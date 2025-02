Comment utiliser un VPN avec Starlink

L’internet par satellite est une solution précieuse pour ceux qui vivent dans des zones mal desservies, et Starlink s’est imposé comme un acteur majeur du secteur. Toutefois, comme tout service en ligne, il présente des défis en matière de sécurité et de confidentialité. Un VPN peut alors jouer un rôle clé pour protéger vos données et améliorer votre expérience en ligne. Découvrez comment l’utiliser avec Starlink.

Vous pouvez utiliser ExpressVPN pour renforcer votre confidentialité et votre sécurité, contourner la censure et profiter d’une navigation sans restriction avec Starlink. Voici comment procéder : Abonnez-vous à ExpressVPN et installez l’application sur votre appareil. Connectez-vous à votre compte et choisissez un emplacement de serveur. Appuyez sur « Connecter » pour activer instantanément votre VPN.

Qu'est-ce que Starlink ?

Développé par SpaceX, Starlink est un service internet par satellite offrant une connexion haut débit dans plus de 70 pays. Grâce à une constellation de milliers de satellites en orbite terrestre basse (LEO), il vise à fournir un accès internet rapide et fiable, notamment dans les zones reculées.

✅ Avantages de Starlink

Couverture étendue : Starlink dessert plus de 70 pays et ambitionne une couverture mondiale, offrant une solution aux régions rurales où l’accès internet est limité.

: Starlink dessert plus de 70 pays et ambitionne une couverture mondiale, offrant une solution aux régions rurales où l’accès internet est limité. Internet haut débit : Contrairement aux technologies satellites traditionnelles, Starlink offre des vitesses comparables au haut débit terrestre avec une latence réduite, idéale pour le gaming, le streaming et les appels vidéo.

Contrairement aux technologies satellites traditionnelles, Starlink offre des vitesses comparables au haut débit terrestre avec une latence réduite, idéale pour le gaming, le streaming et les appels vidéo. Installation simple : Son antenne parabolique compacte et son modem permettent une installation facile. L’antenne s’oriente automatiquement et peut même chauffer pour éviter l’accumulation de neige.

❌ Inconvénients de Starlink

Coût élevé : l’achat du matériel et l’abonnement mensuel sont plus onéreux que la plupart des services de haut débit traditionnels, bien que plus abordables que les solutions satellites classiques.

: l’achat du matériel et l’abonnement mensuel sont plus onéreux que la plupart des services de haut débit traditionnels, bien que plus abordables que les solutions satellites classiques. Sensibilité aux conditions météo : Le mauvais temps peut affecter la connectivité, entraînant des baisses de vitesse ou des interruptions temporaires.

: Le mauvais temps peut affecter la connectivité, entraînant des baisses de vitesse ou des interruptions temporaires. Capacité limitée : Dans les zones à forte demande, la saturation du réseau peut réduire les performances et impacter la qualité de connexion.

Starlink est une avancée majeure pour l’accès internet global, mais il présente aussi quelques défis à considérer avant de l’adopter.

Pourquoi ai-je besoin d’un VPN pour Starlink ?

Utiliser un VPN fiable comme ExpressVPN avec Starlink, ou tout autre fournisseur internet, peut améliorer votre expérience en ligne. Voici comment ExpressVPN peut bénéficier aux utilisateurs de Starlink :

Renforcez votre confidentialité et votre sécurité. ExpressVPN maintient votre connexion entièrement chiffrée afin que personne ne puisse voir votre trafic en ligne. C’est particulièrement important pour les utilisateurs de Starlink, car la connexion par satellite peut être plus vulnérable aux interceptions que les connexions filaires traditionnelles.

Contournez la censure. Dans les régions où l’accès à internet est fortement censuré ou surveillé, un VPN permet aux utilisateurs de Starlink d’éviter les restrictions gouvernementales. Cela concerne notamment ceux qui dépendent de Starlink comme connexion principale mais font face à des limitations sur les contenus accessibles en ligne. ExpressVPN vous permet de naviguer anonymement pour contourner la censure en toute sécurité sans être espionné.

Profitez d’une navigation sans limitation. Bien que Starlink vise à offrir un internet haut débit mondial, vous pourriez rencontrer des ralentissements en période de forte congestion. ExpressVPN peut vous aider à gérer ces problèmes et potentiellement améliorer votre connexion aux heures de pointe.

ExpressVPN optimise votre expérience avec Starlink en renforçant votre sécurité, votre confidentialité et votre liberté en ligne. Que vous souhaitiez protéger vos données, contourner la censure ou sécuriser votre connexion, ExpressVPN est un allié incontournable pour les utilisateurs de Starlink.

Quel est le meilleur VPN pour Starlink ?

ExpressVPN est le meilleur choix pour les utilisateurs de Starlink, offrant un équilibre optimal entre vitesse, sécurité et simplicité, qui complète parfaitement les capacités de Starlink. Voici quelques-unes des fonctionnalités clés d’ExpressVPN :

Un vaste réseau de serveurs ultra-rapides dans 105 pays garantit aux utilisateurs de Starlink une connexion stable sans compromis sur la vitesse. Grâce au chiffrement AES-256 de pointe, ExpressVPN sécurise votre trafic internet et protège vos données contre les interceptions ou l’espionnage. ExpressVPN applique une politique stricte de non-conservation des logs , vous permettant de naviguer en toute tranquillité, sachant que vos données restent confidentielles. ExpressVPN est conçu pour être simple à utiliser, permettant à chacun de l’installer et de l’utiliser facilement avec sa connexion Starlink. En cas de besoin, ExpressVPN propose un support client 24/7 pour vous aider à résoudre rapidement tout problème, garantissant ainsi une connexion sécurisée et ininterrompue avec Starlink.



Comment obtenir un VPN pour Starlink

Vous avez deux options, car le routeur Starlink ne fonctionne pas directement avec les VPN. La première consiste à utiliser votre routeur Starlink en mode « bypass » pour qu’il fonctionne uniquement comme un modem et à utiliser un autre routeur comme routeur principal et point d’accès Wi-Fi. L’avantage est que vous pouvez utiliser un système Wi-Fi mesh pour bénéficier de la meilleure couverture.

Si cette option n’est pas envisageable, vous pouvez télécharger l’application ExpressVPN sur vos appareils. ExpressVPN propose des applications pour toutes les principales plateformes, vous serez donc probablement entièrement couvert. Cette méthode étant très simple, nous allons nous concentrer sur l’installation du VPN pour Starlink sur les routeurs.

Avant de commencer

Avant de commencer, sachez que tous les routeurs ne sont pas compatibles avec les VPN. ExpressVPN propose son propre routeur avec un VPN intégré, Aircove. Avec cette option, vous garantissez une compatibilité optimale. Cependant, ExpressVPN est également compatible avec de nombreux autres routeurs, et vous pouvez consulter la liste complète ici.

Si votre routeur ne figure pas sur la liste, vous pouvez tenter d’installer un firmware tiers comme DD-WRT ou Tomato. Une fois votre routeur compatible prêt, vous pouvez commencer l’installation.

Remarque : Ce guide suppose que vous êtes déjà abonné à ExpressVPN. Si ce n’est pas encore le cas, vous pouvez facilement vous abonner ici.

Étape 1. Activer le mode bypass sur votre routeur Starlink

La première chose à faire est d’activer le mode bypass sur votre routeur Starlink. Cela correspond au mode bridge sur d’autres routeurs : il désactive le Wi-Fi et permet au routeur de fonctionner uniquement comme un modem. C’est important, car vous utiliserez le réseau de votre autre routeur (filaire et Wi-Fi), et non celui de Starlink. Pour activer le mode bypass, suivez ces étapes :

Assurez-vous que votre connexion internet fonctionne et connectez-vous à l’application Starlink. Cliquez sur Paramètres sur l’écran d’accueil pour accéder aux paramètres du routeur Starlink. Faites défiler jusqu’à Mode Bypass et appuyez dessus. Une page avec un curseur s’affichera. Faites glisser le curseur vers la droite pour activer le mode bypass.

Important : Le routeur Starlink ne possède pas de port Ethernet intégré, ce qui est nécessaire pour connecter un autre routeur. Assurez-vous de disposer de l’adaptateur Ethernet Starlink.

Étape 2. Accéder au firmware de votre routeur

Une fois votre nouveau routeur configuré, vous devez accéder à son firmware depuis votre navigateur. Ce guide utilise un Netgear Nighthawk R6400v2, mais les étapes sont similaires pour la plupart des routeurs.

Pour accéder au firmware de votre routeur, tapez son adresse IP dans votre navigateur. La plupart des routeurs utilisent l’adresse par défaut 192.168.1.1. Vous pouvez la saisir dans la barre d’URL. Si vous ne connaissez pas l’adresse IP de votre routeur, ouvrez une invite de commande et tapez ipconfig. L’entrée « Passerelle par défaut » indique l’adresse IP de votre routeur.

Étape 3 : Trouver les paramètres VPN

L’emplacement des paramètres VPN dépend du modèle de votre routeur. Ils se trouvent généralement dans la section avancée ou sécurité du firmware. Par exemple, sur les routeurs Netgear, ils sont sous Avancé > Administration > Mise à jour du routeur.

Étape 4 : Activer le service VPN

Activez le service VPN pour permettre à votre routeur de se connecter au serveur VPN. Cela implique généralement de cliquer sur un bouton ou de cocher une case intitulée Activer VPN. Vous devrez peut-être aussi téléverser le firmware VPN sur votre routeur.

Sur un routeur Netgear, par exemple, vous devez sélectionner le bouton « Parcourir » et téléverser le firmware VPN téléchargé depuis le site d’ExpressVPN. Une fois l’installation terminée, connectez-vous à la page de configuration ExpressVPN et suivez les instructions.

Étape 5 : Vérifier si votre VPN fonctionne sur votre routeur

Une fois le VPN activé, vous devez tester votre connexion pour vous assurer qu’elle fonctionne correctement. Vous pouvez vérifier si votre VPN fonctionne en recherchant « quelle est mon IP » sur Google ou en visitant whatismyipaddress.com. Assurez-vous que l’adresse affichée n’est pas celle de votre domicile, et vous êtes prêt !

Dois-je utiliser un VPN gratuit avec Starlink

Comme vous le savez peut-être, rien n’est jamais vraiment gratuit. Si vous ne payez pas pour un service VPN, vous êtes le produit – en d’autres termes, vos données le sont. Ainsi, bien que les VPN gratuits ne vous demandent pas d’argent directement, ils peuvent compromettre votre sécurité en suivant votre activité, en affichant des publicités intrusives ou en offrant des fonctionnalités limitées qui vous exposent à des fuites de données et des cyberattaques.

Voici ce que vous obtiendrez avec ExpressVPN par rapport à un VPN gratuit classique :

ExpressVPN La plupart des VPN gratuits Limite de données mensuelle Illimitée 10GB Nombre de pays avec des serveurs 105 <10 Support client Chat en direct 24/7 Email Appareils compatibles Tous les appareils populaires Ordinateur et mobile Suivi de votre activité en ligne Jamais Peut-être Connexions simultanées 8 1 Protocole VPN propriétaire Lightway Aucun

Aucun VPN gratuit ne peut égaler la vitesse et la sécurité d’un service premium. Pour bénéficier d’un chiffrement puissant, d’une vitesse inégalée et d’un réseau de serveurs mondial, téléchargez l’application ExpressVPN sur votre appareil.

Dépannage d’un VPN Starlink

Si vous avez correctement configuré votre VPN, il fonctionnera sans problème la plupart du temps. Cependant, des problèmes peuvent survenir entre ces deux technologies complexes. Voici quelques problèmes courants liés à l’utilisation d’un VPN avec Starlink.

Impossible d’établir une connexion avec le VPN

Si vous avez suivi les étapes ci-dessus, votre routeur Starlink fonctionne désormais uniquement comme un modem, donc Starlink ne devrait pas être en cause. Essayez les étapes suivantes :

Assurez-vous d’avoir une connexion internet active. Ouvrez l’application Starlink et effectuez un test de vitesse. Si vous n’avez pas d’accès internet, essayez de redémarrer tous vos équipements.

Essayez de vous connecter à un autre emplacement de serveur.

Vérifiez vos paramètres VPN. Accédez au firmware de votre routeur (pas celui de Starlink) pour vous assurer que tout est correctement configuré. Utilisez le protocole Lightway pour une connexion rapide et fiable.

Désactivez temporairement votre pare-feu ou antivirus. Certains logiciels bloquent parfois votre trafic par défaut. Ajoutez le VPN aux exceptions de votre pare-feu si nécessaire.

Réinstallez le firmware ou l’application. Que vous utilisiez le VPN sur un routeur ou directement sur un appareil, une réinstallation peut parfois résoudre le problème.

Déconnexions aléatoires

Les déconnexions occasionnelles sont normales avec un VPN ou toute autre connexion internet. C’est pourquoi ExpressVPN propose une fonction kill switch qui protège vos données en cas de coupure du VPN.

Cependant, si vous subissez des coupures fréquentes avec Starlink, cela peut être dû aux changements de satellite. Starlink utilise des satellites en orbite basse, ce qui signifie que votre antenne doit passer d’un satellite à l’autre. Ces interruptions sont généralement très courtes, mais les VPN peuvent être plus sensibles à ces micro-déconnexions.

Utiliser un protocole VPN plus ancien, comme IKEv2, peut aider, car il est conçu pour les réseaux mobiles et permet une reconnexion rapide.

Connexion lente

Tous les VPN ralentissent légèrement la vitesse internet. Cependant, les meilleurs VPN du marché réduisent ces ralentissements au point qu’ils deviennent imperceptibles.

Pour obtenir la meilleure vitesse, choisissez un serveur proche de votre emplacement géographique, car plus la distance est courte, plus votre connexion sera rapide. Si vous avez encore des problèmes de vitesse, assurez-vous d’utiliser le protocole Lightway d’ExpressVPN, conçu pour des performances optimales.

Latence élevée

Une latence plus élevée est une caractéristique inhérente à tout service internet par satellite, car les données doivent parcourir de plus grandes distances. Starlink s’en sort mieux que les services satellites traditionnels grâce à ses satellites en orbite basse. Si vous rencontrez une latence élevée, essayez les mêmes solutions que pour les problèmes de vitesse : choisissez un serveur VPN plus proche de vous et utilisez le protocole Lightway.