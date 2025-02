Satelliteninternet hat in letzter Zeit zunehmend an Beliebtheit gewonnen, insbesondere für Menschen in unterversorgten und abgelegenen Gebieten. Unter den Anbietern von Satelliteninternet ist Starlink der unangefochtene Marktführer. Allerdings ist es denselben Risiken ausgesetzt wie jeder andere Anbieter – genau hier kann ein VPN nützlich sein. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie ein VPN mit Starlink nutzen können.

Sie können ExpressVPN nutzen, um Ihre Privatsphäre und Sicherheit zu verbessern, Zensur zu umgehen und ohne Drosselung zu surfen, wenn Sie sich über Starlink verbinden. Es ist ganz einfach: Abonnieren Sie ExpressVPN und laden Sie die App auf Ihr Gerät herunter. Melden Sie sich in Ihrem Konto an und wählen Sie einen Serverstandort aus. Klicken Sie auf „Verbinden“, um Ihre VPN-Verbindung sofort zu aktivieren.

Was ist Starlink?

Starlink ist ein von SpaceX entwickeltes und betriebenes Satelliteninternet-Netzwerk, das in über 118 Ländern Hochgeschwindigkeitsinternet bereitstellt. Unter der Vision von Elon Musk gestartet, besteht das Starlink-Netzwerk aus Tausenden von Low Earth Orbit (LEO)-Satelliten, die zusammenarbeiten, um eine schnelle Internetverbindung zu liefern. Falls Sie über den Kauf von Starlink nachdenken, sollten Sie die folgenden Vor- und Nachteile berücksichtigen.

Vorteile von Starlink

Weitreichende Abdeckung. Das Satellitennetzwerk von Starlink deckt über 118 Länder ab und soll in Zukunft eine weltweite Abdeckung ermöglichen, insbesondere in abgelegenen und ländlichen Gebieten mit eingeschränktem Internetzugang.

Highspeed-Internet. Trotz der satellitenbasierten Technologie bietet Starlink Internetgeschwindigkeiten, die mit herkömmlichen Breitbandverbindungen vergleichbar sind, jedoch mit deutlich geringerer Latenz als frühere Satelliteninternet-Technologien. Dies ist besonders vorteilhaft für Aktivitäten, die eine geringe Verzögerung erfordern, wie Gaming oder Videotelefonie.

Einfache Installation und Wartung. Starlink gilt als benutzerfreundlich: Die Einrichtung erfordert lediglich eine kleine Satellitenschüssel und ein Modem, was eine einfache Selbstinstallation ermöglicht. Die Schüssel – je nach Modell – richtet sich automatisch aus und verfügt sogar über eine Heizung, um Schnee zu schmelzen.

Nachteile von Starlink

Kosten. Die Anschaffungskosten sowie die monatlichen Gebühren für Starlink sind höher als bei vielen herkömmlichen Breitbandanbietern, was es für einige Nutzer weniger erschwinglich macht. Dennoch ist es günstiger als herkömmliches Satelliteninternet.

Wetterabhängigkeit. Wie alle Satellitenkommunikationssysteme kann Starlink bei extremen Wetterbedingungen an Konnektivität verlieren oder reduzierte Geschwindigkeiten aufweisen.

Begrenzte Kapazität. Hohe Nachfrage in dicht besiedelten Gebieten kann das Netzwerk belasten, was möglicherweise die Geschwindigkeit und Verbindungsqualität beeinträchtigt.

Warum brauche ich ein VPN für Starlink?

Die Nutzung eines zuverlässigen VPNs wie ExpressVPN mit Starlink oder jedem anderen Internetanbieter kann Ihr Online-Erlebnis erheblich verbessern. Hier sind einige Vorteile für Starlink-Nutzer:

Erhöhte Privatsphäre und Sicherheit. ExpressVPN hält Ihre Verbindung vollständig verschlüsselt , sodass niemand Ihren Online-Datenverkehr einsehen kann. Dies ist besonders wichtig für Starlink-Nutzer, da satellitenbasierte Verbindungen anfälliger für Abhörversuche sein können als kabelgebundene Netzwerke.

Zensur umgehen. In Regionen mit eingeschränktem oder überwachten Internetzugang kann ein VPN Starlink-Nutzern helfen, staatliche Sperren zu umgehen. Dies ist besonders für Nutzer in abgelegenen Gebieten relevant, die auf Starlink angewiesen sind, aber mit eingeschränktem Zugang zu Inhalten konfrontiert sind. Mit ExpressVPN können Sie das Internet anonymer nutzen und Zensur sicher umgehen , ohne dass jemand Ihre Aktivitäten ausspäht.

Surfen ohne Drosselung. Während Starlink auf eine globale Bereitstellung von Highspeed-Internet abzielt, können Netzwerküberlastungen dennoch zu Bandbreiten-Drosselungen führen. ExpressVPN kann helfen, diese Probleme zu umgehen und möglicherweise Ihre Verbindungsgeschwindigkeit zu verbessern, besonders in Stoßzeiten.

ExpressVPN ergänzt die Funktionen von Starlink und sorgt für eine sichere, private und uneingeschränkte Internetnutzung. Ganz gleich, ob Sie sich um Ihre Privatsphäre sorgen oder Ihre Sicherheit erhöhen möchten – ExpressVPN ist ein unverzichtbares Tool für Starlink-Nutzer.

Welches ist das beste VPN für Starlink?

ExpressVPN ist die beste Wahl für Starlink-Nutzer, da es Geschwindigkeit, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit ideal kombiniert. Hier sind einige wichtige Funktionen von ExpressVPN:

Ein riesiges Netzwerk aus Hochgeschwindigkeitsservern in 105 Ländern stellt sicher, dass Starlink-Nutzer stabile Verbindungen genießen können, ohne Geschwindigkeitseinbußen in Kauf nehmen zu müssen. Mit erstklassiger AES-256-Verschlüsselung schützt ExpressVPN Ihren Internetverkehr und sichert Ihre Daten vor Abhörversuchen oder Überwachung. ExpressVPN verfolgt eine strikte No-Logs-Richtlinie , sodass Sie beruhigt surfen können – Ihre Daten gehören nur Ihnen. ExpressVPN ist benutzerfreundlich gestaltet, sodass sich jeder mühelos mit Starlink verbinden und das VPN sofort nutzen kann. Falls Sie Unterstützung benötigen, bietet ExpressVPN Kundensupport rund um die Uhr , damit Sie Probleme schnell lösen und Ihre Starlink-Verbindung sicher und ununterbrochen nutzen können.



So erhalten Sie ein Starlink-VPN

Sie haben drei Möglichkeiten. Die erste besteht darin, ein VPN direkt auf Ihrem Starlink-Router zu installieren, wenn Sie einen Starlink Business (Priority), Mobile oder Mobile Priority Tarif haben – diese Starlink-Satelliteninternet-Tarife haben optionale Konfigurationen für öffentliche IP-Adressen.

Die zweite Möglichkeit ist, den Starlink-Router in den „Bypass-Modus“ zu versetzen, sodass er nur als Modem fungiert, während ein anderer Router als Netzwerkrouter und WLAN-Zugangspunkt dient. Der Vorteil dieser Methode ist, dass Sie ein Mesh-Wi-Fi-System für die beste Abdeckung verwenden können.

Falls dies keine Option ist, sollten Sie die ExpressVPN-App herunterladen und auf Ihren Geräten installieren. ExpressVPN bietet Apps für alle wichtigen Plattformen, sodass Sie bestens ausgestattet sind. Da dieser Vorgang recht einfach ist, konzentrieren wir uns in dieser Anleitung auf die Installation des VPNs auf Routern.

Vor dem Start

Bevor Sie beginnen, sollten Sie wissen, dass nicht alle Router nativ mit VPNs kompatibel sind. ExpressVPN bietet einen eigenen Router mit integriertem VPN, Aircove. Mit diesem Gerät stellen Sie die bestmögliche Kompatibilität sicher. ExpressVPN funktioniert jedoch auch mit vielen anderen Routern, und hier finden Sie eine vollständige Liste kompatibler Modelle.

Falls Ihr Router nicht auf der Liste steht, können Sie versuchen, eine Drittanbieter-Firmware wie DD-WRT oder Tomato zu installieren. Sobald Sie einen kompatiblen Router haben, können Sie mit der Installation beginnen.

Hinweis: Diese Anleitung setzt voraus, dass Sie bereits ein ExpressVPN-Abonnement haben. Falls nicht, können Sie sich ganz einfach hier registrieren.

Schritt 1: Starlink-Router in den Bypass-Modus versetzen

Der erste Schritt besteht darin, den Starlink-Router in den Bypass-Modus zu versetzen. Dieser Modus ist vergleichbar mit dem Bridge-Modus anderer Router und deaktiviert das integrierte WLAN des Starlink-Routers, sodass er ausschließlich als Modem fungiert. Dadurch verwenden Sie das Netzwerk Ihres neuen Routers (LAN und WLAN) anstelle des Starlink-Netzwerks. So aktivieren Sie den Bypass-Modus:

Stellen Sie sicher, dass Ihre Internetverbindung aktiv ist, und melden Sie sich in der Starlink-App an. Tippen Sie auf Einstellungen auf dem Startbildschirm, um die Starlink-Router-Einstellungen zu öffnen. Scrollen Sie nach unten zu Bypass-Modus und tippen Sie darauf. Ein neuer Bildschirm mit einem Schieberegler wird angezeigt. Schieben Sie den Regler nach rechts, um den Bypass-Modus zu aktivieren.

Wichtig: Der Starlink-Router verfügt nicht über einen Ethernet-Port, der für die Verbindung mit einem anderen Router erforderlich ist. Stellen Sie sicher, dass Sie vorab den Starlink-Ethernet-Adapter besorgen.

Schritt 2: Router-Firmware aufrufen

Sobald Ihr neuer Router eingerichtet ist, müssen Sie dessen Firmware über Ihren Browser aufrufen. Diese Anleitung verwendet den Netgear Nighthawk R6400v2 als Beispiel, aber die Schritte sind bei den meisten Routern ähnlich.

Geben Sie die IP-Adresse Ihres Routers in die Adressleiste Ihres Browsers ein. Die Standard-IP-Adresse der meisten Router ist 192.168.1.1. Falls Sie sich nicht sicher sind, öffnen Sie die Eingabeaufforderung und geben Sie ipconfig ein. Der Eintrag „Standardgateway“ zeigt die IP-Adresse Ihres Routers an.

Schritt 3: VPN-Einstellungen finden

Je nach Router-Modell befinden sich die VPN-Einstellungen an unterschiedlichen Stellen. Häufig sind sie im Bereich „Erweitert“ oder „Sicherheit“ zu finden. Bei Netgear-Routern finden Sie sie unter Erweitert > Administration > Router-Update.

Schritt 4: VPN-Dienst aktivieren

Aktivieren Sie den VPN-Dienst, indem Sie eine Option wie „VPN aktivieren“ auswählen. Möglicherweise müssen Sie auch die VPN-Firmware hochladen.

Bei Netgear müssen Sie beispielsweise auf „Durchsuchen“ klicken und die VPN-Firmware von der ExpressVPN-Website hochladen. Nach der Installation der ExpressVPN-Firmware auf Ihrem Router melden Sie sich auf der ExpressVPN Router-Setup-Seite an und folgen den Anweisungen.

Schritt 5: VPN-Verbindung testen

Nach der Aktivierung des VPNs sollten Sie Ihre Verbindung testen. Öffnen Sie eine Website wie whatismyipaddress.com und überprüfen Sie, ob Ihre IP-Adresse geändert wurde.

Sollte ich ein kostenloses VPN mit Starlink nutzen?

Ein kostenloses VPN ist oft mit erheblichen Nachteilen verbunden. Während es nichts kostet, könnten Ihre Daten verkauft oder Ihre Aktivitäten verfolgt werden. Zudem sind kostenlose VPNs oft durch langsame Geschwindigkeiten, begrenzte Serverstandorte und mangelnde Sicherheitsfunktionen eingeschränkt.

ExpressVPN Die meisten kostenlosen VPNs Monatliches Datenlimit Unbegrenzt 10 GB Anzahl der Länder mit Servern 105 <10 Kundensupport Live-Chat rund um die Uhr E-Mail Kompatible Geräte Alle gängigen Geräte Desktop und Mobile Verfolgt Ihre Online-Aktivitäten Nie Möglicherweise Gleichzeitige Verbindungen 8 1 Eigenes VPN-Protokoll Lightway Keines

Kein kostenloses VPN kann mit der Geschwindigkeit und Sicherheit eines Premium-Dienstes mithalten. Um leistungsstarke Verschlüsselung, unübertroffene Geschwindigkeit und ein weltweites Servernetzwerk zu erhalten, laden Sie die ExpressVPN-App auf Ihr Gerät herunter.

Fehlerbehebung bei Starlink-VPN

Wenn Ihr VPN korrekt eingerichtet ist, sollte es in den meisten Fällen einwandfrei funktionieren. Allerdings kann es gelegentlich zu Problemen kommen, da sowohl Starlink als auch VPN-Technologie komplex sind. Hier sind einige häufige Probleme mit Starlink-VPNs und deren Lösungen.

VPN-Verbindung kann nicht hergestellt werden

Falls Sie alle oben beschriebenen Schritte befolgt haben, sollte Ihr Starlink-Router nur noch als Modem fungieren. Das bedeutet, dass Starlink selbst wahrscheinlich ordnungsgemäß funktioniert. Versuchen Sie die folgenden Schritte:

Überprüfen Sie Ihre Internetverbindung. Öffnen Sie die Starlink-App und führen Sie einen Geschwindigkeitstest durch. Falls keine Internetverbindung besteht, versuchen Sie, alle Geräte neu zu starten.

Verbinden Sie sich mit einem anderen Serverstandort.

Überprüfen Sie Ihre VPN-Einstellungen. Greifen Sie über Ihren Browser auf die Firmware Ihres Routers (nicht die von Starlink) zu und stellen Sie sicher, dass alles korrekt eingerichtet ist. Verwenden Sie das Lightway-Protokoll für die schnellste und zuverlässigste Verbindung.

Deaktivieren Sie Ihre Firewall oder Antivirus-Software. Manche Sicherheitsprogramme blockieren den Datenverkehr standardmäßig. Möglicherweise müssen Sie ExpressVPN in den Firewall-Ausnahmen hinzufügen.

Installieren Sie die Firmware oder App neu. Falls Sie das VPN auf einem Router oder direkt auf einem Gerät verwenden, könnte eine Neuinstallation erforderlich sein.

Verbindungsabbrüche

Gelegentliche Verbindungsabbrüche sind bei jeder Internetverbindung normal – auch bei VPNs. Deshalb bietet ExpressVPN eine Kill-Switch-Funktion, die Ihre Daten schützt, falls das VPN unerwartet getrennt wird.

Falls Ihr VPN jedoch häufiger abbricht, könnte dies an Starlinks Satellitenwechsel liegen. Anders als traditionelle Satellitenanbieter setzt Starlink auf Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn, die sich ständig bewegen. Dadurch wechselt Ihre Antenne regelmäßig zwischen Satelliten. Diese Umschaltungen sind normalerweise so kurz, dass sie nicht auffallen, aber VPNs können empfindlicher darauf reagieren.

Falls das Problem weiterhin besteht, könnte der Wechsel zu einem älteren VPN-Protokoll wie IKEv2 helfen. Dieses wird häufig in Mobilfunknetzen verwendet, da es stabiler ist und Verbindungen schneller wiederherstellt.

Langsame Verbindungsgeschwindigkeit

Alle VPNs verlangsamen die Internetverbindung leicht, da sie den Datenverkehr verschlüsseln. Die besten VPNs auf dem Markt minimieren diese Verlangsamungen jedoch so, dass sie kaum spürbar sind.

Um die bestmögliche Geschwindigkeit zu erzielen, wählen Sie einen Server, der sich geografisch in Ihrer Nähe befindet. Je kürzer die Distanz, desto schneller wird Ihre Verbindung sein. Falls die Geschwindigkeit dennoch nicht optimal ist, stellen Sie sicher, dass Sie das proprietäre Lightway-VPN-Protokoll verwenden, das speziell für hohe Geschwindigkeit entwickelt wurde.

Hohe Latenzzeiten

Eine erhöhte Latenz ist bei Satelliteninternet unvermeidlich, da die Daten eine größere Strecke zurücklegen müssen. Starlink bietet in dieser Hinsicht jedoch deutliche Verbesserungen gegenüber herkömmlichen Satellitenanbietern, da die Satelliten in einer niedrigeren Umlaufbahn positioniert sind. Falls Ihre Latenzzeiten dennoch zu hoch sind, versuchen Sie dieselben Lösungen wie bei langsamer Geschwindigkeit: Wechseln Sie zu einem VPN-Server, der näher an Ihrem Standort liegt, und nutzen Sie das Lightway-Protokoll.