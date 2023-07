One Piece : tout savoir sur la nouvelle série !

Les fans sont nombreux à attendre avec impatience la nouvelle série live action One Piece proposée en streaming sur Netflix. La date de sortie a enfin été révélée, mais certains la trouvent trop lointaine… Et on les comprend ! En attendant, voici quelques informations pratiques sur la série, mais aussi et surtout sur les événements One Piece organisés en France.

One Piece en streaming, les informations à connaître

One Piece est une série qui est loin d’être nouvelle ! En effet, tout commence à la fin des années 90 pour cet animé qui connaît aujourd’hui un succès international. On vous livre ci-dessous plus de détails sur One Piece, l’incontournable série japonaise ré-adaptée par Netflix.

One Piece, un incontournable de la culture Manga

Comme évoqué précédemment, One Piece est un incontournable de la culture manga, puisque c’est le manga le plus lu au monde. On peut dire que One Piece, Dragon Ball et Naruto sont les plus grands classiques de leur genre. Tout commence donc en 1997 au Japon, date de prépublication des mangas. Le succès ne se fait pas attendre, puisque les premières adaptations arrivent en France en 2000, soit seulement 3 ans après. Suite au succès des mangas, les français sont nombreux à regarder l’animé One Piece en streaming.

Bien entendu, face à un tel succès, il existe différentes adaptations de One Piece. Des jeux vidéos aux romans en passant par les jeux de cartes et autres produits dérivés, les fans ne sont pas en reste ! Mais, en annonçant le lancement de la nouvelle série, Netflix dénote : il s’agit de la première adaptation live action du manga au succès international !

Les attentes des fans concernant la série One Piece

Vu l’engouement autour de l’œuvre d’Eiichiro Oda, les fans attendent bien sûr cette nouvelle série autour de One Piece. Mais les avis semblent être mitigés. Dans les faits, certains sont impatients et d’autres appréhendent. Il est vrai qu’il est toujours délicat d’adapter un univers à succès… Que faut-il attendre de la nouvelle série One Piece en streaming sur Netflix ?

Netflix promet la toute première série One Piece réalisée avec de vrais acteurs. C’est un parti pris assez risqué, car les fans se demandent s’ils vont réussir à trouver des acteurs et actrices qui représentent véritablement leurs personnages préférés, et on les comprend ! Côté scénario, Netflix n’a pas donné trop d’indications, si ce n’est qu’ils veulent offrir un remake en prises de vues réelles du manga à succès.

D’ailleurs, niveau casting, en voici un extrait :

Iñaki Godoy jouera Monkey D. Luffy

Emily Rudd jouera Nami

Jacob Gibson jouera Usopp

Mackenyu jouera Roronoa Zoro

Pour ce qui est de la date de sortie, elle commence à être bien connue des fans puisqu’elle approche à grands pas ! Il faudra patienter jusqu’au 31 août 2023 pour pouvoir regarder la nouvelle série One Piece en streaming.

Comment regarder One Piece en streaming en France ?

Il peut sembler, de prime abord, difficile de regarder One Piece en streaming en France. Et oui, malheureusement, pour des questions de droits de diffusion, la série n’est pas disponible sur Netflix de façon locale ! Ainsi, si vous souhaitez regarder One Piece en streaming, il vous faudra un VPN Netflix. Ensuite, c’est relativement simple, il vous suffira de vous localiser dans une région qui propose l’animé. Par exemple, les catalogues du Japon, des États-Unis, du Canada ou encore du Brésil auront de quoi satisfaire les fans.

En revanche, pour ce qui est de la nouvelle série, elle sera disponible directement depuis le catalogue français.

Au-delà de la série, il existe aussi des films One Piece (streaming disponible toujours à condition d’avoir un VPN). Voici quelques exemples de films que vous pourrez regarder en attendant la sortie de la série Netflix :

One Piece: The Movie (Japon)

One Piece: Adventure on Nejimaki Island (Japon)

One Piece: Chopper’s Kingdom on the Island of Strange Animals (Japon)

One Piece Film: Strong World (Japon)

One Piece Film Z (Japon)

One Piece Film: Stampede (Japon)

One Piece Card Game, un événement pour les fans

Comme évoqué plus tôt, parmi les produits dérivés de la série se trouve un véritable jeu de cartes. Il ne s’agit pas uniquement d’un jeu de cartes classique illustré One Piece, c’est un jeu à part entière, avec ses propres règles. Celui-ci séduit plus d’un fan et il est désormais possible de participer au One Piece Card Game, un événement très attendu. On vous livre toutes informations à ce sujet.

Le jeu de cartes One Piece

Avant de s’intéresser aux détails pratiques concernant l’événement One Piece Card Game de Septembre, une petite présentation du jeu de cartes s’impose.

Les cartes se présentent sous forme de deck, qui contiennent chacun 50 cartes, 10 cartes DON! et 1 carte Leader. À noter que chaque pack se compose de cartes de la même couleur que la carte Leader.

Pour ce qui est de la façon de gagner, avoir vu tous les épisodes de One Piece en streaming ne vous dispense pas de lire les règles du jeu ! Il existe en fait 2 façons de gagner ce jeu destiné aux fans de l’animé :

Soit votre adversaire n’a plus de points de vie, auquel cas vous gagnez avec l’une de vos attaques contre son leader.

Soit votre adversaire n’a plus aucune carte dans son deck, ce qui fait de vous le grand vainqueur du jeu.

Vous vous sentez prêt à affronter des adversaires ? Alors lisez bien les informations qui suivent, et rendez-vous à Angers !

Événement à Angers en Septembre : infos pratiques

Un événement One Piece Card Game, ce n’est pas rien ! C’est la ville d’Angers qui accueillera ce tournoi cette année, avec beaucoup d’impatience chez les joueurs et joueuses. Après avoir regardé la nouvelle série One Piece en streaming, ils pourront tous se rendre au tournoi pour tenter de remporter le premier prix : 1 winner card.

Si vous voulez participer à ce tournoi qui réunira de nombreux fans de One Piece, inscrivez-vous dès maintenant !

Que pensez-vous des cartes One Piece ? Selon vous, obtiendront-elles le même engouement que les cartes Pokémon ?