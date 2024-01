Voici les navigateurs à privilégier pour votre vie privée

Dans un monde où tout est listé, classifié et évalué, où même les informations les plus banales sont quantifiées, jugées et notées, classons, pour une fois, quelque chose d’important : Quels sont les meilleurs navigateurs pour préserver votre sécurité et votre vie privée ?

Des plus connus aux moins connus

Tout d’abord, nous avons examiné les géants : Google Chrome, le leader en termes de parts du marché; Edge de Microsoft, le jeune héritier du défunt Internet Explorer; Safari, un choix par défaut pour les utilisateurs d’Apple; et Firefox, le seul grand navigateur qui soit open source.

Ensuite, nous avons creusé un peu plus pour évaluer les navigateurs moins connus, mais non moins puissants, qui prétendent prioriser votre sécurité et la protection de votre vie privée : Brace, Opera, et Tor. Voici, ci-après le résultat de nos recherches.

Les meilleurs (et les pires) navigateurs pour la protection de la vie privée et la sécurité en 2022

16. Le navigateur Yandex

15. Microsoft Edge

14. SeaMonkey

13. Safari, de Apple

12. Google Chrome

11. Waterfox

10. GNU IceCat

9. Iridium

8. Opera

7. Vivaldi

6. Pale Moon

5. LibreWolf

4. Chromium

3. Brave

2. Mozilla Firefox

1. Le navigateur Tor

Mention d’honneur: DuckDuckGo

Les meilleurs navigateurs pour la protection de la vie privée en 2022

16. Le navigateur Yandex



✗ Collecte les données utilisateurs

Considéré comme le Google russe, Yandex est le moteur de recherche le plus utilisé en Russie avec plus de 50 % de parts de marché. En plus de sa fonction de recherche, Yandex offre également d’autres services similaires à ceux de Google, incluant : e-mail, stockage sur le cloud et navigation.

Les avantages

Le navigateur Yandex possède des fonctions intégrées incluant: la transmission de données à travers le HTTPS sur des réseaux non sécurisés, ainsi que la protection contre l’empoisonnement du cache DNS. On remarque également qu’il est léger, intuitif et rapide. Dans les endroits où la connectivité internet pose problème, son utilisation de la technologie Opera Turbo est un atout majeur.

Les inconvénients

Une étude réalisée par le Trinity College de Dublin en 2020 a classé Yandex comme étant un des navigateurs les plus mauvais pour la protection de la vie privée. De même que Microsoft Edge, l’étude a relevé que Yandex a un problème avec le partage de données sharing; plus spécifiquement, le navigateur envoie des identifiants persistants qui peuvent être utilisés pour lier des requêtes aux serveurs back end. On a également découvert que Yandex transmet l’identité matérielle des appareils à des serveurs back end, en plus des données de navigation, via la fonction d’auto-complétion relative aux recherches. L’élément le plus inquiétant ? L’utilisateur n’est pas certain de pouvoir se désengager facilement.

Recommanderions-nous ce navigateur ? Non.

15. Microsoft Edge



✓ Basé sur Chromium

✓ Partiellement open source

✗ Collecte les données utilisateurs

Microsoft a tenu à faire de Edge le navigateur de choix pour les utilisateurs de Windows, ayant retiré Internet Explorer du marché. Depuis son lancement en 2015, Edge s’est développé au-delà de Windows 10 pour inclure les systèmes d’exploitation Mac, Android et iOS.

Microsoft souhaite que ce navigateur surpasse les qualités de son prédécesseur en termes de vitesse de chargement de page, mais s’est-il suffisamment assuré de la sécurité et de la protection de la vie privée des utilisateurs?

Les avantages

Cette année, Microsoft a réalisé une modification importante sur le design de Edge. De plus, depuis janvier 2020, le navigateur est basé sur Chromium, ce qui signifie qu’une partie de son code est open source. Le navigateur met à jour son logiciel au moins une fois par semaine, principalement pour des mises à jour de sécurité. Nous ne répéterons jamais assez à quel point il est important de mettre à jour vos applis et appareils, même si cela est pénible à faire. Il est rassurant de voir que Edge propose, de manière régulière, des mises à jour pour corriger les problèmes de sécurité.

Microsoft a également mis en place le changement de profil automatique, ce qui est supposé faciliter le basculement de vos comptes professionnels à vos comptes personnels, et inversement.

Les inconvénients

Une faille de sécurité importante a été découverte cette année chez Edge lorsque des chercheurs en sécurité ont révélé que ce dernier « envoie des identifiants persistants qui peuvent être utilisés pour lier des requêtes (et une localisation/adresse IP associée) à des serveurs back end. »

Une porte-parole de la société a confié à ZDNet que : « Microsoft Edge envoie des données de diagnostic incluant un identifiant d’appareil, ces derniers étant utilisés pour des objectifs d’amélioration. Via les paramètres Windows, cet identifiant permet en un clic et à tout moment de supprimer les données de diagnostic et l’identité de l’appareil qui sont sauvegardées sur les serveurs de Microsoft. Les autres fournisseurs n’offrent pas cette possibilité. »

La porte-parole a également précisé que : « Microsoft Edge demande la permission de collecter les données de diagnostic pour des objectifs d’amélioration de produit et offre la possibilité de se désengager à tout moment ultérieur. Ces données de diagnostic peuvent contenir des informations sur les sites web que vous visitez. Cependant, elles ne sont pas utilisées pour tracer votre historique de navigation ou les liens URL qui sont liés spécifiquement à vous. »

Néanmoins, une telle collecte de données peut en révéler beaucoup sur l’identité de l’utilisateur et ce dernier ne pourra malheureusement pas agir contre cela.

Vous pouvez en savoir plus sur ce que Edge collecte ici, mais le simple fait que le navigateur puisse identifier votre appareil est inquiétant et nous vous conseillons d’éviter de l’utiliser.

Recommanderions-nous ce navigateur ?Non.

14. Mozilla SeaMonkey

✓ À la fois navigateur et client e-mail

✗ Occasionnellement gourmand en ressources

Contrairement à beaucoup de navigateurs sur cette liste, SeaMonkey est une suite complète de programmes qui inclut un navigateur, un client e-mail, et un éditeur HTML WYSIWYG. C’est un projet communautaire qui est originalement basé sur le défunt Mozilla Application Suite. SeaMonkey a été développé en 2005 après que Mozilla ait commencé à développer Firefox ainsi que le client e-mail Thunderbird.

Les avantages

Il fonctionne comme un guichet unique pour naviguer sur internet, conçu pour être rapide et riche en fonctionnalités. Il comprend également des bloqueurs de fenêtres pop-up intégrés ainsi qu’une suppression automatique des cookies après chaque session. Il est aussi généralement perçu comme étant sûr.

Les inconvénients

L’utilisation n’est pas pratique ni aisée. Aussi, les mises à jour de sécurité doivent être effectuées manuellement ce qui peut s’avérer peu commode. SeaMonkey pourrait également avoir quelques problèmes pour détecter et bloquer les ransomware.

Recommanderions-nous ce navigateur ?Non.

13. Safari de Apple

✓ Exécute l’ouverture des pages dans un environnement test

✓ Empêche les codes malveillants d’accéder aux données utilisateurs

✗ N’est pas open source

Safari est aujourd’hui disponible uniquement pour les produits Apple, bien qu’il fut un temps brièvement disponible pour les PC. Safari est désormais le navigateur par défaut pour Mac, mais à l’instar de Microsoft Edge, sa popularité reste inférieure à celle de Google Chrome.

Les avantages

Safari empêche le chargement des sites web suspicieux et vous alerte du danger potentiel. En exécutant les pages web dans un environnement test, Safari empêche également le ou les codes malveillants sur une page, d’affecter tout le navigateur ou d’accéder à vos données.

Au cours des quelques années qui ont suivi le lancement de la fonctionnalité ITP (Intelligent Tracking Prevention) de Safari, le navigateur semble avoir empêché les sites web de suivre les utilisateurs, ce qui rend difficile le ciblage des annonceurs. Il aide également à masquer l’empreinte digitale numérique et empêche les sites tiers de laisser des données par défaut dans votre cache. Cela vous aide à garder votre confidentialité en ligne. De plus, Safari offre une panoplie d’extensions pratiques pour protéger vos données privées.

Les inconvénients

Comme Chrome et Edge, Safari n’est pas open source, et il n’est donc pas possible de scruter ni d’analyser son code. Les mises à jour de Safari se font à intervalle irrégulière, ce qui est surprenant, du fait qu’il a été conçu par la plus grande société de technologie au monde. En comparaison avec ses concurrents, Safari est mis à jour de manière plus lente. Les utilisateurs de Mac sont sans doute moins exposés aux vulnérabilités sur Internet par rapport aux utilisateurs de PC, mais la faible fréquence des mises à jour reste inquiétante.

Les chercheurs de l’équipe d’ingénierie de la sécurité de l’information chez Google ont trouvé de nombreuses failles de sécurité dans le système anti-traçage ITP mentionné plus haut, soutenant que l’ITP divulgue les habitudes de navigation des utilisateurs de Safari. Certains de ces problèmes ont été traités dans les dernières mises à jour de sécurité d’Apple, mais cela peut ne pas être suffisant pour atténuer les suspicions sur le navigateur.

Recommanderions-nous ce navigateur ? Pas avant de voir une version open source, et même si c’est le cas, peut-être pas.

12. Google Chrome

✓ Mises à jour automatiques

✓ Partiellement open source

✗ Collecte un grand nombre de données utilisateurs

Une décennie est passée depuis le lancement de Google Chrome, et depuis, il est devenu le leader incontesté en termes de parts de marché des navigateurs search, à un taux de 80 %. Au vu de sa réputation pour la vitesse et la prédominance des services Google dans nos vies (recherche en ligne, YouTube, Gmail, Google Docs, etc.), c’est sans surprise que Chrome est devenu le navigateur web le plus utilisé aujourd’hui. Mais, qu’en est-il de ses performances en matière de sécurité et de confidentialité ?

Les avantages

En plus d’être le leader en termes de fréquence de mises à jour et de recherches de téléchargements malveillants, Google met automatiquement Chrome à jour pour la dernière version tous les six à huit semaines, assurant que ses utilisateurs puissent toujours bénéficier des dernières fonctionnalités de navigation. Une partie de son code est également open source, ce qui permet aux utilisateurs de scruter mais aussi d’adopter une partie de son code.

Google a aussi encouragé les hackers à trouver des failles de sécurité dans son propre navigateur pour qu’elle puisse améliorer son produit.

Les inconvénients

Bien que le navigateur dispose de l’habituel bloqueur de fenêtre pop-up et permette aux utilisateurs d’envoyer une requête « ne pas suivre » avec le trafic de leur navigateur (ce qui, en passant, n’empêche presque pas les sites de vous suivre), on ne peut tout simplement pas ignorer que Chrome appartient à la société qui gagne des millions en sachant tout sur vous.

De la connexion automatique au navigateur à une politique douteuse en matière d’historique de navigation, Google semble prendre l’habitude de lancer un produit impopulaire avant de le reprendre dans une autre mise à jour. Il existe des moyens de contourner cela, mais Google continue à utiliser Chrome pour en apprendre plus sur vous et monétiser cette information par la suite.

Google a annoncé qu’il obligera éventuellement les cookies tiers à s’identifier sur Chrome, mais ne donne aucune information sur quand est-ce que ce sera effectif, ni si cela arrêtera effectivement les traceurs.

Chrome se vante également d’un vaste catalogue d’extensions navigateurs, ce qui offre une gamme de fonctionnalités supplémentaires, mais au prix d’une protection réduite de la vie privée. De plus, vu que Chrome est un navigateur à code source fermé, personne ne peut l’ouvrir pour voir ce qui est caché dans le code (le cas échéant). Cela dit, cela n’est pas un problème si vous faites confiance à la position de Google sur la protection de la vie privée, et il existe également une version open source de Chrome disponible.

Recommanderions-nous ce navigateur ? Non, à moins que vous ne souhaitiez que Google trace et suive tout.

11. Waterfox

✓ Pas de télémétrie

✓ Très personnalisable

✗ Propriété d’une société de publicité

Comme son nom le sous-entend, Waterfox est basé sur Firefox. La philosophie derrière Waterfox est l’objectif d’atteindre un équilibre entre la protection de la vie privée et la facilité d’utilisation. Comme indiqué sur le site web de Waterfox: « Si l’on accorde trop d’importance à la protection de la vie privée, le Web devient inutilisable. Trop peu, et des fuites de données se produisent ». Waterfox a été conçu de manière à ce que seuls les utilisateurs savent ce qu’ils font dans leurs navigateurs.

Les avantages

En tant que branche de Firefox, Waterfox est compatible avec tous les thèmes et modules supplémentaires de Firefox. De plus, comme les autres branches de Firefox, il est facilement personnalisable et offre une protection décente de la vie privée.

Les inconvénients

Depuis fin 2019, Waterfox est la propriété d’une société de publicité appelée System1. Ce que cela signifie pour le navigateur reste encore à voir.

Recommanderions-nous ce navigateur ?Non.

10. GNU IceCat

✓ Pas de télémétrie

✓ Amélioration sur la base Chromium

✗ Mises à jour peu fréquentes

Le projet GNUzilla IceCat fait partie du projet GNU et a été développé comme une version entièrement gratuite de Firefox. Pour clarifier, Firefox et son code source provenant du projet Mozilla sont libres d’accès et de modification, mais il existe certaines limitations qui sont affectées par la troisième liberté des quatre libertés fondamentales du logiciel libre.

Les avantages

Comme mentionné plus haut, IceCat fait partie du projet GNU et transmet donc cet esprit au navigateur. IceCat se focalise sur la protection de la vie privée, dispose de bloqueurs de publicité, et des fonctionnalités open source alternatives à celles activées par défaut chez Firefox.

Les inconvénients

Les versions de IceCat semblent être intermittentes, et la compatibilité pour les modules complémentaires et les thèmes peut ne pas être entièrement prise en charge. Il semble également y avoir un problème avec le bloatware (logiciel gourmand en ressources) inclus dans le navigateur, ce qui présente un léger inconvénient à supprimer complètement.

Recommanderions-nous ce navigateur ? Non.

9. Iridium

✓ Pas de télémétrie

✓ Amélioration sur la base Chromium

✗ Mises à jour rares

Iridium est un navigateur basé sur Chromium qui se définit comme un « navigateur qui sécurise vos données personnelles. »./span>

Les avantages

Un grand nombre de fonctionnalités liées à la confidentialité, parmi lesquelles : aucune télémétrie, cookies tiers bloqués par défaut, données du site purgées à la fin de chaque session, stockage des mots de passe désactivé par défaut, et remplissage automatique désactivé par défaut. Iridium a été conçu pour être plus sûr qu’un navigateur Chromium dé-googlé et est également compatible avec une variété d’extensions Chrome. Ses dépôts Git sont disponibles pour un examen public.

Les inconvénients

Les mises à jour sont rares et doivent être effectuées manuellement, ce qui peut être pénible. Il peut également y avoir des bugs de temps en temps dus à des problèmes de compatibilité avec les plugins sur certains sites.

Recommanderions-nous ce navigateur ? Peut-être.

8. Opera

✓ Bloqueur de publicité intégré

✓ Basé sur Chromium

✗ Journal d’utilisation de VPN intégré

Le fondateur du standard Web CSS, Hakon Wium Lie, a développé Opera en 1995. Le navigateur a depuis intégré une grande partie du code Chromium dans son logiciel et est maintenant considéré comme le plus populaire parmi les navigateurs soucieux du respect de la vie privée.

Les avantages

Le navigateur Opera possède un bloqueur de publicité intégré et utilise un bloqueur de traceur qui provient de la liste de protection contre le suivi EasyPrivacy. Ce dernier aide à protéger les utilisateurs contre la visualisation des publicités et le suivi par les annonceurs ainsi que les autres sites web. Une partie de son code est basé sur Chromium qui est open source, et par conséquent, peut être analysé.

Les inconvénients

De même qu’avec Chrome, la fenêtre par défaut d’Opera mettra vos données en cache tandis que la fenêtre privée ne le fera pas – bien que vous pouvez faire en sorte que ce soit le cas pour la fenêtre par défaut via vos paramètres.

Même si Opera offre des manières de personnaliser votre sécurité et de protéger vos données personnelles, la méthode de désengagement pour sécuriser et privatiser votre expérience de navigation peut ne pas être appréciée par ceux qui sont plus à l’aise avec les navigateurs qui le proposent par défaut.

Opera possède également un VPN intégré et gratuit qu’il a acheté en 2016. Il s’agit d’un complément inquiétant au navigateur car ce dernier effectue un a href= »https://www.surfeasy.com/privacy_policy/ »>suivi de la bande passante et des journaux d’utilisation. De plus, Opera lui-même est la propriété d’une société basée dans un pays connu pour ses violations de la vie privée. Attention à ce navigateur.

Recommanderions-nous ce navigateur ? Non.

7. Vivaldi

✓ Très personnalisable

✓ Basé sur Chromium

✗ Peu de problèmes de télémétrie

Cofondé par Jon Stephenson von Tezchner (le cofondateur et ex-PDG d’ Opera), Vivaldi a été développé en gardant à l’esprit les amateurs de technologie, et avec un accent sur les anciens utilisateurs d’Opera qui n’ont pas apprécié les changements du navigateur au fil du temps.

Les avantages

Vivaldi est fourni avec des bloqueurs de publicités et de traceurs intégrés. Par défaut, le moteur de recherche incognito de Vivaldi est DuckDuckGo. Il est également très personnalisable, laissant les utilisateurs changer presque chaque aspect de l’interface utilisateur. En tant que navigateur basé sur Chromium, il est compatible avec les extensions Chrome.

Les inconvénients

La politique de confidentialité de Vivaldi précise que :



« Lorsque vous installez le navigateur Vivaldi, à chaque profil d’installation est assigné une identité d’utilisateur unique qui est stockée sur votre ordinateur. Toutes les 24 heures, Vivaldi enverra un message en utilisant le HTTPS directement vers nos serveurs situés en Islande. Ce message contient l’identité d’utilisateur, la version, l’architecture cpu, la résolution de l’écran et l’heure du dernier message ».

Pour être juste, la seconde partie précise :



« Nous rendons anonyme l’adresse IP des utilisateurs de Vivaldi en retirant le dernier octet de l’adresse IP depuis votre client Vivaldi puis nous sauvegardons la localisation approximative après avoir utilisé la recherche par geoip locale. Le but de cette collecte est de déterminer le nombre total d’utilisateurs actifs ainsi que leur répartition géographique ».



Mais encore…

Recommanderions-nous ce navigateur ? Non.

6. Pale Moon

✓ Conçu pour une facilité d’utilisation

✓ Open source

✗ Problèmes de compatibilité

Une autre branche de Firefox, la navigateur web Pale Moon a été développé avec un accent sur la personnalisation et la facilité d’utilisation. Il a été également développé de manière à prendre en charge les modules complémentaires qui ne sont plus pris en charge par Firefox.

Les inconvénients

Pale Moon a été conçu avec la facilité d’utilisation à l’esprit ainsi qu’une approche sans fioritures. En d’autres mots, Pale Moon a été conçu pour éviter les logiciels gourmands en ressources : les bloatware. De plus, en tant que branche de Firefox, il est compatible avec les modules complémentaires et les thèmes de Firefox. Il est également très personnalisable, avec leur devise : « Votre navigateur, votre style ».

Les inconvénients

Les mises à jour sont rares. En ce qui concerne son approche sans fioritures, vous pourriez trouver que sa prise en charge de certains types de streaming vidéo est un problème.

Recommanderions-nous ce navigateur ? Peut-être. Si besoin, il peut devenir un excellent navigateur supplémentaire.

5. LibreWolf

✓ Conçu pour la protection de la vie privée

Oui, il s’agit bien encore d’une autre branche de Firefox ! LibreWolf, comme le nom le suggère, est un navigateur qui se focalise sur la protection de la vie privée, la sécurité, et la liberté.

Les avantages

LibreWolf est un navigateur assez décent axé sur la protection de la vie privée, avec de nombreuses fonctionnalités intéressantes, incluant : aucune télémétrie, un bloqueur de publicités intégré, un pare-feu, et une utilisation de moteurs de recherche axés sur la confidentialité comme DuckDuckGo, Searx et Qwant. Avons-nous également mentionné qu’il bénéficie d’un grand soutien de la communauté et qu’il est open source ?

Les inconvénients

Rien ne nous vient à l’esprit.

Recommanderions-nous ce navigateur ? Oui !

4. Chromium

✓ Complètement open source

✗ Manque de constructions officielles



Initialement développé par Google, Chromium est une base de code gratuite et open source qui sert de structure à de nombreux navigateurs tels que Chrome, Vivaldi, Edge, Opera, et Brave. Il n’y a pas de construction officielle Chromium par Google et toute version utilisant ce nom et ce logo est fait par des tiers tels que The Chromium Projects.

Les avantages

Chromium est essentiellement un Chrome dé-googlé étant donné qu’il ne repose pas sur les services web de Google. Il est léger, minimal et sans traqueurs.

Les inconvénients

À part quelques étapes en plus pour l’installation et la configuration, il n’y a presque rien de négatif à dire sur Chromium.

Recommanderions-nous ce navigateur ? Si cela ne vous dérange pas de faire quelques ajustements ici et là, oui !

3. Brave

✓ Bloqueur de publicité intégré

✓ Paramètres de confidentialité personnalisables

✗ L’onglet Tor ne veut pas dire que celui-ci respecte les normes de confidentialité de Tor

Brave a été fondé en 2016 par Brenden Eich, l’ancien directeur de Mozilla qui a également créé JavaScript. Bien que relativement nouveau dans le domaine, Brave est très performant, est axé sur la protection de la vie privée et a un design minimaliste. Étant passé d’une version bêta perpetuelle à un navigateur à part entière, il est prêt à nous montrer comment il se comporte en tant que produit orienté pour la protection de la vie privée.

Les avantages

Brave possède de nombreuses fonctionnalités qui préservent la confidentialité de votre activité de navigation. Un bloqueur de publicité par défaut empêche les publicités de suivre votre comportement en ligne, ainsi qu’une fonction pour sécuriser les sites non chiffrés avec du HTTPS lorsque c’est nécessaire.

En décembre 2018, Brave est complètement passé au code de base Chromium, rendant facile pour les utilisateurs de transférer leurs extensions Chrome —même s’ils devraient s’inquiéter des données que collectent les extensions tiers.

Les inconvénients

Le nouvel onglet Tor de Brave est peut-être privé, mais il n’est pas à la hauteur des normes de confidentialité de Tor avec une taille de fenêtre personnable qui pourrait être utilisé pour prendre les empreintes digitales numériques de votre navigation.

Le questionnable

Bien que Brave bloque les publicités, il a aussi lancé son propre programme de publicité en avril 2019. Cela a suscité des critiques et des accusations d’hypocrisie, car il superpose ses propres publicités à celles des sites web, ce qui lui permet de tirer profit des sites sans récompenser les créateurs.

La cryptomonnaie de Brave, appelée le BAT ou Basic Attention Token permet aux utilisateurs de payer les éditeurs anonymement pour leur contenu à travers des micro-donations, et de récupérer un pourcentage.

Son offre initiale de jeton a suscité quelques interrogations, parce que pendant les 30 premières secondes où les jetons étaient disponibles, 40 % d’entre elles se sont retrouvées dans les mains d’un très petit groupe de personnes. Inévitablement, on a soupçonné les grandes agences de publicité de s’être emparés des jetons, ce qui semble être à l’encontre de l’objectif premier des BAT.

Un développeur de Brave a indiqué à ExpressVPN que 300 millions de BAT ont été placé dans un pool de croissance des utilisateurs pour pour les redistribuer tous les mois aux utilisateurs de Brave en tant que subventions gratuites et récompenses de parrainage, même si cela semble être en lui-même un travail en cours. L’inclusion d’une cryptommonaie dans un navigateur est une nouveauté et il semble qu’il faudra un certain temps avant que cela ne commence à fonctionner comme prévu.

Recommanderions-nous ce navigateur ? Oui, mais méfiez-vous de l’utilisation de leur monnaie BAT.

2. Mozilla Firefox

✓ Open source

✓ Paramètres de confidentialité très personnalisables

✓ Léger

De tous les navigateurs présents dans ce classement, Firefox est le seul qui a été développé par une organisation à but non lucrative, Mozilla. Le navigateur est connu pour son côté personnalisable et a longtemps été l’alternative préférée aux navigateurs de Google, Microsoft, et Apple.

Les avantages

Firefox ne met pas à jour aussi fréquemment que Google Chrome, mais au moins, il fait une mise à jour de manière régulière. Étant donné que la Fondation Mozilla est une organisation à but non lucratif, il est impressionnant de voir ses codeurs bénévoles travailler de manière constante pour assurer que Firefox est équipé des dernières fonctionnalités en termes de sécurité et de navigation en quelques semaines.

Firefox offre une série de fonctions de sécurité que tout internaute appréciera : protection contre le phishing et les logiciels malveillants, blocage des sites web d’attaque/de contrefaçon signalés, et avertissement des utilisateurs lorsqu’un site tente d’installer des modules complémentaires.

Firefox est relativement léger comparé à ses concurrents. Pour rester dans l’air du temps, Firefox propose le « blocage de contenu », qui permet aux utilisateurs de bloquer tous les traceurs que le navigateur détecte. Firefox offre également aux utilisateurs la possibilité de compartimenter leurs navigateurs, empêchant ainsi des plateformes comme Facebook de suivre votre activité en dehors de Facebook.

Mais le plus important de tout, Firefox est le seul navigateur web largement utilisé qui est entièrement open source. N’importe qui peut examiner le code source de Firefox, s’assurant qu’il n’y ait aucun élément douteux (comme les logiciels de suivi) n’est intégré dans le produit final.

Bien que Mozilla mette fortement l’accent sur ses paramètres par défaut et sur le fait qu’il offre « une forte protection de la vie privée dès l’installation », vous pouvez néanmoins personnaliser une liste assez détaillée de paramètres de confidentialité et de sécurité, qui incluent des fonctions telles que la possibilité de bloquer les cookies et les traceurs tiers, ainsi que le niveau de sécurité que vous souhaitez.

Les inconvénients

Franchement, rien. Firefox est un navigateur plutôt sécurisé et privé, vous avez juste besoin de le personnaliser manuellement et c’est bon.

Recommanderions-nous ce navigateur ? Oui.

1. Le navigateur Tor

✓ Difficile de suivre et de tracer le trafic

✗ Les institutions gouvernementales se méfient des utilisateurs de Tor

Développé par le Projet Tor en 2002 et basé sur le navigateur Firefox, le navigateur Tor a été conçu pour que les utilisateurs puissent accéder à internet de manière anonyme via le réseau Tor. Votre activité et votre identité sont masqués par Tor qui chiffre votre trafic dans au moins trois couches en « faisant rebondir vos communications autour d’un réseau de relais distribué » sélectionné parmi un millier d’ordinateurs bénévoles.

Lisez : Le guide du débutant pour Tor (disponible en anglais)

Les avantages

La plupart des mises à jour de Tor suivent les corrections de bugs et les correctifs de sécurité de Firefox. Les mises à jour sont extrêmement importantes pour empêcher quiconque d’exploiter les bugs et les failles de sécurité dans les anciennes versions du navigateur Tor.

La confidentialité du navigateur Tor est grandement favorisée par sa sécurité – aucune personne surveillant votre connexion ne peut suivre votre activité internet, ni vous identifier à moins que vous ne vous identifiez explicitement. De plus, Tor ne suit pas votre historique de navigation et efface vos cookies après chaque session. Tor protège également les utilisateurs des sites qui tentent de prendre l’empreinte de l’historique de navigation avec son intégration de NoScript. D’après les tests d’empreintes digitales uniques de navigateurs, seul Tor peut réduire le caractère unique de votre empreinte digitale numérique.

Comme nous l’avons mentionné dans notre avis sur le navigateur Tor, le processus qui consiste à faire rebondir vos données à travers plusieurs relais rend incroyablement difficile pour n’importe qui de vous tracer ou de tracer votre activité. Ce n’est pas parfaitement securisé, comme l’a prouvé une descente du FBI sur la célèbre place de marche Silk Road. Mais, à moins que vous ne meniez une opération illégale sur le réseau Tor, il est peu probable que des ressources soient mobilisées pour tracer vos habitudes de navigation.

Les inconvénients

Le navigateur Tor peut être sécurisé jusqu’à un certain point : la vitesse internet est susceptible d’être affectée car il achemine le trafic sur trois sauts différents à travers le réseau Tor, et il peut casser certains sites en raison de sa fonctionnalité NoScript.

N’oubliez pas que les institutions gouvernementales et les FAI peuvent voir qui utilise Tor, même s’ils ne savent pas ce que vous faites dessus. Pour une sécurité maximale, connectez-vous à un VPN d’abord, et ensuite lancez le navigateur.

Recommanderions-nous ce navigateur ? Oui. Faites tout simplement attention à comment vous l’utilisez, comme avec n’importe quel navigateur.

Mention d’honneur : DuckDuckGo

✓ Excellente protection de la vie privée

✗ Les résultats de recherche peuvent être un peu larges

DuckDuckGo est un moteur de recherche populaire focalisé sur la protection des données personnelles. Bien que DuckDuckGo n’est pas un navigateur à proprement parler, il propose le plugin DuckDuckGo Privacy Essentials pour Chrome (et les navigateurs basés sur Chromium) et Firefox (et tous les navigateurs du même type), ce qui définit DuckDuckGo comme moteur de recherche par défaut et bloque les traqueurs cachés sur les sites. En outre, un navigateur mobile DuckDuckGo est aussi disponible sur Android et iOS.

Recommanderions-nous DuckDuckGo ? Absolument.

Le meilleur navigateur web est …

Après avoir évalué ces navigateurs, voici leur classement :

Le navigateur Tor Firefox Brave Chromium LibreWolf Pale Moon Vivaldi Opera GNU IceCat Iridium Waterfox Chrome Safari SeaMonkey Edge Yandex

Bien entendu, il y a beaucoup d’autres facteurs importants que nous aurions pu inclure, comme la vitesse du navigateur et la personnalisation. Mais pour la confidentialité et la sécurité, le navigateur Tor est le choix d’ExpressVPN parmi ces navigateurs populaires.

La dernière étape pour une navigation sécurisée et confidentielle

Comme nous l’avons vu, chacun de ces navigateurs a ses forces et ses faiblesses respectives – y compris la possibilité de suivre votre trafic web et de le vendre à des tiers.

Et ils ont beau essayer de vous offrir une expérience de navigation sécurisée et privée, la seule façon de protéger tout le trafic de votre appareil (de votre FAI, par exemple) est d’ utiliser un VPN.

Au lieu de jouer avec les paramètres de personnalisation du navigateur, il vous suffit d’appuyer sur « connecter » et de laisser notre VPN préserver votre sécurité et votre vie privée pendant que vous profitez d’internet -sur n’importe quel appareil.