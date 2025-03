Les fichiers système constituent la base de tout système d’exploitation Windows. Ces éléments fondamentaux permettent à votre ordinateur de fonctionner correctement, d’exécuter vos programmes et de gérer vos données. Lorsque ces fichiers sont corrompus, votre ordinateur peut présenter des problèmes. Ceci peut se présenter sous forme de simples ralentissements, mais peut aussi aller jusqu’à l’impossibilité totale de démarrer.

Découvrez ici toutes les informations nécessaires pour comprendre les fichiers corrompus Windows, pourquoi ils se détériorent et comment les réparer efficacement.

Qu’est-ce qu’un fichier système et pourquoi est-il important ?

Les fichiers système Windows sont des éléments qui gèrent les fonctions fondamentales du système d’exploitation. Ils contiennent les composants principaux du système, les pilotes, les bibliothèques et les paramètres sur lesquels toutes les versions de Windows s’appuient pour fonctionner correctement.

Ces fichiers peuvent être considérés comme les pièces indispensables de la machine, si une seule est défaillante, l’ensemble du mécanisme peut se gripper. Lorsque ces fichiers système sont intacts, votre ordinateur fonctionne de manière fluide et stable. Des fichiers corrompus peuvent provoquer diverses défaillances comme l’impossibilité d’ouvrir certains programmes ou même l’impossibilité de démarrer l’ordinateur.

Pourquoi un fichier est-il corrompu ?

Il existe diverses raisons pour lesquelles les fichiers système peuvent être corrompus, mais les principales sont les suivantes :

Matériel ou logiciel défectueux : des composants obsolètes ou défaillants (disques durs, SSD ou logiciels) contenant des bugs peuvent endommager les fichiers. Plantage de l’ordinateur : les arrêts brusques du système pendant les différentes opérations, peuvent aussi interrompre le processus et laisser des fichiers dans un état incomplet ou corrompu. Malwares ou virus : les logiciels malveillants ciblent particulièrement les fichiers système pour perturber ou prendre le contrôle de votre ordinateur, causant des corruptions. 4. Problèmes de disque dur : un excès de logiciels préinstallés ou de fichiers système indésirables peut encombrer votre disque. Trop de logiciels encombre l’espace pour les fichiers temporaires nécessaires aux mises à jour du système. Surtensions ou coupures de courant : si votre ordinateur s’éteint subitement pendant une opération d’écriture importante, cela peut entraîner une corruption des fichiers système. Mises à jour incomplètes : l’interruption d’une mise à jour système peut laisser votre ordinateur dans un état incohérent, avec certains fichiers mis à jour et d’autres non, ce qui peut provoquer des incompatibilités et des corruptions.

Comment identifier les fichiers corrompus Windows ?

Il est important d’identifier si vous êtes effectivement confronté à une corruption ou non. Ces signes peuvent vous indiquer la présence de fichiers corrompus Windows :

Erreurs fréquentes et écrans bleus de la mort (BSOD).

Programmes qui ne répondent plus ou plantent.

Lenteur anormale du système.

Impossibilité de démarrer Windows normalement.

Corruption des fichiers sur clé USB.

Comment réparer fichiers corrompus Windows ?

Windows dispose d’outils intégrés qui peuvent vous aider à réparer fichiers corrompus Windows. Les deux principaux sont :

SFC (System File Checker)

DISM (Deployment Image Servicing and Management).

Qu’est-ce que SFC et DISM ?

SFC (System File Checker) est un outil de ligne de commande intégré à Windows qui vérifie l’intégrité des fichiers système en les comparant à des versions connues et approuvées. Si SFC détecte des fichiers corrompus, il tente de les remplacer automatiquement.

DISM (Deployment Image Servicing and Management) est un outil plus puissant qui analyse et répare les fichiers système Windows en comparant l’état actuel du système à une copie saine du système d’exploitation stockée localement ou en ligne.

Bien que ces deux outils aient un objectif similaire, ils fonctionnent différemment. SFC est idéal pour réparer des fichiers système spécifiques corrompus, tandis que DISM offre une solution plus complète pour des problèmes plus vastes que SFC ne peut pas résoudre.

Comment réparer les fichiers système Windows 10 avec SFC ?

Le vérificateur des fichiers système (SFC) est généralement la première étape pour réparer les fichiers système Windows endommagés. Voici comment l’utiliser :

Ouvrez le menu Démarrer et tapez « cmd ». Faites un clic droit sur l’option « Invite de commande » et sélectionnez « Exécuter en tant qu’administrateur ».

Cliquez sur « Oui » dans la fenêtre qui apparaît après. Tapez « sfc /scannow » et appuyez sur Entrée pour lancer l’analyse.

L’outil va commencer à analyser tous vos fichiers système et tenter de réparer fichiers corrompus. Cette opération peut prendre plusieurs minutes. Une fois l’analyse terminée, vous verrez l’un des messages suivants :

« Le programme de protection des ressources Windows n’a trouvé aucune violation d’intégrité » : Aucun problème n’a donc été détecté.

« Une réparation système en attente nécessite la fin du redémarrage. Redémarrez Windows et exécutez de nouveau sfc ». Un redémarrage est nécessaire pour réparer les fichiers corrompus.

« La protection des ressources Windows a trouvé des fichiers endommagés et a pu les réparer ». Ceci signifie que des fichiers corrompus ont été détectés et réparés avec succès.

« La protection des ressources Windows a trouvé des fichiers endommagés, mais n’a pas réussi à tous les réparer ». Ce message indique que certains fichiers corrompus n’ont pas pu être réparés. Dans ce cas, vous devriez essayer d’utiliser DISM.

« La protection des ressources Windows n’a pas réussi à effectuer l’opération demandée ». Ce message signifie que l’analyse n’a pas pu s’achever correctement.

Comment réparer des fichiers corrompus Windows 10 avec DISM ?

Si SFC n’a pas pu réparer tous les fichiers système corrompus, la prochaine étape consiste à utiliser DISM. Cet outil est particulièrement utile dans le cas où le cache que SFC utilise pour réparer les fichiers, est lui-même corrompu. Voici comment l’utiliser :

Ouvrez une invite de commande en tant qu’administrateur comme expliqué précédemment. Tapez « dism /online /cleanup-Image /restorehealth » et appuyez sur Entrée.

DISM va analyser votre système et tenter de réparer les fichiers corrompus en utilisant une image saine du système d’exploitation. Ce processus peut prendre plus de temps que SFC, alors soyez patient.

Il existe différentes options lors de l’exécution de DISM :

/checkhealth : cette option vérifie rapidement si des problèmes sont détectés sans effectuer de réparation.

/scanhealth : cette fonction effectue une analyse plus approfondie pour détecter les problèmes sans les réparer.

/restorehealth : cette option effectue une analyse complète et tente de réparer tous les problèmes détectés.

Récupération des fichiers supprimés et gestion des fichiers indésirables

Où sont les fichiers supprimés de la corbeille ?

Lorsque vous supprimez définitivement des fichiers de la corbeille, ils ne sont pas immédiatement effacés du disque dur. Au lieu de cela, l’espace qu’ils occupaient est marqué comme disponible pour de nouvelles données. Tant que cet espace n’a pas été réécrit, il est possible de récupérer ces fichiers à l’aide de logiciels spécialisés de récupération de données.

Pourquoi les fichiers supprimés ne sont pas dans la corbeille ?

Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi certains fichiers supprimés ne se retrouvent pas dans la corbeille :

Suppression avec Shift+Delete : cette combinaison de touches contourne la corbeille et supprime directement les fichiers. Fichiers trop volumineux : les fichiers dépassant la taille maximale configurée pour la corbeille sont supprimés directement. Suppression depuis un périphérique externe : les fichiers supprimés de périphériques externes comme les clés USB ne vont généralement pas dans la corbeille. Corbeille désactivée : si la corbeille a été désactivée sur votre système, les fichiers sont supprimés directement.

Quels types de fichiers sont récupérables ?

Les logiciels de récupération de données peuvent généralement récupérer :

les fichiers récemment supprimés qui n’ont pas encore été remplacés par de nouvelles données. les fichiers de types courants comme les documents, photos, vidéos et fichiers audio. les fichiers non fragmentés qui étaient stockés de manière contiguë sur le disque.

La récupération est plus difficile, voire impossible, pour les fichiers qui ont été écrasés par de nouvelles données ou qui se trouvaient sur des secteurs endommagés du disque.

Quels fichiers système indésirables supprimer en toute sécurité ?

Bien que la plupart des fichiers système soient essentiels, certains fichiers système indésirables peuvent être supprimés pour libérer de l’espace et améliorer les performances :

Fichiers temporaires

Fichiers de mise à jour Windows

Fichiers de la corbeille

Fichiers de cache du navigateur

Cependant, il est recommandé d’utiliser des outils intégrés comme le Nettoyage de disque pour supprimer ces fichiers en toute sécurité plutôt que de les supprimer manuellement.

Cas spéciaux et méthodes avancées pour réparer les fichiers système Windows 10

Réparation dans des situations critiques (Windows ne démarre pas)

Si Windows ne démarre pas en raison de fichiers système corrompus, vous pouvez utiliser SFC et DISM à partir d’un support de récupération :

Démarrez l’ordinateur à partir d’un support de récupération Windows (USB ou DVD).

Sélectionnez « Dépannage » puis « Invite de commande ».

Dans l’invite de commande, tapez « sfc /scannow /offbootdir=C:\ /offwindir=C:\Windows » (remplacez C:\ par la lettre de votre disque système si nécessaire).

Si SFC ne résout pas le problème, utilisez DISM : « dism /image:C:\ /cleanup-image /restorehealth » (remplacez C:\ par la lettre appropriée).

Réparation de fichiers corrompus sur clé USB

Les clés USB peuvent également être affectées par la corruption de fichiers. Utilisez l’outil CHKDSK :

Connectez la clé USB.

Ouvrez l’invite de commande en tant qu’administrateur.

Tapez « chkdsk E: /f » (remplacez E: par la lettre de votre clé USB).

Méthodes avancées (lorsque SFC et DISM échouent)

Si les méthodes standard comme SFC et DISM ne parviennent pas à réparer vos fichiers système, vous pouvez envisager des approches plus avancées :

Restauration du système

La restauration du système permet de ramener Windows à un état antérieur, lorsque les fichiers système fonctionnaient correctement. Les fichiers personnels tels que les documents et les photos ne sont pas affectés. Pour lancer une restauration, tapez « restauration du système » dans la barre de recherche Windows et suivez les instructions.

Réparation au démarrage

La réparation au démarrage est un outil intégré à Windows conçu pour résoudre les problèmes qui empêchent le système de démarrer correctement. Il analyse automatiquement les fichiers système et tente de réparer les erreurs détectées. Pour accéder à cet outil, redémarrez l’ordinateur et maintenez la touche Shift enfoncée pendant le redémarrage. Dans le menu des options de démarrage avancées, sélectionnez « Dépannage », puis « Options avancées » et enfin « Réparation au démarrage ».

Réinstallation de Windows

La réinstallation de Windows est une solution radicale à envisager en dernier recours, lorsque toutes les autres méthodes de réparation ont échoué. Elle consiste à réinstaller complètement le système d’exploitation, ce qui effacera toutes les données présentes sur le disque dur. Pour réinstaller Windows, accédez aux paramètres de Windows et choisissez « Réinitialiser ce PC ». Vous aurez alors la possibilité de choisir entre conserver vos fichiers personnels ou tout supprimer. Suivez les instructions pour terminer la réinstallation.

