Zo verwijder je je Netflix-kijkgeschiedenis

Je Netflix-account houdt bij wat je kijkt. Dat kan handig zijn, want zo kan de streamingdienst je aanbevelingen geven op basis van je kijkgedrag. Ook kun je zelf bijhouden wat je hebt gekeken en waar je gebleven bent. Je Netflix-kijkgeschiedenis is echter ook zichtbaar voor iedereen die toegang heeft tot je account.

Als je je kijkgeschiedenis niet wilt delen, kun je deze verwijderen. Dat kan om verschillende redenen zijn. Misschien wil je niet dat anderen weten wat je kijkt. Of misschien ben je het niet eens met de aanbevelingen die Netflix op basis van je kijkgeschiedenis geeft. En bij diensten als Netflix voorkomt een VPN niet dat de app of website je streamingactiviteiten volgt als je bent aangemeld.

Wat je reden ook is, hier lees je hoe je titels uit je Netflix-kijkgeschiedenis verwijdert.

Ga naar …

Waarom moet je je Netflix-kijkgeschiedenis verwijderen?

Wat gebeurt er als je je Netflix-kijkgeschiedenis verwijdert?

Hoe verwijder je je Netflix-kijkgeschiedenis

Veelgestelde vragen over het verwijderen van je Netflix-kijkgeschiedenis



Waarom moet je je Netflix-kijkgeschiedenis verwijderen?

Je Netflix-geschiedenis is een overzicht van welke series en films je hebt bekeken als Netflix-gebruiker; het maakt allemaal deel uit van je profiel. Netflix gebruikt deze informatie om andere titels aan te bevelen waarvan het denkt dat je ze leuk zou vinden als je door de app neust.

Je kunt de programma’s en films die je hebt bekeken op je profiel in je account zien. De recentere die je bent begonnen maar nog niet hebt afgemaakt, worden weergegeven in het gedeelte “Verder kijken” op de startpagina.

Hier zijn een paar belangrijke redenen waarom je je Netflix-kijkgeschiedenis zou willen verwijderen:

Je wilt niet dat iemand die tijd met je doorbrengt (zoals een date) of je account gebruikt (zoals een ouder of kind) ziet wat je hebt gekeken. Wie moet weten dat je gisteravond The Notebook hebt gekeken (en erom hebt gehuild)?

Je wilt niet dat Netflix films of programma’s blijft aanbevelen op basis van wat je eerder hebt gekeken, misschien omdat je denkt dat je kijkgeschiedenis niet echt je smaak weergeeft of omdat je niet wilt worden beïnvloed door een algoritme.

Je wilt dat het algoritme van Netflix je bepaalde soorten series laat zien en andere niet door selectief soorten series uit je geschiedenis te verwijderen die je niet meer wilt zien.

Iemand anders heeft je account gebruikt en je wilt hun kijkgeschiedenis verwijderen.

Wat gebeurt er als je je Netflix-geschiedenis verwijdert?

Met Netflix kun je de series of films die je hebt bekeken een voor een of allemaal tegelijk verwijderen. Daarna verschijnen ze niet meer in de kijkactiviteit of het gedeelte “Verder kijken” van je account en worden ze niet meer gebruikt om je soortgelijke programma’s of films aan te bevelen.

Dit betekent ook dat je niet langer zomaar een serie kunt voortkijken waar je gebleven was.

Het verwijderen van je Netflix-geschiedenis met behulp van een apparaat zal worden weerspiegeld op al je andere apparaten. Je Netflix-geschiedenis kan niet worden hersteld als het eenmaal is verwijderd.

Het is ook belangrijk op te merken dat Netflix waarschijnlijk nog steeds bijhoudt wat je hebt gekeken, zelfs als je je kijkgeschiedenis uit jouw account verwijdert.

Hoe verwijder je je Netflix-kijkgeschiedenis

Je kunt je kijkgeschiedenis verwijderen op je computer of de mobiele apps van Netflix, afhankelijk van wat je moet verwijderen. Als je Netflix op je computer gebruikt, kun je afzonderlijke programma’s of films of je hele geschiedenis verwijderen. Met de mobiele apps van Netflix kun je alleen titels één voor één verwijderen.

De verwijderde titels zouden onmiddellijk niet meer moeten verschijnen in “Verder kijken”, maar het kan nog steeds tot 24 uur duren voordat soortgelijke titels niet meer aan je worden aanbevolen.

Je Netflix-geschiedenis op je pc verwijderen

Er zijn twee manieren om je Netflix-geschiedenis te verwijderen. Je kunt een serie of film rechtstreeks uit je feed verwijderen door deze stappen te volgen:

Ga op je computer naar inloggen op je account. Ga naar de sectie Verder kijken. Beweeg je cursor naar de serie of film die je wilt verwijderen. Klik op het pictogram Verwijderen dat verschijnt. Selecteer een reden waarom je de serie of film wilt verwijderen.

Als je een volledige lijst van je kijkgeschiedenis wilt zien om te beslissen welke programma’s of films je wilt verwijderen, volg dan deze stappen:

Ga op je computer naar inloggen op je account. Klik rechtsboven op het profielpictogram > Account. Voor Profiel en ouderlijk toezicht klik je op de naar beneden wijzende pijl naast je profiel. Klik op Kijkactiviteit. Je ziet een volledige lijst met je kijkgeschiedenis. Klik op het verwijderpictogram naast het item dat je wilt verwijderen.

Om alle items te verwijderen, scrol je naar beneden en klik je op Alles verbergen.

Je Netflix-geschiedenis verwijderen op je mobiel

Meld je in de Netflix-app aan bij je account. Tik in het gedeelte Verder kijken op het pictogram met de drie puntjes onder de serie of film die je wilt verwijderen. Tik op Uit rij verwijderen > OK.

Meer lezen: Terugblik: de best bekeken films en series in 2023