Che cos’è l’SSID e come trovarlo nei WiFi

Che cos’è l’SSID?

SSID è l’acronimo di “Service Set Identifier”. È il nome univoco assegnato a una rete wireless al momento della sua configurazione. L’SSID è ciò che consente ai dispositivi di individuare e connettersi a una rete specifica. Ogni rete Wi-Fi ha il suo SSID, che può essere costituito da lettere, numeri e caratteri speciali. Ad esempio, potresti vedere l’SSID come “NetworkDiCasa” o “TuWiFiFalAmericano”.

Come trovarlo sul tuo dispositivo

La ricerca dell’SSID su un dispositivo può variare leggermente a seconda del sistema operativo. Ecco come puoi farlo su alcune delle piattaforme più comuni:

Windows

Su un computer Windows, puoi trovare l’SSID seguendo questi passaggi:

Fai clic sull’icona del Wi-Fi nell’area delle notifiche nella barra delle applicazioni. Verrà visualizzato un elenco delle reti disponibile, e verrà evidenziato l’SSID della rete a cui sei connesso.

macOS

Su un Mac, troverai l’SSID seguendo questi passaggi:

Clicca sull’icona del Wi-Fi nella barra dei menu nella parte superiore dello schermo. Il nome dell’SSID della rete a cui sei connesso verrà visualizzato con un segno di spunta accanto ad esso.

Android

Su un dispositivo Android, segui questi passaggi:

Apri l’app Impostazioni. Tocca “Wi-Fi” o “Rete e Internet”, a seconda della versione del sistema. Le reti Wi-Fi disponibili verranno elencate con i loro SSID.

iOS

Su un dispositivo iOS, come un iPhone o un iPad:

Apri l’app Impostazioni. Tocca “Wi-Fi”. L’SSID della rete a cui sei connesso verrà elencato come “Connesso” accanto ad esso.

Come funziona l’SSID e la sua importanza per la sicurezza

L’SSID svolge un ruolo essenziale nella sicurezza delle reti Wi-Fi. Ogni rete wireless ha un nome univoco, e questo nome è utilizzato dai dispositivi per identificare e distinguere le reti a cui possono connettersi. Ma come funziona esattamente l’SSID in termini di sicurezza?

Per prima cosa, l’SSID contribuisce a garantire che solo gli utenti autorizzati possano accedere a una rete. Questo perché l’SSID funge da chiave d’accesso. Senza conoscere l’SSID corretto, è molto difficile per gli utenti non autorizzati connettersi. Tuttavia, è importante notare che l’SSID non è l’unico elemento di sicurezza di una rete Wi-Fi. È solo uno dei fattori di protezione.

Per migliorare ulteriormente la sicurezza di una rete Wi-Fi, è necessario utilizzare una crittografia adeguata, come WPA (Wi-Fi Protected Access) o WPA2, e impostare una password complessa. Questi elementi, insieme all’SSID, contribuiscono a rendere una rete più sicura, impedendo l’accesso non autorizzato.

Un altro aspetto importante della sicurezza legato all’SSID è il concetto di “nascondere l’SSID”. Questa opzione consente ai proprietari delle reti di nascondere il nome della rete wireless dalla visualizzazione pubblica. In questo modo, l’SSID non sarà visibile nelle liste delle reti disponibili. Sebbene questa opzione possa aggiungere un ulteriore livello di sicurezza, non è un metodo invulnerabile, poiché gli hacker esperti possono comunque individuare la rete nascosta.

Conclusione

L’SSID è un componente chiave nella sicurezza delle reti Wi-Fi, in quanto contribuisce a identificare e proteggere l’accesso alla rete. Tuttavia, è fondamentale combinare l’SSID con altre misure di sicurezza, come la crittografia e password complesse, per garantire una protezione completa della tua rete wireless. Conoscere l’SSID e come trovarlo sul tuo dispositivo ti aiuterà a sfruttare al meglio la tua connessione Wi-Fi, in modo sicuro e affidabile. E se ti connetti a una rete Wi-Fi pubblica, non dimenticare di attivare la tua VPN.