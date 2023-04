Zo veel kosten gegevens op het dark web in 2023

ExpressVPN kamde verschillende websites op het dark web uit om de gemiddelde kosten van populaire persoonlijke gegevens in 2023 te vinden

Gehackte sociale media- en streamingaccounts zijn enkele van de meer betaalbare items beschikbaar op dark web-marktplaatsen, terwijl vervalste paspoorten enkele van de duurste zijn

ExpressVPN cybersecurity-expert ontkracht misvattingen over het dark web

Onze interactieve quiz bepaalt jouw geschatte waarde op basis van je soort gegevens en online diensten

Nu onze persoonlijke gegevens steeds vaker worden gebruikt om onze identiteit te verifiëren, online transacties uit te voeren en ons aan te melden bij sociale media, zijn ze een waardevol goed geworden. Omdat ze de waarde van onze gegevens zien, aarzelen hackers en andere kwaadwillenden die online geld willen verdienen niet om ze te stelen en te verkopen op het dark web.

Maar niet ieders persoonlijke gegevens worden evenveel gewaardeerd. Lees verder om te ontdekken wat jouw gegevens kosten op het darknet en leer hoe je je kunt beschermen tegen de diefstal en verkoop van jouw persoonlijke gegevens.

Let op: Het volgende artikel is alleen geschreven voor informatieve doeleinden en vergoelijkt of ondersteunt de verkoop en aankoop van illegale producten op het dark web niet. De verkoop van dergelijke producten is illegaal en heeft ernstige juridische gevolgen. Wij moedigen onze lezers aan om het internet ethisch en rechtmatig te gebruiken.

Wat is het dark web?

Het dark web verwijst naar een verborgen netwerk van websites die niet worden geïndexeerd door traditionele zoekmachines en die doorgaans niet toegankelijk zijn voor het grote publiek. Omdat alle activiteiten op het dark web standaard anoniem zijn, wordt het vaak geassocieerd met illegale activiteiten, zoals de verkoop van drugs en wapens. Er bestaan echter ook legitieme websites op het dark web, en deze kunnen worden gebruikt voor klokkenluiden, geheime communicatie in onderdrukkende situaties en het verschaffen van toegang tot nieuws dat in bepaalde landen wordt gecensureerd.

Voor toegang tot bepaalde websites op het dark web is vaak speciale software nodig zoals de Tor-browser (“The Onion Router”), en een VPN kan een extra laag van anonimiteit aan je activiteiten toevoegen.

Veelvoorkomende misvattingen over het dark web

Shawn Tay, cybersecurity-expert en dreigingsanalist bij ExpressVPN, legt de meest voorkomende publieke misvattingen over het dark web uit:

Misvatting 1: alle dark websites zien er slordig uit

Veel mensen verwachten dat websites op het dark web er slordig, gedateerd en in het algemeen onaantrekkelijk uitzien. Hoewel dat voor veel websites geldt, lijken andere op e-commercewebsites op het gewone internet en zijn ze mooi ontworpen. Op marktplaatsen bijvoorbeeld, waar gebruikers bijna alles kunnen kopen, hebben websites een strak ontwerp en een duidelijke gebruikersinterface. Sommige hebben aangename kleuren en professionele afbeeldingen van de te koop aangeboden artikelen. “De meeste zijn zo ontworpen om een gebruiksvriendelijke en visueel aantrekkelijke interface te creëren waarmee gebruikers door hun producten en diensten kunnen navigeren,” zegt Tay. “Dit is om gebruikers zich comfortabeler en zekerder te laten voelen bij hun transacties.”

Misvatting 2: het dark web is alleen voor illegale activiteiten

Het dark web staat duidelijk bekend om illegale activiteiten, maar het heeft ook legitieme toepassingen. Journalisten en informanten kunnen veilig communiceren en gevoelige of gecensureerde informatie delen. Verschillende nieuws- en informatiesites, waaronder WikiLeaks, The New York Times, Associated Press en de BBC, hebben Tor-versies. Sociale mediasites zoals Twitter en Facebook hebben ook Tor-sites gelanceerd op het dark web. Tay zegt: “Het dark web is redelijk veilig als je geen gevoelige informatie prijsgeeft die naar jou terug te leiden is.”

Misvatting 3: Het dark web is moeilijk toegankelijk

Het dark web is een plaats waar mensen zich vrij kunnen uiten en informatie kunnen vinden die niet beschikbaar is op het gewone internet — en het is eigenlijk gemakkelijker toegankelijk dan de meeste mensen denken. Je hoeft alleen maar de Tor-browser of Brave te downloaden.

Misvatting 4: het dark web is geheel anoniem

Hoewel het dark web anonimiteit biedt, kan het niet worden gegarandeerd — voornamelijk omdat mensen zich vaak vergissen en hun identiteit op andere manieren onthullen. Verkopers op dark web-marktplaatsen geven bijvoorbeeld vaak hun Discord- en Telegram-gegevens om kopers in staat te stellen met hen te communiceren, wat kan leiden tot blootstelling van de identiteit.

Daarnaast waarschuwt Tay dat metadata en andere digitale voetafdrukken die worden achtergelaten bij toegang tot het dark web ook kunnen worden gebruikt om iemands activiteiten online te volgen. “Sommige dark websites kunnen gecompromitteerd zijn of gemonitord worden door wetshandhavers of andere organisaties,” zegt hij. “Daarom is het essentieel om op het dark web alleen te handelen met een escrow-dienst, om ervoor te zorgen dat de betaling van items die naar een koper worden gestuurd, wordt voltooid.” Escrow op het dark web verwijst naar het gebruik van een neutrale derde partij om veilige transacties te faciliteren.

Misvatting 5: het is illegaal om op het dark web te gaan

Toegang tot het dark web is niet illegaal, maar het verspreiden en downloaden van kinderporno, het bevorderen van terrorisme en het kopen/verkopen van illegale artikelen wel. Illegale activiteiten zijn nog steeds illegaal, ongeacht of je er het dark web voor gebruikt. Evenzo blijven legale activiteiten, zoals het opzoeken van informatie, legaal als je het via het dark web doet.

Wat is het verschil tussen het dark web en deep web?

Het internet bestaat uit verschillende lagen. Het deep web is een term die wordt gebruikt om alle delen van het internet aan te duiden die niet door zoekmachines worden geïndexeerd, met inbegrip van het dark web. Het dark web is echter slechts een van de vele onderdelen waaruit het deep web bestaat, en niet alle inhoud van het deep web is illegaal of gevaarlijk.

Op het dark web kunnen persoonlijke gegevens worden gekocht en verkocht tegen verschillende prijzen, afhankelijk van het type en de hoeveelheid gegevens die wordt verkocht. Dit omvat alles van een paar dollar voor enkele inloggegevens tot duizenden dollars voor een volledig identiteitsprofiel dat een gescand paspoort of een fysiek vervalst document kan omvatten. Deze groeiende marktplaats voor persoonlijke gegevens op het dark web is een belangrijke reden waarom personen maatregelen moeten nemen om hun gegevens te beschermen.

Dark web-prijsindex 2023

Hoeveel zijn jouw gegevens waard op het dark web? De cybersecurity-experts van ExpressVPN kamden verschillende websites op het darknet uit en verwezen naar prijsindexen van voorgaande jaren (zoals het jaarlijkse rapport van Privacy Affairs) om de populairste producten te bepalen die te koop zijn op het dark web — zoals creditcardgegevens, vervalste documenten en gehackte info.

Hoewel valse rijbewijzen, identiteitsbewijzen en paspoorten duur kunnen zijn, is het onzeker of ze daadwerkelijk werken bij immigratiecontrolepunten. Uit ons onderzoek bleek ook dat vervalste fysieke documenten duurder zijn dan digitale kopieën en moeilijker te vinden. Medische dossiers en databases zijn ook moeilijk te verkrijgen en te verifiëren. Het kopen van items op het dark web is riskant vanwege het gebrek aan kwaliteitscontrole, dus gebruikers vertrouwen vaak op beoordelingen van anderen. Streaming- en social media-accountgegevens zijn gemakkelijk verkrijgbaar en goedkoop op het dark web. Dit komt omdat er veel verkopers zijn die dit soort gegevens aanbieden.

In ons onderzoek ontdekten we op het dark web design-mockups van scampagina’s en handleidingen voor het hacken van financiële websites en cursussen, die voor gemiddeld 35 USD werden verkocht. Cybercriminelen gebruiken deze meestal om valse documenten te maken (zie afbeelding hierboven) en scampagina’s die legitieme websites nabootsen, zoals bank- of e-commerceplatforms. Hacking-handleidingen kunnen ook instructies geven over het misbruiken van zwakke plekken in financiële systemen om gevoelige gegevens of geld te stelen.

Hoeveel zijn je gegevens waard op het dark web?

Wil je de waarde van je gegevens op het dark web ontdekken? Doe onze quiz hieronder:

Bescherm je gegevens tegen diefstal en verkoop op het dark web

Volgens Tay kan het weliswaar moeilijk zijn om een vastberaden hacker of kwaadwillende volledig te stoppen als die jouw persoonlijke gegevens wil stelen en er geld mee verdienen, maar er zijn preventieve maatregelen die je kunt nemen om jezelf te beschermen.

1. Hergebruik nooit een wachtwoord

Het is essentieel om te voorkomen dat wachtwoorden worden hergebruikt voor meerdere accounts, omdat dit het risico op een inbreuk op de beveiliging aanzienlijk vergroot. Als een wachtwoord voor meerdere accounts wordt gebruikt en één ervan wordt gecompromitteerd, worden alle andere accounts ook kwetsbaar voor aanvallen.

Dit komt doordat cybercriminelen die toegang krijgen tot één set inloggegevens, deze gegevens vaak uitproberen op andere websites en diensten om te zien of ze werken. Door sterke en complexe wachtwoorden te gebruiken die moeilijk te raden of te kraken zijn, wordt het hen nog moeilijker gemaakt. Beter nog, neem een wachtwoordmanager om je unieke wachtwoorden op te slaan en te beschermen.

2. Schakel altijd 2FA, of multifactorauthenticatie, in

Tweefactorauthenticatie (2FA) voegt een extra beveiligingslaag toe aan je accounts en maakt het voor cybercriminelen moeilijker om ongeoorloofde toegang te krijgen doordat gebruikers twee vormen van identificatie moeten opgeven om hun identiteit te verifiëren. Dit omvat een wachtwoord, pincode en iets waarover de gebruiker beschikt, zoals een veiligheidstoken of een eenmalige code die naar zijn telefoon wordt gestuurd.

3. Controleer de toestemmingsinstellingen van apps of software die je gebruikt

Veel apps en software vereisen toegang tot je fotogalerij, contacten en locatie om een betere gebruikerservaring te bieden. Sommige toestemmingen zijn nodig om de app of software te laten functioneren, maar andere zijn dat misschien niet en brengen juist veiligheidsrisico’s met zich mee. Door de toestemmingen van een app of software te controleren, kun je ervoor zorgen dat deze niet meer informatie raadpleegt dan nodig is. Dit kan je privacy en veiligheid helpen beschermen door de hoeveelheid persoonlijke gegevens die met derden worden gedeeld of door de app of software worden gebruikt, te beperken.

Het controleren van app- en softwaremachtigingen is vooral belangrijk op mobiele apparaten, omdat deze apparaten vaak belangrijke persoonlijke en gevoelige informatie bevatten.

4. Controleer accounts die mogelijk gecompromitteerd zijn

Als je vermoedt dat een van jouw online accounts is gecompromitteerd, kun je verschillende stappen ondernemen om je account te controleren en te beveiligen. De eerste stap is het zoeken naar tekenen van onbevoegde activiteit, zoals ongebruikelijke inlogpogingen, wijzigingen in accountinstellingen of onbekende transacties.

Vervolgens kun je websites als Have I Been Pwned gebruiken om te controleren of je inloggegevens van je accounts zijn gecompromitteerd bij een datalek. Als sommige van je wachtwoorden zijn gecompromitteerd, verander ze dan onmiddellijk. Of verwijder deze accounts als je ze niet meer gebruikt.

5. Beperk de gegevens die je online deelt

Door de informatie die je online deelt te beperken, kun je je privacy beter beschermen en voorkomen dat anderen toegang krijgen tot je persoonlijke gegevens. Dit houdt in dat je voorzichtig moet zijn met het plaatsen van berichten op sociale media, dat je op je hoede moet zijn voor verdachte links of e-mails (die misschien bedoeld zijn om je te phishen) en dat je gebruik moet maken van de privacy-instellingen op je sociale media en andere online accounts om de toegang tot je gegevens te beperken.

6. Bescherm je persoonlijke gegevens met een VPN

Met een VPN kun je persoonlijke informatie die je online invoert, zoals je creditcardgegevens of huisadres, beschermen, vooral als je een onbeveiligd wifi-netwerk gebruikt. Met een VPN wordt je internetverkeer door een versleutelde tunnel geleid, waardoor het moeilijk wordt om je online activiteiten te zien of je te bespioneren.