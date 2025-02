A internet via satélite tem se tornado cada vez mais popular recentemente, especialmente para aqueles em áreas remotas ou com pouca infraestrutura. Entre os provedores de internet via satélite, a Starlink é a líder indiscutível. No entanto, ela está exposta aos mesmos riscos que qualquer outro provedor, e é aí que uma VPN pode ser útil. Continue lendo para descobrir como usar uma VPN na Starlink.

Você pode experimentar a ExpressVPN para aumentar sua privacidade e segurança, contornar censura e navegar sem limitações ao se conectar via Starlink. É simples: Assine a ExpressVPN e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Faça login na sua conta e selecione um local de servidor. Pressione “Conectar” para ativar sua conexão VPN imediatamente.

Obtenha a ExpressVPN

Pule para…

O que é Starlink?

Por que preciso de uma VPN para Starlink?

Melhor VPN para Starlink

Como obter uma VPN para Starlink

Vale a pena usar uma VPN gratuita com Starlink?

Solução de problemas com VPN na Starlink

O que é Starlink?

Desenvolvido e operado pela SpaceX, a Starlink é uma rede de internet via satélite que fornece acesso à internet de alta velocidade em mais de 70 países. Lançado sob a visão de Elon Musk, a rede da Starlink é composta por milhares de satélites de órbita baixa (LEO), que trabalham juntos para oferecer conectividade rápida. Se você está pensando em adquirir a Starlink, aqui estão alguns prós e contras que deve considerar.

Vantagens da Starlink

Cobertura ampla. A constelação de satélites da Starlink cobre mais de 70 países e está planejada para fornecer cobertura global no futuro, alcançando áreas remotas e rurais que frequentemente carecem de acesso confiável à internet.

Internet de alta velocidade. Apesar de ser um serviço via satélite, a Starlink oferece velocidades comparáveis às da banda larga tradicional, com uma latência muito menor do que tecnologias anteriores de internet via satélite. Isso é especialmente útil para atividades que exigem baixa latência, como jogos online ou videochamadas.

Fácil instalação e manutenção. Considerado de fácil uso, a configuração da Starlink envolve apenas uma pequena antena parabólica e um modem, permitindo uma instalação relativamente simples. A antena se alinha automaticamente e até mesmo aquece para derreter a neve, se necessário.

Desvantagens da Starlink

Custo. O custo inicial do equipamento e a assinatura mensal da Starlink são mais altos do que muitos serviços tradicionais de banda larga, tornando-o menos acessível para alguns usuários. No entanto, ainda é mais barato do que outros serviços de internet via satélite convencionais.

Dependência do clima. Como todas as comunicações via satélite, condições climáticas adversas podem afetar a conectividade da Starlink, levando a possíveis interrupções ou reduções significativas de velocidade.



Capacidade limitada. Aumento da demanda em áreas densamente povoadas pode sobrecarregar o sistema, afetando potencialmente a velocidade e a conectividade.

Por que preciso de uma VPN para Starlink?

Usar uma VPN confiável como a ExpressVPN com a Starlink, ou qualquer outro provedor de internet, pode melhorar significativamente sua experiência online. Aqui está como a ExpressVPN pode beneficiar os usuários da Starlink:

Aumente sua privacidade e segurança. A ExpressVPN mantém sua conexão totalmente criptografada , impedindo que terceiros espionem seu tráfego online. Isso é especialmente importante para usuários da Starlink, pois conexões via satélite podem ser mais suscetíveis a interceptações do que conexões com fio tradicionais.

Contorne censura. Em regiões onde o acesso à internet é fortemente censurado ou monitorado, uma VPN pode ajudar os usuários da Starlink a evitar restrições impostas pelo governo. Isso é particularmente relevante para usuários em áreas remotas que dependem da Starlink como sua principal conexão com a internet, mas enfrentam limitações no que podem acessar online. A ExpressVPN permite que você navegue anonimamente para driblar a censura com segurança, sem que ninguém monitore o que você está fazendo.

Navegue sem limitações. Embora a Starlink tenha como objetivo fornecer internet rápida globalmente, você ainda pode enfrentar limitação de largura de banda em períodos de congestionamento. A ExpressVPN pode ajudar a mitigar esses problemas e potencialmente melhorar a velocidade da conexão nos horários de pico.

A ExpressVPN complementa as capacidades da Starlink, garantindo que você possa desfrutar de uma experiência de internet segura, privada e sem restrições. Se você se preocupa com a privacidade ou deseja melhorar sua segurança, ExpressVPN é uma ferramenta indispensável para usuários da Starlink.

Obtenha a ExpressVPN

Qual é a melhor VPN para Starlink?

A ExpressVPN é a melhor VPN para usuários da Starlink, oferecendo o equilíbrio ideal entre velocidade, segurança e facilidade de uso, complementando perfeitamente as capacidades da Starlink. Aqui estão algumas das principais características da ExpressVPN:

Uma vasta rede de servidores de alta velocidade em 105 países garante que os usuários da Starlink possam desfrutar de conexões estáveis sem comprometer a velocidade.

Com criptografia AES-256 de última geração, a ExpressVPN protege seu tráfego na internet e mantém seus dados seguros contra interceptações e espionagem.

A ExpressVPN segue uma política rigorosa de não registro , garantindo que sua navegação permaneça privada e seus dados sejam exclusivamente seus.

Projetado para ser simples e intuitivo, a ExpressVPN facilita a configuração e o uso, mesmo para iniciantes que desejam protegê-lo em sua conexão Starlink.

Caso precise de ajuda, a ExpressVPN oferece suporte ao cliente 24/7 para resolver rapidamente qualquer problema, garantindo que sua conexão Starlink permaneça segura e ininterrupta.

Obtenha a ExpressVPN

Como obter uma VPN para Starlink

Você tem duas opções, já que o roteador Starlink não funciona diretamente com VPNs. A primeira é usar seu roteador Starlink no “modo bypass” para que ele funcione apenas como um modem e utilizar outro roteador como seu roteador de rede e ponto de acesso Wi-Fi. A vantagem é que você pode usar um sistema de Wi-Fi mesh para obter a melhor cobertura.

Se essa não for uma opção, você pode baixar o aplicativo da ExpressVPN nos seus dispositivos. A ExpressVPN tem aplicativos para todas as principais plataformas, então é provável que você esteja totalmente coberto. Como isso é bem simples, focaremos na instalação da VPN para Starlink em roteadores.

Antes de começar

Antes de iniciar, você deve saber que nem todos os roteadores são compatíveis com VPNs nativamente. A ExpressVPN tem seu próprio roteador integrado com VPNs, o Aircove. Se você optar por ele, garantirá a melhor compatibilidade. No entanto, a ExpressVPN também é compatível com muitos outros roteadores, e aqui você pode encontrar a lista completa.

Se seu roteador não estiver na lista, você ainda pode tentar instalar um firmware de terceiros, como DD-WRT ou Tomato. Assim que tiver um roteador compatível, pode iniciar a instalação.

Nota: Este guia pressupõe que você já assinou a ExpressVPN. Se ainda não fez isso, você pode facilmente assinar aqui.

Passo 1. Coloque seu roteador Starlink no modo bypass

A primeira coisa que você precisa fazer é ativar o modo bypass no roteador Starlink. Isso é equivalente ao modo bridge de outros roteadores, desativando a função Wi-Fi do roteador e fazendo com que ele atue apenas como um modem. Isso é importante porque você usará a rede do seu outro roteador (com fio e Wi-Fi), e não a da Starlink. Para ativar o modo bypass, siga estes passos:

Certifique-se de que sua conexão com a internet está funcionando e faça login no aplicativo Starlink. Clique em Configurações na tela inicial. Você verá as configurações do roteador Starlink. Role até Modo Bypass e toque nele. Você será direcionado para uma página com um controle deslizante. Deslize para a direita para ativar o modo bypass.

Importante: O roteador Starlink não possui uma porta Ethernet, que é necessária para conectar ao outro roteador. Certifique-se de ter o adaptador Ethernet Starlink antes de começar.

Passo 2. Acesse o firmware do seu roteador

Depois de configurar seu novo roteador e colocá-lo em funcionamento, você precisa acessar o firmware dele no seu navegador. Este guia usa um Netgear Nighthawk R6400v2, mas os passos são semelhantes para qualquer roteador.

Para abrir o firmware do roteador, digite o endereço IP dele no seu navegador. A maioria dos roteadores tem o endereço IP padrão 192.168.1.1. Você pode digitá-lo na barra de endereços do navegador para acessar as configurações do roteador. Se não souber o IP do seu roteador, abra o prompt de comando e digite ipconfig. O campo “Gateway Padrão” mostrará o endereço IP do seu roteador.

Passo 3: Encontre as configurações de VPN

A localização das configurações da VPN depende do modelo do seu roteador. Normalmente, elas ficam na seção “Avançado” ou “Segurança” do firmware do roteador. No caso dos roteadores Netgear, por exemplo, estão em Avançado > Administração > Atualização do Roteador.

Passo 4: Ative o serviço de VPN

Isso permitirá que seu roteador se conecte ao servidor da VPN. Normalmente, basta clicar em um botão ou marcar uma opção chamada Ativar VPN. Você também pode precisar enviar o firmware da VPN para o roteador.

No caso dos roteadores Netgear, por exemplo, você deve clicar no botão “Procurar” e enviar o firmware da VPN que baixou no site da ExpressVPN. Assim que o firmware da ExpressVPN for carregado no roteador, faça login no site de configuração da ExpressVPN e siga as instruções.

Passo 5: Verifique se a VPN está funcionando no seu roteador

Depois de ativar a VPN, você deve testar sua conexão para garantir que tudo está funcionando corretamente. Você pode verificar se sua VPN está ativa pesquisando no Google “qual é meu IP” ou acessando um site que exibe seu endereço IP, como whatismyipaddress.com. Se o endereço exibido não for o seu IP doméstico, sua VPN está funcionando corretamente!

Vale a pena usar uma VPN gratuita com Starlink?

Como você já deve saber, nada é realmente gratuito. Se você não está pagando por um serviço de VPN, você é o produto—neste caso, suas informações são. Assim, embora as VPNs gratuitas não cobrem dinheiro diretamente, elas podem fazer você pagar de outras formas, como monitorando sua atividade, exibindo anúncios intrusivos ou oferecendo menos recursos, deixando você vulnerável a vazamentos de dados e ataques cibernéticos.

Aqui está o que você obtém com a ExpressVPN em comparação com uma VPN gratuita típica:

ExpressVPN Maioria das VPNs gratuitas Limite de dados mensal Ilimitado 10GB Número de países com servidores 105 <10 Suporte ao cliente Chat ao vivo 24/7 E-mail Dispositivos compatíveis Todos os dispositivos populares Desktop e mobile Rastreia sua atividade online Nunca Talvez Conexões simultâneas 8 1 Protocolo VPN proprietário Lightway Nenhum

Nenhuma VPN gratuita pode oferecer as velocidades e a segurança de um serviço premium. Para obter criptografia poderosa, velocidades incomparáveis e uma rede de servidores global, baixe o aplicativo da ExpressVPN no seu dispositivo.

Obtenha a ExpressVPN

Solução de problemas com VPN na Starlink

Se você configurou sua VPN corretamente, ela funcionará sem problemas na maior parte do tempo. No entanto, às vezes, pode haver pequenos problemas de compatibilidade entre essas duas tecnologias complexas. Aqui estão alguns problemas comuns ao usar uma VPN com Starlink.

Não consigo estabelecer uma conexão com a VPN

Se você seguiu os passos acima, o roteador Starlink está funcionando apenas como um modem, então é provável que a conexão com a Starlink esteja normal. Tente seguir estas etapas:

Verifique se você tem uma conexão ativa com a internet. Acesse o aplicativo Starlink e faça um teste de velocidade. Se não houver conexão, tente reiniciar tudo.

Tente se conectar a um servidor diferente.

Verifique as configurações da VPN. Acesse o firmware do seu roteador (não o da Starlink) e verifique se tudo está configurado corretamente. Certifique-se de que sua VPN está usando o protocolo Lightway para a conexão mais rápida e confiável.

Desative seu firewall ou antivírus. Alguns softwares de segurança podem bloquear sua conexão VPN. Adicione a VPN às exceções do seu firewall, se necessário.

Reinstale o firmware ou o aplicativo. Se estiver usando a VPN em um roteador ou diretamente no seu dispositivo, reinstalar o software pode ajudar a corrigir o problema.

Quedas aleatórias na conexão

É normal que qualquer conexão de internet tenha quedas ocasionais. Por isso, a ExpressVPN oferece um recurso de kill switch, que protege seus dados caso a VPN se desconecte.

Se você estiver enfrentando desconexões frequentes com a Starlink, a causa mais provável é a mudança de satélite. Diferente dos provedores tradicionais de internet via satélite, a Starlink opera em uma órbita muito mais baixa. Isso significa que os satélites se movem em relação à sua posição, e sua antena está constantemente alternando entre eles. Normalmente, essas quedas são tão curtas que você nem percebe, mas as VPNs podem ser mais sensíveis a essas microdesconexões.

Trocar para um protocolo VPN mais antigo (como o IKEv2) pode ajudar, pois ele é mais resiliente e consegue restabelecer conexões rapidamente.

Velocidade de conexão lenta

Todas as VPNs reduzem a velocidade da internet. No entanto, as melhores VPNs minimizam essa redução a ponto de ser quase imperceptível.

Para garantir as melhores velocidades, escolha um servidor geograficamente próximo a você. Quanto menor a distância, mais rápido seus dados chegarão ao destino. Se ainda tiver problemas de velocidade, use o protocolo proprietário da ExpressVPN, Lightway, projetado para oferecer máxima velocidade.

Obtenha a ExpressVPN

Alta latência

A latência mais alta é um fator natural da internet via satélite, pois os dados precisam viajar distâncias maiores. A Starlink reduz esse problema ao usar satélites em órbita mais baixa do que os serviços tradicionais. Se você estiver enfrentando alta latência, tente as mesmas soluções recomendadas para conexões lentas: escolha um servidor VPN mais próximo de você e use o protocolo Lightway para otimizar sua conexão.