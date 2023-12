Personnalité préférée des Français : que devient Jean-Jacques Goldman ?

Chaque année, fin décembre, le Journal du Dimanche révèle les résultats de son classement des personnalités préférées des Français. Une place de numéro 1 qui est détenue pour la 12ème fois par Jean-Jacques Goldman. L’auteur-compositeur à succès qui ne voulait pas chanter suit indéniablement les traces de l’Abbé Pierre, élu 16 fois, ainsi que celles du Commandant Cousteau, élu 20 fois.

Alors qu’il a mis un terme à sa carrière musicale en 2004 et qu’il s’est retiré de la vie publique pour se consacrer à sa famille, le chanteur de 72 ans ne semble guère intéressé par cette reconnaissance. Et pourtant, même loin des yeux, il fascine, en témoigne la publication des récentes biographies non autorisées sur le chanteur. Mais d’où vient cet attrait populaire infaillible autour de Jean-Jacques Goldman ? Et surtout, a-t-il de sérieux challengeurs cette année ?

Dans cet article, en attendant de pouvoir consulter le résultat du classement de cette année, nous passerons en revue les possibles raisons qui expliquent pourquoi il conserve le titre de personnalité préférée des Français depuis si longtemps.

Refuser le star-système et rester discret

Jean-Jacques Goldman, c’est l’anti-influenceur par excellence. Il n’est pas sur les réseaux sociaux (ou alors en compte privé ?) et passe par sa maison de disque pour faire connaître sa position officielle lorsqu’il doit s’exprimer. Une façon de faire héritée d’une époque où la parole instantanée était bien plus maîtrisée qu’aujourd’hui, donnant ainsi bien plus de valeur à chaque mot publié. Car grâce à Léo Ferré, Jean-Jacques Goldman accorde beaucoup plus d’importance aux « mots » qu’à la voix. Et comme Jacques Brel, il voulait être reconnu pour ses talents d’auteur-compositeur. Seulement, ne trouvant parfois personne pour chanter ses chansons, il a fini par se lancer et lui aussi chanter pour faire connaître son art. Et quelle carrière ! Lorsqu’il a mis fin à sa carrière avec un dernier album sorti en 2001, le chanteur avait à son actif 8 albums certifiés diamants, plus de 30 millions d’albums vendus, 200 chansons, des collaborations avec de grands artistes dont Céline Dion ou Johnny Hallyday pour n’en citer que deux.

C’est en 2016 qu’il s’éclipse vraiment de la scène médiatique en quittant la troupe des Enfoirés. Ainsi, depuis plus de 5 ans tout ce que l’on sait de l’auteur de « Je te donne », c’est qu’il a partagé sa vie entre Marseille et Londres, complété de temps à autre par quelques rares articles de presse dévoilant ce que d’autres disent de lui, des endroits où on l’a croisé, des anecdotes de sa vie.

La discrétion en toute situation serait-elle l’une des raisons qui explique que Jean-Jacques Goldman tient toujours une place prépondérante dans le cœur des Français ? Même si sa fiche Wikipédia est bien fournie, lorsqu’il était sur le devant de la scène, il a toujours mis un point d’honneur à ne pas trop en dire sur sa personne. Les projecteurs ont toujours été braqués sur son art, sur son œuvre. Il a réussi à garder sa vie privée, privée.

Être engagé auprès d’associations humanitaires et actions caritatives

Véritable artiste engagé, il a mis son savoir-faire au service de belles causes. On connaît son engagement auprès des Restos du Cœur, dont il reprend le flambeau à la mort de Coluche. On connaît aussi sa participation aux Enfoirés, qu’il parraine jusqu’en 2016 après plus de trente ans d’engagement et avoir signée et composée La Chanson des Restos, emblématique.

Jean-Jacques Goldman a également fait partie du collectif Chanteurs sans Frontières. Une grande campagne pour soutenir Médecins sans Frontières avec notamment la chanson « Éthiopie » qu’il a co-écrite et interprété au côté de Francis Cabrel, Michel Bergé, Julien Clerc et Jean-Louis Aubert. On le retrouve aussi sur l’album « Kiss and Love » de Pascal Obispo sorti en 2014 à l’occasion du vingtième anniversaire du Sidaction. Et il participe de près ou de loin à bien d’autres initiatives en donnant une interview exclusive à des lycéens auteurs d’un ouvrage collectif sur la Covid, ou allant jusqu’à offrir un violon pour une vente aux enchères au bénéfice des sinistrés de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes en 2020.

La philanthropie serait-elle une autre raison qui explique qu’il conserve la tête du classement des personnalités préférées des Français ? Le voile commence à se lever.

Inspirer toutes les générations

Jean-Jacques Goldman est devenu une figure atemporelle, dont les textes parlent à toutes les générations. Pour preuve, la sortie de l’album « Génération Goldman » produit pour rendre hommage à ce pilier du patrimoine de la chanson française. Suivi par une tournée « Héritage Goldman » en 2014, avec différents artistes le célébrant.

Jean-Jacques n’est pas seulement connu des personnes de sa génération, en effet, il a écrit pour de nombreux autres chanteurs et chanteuses, jeunes et moins jeunes, et les nouvelles générations font régulièrement des reprises de ses chansons. Nous pouvons notamment citer M. Pokora, Amel Bent ou encore Marina Kaye.

Jean-Jacques Goldman sera-t-il encore la personnalité préférée des Français en 2023 ?

En tout cas, l’intéressé ne le souhaiterait pas. Le classement du Journal du Dimanche a même suscité l’agacement de l’artiste qui a non seulement demandé la correction de certaines informations erronées le concernant, mais aurait aussi souhaité ne plus figurer dans la liste de personnalités soumise au vote, par respect pour l’Abbé Pierre. Ce dernier était en effet son prédécesseur au classement et avait été consacré personnalité préférée des Français par 16 fois dont 8 années consécutives.

Cette année pourtant le chanteur fait parler de lui à son cœur défendant avec la publication d’une nouvelle biographie non officielle en août 2023, mais aussi la diffusion depuis septembre 2023 du film Le procès Goldman dans lequel Ulysse Dutilloy-Liégeois incarne le chanteur.

Une petite mairie de Moselle lui aurait même demandé de venir chanter sa chanson « comme toi » lors d’une cérémonie en hommage à trois victimes du nazisme. Bien qu’ayant décliné cette proposition, l’adjoint au maire a été touché par sa réponse et à pris l’initiative de publier la lettre manuscrite.

Et si le JDD retirait l’artiste de la liste, vers qui pourraient se tourner les 30 % de personnes qui votaient pour lui ?

Si l’auteur-compositeur-interprète n’était plus dans la liste proposée par le JDD, la première place reviendra-t-elle à l’une des deux autres personnalités du trio de tête ? Sur le podium se trouvent l’astronaute Thomas Pesquet et le comédien Omar Sy.

Si Jean-Jacques Goldman faisait rêver et voyager dans ses chansons, Thomas Pesquet fait rêver et voyager par ses expéditions et ses missions à bord de l’ISS. Un peu comme Jean-Jacques Goldman, dans une récente interview donné à Hugo Décrypte, un ancien professeur le qualifie de « personne discrète, qui n’aimait pas particulièrement se mettre en avant ». L’astronaute est tout de même présent sur les réseaux sociaux et partage quelques bribes de sa vie et a même fait un concours d’anecdotes avec les célèbres youtubeurs Mcfly et Carlito en 2022. Si on prend l’angle de la philanthropie, le pilote utilise sa plateforme pour alerter sur le réchauffement climatique notamment grâce aux photos qu’il a prises depuis l’ISS. D’un point de vue actualité, Thomas Pesquet a les pieds sur terre en ce moment et la maison d’édition Flammarion va publier un document autobiographique « Ma vie sans gravité ». De quoi solliciter l’attention du grand public dans cette période charnière pour le sondage.

Du côté de Omar Sy, le comédien au rire contagieux semble faire figure d’exception face à une personnalité aussi réservée que celle de Jean-Jacques Goldman. C’est un challengeur sérieux car il a déjà remporté la première place du classement en 2012 puis en 2016. Omar Sy s’est d’ailleurs déjà exprimé sur l’œuvre du chanteur et a notamment été très touché par sa chanson « C’est ta chance ». Jean-Jacques Goldman a beaucoup exploré le thème de la migration et du déracinement, mais aussi celui de la pauvreté dans les chansons « Long is the Road » et « Là-bas » par exemple. Des œuvres qui ont particulièrement parlé à l’acteur qui, lui aussi, est de nature assez discrète sur sa vie de famille. Lui aussi a choisi de vivre « loin des yeux » des Français, préférant s’installer dans un pays étranger pour protéger la vie privée de ses enfants qui grandissent.

Omar Sy (Assane Diop de son vrai nom) reste pourtant bien visible de son public et le succès est toujours au rendez-vous, notamment avec la série Lupin diffusée depuis 2021 sur Netflix. La partie trois mise en ligne début octobre 2023 a fait un carton à sa sortie, puisqu’en moins d’une semaine, elle est devenue la fiction non-anglophone la plus regardée sur la plateforme ! Philanthrope, depuis plus de quinze ans il est aussi bénévole d’associations qui apportent du réconfort aux malades.

Qui sera la prochaine personnalité préférée des Français ? Les pronostics sont ouverts !

Le point commun : la discrétion !

Qu'il s'agisse du teneur du titre ou de ses challengeurs directs, il semble que la discrétion et la philanthropie fassent partie des critères de choix pour figurer sur le podium du classement de la personnalités préférées des Français, en plus d'avoir une carrière assez longue derrière soi.