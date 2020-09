Jak sprawdzić szczelność WebRTC

Jaka jest różnica między publicznymi a lokalnymi adresami IP?

Podczas sprawdzania wycieku zobaczysz dwie klasy wyświetlanych adresów IP: publiczny i lokalny.

Publiczne adresy IP są wysoko specyficzne – identyfikują właśnie Ciebie . Są częścią Twojej tożsamości w Internecie. Gdy korzystasz z VPN, to strony www widzą publiczny adres IP serwera VPN zamiast Twojego, zatem Twoja tożsamość jest chroniona.

Jeśli jednak WebRTC wykryje Twój prawdziwy publiczny adres IP, gdy jesteś połączony z VPN, to osoby trzecie będą mogły go wykorzystać, żeby Cię zidentyfikować. Jeśli w wynikach testu zobaczysz publiczny adres IP, to może to oznaczać wystąpienie wycieku prywatności.

Lokalne adresy IP nie są specyficzne dla Ciebie. Te adresy IP są przypisywane do Ciebie przez router i ponownie wykorzystywane miliony razy przez routery na całym świecie. Nawet jeśli osoba trzecia zna Twój lokalny adres IP, to nie ma możliwości połączenia go bezpośrednio z Tobą. Jeśli wynik testu pokazuje lokalny adres IP - nie zagraża to Twojej prywatności.