van 4.000 tekens en vermindert de advertenties voor Blue-abonnees tot de helft.

13 februari 2023: Musk kondigt aan dat hij de blauwe vinkjes van Twitter zal verwijderen van mensen die er niet voor betaald hebben, inclusief legacy-accounts.

Ondanks de aanvankelijke problemen met Twitter Blue, die waarschijnlijk te wijten waren aan kinderziekten en een lichter personeelsbestand, wordt de herziene lancering nu door velen als een succes beschouwd — het helpt Musk vertrouwen te winnen bij echte gebruikers, terwijl nep-influencers worden uitgefilterd.

Bovendien, terwijl een handvol beroemdheden en topinfluencers Twitter hebben afgezworen toen Musk zijn plannen aankondigde om hen te ontdoen van hun geverifieerde badges — waaronder Elton John, Meek Mill, Jim Carrey en Whoopi Goldberg — hebben velen ervoor gekozen om op het platform te blijven.

… En zij blijven tweeten

In feite eindigde klimaatactiviste Greta Thunberg 2022 met een van de meest memorabele tweets. Zij zette Andrew Tate, een voormalig kickbokser en professioneel vrouwenhater, voor het blok nadat hij had opgeschept over de grote hoeveelheid uitstoot van zijn autocollectie.

Ze schreef: “ja, praat me alsjeblieft bij. mail me op smalldickenergy@getalife.com.” Haar antwoord werd al snel een van de top 10 tweets aller tijden, met 1.958 likes per uur.

Tate werd vervolgens gearresteerd door de Roemeense politie nadat een andere tweet gericht aan Thunberg de autoriteiten had geholpen vast te stellen dat hij in het land was. Daarin reageert Tate op Thunberg door zijn mannelijkheid en status te bevestigen met een sigaar en een pizzadoos als rekwisieten. De pizzadoos gaf de autoriteiten een indicatie van zijn locatie. Niet lang daarna werden Tate en zijn broer gearresteerd voor vermeende sekshandel en verkrachting.

Over het nieuws tweette Thunberg: “Dit is wat er gebeurt als je je pizzadozen niet recycleert” en werd daarmee de op één na meest gelikete tweet ooit. De post kreeg gemiddeld 1.800 likes per uur tussen Twitter Day 2022 en Twitter Day 2023.

Thunberg is niet de enige die haar geestige replieken bovenaan de lijst van populairste tweets heeft staan. Het feliciteren van de astronauten die de planeet zijn ontvlucht te midden van de protesten van George Floyd en de COVID-19-pandemie leverde komiek en internetpersoonlijkheid Andy Milonakis de 8e plaats op. Tweets met betrekking tot Twitter zelf lijken het ook goed te doen, met Musk die een terugkeer naar het originele Coca-Colarecept met cocaïne suggereert na de aankoop van het sociale netwerk, en haters uitnodigt om te blijven. Wat ze waarschijnlijk zullen doen als Meta weer ten onder gaat: dat bewijst het trotse “hoi letterlijk iedereen” van Twitter dat werd onderschreven door … letterlijk iedereen. Een boodschap van hoop over zijn eigen inauguratie bezorgde de huidige Amerikaanse president Joe Biden de 5e plaats.

De top 10 wordt aangevuld met een meer serene noot, met de voormalige Amerikaanse president Barack Obama die LA Lakers basketballegende Kobe Bryant en zijn dochter Gianna herdenkt die omkwamen bij een helikopterongeluk, en die Nelson Mandela citeert na het geweld in Charlottesville met de woorden “Niemand wordt geboren met een hekel aan een ander vanwege de kleur van zijn huid of zijn achtergrond of zijn religie …” – Uiteindelijk is het de aankondiging van het overlijden van acteur Chadwick Boseman in 2020 die direct de eerste plaats inneemt.

De toekomst van Twitter

Hoewel er nog steeds vragen zijn over de toekomst van Twitter onder leiding van Musk, laat Twitter Day 2023 zien dat het platform een relevante en belangrijke speler in de digitale wereld blijft.

Nadat hij binnen een maand na zijn overname de helft van de topadverteerders van Twitter (waaronder Chevrolet, Chipotle Mexican Grill, Ford en General Mills) verloor, heeft Musk gezinspeeld op een nieuwe benadering van reclame. De miljardair heeft onlangs voorgesteld een super-app genaamd X te creëren — een platform dat meerdere diensten aanbiedt, zoals winkelen, eten bestellen en privétaxi’s boeken.

“Het langetermijnpotentieel voor Twitter is volgens mij een orde van omvang groter dan de huidige waarde,” zei Musk over het project. “Het kopen van Twitter is een versneller naar het creëren van X, de alles-app.”

Hoewel er twijfels blijven bestaan over de haalbaarheid en wenselijkheid van zo’n ambitieus project, zou het, als Musk erin slaagt X te realiseren, een belangrijke factor kunnen zijn in het vormgeven van het toekomstige succes van Twitter.