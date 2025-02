Cette année, la 77e cérémonie des BAFTA Film Awards aura lieu le dimanche 18 février 2024, à 20h GMT. La BBC One diffusera les BAFTA en direct, qui seront également retransmis en direct sur BBC iPlayer et disponibles en rattrapage.

Puis-je utiliser un VPN pour regarder les BAFTA depuis un autre pays ?

Où regarder les BAFTA en ligne au Royaume-Uni

Regardez les BAFTA avec ExpressVPN pour contourner les restrictions de limitation de votre réseau, y compris dans les écoles et les bureaux, et streamez l’émission en HD ultra-rapide de partout. Voici toutes les façons de regarder la série en ligne !

BBC iPlayer

Prix : Gratuit

Essai gratuit : Aucun

BBC iPlayer diffusera les BAFTA en direct comme cela sera le cas sur BBC One. Pour streamer sur BBC iPlayer, qui est gratuit, vous devrez d’abord vous inscrire et fournir un code postal du Royaume-Uni (comme NW8 9AY ou EH1 1JT). Les fans britanniques qui utilisent ExpressVPN, assurez-vous de sélectionner un emplacement de serveur au Royaume-Uni.

Où regarder les BAFTA hors du Royaume-Uni

BritBox

Prix : À partir de 9 USD/mois

Essai gratuit : Essai gratuit de sept jours

Hors du Royaume-Uni ? Vous pouvez regarder les BAFTA 2024 en direct sur BritBox. BritBox propose une variété de contenus britanniques, souvent diffusés quelques heures après leur diffusion au Royaume-Uni. Une vaste bibliothèque de programmes britanniques plus anciens est également disponible sur le service. Les fans qui regardent avec ExpressVPN,assurez-vous de sélectionner un emplacement de serveur dans votre localisation.

BritBox est disponible dans les emplacements suivants : Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Australie, Afrique du Sud, Suède, Finlande, Danemark et Norvège.

Comment regarder les BAFTA gratuitement

BBC iPlayer est votre meilleure option pour suivre la diffusion en direct des BAFTA gratuitement ! Cependant, BBC iPlayer est uniquement disponible au Royaume-Uni. Si vous êtes hors du Royaume-Uni et dans un pays où BritBox est disponible, vous pouvez profiter de l’essai gratuit de sept jours pour streamer l’événement gratuitement.

Comment regarder le tapis rouge des BAFTA

YouTube

Prix : Gratuit

Essai gratuit : Aucun

Vous voulez voir vos stars préférées arpenter le tapis rouge des BAFTA ? Rendez-vous sur la chaîne YouTube des BAFTA pour diffuser en direct les événements du tapis rouge avant la cérémonie de remise des prix.

Regardez les BAFTA en 3 étapes simples

Qui présente les BAFTA 2024 ?

Les BAFTA 2024 seront présentés par l’acteur David Tennant.

Quand le programme des BAFTA 2024 aura lieu le dimanche 18 février 2024, à 20 h GMT.

La liste complète des nominations aux BAFTA

La liste des nominés aux BAFTA a été annoncée le 18 janvier 2024, avec Christopher Nolan et son film Oppenheimer en tête avec 13 nominations, dont celle du Meilleur Film. Voici la liste complète des nominations pour les BAFTA :

Meilleur film

Anatomy of a Fall

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Poor Things

Meilleur film britannique

All of Us Strangers

How To Have Sex

Napoleon

The Old Oak

Poor Things

Rye Lane

Saltburn

Scrapper

Wonka

The Zone of Interest

Meilleure actrice

Fantasia Barrino – The Color Purple

Sandra Hüller – Anatomy of a Fall

Carey Mulligan – Maestro

Vivian Oparah – Rye Lane

Margot Robbie – Barbie

Emma Stone – Poor Things

Meilleur acteur

Bradley Cooper – Maestro

Colman Domingo – Rustin

Paul Giamatti – The Holdovers

Barry Keoghan – Saltburn

Cillian Murphy – Oppenheimer

Teo Yoo – Past Lives

Meilleure actrice dans un second rôle

Emily Blunt – Oppenheimer

Danielle Brooks – The Color Purple

Claire Foy – All of Us Strangers

Sandra Hüller – The Zone of Interest

Rosamund Pike – Saltburn

Da’Vine Joy Randolph – The Holdovers

Meilleur acteur dans un second rôle

Robert De Niro – Killers of the Flower Moon

Robert Downey Jr – Oppenheimer

Jacob Elordi – Saltburn

Ryan Gosling – Barbie

Paul Mescal – All of Us Strangers

Dominic Sessa – The Holdovers

Meilleur réalisateur

All of Us Strangers – Andrew Haigh

Anatomy of a Fall – Justine Triet

The Holdovers – Alexander Payne

Maestro – Bradley Cooper

Oppenheimer – Christopher Nolan

The Zone of Interest – Jonathan Glazer

Meilleur début par un scénariste, réalisateur ou producteur britannique

Blue Bag Life

Bobi Wine: The People’s President

Earth Mama

How To Have Sex

Is There Anybody Out There?

Meilleur film en langue étrangère

20 Days In Mariupol

Anatomy of a Fall

Past Lives

Society of the Snow

The Zone of Interest

Meilleur documentaire

20 Days In Mariupol

American Symphony

Beyond Utopia

Still: A Michael J Fox Movie

Wham!

Meilleur film d’animation

The Boy and the Heron

Chicken Run: Dawn of the Nugget

Elemental

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Meilleur scénario original

Anatomy of a Fall

Barbie

The Holdovers

Maestro

Past Lives

Meilleur scénario adapté

All of Us Strangers

American Fiction

Oppenheimer

Poor Things

The Zone of Interest

Prix EE Rising Star (voté par le public)

Phoebe Dynevor

Ayo Edebiri

Jacob Elordi

Mia Mckenna-Bruce

Sophie Wilde

Meilleure musique originale

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Poor Things

Saltburn

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Meilleur casting

All of Us Strangers

Anatomy of a Fall

The Holdovers

How To Have Sex

Killers of the Flower Moon

Meilleure photographie

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

The Zone of Interest

Meilleurs costumes

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things

Meilleur montage

Anatomy of a Fall

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Poor Things

The Zone of Interest

Meilleurs décors

Barbie

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Poor Things

The Zone of Interest

Meilleurs maquillages et coiffures

Killers of the Flower Moon

Maestro

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things

Meilleur son

Ferrari

Maestro

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Oppenheimer

The Zone of Interest

Meilleurs effets visuels spéciaux

The Creator

Guardians of the Galaxy Vol 3

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Napoleon

Poor Things

Meilleur court métrage britannique

Festival of Slaps

Gorka

Jellyfish and Lobster

Such a Lovely Day

Yellow

Meilleur court métrage d’animation britannique

Crab Day

Visible Mending

Wild Summon

FAQ : À propos des BAFTA 2024 Les récompenses BAFTA sont-elles télévisées ? Oui, les récompenses BAFTA sont diffusées en direct sur BBC One. Qui diffuse les BAFTA ? La BBC diffuse en direct les récompenses BAFTA. Vous pouvez également suivre la cérémonie sur BBC iPlayer. Seuls les Britanniques peuvent-ils gagner un BAFTA ? Les récompenses BAFTA sont ouvertes à toutes les nationalités. Cependant, la cérémonie inclut des catégories réservées uniquement aux Britanniques. Les récompenses BAFTA sont-elles plus prestigieuses que les Oscars ? Les Oscars sont considérés comme la récompense cinématographique la plus prestigieuse au monde. Les BAFTA sont la récompense cinématographique la plus prestigieuse du Royaume-Uni. Qui vote pour les récompenses cinématographiques BAFTA ? Les récompenses BAFTA sont votées par les membres de la BAFTA. Les membres de la BAFTA sont composés de cadres supérieurs du cinéma, de la télévision et du jeu vidéo.