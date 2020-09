Cómo usar el verificador de fugas WebRTC

¿Cuál es la diferencia entre direcciones IP públicas y locales?

Cuando utilice el verificador de fugas, usted verá que se muestran dos clases de direcciones IP: públicas y locales.

Las IP públicas son exclusivamente suyas. Forman parte de su identidad en internet. Cuando usted usa una VPN, las páginas web ven la dirección IP pública del servidor en lugar de la suya, y su identidad queda protegida.

Sin embargo, si WebRTC detecta su verdadera dirección IP pública cuando usted se encuentra conectado a una VPN, y no la del servidor VPN, entonces un tercero podría utilizarla para identificarle. Si usted ve una IP pública en los resultados de la prueba, entonces es muy posible que usted tenga una fuga de privacidad.

Las IP locales no son exclusivamente suyas. Estas IP le son asignadas por su router, y son reutilizadas millones de veces por routers del mundo entero. De modo que, si un tercero llega a conocer su dirección IP local, no tendría manera de relacionarla directamente con usted. Si usted ve una IP local en los resultados de la prueba, eso no constituye un riesgo para su privacidad.