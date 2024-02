Wie Sie Ihren Netflix-Verlauf löschen

In Ihrem Netflix-Konto werden alle Serien und Filme, die Sie sich angesehen haben, aufgelistet – und das kann durchaus nützlich sein. Es hilft nicht nur dem Streamingdienst, Ihnen andere Serien und Filme zu empfehlen, die auf dem basieren, was Ihnen gefällt, sondern es erleichtert Ihnen auch, den Überblick darüber zu behalten, was Sie sich bereits angesehen haben. So können Sie bequem dort weiterschauen, wo Sie zuletzt aufgehört haben.

Der Verlauf Ihrer gesehenen Sendungen ist jedoch auch für jeden sichtbar, der Zugriff auf Ihr Konto hat – zum Beispiel, wenn Sie es mit Familienmitgliedern teilen –, oder für Menschen, mit denen Sie gemeinsam „chillen“ und netflixen. Vielleicht stellen Sie fest, dass die Sendungen, die Sie in der Vergangenheit geschaut haben, nicht dem entsprechen, was Sie in Zukunft sehen möchten. Oder vielleicht finden Sie Algorithmen einfach nur gruselig. (Und bei Diensten wie Netflix hindert ein VPN die App oder Website nicht daran, Ihre Streamingaktivitäten zu verfolgen, wenn Sie angemeldet sind.)

Was auch immer Sie dazu führt, hier erfahren Sie, wie Sie Sendungen aus Ihrem Netflix-Verlauf löschen können.

Direkt zu …

Warum sollten Sie Ihren Netflix-Verlauf löschen?

Was passiert, wenn Sie Ihren Netflix-Verlauf löschen?

Wie Sie den Verlauf der zuletzt gesehenen Titel bei Netflix löschen

FAQ: Netflix-Verlauf löschen

Warum sollten Sie Ihren Netflix-Verlauf löschen?

Ihr Netflix-Verlauf ist eine Aufzeichnung der Serien und Filme, die Sie sich als Netflix-Nutzer angesehen haben – und alles Teil Ihres Profils. Wenn Sie in der App stöbern, verwendet Netflix diese Informationen, um Ihnen andere Titel zu empfehlen, die Ihnen dem Algorithmus zufolge gefallen könnten.

Sie können die Serien und Filme, die Sie gesehen haben, in Ihrem Konto in Ihrem Profil sehen. Die neueren Titel, die Sie begonnen, aber noch nicht zu Ende gesehen haben, werden auf der Startseite im Bereich „Weiterschauen“ angezeigt.

Es gibt einige wesentliche Gründe, aus denen Sie Ihren Netflix-Verlauf möglicherweise löschen möchten:

Sie möchten nicht, dass jemand, der Zeit mit Ihnen verbringt (zum Beispiel ein möglicher Partner) oder Ihr Konto nutzt (zum Beispiel ein Elternteil oder ein Kind), sieht, was Sie sich angesehen haben. Wer muss schon wissen, dass Sie sich gestern Abend Wie ein einziger Tag angesehen (und dabei die eine oder andere Träne vergossen) haben?

Sie möchten nicht, dass Netflix Ihnen weiterhin Filme oder Serien empfiehlt, die auf den bisher geschauten Titeln basieren – vielleicht, weil Sie glauben, dass Ihre bisher gesehenen Titel nicht wirklich Ihrem Geschmack entsprechen, oder weil Sie nicht von einem Algorithmus beeinflusst werden möchten.

Sie möchten, dass der Algorithmus von Netflix Ihnen bestimmte Serien zeigt und andere nicht, indem Sie selektiv bestimmte Serien aus Ihrem Verlauf löschen, von deren Art Sie nicht mehr sehen möchten.

Jemand anderes hat Ihr Konto genutzt, und Sie möchten den Verlauf seiner Titel löschen.

Was passiert, wenn Sie Ihren Netflix-Verlauf löschen?

Bei Netflix können Sie die Serien oder Filme, die Sie sich angesehen haben, löschen. Das können Sie einzeln machen oder Sie können alle auf einmal entfernen. Danach werden die entfernten Titel nicht mehr in den Aktivitäten Ihres Kontos und auch nicht im Abschnitt „Weiterschauen“ angezeigt. Zudem erhalten Sie keine Vorschläge für ähnliche Serien oder Filme mehr, die auf diesen Titeln basieren.

Das bedeutet auch, dass Sie einen Titel nicht mehr bequem an der Stelle weiterschauen können, an der Sie aufgehört haben.

Wenn Sie Ihren Netflix-Verlauf auf einem Gerät löschen, geschieht dies automatisch auch auf allen anderen Geräten. Sobald Sie Ihren Netflix-Verlauf einmal gelöscht haben, können Sie ihn nicht wiederherstellen.

Außerdem ist es wichtig zu wissen, dass Netflix wahrscheinlich immer noch eine Aufzeichnung der von Ihnen angesehenen Titel hat, selbst wenn Sie den Verlauf in Ihrem Konto löschen.

Wie Sie den Verlauf der zuletzt gesehenen Titel bei Netflix löschen

Sie können Ihren Titelverlauf auf Ihrem Computer oder in den mobilen Netflix-Apps löschen, je nachdem, was Sie löschen möchten. Wenn Sie Netflix auf Ihrem Computer nutzen, können Sie einzelne Serien oder Filme oder den gesamten Verlauf löschen. In den mobilen Netflix-Apps können Sie die Einträge nur einzeln entfernen.

Die gelöschten Einträge sollten sofort nicht mehr unter „Weiterschauen“ angezeigt werden. Es kann jedoch bis zu 24 Stunden dauern, bis Sie auch keine Empfehlungen für ähnliche Titel mehr erhalten.

Löschen Ihres Netflix-Verlaufs auf dem Computer

Es gibt zwei Möglichkeiten, Ihren Netflix-Verlauf zu entfernen. Sie können eine Sendung oder einen Film direkt aus Ihrem Feed entfernen, indem Sie diese Schritte ausführen:

Melden Sie sich auf Ihrem Computer in Ihrem Konto an. Gehen Sie zum Abschnitt „Weiterschauen“. Bewegen Sie Ihren Mauszeiger über die Serie oder den Film, den Sie löschen möchten. Klicken Sie auf das Entfernen-Symbol, das jetzt eingeblendet wird. Wählen Sie einen Grund, aus dem Sie den Titel entfernen möchten.

Sie möchten eine komplette Liste der Titel sehen, die Sie sich angeschaut haben, um zu entscheiden, welche Serien oder Filme Sie entfernen möchten? Dann folgen Sie ganz einfach diesen Schritten:

Melden Sie sich auf Ihrem Computer in Ihrem Konto an. Klicken Sie oben rechts auf das Profilsymbol und wählen Sie dort Konto. Klicken Sie unter Profile & Kindersicherung neben Ihrem Profil auf den Pfeil nach unten. Klicken Sie auf Aktivität. Eine komplette Liste der Titel, die Sie sich angesehen haben, wird eingeblendet. Klicken Sie neben dem Eintrag, den Sie löschen möchten, auf das Ausblenden-Symbol.

Wenn Sie alle Einträge löschen möchten, scrollen Sie ganz nach unten und klicken Sie dort auf Alle verbergen.

Löschen Ihres Netflix-Verlaufs auf Mobilgeräten

Melden Sie sich in der Netflix-App in Ihrem Konto an. Tippen Sie im Bereich „Weiterschauen“ unter der Serie oder dem Film, den Sie löschen möchten, auf das Symbol mit den drei Punkten. Tippen Sie auf Aus Reihe entfernen > OK.

