Considérés comme l’équivalent des Oscars au Cinéma, les Grammy Awards, ou simplement les Grammys, sont l’une des cérémonies les plus prestigieuses de l’industrie musicale. Chaque année, des artistes du monde entier sont récompensés pour leurs performances exceptionnelles, et le spectacle attire des millions de téléspectateurs.

Les 67ème Grammy Awards annuels débuteront à 20 heures ET le dimanche 2 février 2025, avec le comédien Trevor Noah qui revient pour animer cet événement musical spectaculaire. L’intégralité de la cérémonie, y compris les performances musicales, sera diffusée sur CBS et en streaming sur Paramount+.

Où regarder les Grammys en direct ? Voici un guide complet pour ne rien rater de cet événement incontournable.

Puis-je utiliser un VPN pour regarder les Grammys 2025 dans un autre pays ?

Bien que vous puissiez regarder les Grammys 2025 en vous connectant à un serveur VPN dans un pays autre que le vôtre, cela peut enfreindre les conditions d’utilisation de votre service de streaming. ExpressVPN est un outil de sécurité et de confidentialité, non destiné à être utilisé pour contourner les droits d’auteur. Par conception, nous ne pouvons ni voir ni contrôler ce que vous faites lorsque vous êtes connecté à notre service VPN, nous devons donc insister pour que vous respectiez l’industrie du divertissement et honoriez toujours les termes d’utilisation.

Où regarder les Grammys en direct en France ?

Les Grammy Awards ne sont pas diffusés en direct sur une chaîne française, mais des chaînes peuvent diffuser l’événement en décalé. Vous pouvez vivre la soirée des Grammys 2025 sur NRJ Hits le 3 février à 20h.

Pour ce qui est de la diffusion en streaming en direct, vous pouvez suivre le live sur le site officiel des Grammys ainsi que sur la chaîne YouTube de la Recording Academy depuis la France. Pour un streaming fluide et sécurisé, n’oubliez d’activer votre VPN.

Où regarder les Grammys 2025 aux États-Unis ?

CBS

Prix : Gratuit

Essai gratuit : Aucun

CBS est gratuit en diffusion hertzienne aux États-Unis.

Paramount Plus

Prix : À partir de 6 USD/mois

Essai gratuit : Essai gratuit de sept jours

Paramount Plus est la plateforme de streaming de CBS, ce qui en fait l’endroit idéal pour diffuser les Grammy Awards 2025. Le spectacle sera diffusé en direct pour les abonnés Paramount Plus avec Showtime, tandis que les abonnés Paramount Plus Essential pourront le regarder le lendemain.

YouTube TV

Prix : À partir de 73 USD/mois

Essai gratuit : Essai gratuit de 14 jours

YouTube TV diffuse CBS, vous pouvez donc regarder les Grammy Awards 2025 en direct. Notez que le spectacle ne sera pas disponible à la demande sur le service. Si vous découvrez YouTube TV, profitez de leur généreux essai gratuit.

Qui présente les ‘Grammys 2025’ ?

L’humoriste Trevor Noah revient pour animer les Grammys 2025 pour la cinquième année consécutive.

Quand auront lieu les Grammys 2025 ?

Les Grammys se tiendront le 2 février 2025 à l’Arena Crypto.com de Los Angeles. Le spectacle débutera à 20 h ET (soit le 3 février à 2 h du matin en France).



Les artistes des ‘Grammy Awards 2025’

Les Grammys 2025 verront sur scène les artistes Benson Boone, Billie Eilish, Chappell Roan, Charli xcx, Doechii, RAYE, Sabrina Carpenter, Shakira et Teddy Swims.

Qui sont les nominés aux Grammy pour 2025 ?

En tête des nominations cette année, on retrouve Beyoncé, avec onze nominations, y compris pour l’enregistrement de l’année, la chanson de l’année et l’album de l’année avec Cowboy Carter. Elle devance ainsi la nouvelle star Charli XCX, Billie Eilish, Kendrick Lamar et Post Malone avec sept nominations chacun. On retrouve également Taylor Swift, Sabrina Carpenter et Chappell Roan avec six nominations chacune.

Comment fonctionnent les Grammy Awards ?

Le fonctionnement des Grammy Awards repose sur la Recording Academy, une organisation qui regroupe des professionnels de l’industrie musicale. Ce corps de membres votants est composé de milliers de professionnels, chacun ayant l’expertise et la légitimité nécessaires pour juger de la qualité et de l’impact des œuvres musicales soumises. Chaque année, ces membres sont appelés à exprimer leurs choix lors de deux tours de vote.

La Recording Academy attache une importance particulière à l’intégrité du processus de sélection. Les membres sont encouragés à maintenir des normes élevées d’excellence en votant, en veillant à ce que leurs décisions reflètent non seulement leurs préférences personnelles, mais aussi l’impact global et artistique des œuvres sur la scène musicale. Et ce, pour garantir que les Grammys restent une reconnaissance véritable de l’innovation musicale et de la qualité.

Quelles sont les 4 principales catégories des Grammys ?

Album de l’année : le prix le plus prestigieux, décerné à l’album complet.

Chanson de l’année : récompense la meilleure composition musicale (texte et musique).

Enregistrement de l’année : honore la meilleure performance d’un single ou d’une chanson, y compris l’ingénierie et la production.

Meilleur nouvel artiste : un prix attribué à un artiste émergent dans l’industrie musicale.

Artistes qui ont remporté les quatre prix généralistes

Seuls trois artistes ont remporté les quatre prix généralistes des Grammys :

Christopher Cross (1981) : le premier artiste à avoir remporté les 4 prix en une seule soirée. Adele : prix du Meilleur nouvel artiste (2009) et les prix de l’Enregistrement de l’année, de l’Album de l’année et de la Chanson de l’année (2012 et 2017). Billie Eilish (2020) : le deuxième artiste à avoir remporté les 4 prix en même temps en une seule cérémonie.

Top 10 des artistes les plus récompensés de l’histoire des Grammys

Beyoncé (32 trophées) Georg Solti (31 trophées) Quincy Jones (28 trophées) Alison Kraussnote (27 trophées) Chick Corea (27 trophées) Pierre Boulez (26 trophées) Vladimir Horowitz (25 trophées) Stevie Wonder (25 trophées) John Williams (25 trophées) Kanye West (23 trophées) Jay Z (23 trophées)

Pourquoi utiliser ExpressVPN pour streamer les Grammys ?

En plus de vous protéger sur Internet ExpressVPN, améliore votre expérience de streaming grâce à ses serveurs à haut débit dans 105 pays à travers le monde. Vous pouvez également activer le VPN sur tous vos appareils, même vos Smart TV et consoles de jeu.

Regardez les Grammys en toute sécurité grâce à un ExpressVPN, permettant jusqu’à huit connexions simultanées, pour que toute la famille puisse en profiter.

Fonctionnalités clés :

Serveurs à haut débit dans 105 pays à travers le monde, tous optimisés pour la vitesse et la sécurité.

Jusqu’à 8 connexions simultanées.

Service client 5 étoiles avec un support par messagerie instantanée 24h/24 et 7j/7.

Politique de confidentialité stricte : Pas de logs d’activité ou de connexion.

Site de support complet avec des articles détaillés de dépannage, des tutoriels vidéo pratiques et bien plus.

La technologie de serveur VPN la plus avancée de l’industrie, TrustedServer, qui supprime toutes les données à chaque redémarrage.

Notre fonctionnalité Threat Manager innovante, qui protège votre téléphone des malwares et d’autres applis malveillantes de traçage.

Protocole Lightway de dernière génération offrant de meilleures vitesses, sécurité et fiabilité, surtout sur appareil mobile.