Le Spectacle de la mi-temps du Super Bowl n’est pas seulement un interlude musical de 15 minutes au cœur d’un événement sportif majeur, il représente un moment phare de la culture pop annuelle, attirant les performances de superstars mondiales. Cette année, le phénomène du hip-hop, Kendrick Lamar, promet de captiver l’audience avec un show inoubliable. Nous vous fournissons tous les détails pour ne rien manquer de cet événement spectaculaire, y compris comment le visionner depuis n’importe quel coin du globe !

Regardez le 2025 Super Bowl Halftime Show en 3 étapes faciles

Obtenez ExpressVPN et profitez de son service ultra-rapide Connectez-vous à n’importe quelle localisation de serveur VPN dans 105 pays. Par exemple, si vous êtes un fan américain et souhaitez streamer le spectacle, connectez-vous à une localisation de serveur sécurisée. Commencez à streamer et profitez !

Obtenez ExpressVPN

Qu’est-ce que le Super Bowl Halftime Show ?

Le Super Bowl LIX se tiendra le 9 février 2025 au Caesars Superdome de La Nouvelle-Orléans, opposant les Kansas City Chiefs aux Philadelphia Eagles. Le coup d’envoi est prévu à 00h30 (heure française). Le Spectacle de la mi-temps mettra en vedette le rappeur Kendrick Lamar, avec la participation spéciale de SZA. Les fans peuvent s’attendre à une performance mémorable de ces artistes de renom.

Est-il possible de regarder le Spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2025 via un VPN depuis l’étranger ?

Utiliser un VPN pour accéder au Spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2025 depuis un pays étranger est techniquement possible, mais cela peut aller à l’encontre des termes de service de votre plateforme de streaming et d’ExpressVPN. ExpressVPN sert avant tout à renforcer votre sécurité et votre vie privée en ligne. Il n’est pas conçu pour esquiver les droits d’auteur. Nous ne surveillons ni ne contrôlons vos activités en ligne une fois connecté à notre VPN, et nous vous encourageons à respecter les lois sur les droits d’auteur et à adhérer aux conditions d’utilisation des services.

Où regarder le Spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2025 en français

Pour les spectateurs en France, au Québec et en Belgique, voici les options francophones pour suivre l’événement en direct :

En France

M6 Prix : gratuit Essai gratuit : non applicable La chaîne M6 diffusera le Super Bowl LIX en direct, y compris le Spectacle de la mi-temps. Vous pouvez regarder la diffusion en direct à la télévision ou via son site web.

beIN Sports Prix : abonnement requis Essai gratuit : non spécifié beIN Sports propose également une diffusion en direct du Super Bowl, incluant le Spectacle de la mi-temps. Un abonnement est nécessaire pour y accéder.



Au Québec

RDS (Réseau des sports) Prix : abonnement requis Essai gratuit : non spécifié RDS diffusera le Super Bowl LIX en direct, y compris le Spectacle de la mi-temps. Le match commencera à 18h30 (heure de l’Est) le dimanche 9 février 2025. Un abonnement est nécessaire pour y accéder.

CTV Prix : Gratuit avec antenne hertzienne ou abonnement requis pour le streaming Essai gratuit : non spécifié CTV propose également une diffusion en direct du Super Bowl. Vous pouvez y accéder gratuitement via une antenne hertzienne ou en ligne avec un abonnement.



En Belgique

Eleven Sports Prix : abonnement requis Essai gratuit : Non spécifié En Belgique, Eleven Sports détient les droits de diffusion du Super Bowl LIX. La chaîne proposera le match en direct, y compris le Spectacle de la mi-temps. Un abonnement est nécessaire pour y accéder.



Obtenez ExpressVPN

Où streamer le Spectacle de la mi-temps du Super Bowl aux États-Unis ?

CBS

Prix : gratuit

Essai gratuit : non applicable

La chaîne CBS offre une diffusion gratuite par voie hertzienne aux États-Unis. Streamer le Super Bowl et son spectacle de mi-temps est facile, que ce soit en direct à la télévision ou via le site web de CBS, en se connectant via votre fournisseur TV ou un service de streaming alternatif. Pour les fans utilisant ExpressVPN aux USA, choisissez un serveur situé aux États-Unis.

Paramount Plus

Prix : Dès 6 USD/mois

Essai gratuit : 7 jours d’essai gratuit

Regardez le Spectacle de la mi-temps du Super Bowl en direct sur Paramount Plus. La performance sera diffusée en même temps qu’elle est retransmise sur CBS. Les Américains regardant avec ExpressVPN, assurez-vous de sélectionner un emplacement de serveur aux États-Unis.

YouTube TV

Prix : à partir de 73 USD/mois

Essai gratuit : essai gratuit de 14 jours

YouTube TV diffuse CBS, vous permettant ainsi de regarder le Show de la mi-temps du Super Bowl en direct. Il se peut que vous deviez fournir un code ZIP valide des États-Unis (par exemple, 30301 ou 11222) lors de l’inscription. Pour les fans américains regardant avec ExpressVPN, assurez-vous de sélectionner une localisation de serveur aux États-Unis.

YouTube

Prix : gratuit

Essai gratuit : aucun

Il se peut que vous trouviez des diffusions en direct gratuites du Show de la mi-temps du Superbowl sur YouTube. L’année dernière, FOX a proposé une diffusion en direct sur YouTube du show de mi-temps de Rihanna. Notez qu’une diffusion en direct sur YouTube n’est pas garantie ; on ne sait pas encore si CBS fera de même cette année.

Après l’événement, la NFL met généralement en ligne le Show de la mi-temps complet sur leur chaîne pour le streaming. Pour les fans américains regardant avec ExpressVPN, assurez-vous de sélectionner une localisation de serveur aux États-Unis.

Fubo

Prix : à partir de 75 USD/mois

Essai gratuit : essai gratuit de sept jours

La solution pour ceux qui ont coupé le câble, Fubo, diffuse également CBS, vous permettant ainsi de regarder le Show de la mi-temps du Super Bowl en direct. Notez que le show ne sera pas disponible à la demande sur le service. Il se peut que vous deviez fournir un code ZIP valide des États-Unis (par exemple, 30301 ou 11222) pour vous inscrire au service. Pour les fans américains regardant avec ExpressVPN, assurez-vous de sélectionner une localisation de serveur aux États-Unis.

Où regarder le Show de la mi-temps du Super Bowl ailleurs ?

ITVX

Prix : gratuit

Essai gratuit : aucun

ITV diffusera l’événement et le proposera en streaming sur ITVX au Royaume-Uni, ce qui en fait une excellente option pour les Britanniques souhaitant regarder le Halftime Show gratuitement. Il vous faudra fournir un code postal britannique valide (par exemple, LL32 8PR, NN3 2BZ) lors de la création de votre compte. Pour les Britanniques utilisant ExpressVPN, assurez-vous de sélectionner un serveur au Royaume-Uni.

DAZN

Tarif : à partir de 30 CAD/mois

Essai gratuit : essai gratuit de 30 jours

Le service de streaming DAZN diffusera en direct le Super Bowl, ce qui représente également une excellente manière de regarder le Halftime Show. DAZN est accessible partout dans le monde, à l’exception des États-Unis et de la Chine. Si vous regardez avec ExpressVPN, assurez-vous de choisir un serveur dans votre région.

7plus

Tarif : gratuit

Essai gratuit : aucun

Les Australiens souhaitant streamer le Halftime Show peuvent le faire gratuitement sur 7plus. Vous devrez créer un compte 7plus pour accéder au streaming. Pour les fans australiens utilisant ExpressVPN, choisissez un serveur en Australie.

YouTube

Tarif : gratuit

Essai gratuit : aucun

Il se pourrait que vous trouviez des diffusions en direct gratuites du Superbowl Halftime Show sur YouTube. L’année dernière, FOX a proposé une diffusion en direct sur YouTube du spectacle de mi-temps de Rihanna. Notez qu’une diffusion en direct sur YouTube n’est pas garantie ; aucune information n’a encore été communiquée concernant une éventuelle diffusion par CBS cette année.

Après l’événement, la NFL télécharge généralement l’intégralité du Halftime Show sur sa chaîne pour le streaming. Si vous regardez avec ExpressVPN, assurez-vous de choisir un serveur dans votre région.

Comment regarder le Super Bowl Halftime Show gratuitement

Vous avez de la chance ! Plusieurs diffuseurs proposeront le Super Bowl Halftime Show en streaming gratuit. Voici les options :

ITVX : les Britanniques peuvent regarder le Super Bowl Halftime Show gratuitement sur ITVX. Créez simplement un compte ITVX gratuit, connectez-vous à un serveur au Royaume-Uni et commencez à streamer!

: les Britanniques peuvent regarder le Super Bowl Halftime Show gratuitement sur ITVX. Créez simplement un compte ITVX gratuit, connectez-vous à un serveur au Royaume-Uni et commencez à streamer! 7plus : les Australiens peuvent utiliser 7plus pour visionner en direct le 2024 Super Bowl Halftime Show. Créez simplement un compte 7plus gratuit, connectez-vous à un serveur australien, et profitez du spectacle!

: les Australiens peuvent utiliser 7plus pour visionner en direct le 2024 Super Bowl Halftime Show. Créez simplement un compte 7plus gratuit, connectez-vous à un serveur australien, et profitez du spectacle! YouTube : bien que cela ne soit pas garanti, il pourrait y avoir une diffusion en direct du Super Bowl Halftime Show sur YouTube. Si vous ne voulez pas manquer, la NFL télécharge également la performance complète sur leur chaîne après l’événement.

Sinon, vous pouvez utiliser les essais gratuits de services comme Paramount Plus pour regarder le Super Bowl Halftime Show en direct.

Pourquoi vous avez besoin d’ExpressVPN pour le streaming

Un VPN premium comme ExpressVPN est la manière parfaite de streamer vos émissions préférées en toute sécurité. ExpressVPN offre non seulement des serveurs à haute vitesse dans 105 pays du monde, optimisés pour le streaming et la sécurité, mais avec un VPN, vous pouvez streamer sur vos appareils et même sur vos smart TV et consoles de jeux.

Regardez le 2024 Super Bowl Halftime Show en toute sécurité avec un VPN sur jusqu’à huit connexions simultanées, vous permettant de regarder des épisodes chez vous, en déplacement ou même à l’étranger.

Fonctionnalités clés :

• Serveurs à haute vitesse dans 105 pays du monde, tous optimisés pour la vitesse et la sécurité

• Jusqu’à 8 connexions simultanées

• Service client 5 étoiles avec support chat en direct 24/7

• Politique de confidentialité stricte : Pas de journaux d’activité et pas de journaux de connexion

• Site de support complet avec des articles de dépannage à faire soi-même, des tutoriels vidéo pratiques, et plus encore

• La technologie de serveur VPN la plus avancée de l’industrie, TrustedServer, efface les données à chaque redémarrage

• Notre innovant Threat Manager protège votre téléphone contre les malwares et autres applications de suivi suspectes

• Le protocole de nouvelle génération Lightway offre plus de vitesse, de sécurité et de fiabilité, surtout sur mobile

À quelle heure est le Super Bowl Halftime Show ?

Le Super Bowl Halftime Show se déroule pendant la pause de mi-temps du match. Avec le début du match à 18h30 ET le 11 février, le Halftime Show devrait commencer vers 20h ET. Cependant, l’heure exacte peut varier en fonction du déroulement de la première mi-temps.

Qui se produit lors du Super Bowl Halftime Show ?

L’artiste principal du 2024 Super Bowl Halftime Show est Usher. Avec une carrière de 30 ans derrière lui et surnommé le « Roi du R&B », Usher promet d’enflammer la scène avec ses plus grands succès. Aucune information n’a été divulguée sur d’éventuels invités spéciaux, mais la réponse ne saurait tarder !

Regardez d’autres événements populaires en direct

• Le Super Bowl

ExpressVPN est un service qui n’est pas destiné à être utilisé comme moyen de contournement du droit d’auteur. veuillez lire les conditions de service d’eExpressVPN et les conditions d’utilisation de votre fournisseur d’accès pour plus de détails.

Obtenez ExpressVPN