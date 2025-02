Le darknet, cet espace caché de l’internet, attire de plus en plus de Français. Une étude menée par Statista révèle que près de 5 % de la population française a déjà navigué sur le dark web. Que ce soit pour échapper à la censure, rechercher des informations spécifiques ou préserver leur anonymat, de nombreux internautes se tournent vers cet univers parallèle.

Cependant, explorer ces zones obscures comporte des risques considérables. Selon un rapport de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), près de 25 % des utilisateurs du dark web ont été confrontés à des cyberattaques ou des tentatives de piratage. Dans ce contexte, il est essentiel d’adopter des mesures de sécurité rigoureuses pour naviguer en toute sécurité. Il est important de comprendre darknet, c’est quoi avant de s’y aventurer.

Beaucoup se demandent le darknet est-il illégal ou encore le dark web est-il interdit. En France, l’accès au darknet français ou au dark web français n’est pas illégal en soi, mais certaines activités le sont.

Vous avez décidé d’explorer le dark web ? Assurez-vous d’utiliser un VPN pour le dark web sécurisé, un navigateur dark web comme Tor, et évitez les liens inconnus pour réduire les risques. Pour ceux qui l’utilisent sur iPhone ou souhaitent simplement accéder au dark web sur téléphone, les mêmes principes de sécurité s’appliquent.

Moteurs de recherche autres que Google : alternatives pour le web

Si vous cherchez une alternative à Google, plusieurs moteurs de recherche respectent la confidentialité des utilisateurs et offrent des fonctionnalités uniques. Parmi les plus populaires, DuckDuckGo se distingue en ne collectant ni ne partageant aucune donnée personnelle. Il est souvent utilisé sur le dark web grâce à son respect de la vie privée et à son absence de suivi des utilisateurs.

StartPage est une autre option qui permet de naviguer de manière anonyme, en utilisant les résultats de Google tout en préservant la confidentialité. D’autres moteurs, comme Qwant, développés en Europe, offrent une recherche respectueuse de la vie privée et garantissent que vos données ne sont pas utilisées à des fins commerciales.

Enfin, pour des recherches spécifiques sur le dark web, des moteurs comme Torch et Ahmia permettent d’explorer les sites .onion tout en restant anonymes. Ces alternatives offrent des options intéressantes pour ceux qui souhaitent éviter les pratiques de collecte de données des moteurs traditionnels tout en garantissant un certain niveau de sécurité et de confidentialité en ligne.

Dark web : définition

Le dark web est un espace numérique accessible uniquement via des navigateurs dark web comme Tor Browser. Contrairement au clear web, il n’est pas indexé par Google ou Bing.

Pour ceux qui cherchent des alternatives à Google, un moteur de recherche non censuré est souvent un critère de choix, bien que sur le dark web, la censure soit intrinsèquement différente. Certains utilisent même des termes comme dark search pour désigner cette activité.

Le dark web ne se limite pas aux activités illégales. Il permet aussi :

D’accéder à des forums et ressources libres dans des pays censurant l’internet.

De communiquer anonymement via des plateformes cryptées.

D’utiliser des services décentralisés pour protéger la vie privée.

Moteur de recherche Dark Web : fonctionnement

Les moteurs de recherche du dark web fonctionnent de manière distincte des moteurs traditionnels tels que Google. En raison de la nature décentralisée et anonyme du dark web, les sites qui y sont hébergés utilisent des extensions .onion, qui ne sont pas indexées par les moteurs classiques.

Pour y accéder, il est nécessaire d’utiliser un navigateur spécialisé comme Tor, qui permet de maintenir l’anonymat en ligne. Les moteurs de recherche du dark web, tels que Torch ou Ahmia, sont conçus pour scanner et indexer ces sites .onion, facilitant ainsi la recherche d’informations dans cet espace caché de l’internet.

Contrairement aux moteurs traditionnels, ceux du dark web ne suivent pas les utilisateurs ni leurs activités, garantissant ainsi une certaine forme de confidentialité. Cependant, en raison de la diversité et de l’absence de régulation, ces moteurs peuvent aussi renvoyer des résultats comprenant des contenus potentiellement dangereux ou illégaux, d’où l’importance de prendre des précautions de sécurité, comme l’utilisation d’un VPN sécurisé et d’un navigateur dark web fiable.

Le cadre légal de la navigation sur le dark web en France

Le dark web est souvent associé à des activités illégales, mais sa consultation en elle-même n’est pas interdite en France. Toutefois, la loi française encadre strictement certaines pratiques. Consulter des sites de trafic de données, d’armes ou de substances interdites est illégal et peut entraîner des sanctions pénales. Il est crucial de comprendre le dark web est-il interdit avant de l’explorer plus avant.

L’article 323-3-1 du Code pénal prévoit jusqu’à cinq ans de prison et 75 000 € d’amende en cas de détention d’outils facilitant le piratage informatique.

Concernant les moteurs de recherche français, il est important de noter que certaines alternatives locales permettent d’accéder au dark web en restant dans le cadre de la légalité. Ces moteurs, bien qu’ils respectent les normes de confidentialité, doivent être utilisés avec prudence pour ne pas tomber sur des sites illégaux. Il est donc essentiel de s’assurer que les moteurs de recherche choisis, comme Ahmia ou Torch, ne conduisent pas vers des contenus répréhensibles.

En revanche, le dark web héberge aussi des espaces légitimes pour les lanceurs d’alerte, les journalistes et les activistes en quête d’anonymat.

Les meilleurs moteurs de recherche du dark web (liste non-exhaustive)

Torch

Torch (lien onion) est probablement le moteur de recherche tor le plus populaire sur le dark web. C’est aussi l’un des plus anciens, permettant d’analyser et d’indexer les sites onion tous les jours. Il affiche des résultats de recherche parmi les plus élevés. L’affichage des résultats est assez rapide et l’interface rappelle celle de Google, ce qui lui donne une apparence familière. Grâce à sa vaste base de données, Torch est probablement le meilleur moteur de recherche tor pour explorer le dark web. On peut aussi le considérer comme un moteur de recherche torch de référence.

Avantages : Torch est un outil complet pour explorer le dark web grâce à sa grande base de données. Il permet d’accéder rapidement à des informations variées.

Torch est un outil complet pour explorer le dark web grâce à sa grande base de données. Il permet d’accéder rapidement à des informations variées. Risques associés : Comme la plupart des moteurs de recherche du dark web, Torch ne filtre pas les résultats, ce qui peut exposer les utilisateurs à des contenus indésirables et potentiellement dangereux. Il est important de toujours rester vigilant face au dark web danger.

Ahmia

Ahmia (lien onion) est un moteur de recherche complet. Il peut être utilisé également pour afficher des statistiques et des informations sur le réseau Tor, ce qui en fait un outil incroyablement pratique pour tous ceux qui envisagent d’explorer le dark web. Contrairement à d’autres moteurs de recherche, Ahmia a une politique visant à bloquer les contenus abusifs.

Avantages : Ahmia bloque activement les contenus abusifs, ce qui réduit les risques de rencontrer des sites dangereux. Il offre également des informations utiles sur Tor.

Ahmia bloque activement les contenus abusifs, ce qui réduit les risques de rencontrer des sites dangereux. Il offre également des informations utiles sur Tor. Risques associés : Bien que le filtre d’Ahmia soit efficace, il n’est pas infaillible, et certains contenus douteux peuvent encore apparaître.

DuckDuckGo

C’est peut-être le site le plus familier de la liste. Nous recommandons d’ailleurs son utilisation en tant que moteur de recherche principal depuis longtemps. DuckDuckGo (lien onion) est un moteur de recherche respectueux de la confidentialité des internautes. Il fonctionne avec les principaux navigateurs tels que Chrome et Firefox. Saviez-vous que c’est aussi le moteur de recherche par défaut de Tor Browser ?

Avantages : DuckDuckGo protège votre vie privée en ne suivant pas vos recherches, offrant ainsi une confidentialité accrue.

DuckDuckGo protège votre vie privée en ne suivant pas vos recherches, offrant ainsi une confidentialité accrue. Risques associés : Bien qu’il soit respectueux de la vie privée, DuckDuckGo affiche moins de résultats sur le dark web, ce qui peut restreindre les options d’exploration.

Haystack

Haystack (lien onion) est peut-être le moteur de recherche qui indexe le plus de sites web (plus de 1,5 milliard de pages indexées). Il fonctionne cependant sur un modèle freemium. Vous devrez donc dépenser un peu d’argent pour ne pas voir des publicités et pour bénéficier de fonctionnalités telles que l’accès à l’historique des sites web. Comme DuckDuckGo, Haystack respecte la vie privée de ses utilisateurs. Il s’engage à ne pas suivre vos données et à ne pas compromettre votre confidentialité.

Avantages : Haystack offre une base de données immense et respecte votre confidentialité. Vous pouvez également profiter de fonctionnalités premium pour une expérience améliorée.

Haystack offre une base de données immense et respecte votre confidentialité. Vous pouvez également profiter de fonctionnalités premium pour une expérience améliorée. Risques associés : Son modèle freemium implique des coûts pour certaines fonctionnalités. De plus, une large base de données peut rendre difficile la recherche de sites sûrs.

The Hidden Wiki

Bien qu’il ne s’agisse pas techniquement d’un moteur de recherche, nous mentionnons The Hidden Wiki (lien onion) pour son utilité dans l’exploration du dark web. Fonctionnant davantage comme un annuaire, il facilite la navigation en fournissant un répertoire de liens indexés. The Hidden Wiki bloque également l’affichage de nombreux sites malveillants, mais comme dans le cas de tous les moteurs de recherche du dark web, certains sites douteux figurent dans ces bases de données.

Avantages : The Hidden Wiki est un annuaire utile pour naviguer sur le dark web, en offrant un accès facile à des liens indexés et en bloquant de nombreux sites malveillants.

The Hidden Wiki est un annuaire utile pour naviguer sur le dark web, en offrant un accès facile à des liens indexés et en bloquant de nombreux sites malveillants. Risques associés : En tant qu’annuaire, certains liens douteux peuvent encore apparaître. Il est important de rester vigilant face à la présence de contenus dangereux.

Vous pouvez utiliser les cinq moteurs de recherche du dark web mentionnés ci-dessus, mais il en existe d’autres. Malheureusement, plusieurs sites semblent connaître des dysfonctionnements :

Not Evil : Avec plus de 32 millions de sites indexés, Not Evil moteur de recherche est une ressource importante pour les utilisateurs du dark web, mais son nom, inspiré de l’ancienne devise de Google, peut induire en erreur. Avantages : Not Evil indexe un grand nombre de sites, offrant un accès étendu à des informations. Risques associés : L’absence de filtres stricts expose les utilisateurs à des contenus dangereux ou illégaux, et le nom trompeur peut être source de confusion.

Avec plus de 32 millions de sites indexés, Not Evil moteur de recherche est une ressource importante pour les utilisateurs du dark web, mais son nom, inspiré de l’ancienne devise de Google, peut induire en erreur. Candle : Candle ressemble beaucoup à Google et fonctionne de la même manière, ce qui le rend familier. Toutefois, son catalogue de recherche est relativement limité avec environ 100 000 pages web indexées. Avantages : Son interface familière le rend facile à utiliser pour ceux habitués à Google. Risques associés : Sa base de données limitée peut restreindre l’accès à des contenus plus variés et l’absence de filtres efficaces peut exposer à des risques.

Candle ressemble beaucoup à Google et fonctionne de la même manière, ce qui le rend familier. Toutefois, son catalogue de recherche est relativement limité avec environ 100 000 pages web indexées. Recon : Recon est utilisé principalement pour explorer les marchés du dark web. Il indexe des informations sur les vendeurs actifs et leur activité. Avantages : Recon permet d’obtenir des informations détaillées sur les marchés du dark web. Risques associés : L’exploration des marchés du dark web comporte des risques juridiques et de sécurité considérables, notamment en matière de transactions illégales.

Recon est utilisé principalement pour explorer les marchés du dark web. Il indexe des informations sur les vendeurs actifs et leur activité. Dark Search : Relativement nouveau sur le dark web, ce moteur offre une interface facile à utiliser et un accès gratuit aux liens et sites onion. Cependant, il existe aussi un moteur de recherche darknet plus général, utilisé pour explorer le darknet en entier. Avantages : Son interface simple facilite l’exploration du dark web, ce qui est utile pour les débutants. Risques associés : Étant nouveau, il peut comporter des vulnérabilités de sécurité, et les résultats ne sont pas aussi fiables que d’autres moteurs plus établis.

Relativement nouveau sur le dark web, ce moteur offre une interface facile à utiliser et un accès gratuit aux liens et sites onion. Cependant, il existe aussi un moteur de recherche darknet plus général, utilisé pour explorer le darknet en entier. Onion Search : Onion Search vous permet d’accéder facilement aux sites onion. Il s’engage à supprimer les contenus pédopornographiques et se déclare respectueux de la loi française. Avantages : Onion Search se distingue par son engagement à éliminer des contenus illégaux, ce qui augmente la sécurité et la conformité. Risques associés : Malgré cet engagement, l’indexation du dark web reste risquée, et des contenus malveillants peuvent toujours y figurer.

Onion Search vous permet d’accéder facilement aux sites onion. Il s’engage à supprimer les contenus pédopornographiques et se déclare respectueux de la loi française.

Conseils de sécurité pour le dark web

Il est important de se protéger lors de la navigation sur le dark web. Voici quelques conseils à suivre :

Évitez de télécharger des fichiers à partir du dark web : les fichiers sur le dark web peuvent contenir des malwares. Ne cliquez pas sur des liens inconnus : de nombreux liens mènent à des pages malveillantes, soyez donc prudent. Ne communiquez pas d’informations personnelles : ne partagez jamais vos données personnelles. Créez une adresse e-mail séparée et utilisez des services de messagerie respectueux de la confidentialité. N’achetez rien sur le dark web : les produits sont souvent illégaux et les vendeurs non fiables. Utilisez un VPN : en vous connectant à un VPN, vous bénéficiez d’une couche de protection supplémentaire pour garder votre adresse IP privée. Utiliser un darknet vpn ou un vpn dark web est fortement conseillé.

