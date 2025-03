Internet satellitare è diventato sempre più popolare negli ultimi tempi, soprattutto per chi vive in aree remote o poco servite. Tra i fornitori di internet satellitare, Starlink è il leader indiscusso. Tuttavia, è esposto agli stessi rischi di qualsiasi altro provider, ed è qui che una VPN può tornare utile. Continua a leggere per scoprire come usare una VPN con Starlink.

Puoi provare ExpressVPN per aumentare la tua privacy e sicurezza, bypassare la censura e navigare senza limitazioni quando ti connetti tramite Starlink. È semplice: Iscriviti a ExpressVPN e scarica l’app sul tuo dispositivo. Accedi al tuo account e seleziona una posizione del server. Premi “Connetti” per attivare immediatamente la tua connessione VPN.

Ottieni ExpressVPN

Salta a…

Cos’è Starlink?

Perché ho bisogno di una VPN per Starlink?

Migliore VPN per Starlink

Come ottenere una VPN per Starlink

Dovrei usare una VPN gratuita con Starlink?

Risoluzione dei problemi VPN con Starlink

Cos’è Starlink?

Sviluppato e gestito da SpaceX, Starlink è una rete internet satellitare che fornisce connessione ad alta velocità in oltre 70 paesi. Lanciata sotto la visione di Elon Musk, la rete di Starlink è composta da migliaia di satelliti in orbita terrestre bassa (LEO) che lavorano insieme per offrire una connessione internet veloce. Se stai pensando di collegarti a Starlink, ecco alcuni pro e contro da considerare.

Vantaggi di Starlink

Copertura estesa. La costellazione di satelliti di Starlink copre oltre 70 paesi e in futuro prevede di fornire copertura globale, raggiungendo aree remote e rurali spesso prive di accesso affidabile a internet.

Internet ad alta velocità. Nonostante sia un servizio satellitare, Starlink offre velocità paragonabili alla banda larga tradizionale, con una latenza molto inferiore rispetto alle precedenti tecnologie internet satellitari. Questo lo rende particolarmente adatto per attività sensibili alla latenza, come il gaming o le videochiamate.

Facile installazione e manutenzione. Considerato user-friendly, il setup di Starlink richiede solo una piccola parabola satellitare e un modem, permettendo un’installazione autonoma relativamente semplice. Inoltre, la parabola si allinea automaticamente e dispone di un sistema di riscaldamento per sciogliere la neve se necessario.

Svantaggi di Starlink

Costo. Il costo iniziale di installazione e le tariffe mensili di Starlink sono più elevate rispetto a molti servizi di banda larga tradizionali, rendendolo meno accessibile per alcuni utenti. Tuttavia, è ancora più economico rispetto ai servizi internet satellitari convenzionali.

Dipendenza dalle condizioni meteo. Come tutte le comunicazioni satellitari, condizioni meteorologiche avverse possono influenzare la connettività di Starlink, causando potenziali interruzioni del servizio o riduzioni significative della velocità.

Capacità limitata. L’aumento della domanda nelle aree densamente popolate può sovraccaricare il sistema, influenzando velocità e connettività.

Perché ho bisogno di una VPN per Starlink?

Usare una VPN affidabile come ExpressVPN con Starlink, o qualsiasi altro provider internet, può migliorare significativamente la tua esperienza online. Ecco come ExpressVPN può aiutare gli utenti di Starlink:

Aumenta la tua privacy e sicurezza. ExpressVPN mantiene la tua connessione completamente criptata , impedendo a chiunque di vedere il tuo traffico online. Questo è particolarmente importante per gli utenti Starlink, poiché la connessione satellitare potrebbe essere più vulnerabile alle intercettazioni rispetto alle connessioni cablate tradizionali.

Bypassa la censura. In regioni dove l’accesso a internet è fortemente censurato o monitorato, una VPN può aiutare gli utenti Starlink a evitare restrizioni imposte dai governi. Questo è particolarmente rilevante per chi vive in aree remote e dipende da Starlink come principale fonte di connessione ma affronta limitazioni su cosa può accedere online. ExpressVPN ti consente di navigare in modo più anonimo, così puoi superare la censura in modo sicuro, senza che nessuno spii le tue attività.

Naviga senza rallentamenti. Sebbene Starlink miri a fornire internet ad alta velocità a livello globale, potresti comunque riscontrare limitazioni di banda durante i periodi di congestione della rete. ExpressVPN può aiutarti a gestire questi problemi e migliorare la velocità di connessione nei momenti di punta.

ExpressVPN completa le capacità di Starlink garantendoti un’esperienza internet sicura, privata e senza restrizioni. Se sei preoccupato per la privacy o vuoi migliorare la sicurezza, ExpressVPN è uno strumento essenziale per gli utenti Starlink.

Ottieni ExpressVPN

Qual è la migliore VPN per Starlink?

ExpressVPN è la migliore VPN per gli utenti Starlink, offrendo il perfetto equilibrio tra velocità, sicurezza e facilità d’uso per completare le capacità di Starlink. Ecco alcune delle sue funzionalità principali:

Una vasta rete di server ad alta velocità in 105 paesi garantisce agli utenti Starlink connessioni stabili senza compromessi sulla velocità.

Con la crittografia AES-256 di livello avanzato, ExpressVPN protegge il tuo traffico internet e i tuoi dati da intercettazioni o intrusioni.

ExpressVPN adotta una rigorosa politica no-log , così puoi navigare in tutta tranquillità sapendo che i tuoi dati rimangono privati.

ExpressVPN è progettato per essere semplice da usare, rendendo facile l’installazione e l’utilizzo con la tua connessione Starlink.

Se hai bisogno di aiuto, ExpressVPN offre un supporto clienti 24/7 per risolvere rapidamente qualsiasi problema e garantire che la tua connessione Starlink rimanga sicura e senza interruzioni.

Ottieni ExpressVPN

Come ottenere una VPN per Starlink

Hai due opzioni, poiché il router Starlink non è compatibile direttamente con le VPN. La prima è impostare il router Starlink in “modalità bypass” per usarlo solo come modem e collegare un altro router per la rete e il Wi-Fi. Il vantaggio è che puoi usare un sistema mesh Wi-Fi per ottenere la migliore copertura.

Se questa opzione non è possibile, puoi scaricare l’app ExpressVPN sui tuoi dispositivi. ExpressVPN offre app per tutte le principali piattaforme, quindi probabilmente sarai completamente coperto. Il processo è semplice, quindi ci concentreremo sull’installazione della VPN sui router per Starlink.

Prima di iniziare

Prima di iniziare, è importante sapere che non tutti i router sono compatibili con le VPN. ExpressVPN offre un proprio router con VPN integrata, Aircove. Con questo router, avrai la massima compatibilità. Tuttavia, ExpressVPN è compatibile anche con molti altri router e qui puoi trovare la lista completa.

Se il tuo router non è nella lista, potresti provare a installare un firmware di terze parti, come DD-WRT o Tomato. Una volta ottenuto un router compatibile, puoi procedere con l’installazione.

Nota: Questa guida presuppone che tu abbia già sottoscritto un abbonamento a ExpressVPN. Se non lo hai ancora fatto, puoi facilmente abbonarti qui.

Passaggio 1: Attiva la modalità bypass sul router Starlink

La prima cosa da fare è attivare la modalità bypass sul router Starlink. Questo è l’equivalente della modalità bridge su altri router: disattiva il Wi-Fi e trasforma il router in un semplice modem. È un passaggio essenziale perché utilizzerai la rete (via cavo e Wi-Fi) del tuo nuovo router, non quella di Starlink. Per attivare la modalità bypass, segui questi passaggi:

Assicurati di avere una connessione internet attiva e accedi all’app Starlink. Clicca su Impostazioni nella schermata principale. Vedrai le impostazioni del router Starlink. Scorri fino a Modalità bypass e toccala. Ti verrà mostrata una schermata con un interruttore. Sposta l’interruttore a destra per attivare la modalità bypass.

Importante: Il router Starlink non ha una porta Ethernet, necessaria per collegarlo a un altro router. Assicurati di avere l’adattatore Ethernet di Starlink.

Passaggio 2: Accedi al firmware del tuo router

Dopo aver configurato il nuovo router, devi accedere al suo firmware dal browser. Questa guida utilizza un Netgear Nighthawk R6400v2, ma i passaggi sono simili per altri router.

Per accedere al firmware, digita l’indirizzo IP del router nel browser. La maggior parte dei router ha un indirizzo predefinito di 192.168.1.1. Se non conosci l’IP del tuo router, apri il prompt dei comandi e digita ipconfig. L’IP del router sarà indicato come Gateway predefinito.

Passaggio 3: Trova le impostazioni VPN

La posizione delle impostazioni VPN dipende dal modello del tuo router. Solitamente si trovano nella sezione Avanzate o Sicurezza del firmware del router. Ad esempio, sui router Netgear si trovano in Avanzate > Amministrazione > Aggiornamento router.

Passaggio 4: Abilita il servizio VPN

Questo permetterà al tuo router di connettersi al server VPN, solitamente cliccando su un pulsante o selezionando un’opzione chiamata Abilita VPN. Potresti anche dover caricare il firmware VPN sul router.

Ad esempio, sui router Netgear dovrai cliccare su “Sfoglia” e caricare il firmware VPN scaricato dal sito di ExpressVPN. Una volta completato il caricamento del firmware di ExpressVPN sul router, accedi al sito di configurazione del router ExpressVPN e segui le istruzioni a schermo.

Passaggio 5: Verifica se la VPN funziona sul router

Dopo aver abilitato la VPN, dovresti testare la connessione per assicurarti che funzioni correttamente. Puoi verificare se la VPN è attiva cercando su Google “qual è il mio IP” oppure utilizzando un sito web come whatismyipaddress.com. Controlla che l’indirizzo IP mostrato non sia quello della tua connessione domestica, e sei pronto a navigare in sicurezza!

Dovrei usare una VPN gratuita con Starlink?

Come probabilmente già sai, nulla è davvero gratuito. Se non paghi per un servizio VPN, il prodotto sei tu—in questo caso, i tuoi dati. Le VPN gratuite potrebbero non chiederti denaro direttamente, ma potrebbero farti “pagare” in altri modi, come tracciando la tua attività, mostrando pubblicità invasive o offrendo funzionalità limitate che ti espongono a fughe di dati e attacchi informatici.

Ecco cosa ottieni con ExpressVPN rispetto a una tipica VPN gratuita:

ExpressVPN La maggior parte delle VPN gratuite Limite dati mensile Illimitato 10GB Numero di paesi con server 105 <10 Supporto clienti Live chat 24/7 Email Dispositivi compatibili Tutti i dispositivi più diffusi Desktop e mobile Traccia la tua attività online Mai Forse Connessioni simultanee 8 1 Protocollo VPN proprietario Lightway Nessuno

Nessuna VPN gratuita può eguagliare la velocità e la sicurezza di un servizio premium. Per ottenere una crittografia avanzata, velocità impareggiabili e una rete globale di server, scarica l’app ExpressVPN sul tuo dispositivo.

Ottieni ExpressVPN

Risoluzione dei problemi di una VPN con Starlink

Se hai configurato correttamente la VPN, funzionerà senza problemi nella maggior parte dei casi. Tuttavia, possono verificarsi alcuni inconvenienti dovuti all’interazione tra queste due tecnologie complesse. Ecco alcuni problemi comuni e le relative soluzioni.

Impossibile stabilire una connessione con la VPN

Se hai seguito i passaggi precedenti, il router Starlink sta funzionando solo come modem, quindi è probabile che Starlink funzioni correttamente. Prova i seguenti suggerimenti:

Assicurati di avere una connessione internet attiva. Apri l’app Starlink e avvia un test di velocità. Se non hai accesso a internet, prova a riavviare tutto.

Prova a connetterti a un server in una posizione diversa.

Controlla le impostazioni della VPN. Accedi al firmware del tuo router (non quello di Starlink) e verifica che tutto sia configurato correttamente. Assicurati di usare il protocollo Lightway per una connessione più veloce e stabile.

Disattiva firewall o antivirus. Alcuni software possono bloccare il traffico VPN per impostazione predefinita. Potresti dover aggiungere la VPN alle eccezioni del firewall.

Reinstalla il firmware o l’app. Se stai usando la VPN su un router o direttamente su un dispositivo, reinstalla il software per ripristinare le impostazioni corrette.

Disconnessioni casuali

È normale che una connessione VPN (o qualsiasi connessione internet) si interrompa occasionalmente. Per proteggere i tuoi dati in questi casi, ExpressVPN offre una funzione kill switch, che blocca il traffico internet se la VPN si disconnette improvvisamente.

Se però le disconnessioni si verificano spesso con Starlink, la causa più probabile è il passaggio tra satelliti. A differenza dei provider di internet satellitare tradizionali, Starlink posiziona i suoi satelliti in orbita bassa, quindi si spostano continuamente rispetto alla tua posizione. Questo porta la tua antenna a passare da un satellite all’altro. Di solito, le interruzioni sono così brevi da non essere percepite, ma le VPN potrebbero risentirne.

Passare a un protocollo VPN più vecchio (come IKEv2) potrebbe aiutare, poiché è progettato per le reti mobili e ha una maggiore capacità di ripristinare le connessioni perse.

Velocità di connessione ridotta

Tutte le VPN riducono leggermente la velocità della connessione. Tuttavia, le migliori VPN minimizzano questo impatto fino a renderlo quasi impercettibile.

Per ottenere la massima velocità, scegli un server vicino alla tua posizione, così i dati impiegheranno meno tempo a raggiungere la destinazione. Se hai ancora problemi di velocità, assicurati di usare il protocollo Lightway di ExpressVPN, progettato per garantire le migliori prestazioni.

Ottieni ExpressVPN

Latenza elevata

Tutti i servizi internet satellitari hanno una latenza più alta rispetto alle connessioni terrestri, poiché i dati devono percorrere distanze maggiori. Tuttavia, Starlink riduce significativamente questo problema grazie alle sue orbite più basse. Se riscontri una latenza elevata, prova le stesse soluzioni suggerite per migliorare la velocità: connettiti a un server VPN più vicino e utilizza il protocollo Lightway.