Nous vous présenterons les animés diffusés à partir de juillet pour l’été, en fonction des classements des recherches par mots-clés.

En analysant le nombre de recherches sur Internet pour les titres d’animés (y compris les abréviations) dont la nouvelle saison commence en juillet, nous avons identifié les animés les plus recherchés grâce à notre outil de mots-clés.

Présentation des 5 meilleurs animés

Classement des animés de l’été

Oshinoko (2e saison)

Kinnikuman Perfect Superhuman Ancestor (Chapitre : Perfect Origin)

Moi, quand je me réincarne en Slime (Saison 3, 2ᵉ partie)

Goddess Cafe Terrace (2e saison)

La Grande Stratégie de la Famille Yozakura (1ʳᵉ saison, 2ᵉ partie)

Oshinoko (2ᵉ saison)

Le patient qui se présente devant Goro, le personnage principal, obstétricien et gynécologue, est Ai, son idole. À 16 ans, elle est enceinte de jumeaux. Goro la soutient en tant que médecin, mais un jour, il est attaqué par quelqu’un et, avant qu’il ne s’en rende compte, il renaît comme l’un des enfants jumeaux d’Ai, nommé Aqua. Par la suite, Ai est impliquée dans un incident, et l’histoire devient soudainement plus intrigante. Dans la deuxième saison, les jumeaux, Aqua et Ruby, adultes, s’infiltrent pleinement dans le monde du divertissement en tant qu’idoles. En cherchant la vérité sur l’incident de leur mère, ils découvrent le côté sombre de l’industrie du divertissement et affrontent la concurrence avec leurs rivaux.

« Oshi no Ko » (2ᵉ saison) sera diffusé exclusivement sur ABEMA. Veuillez noter que d’autres services de streaming commenceront la diffusion le lendemain de la diffusion.

Le programme de diffusion/distribution est susceptible de changer, veuillez donc vérifier les détails. Pour les informations les plus récentes, consultez le site officiel.

Comment regarder « Oshi no Ko » (2ᵉ saison) au Japon :

Stations de diffusion : Diffusé sur 35 stations à l’échelle nationale, y compris TOKYO MX.

Services de distribution : ABEMA, U-NEXT, Netflix, Prime Video, Disney Plus, Lemino, etc.

Assurez-vous de vérifier les détails sur le site officiel pour les informations les plus récentes.

Kinnikuman Perfect Superhuman Ancestor (Chapitre : Perfect Origin)

Ce travail est basé sur un manga de catch professionnel qui a ouvert la voie aux mangas pour garçons dans les années 1980. Le personnage principal est Kinnikuman, un prince qui est venu sur Terre depuis la planète Kinniku aux confins de l’univers. D’un superhéros inutile qui perd toujours à devenir le roi qui protège la sécurité de l’univers, il y aura une bataille acharnée.

L’Édition Perfect Superhuman Ancestor dépeindra une nouvelle bataille entre trois races de super-humains.

Le programme de diffusion/distribution est susceptible de changer, veuillez donc vérifier les détails. Veuillez confirmer les informations les plus récentes sur le site officiel.

Comment regarder « Kinnikuman Perfect Choujin Aniso » au Japon :

Station de diffusion : CBC/TBS, 28 stations à l’échelle nationale, BS11, Animax

Service de distribution : Distribution exclusive sur Netflix

Moi, quand je me réincarne en Slime (Saison 3, 2ᵉ partie)

C’est un animé populaire dont la troisième saison est diffusée depuis avril et la deuxième partie commencera en juillet. Il s’agit de l’histoire du personnage principal qui se réincarne d’un employé de bureau moderne en un slime dans un autre monde, conquiert un monde fantastique avec ses amis uniques et devient un seigneur démon.

La deuxième partie de la troisième saison continuera d’être diffusée tous les vendredis (avec des différences régionales).

Le programme de diffusion/distribution est susceptible de changer, veuillez donc vérifier les détails. Veuillez confirmer les informations les plus récentes sur le site officiel.

Comment regarder « Moi, quand je me réincarne en Slime » au Japon :

Station de diffusion : Stations de Nippon Television et BS11

Service de distribution : ABEMA, Amazon Prime Video, U-NEXT, Lemino, Hulu, etc.

The Café Terrace and Its Goddesses (2ᵉ saison)

Hayato Kasukabe, un étudiant masculin qui a réussi l’examen d’entrée à l’université de Tokyo, visite pour la première fois depuis trois ans le café de sa défunte grand-mère, Familia, pour le fermer. Cependant, cinq filles y vivaient, que sa grand-mère avait embauchées comme travailleuses résidentes. Hayato continue de gérer le magasin après avoir surmonté divers problèmes, mais dans la deuxième saison, un magasin rival apparaît à côté.

La deuxième saison sera diffusée à partir de minuit (des différences régionales peuvent s’appliquer).

Le programme de diffusion/distribution est susceptible de changer, veuillez donc vérifier les détails. Veuillez confirmer les informations les plus récentes sur le site officiel.

Comment regarder « Goddess Cafe Terrace » au Japon :

Bureau de diffusion : MBS/TBS, 28 stations à l’échelle nationale

Service de distribution : ABEMA, Amazon Prime Video, U-NEXT, d Anime Store, etc.

Mission : Yozakura Family (1ʳᵉ saison, 2ᵉ partie)

Le personnage principal, Taiyo Asano, qui est extrêmement timide, est attiré par son amie d’enfance, Mutomi Yozakura. Il finit soudainement par se marier avec elle, sachant que sa famille était une famille d’espions. Taiyo lutte pour protéger sa femme des ennemis qui la poursuivent, mais développe ses compétences en tant qu’espion.

La deuxième partie de la première saison continuera d’être diffusée tous les dimanches (avec des différences régionales). En ligne, elle sera diffusée sur Amazon Prime Video et Netflix le même jour immédiatement après sa diffusion le même jour. Veuillez noter que sur d’autres services de streaming, la diffusion commencera à partir de mercredi, le lendemain de la diffusion.

Le programme de diffusion/distribution est susceptible de changer, veuillez donc vérifier les détails. Veuillez confirmer les informations les plus récentes sur le site officiel.

Comment regarder « Yozakura Family’s Great Strategy » au Japon :

Stations de diffusion : 28 stations MBS/TBS à l’échelle nationale, BS Nippon TV, AT-X

Service de distribution : Amazon Prime Video, Netflix, U-NEXT, Lemino, etc.

Meilleur VPN japonais pour diffuser des animés

ExpressVPN est le meilleur choix pour diffuser des animés japonais en toute sécurité et en toute tranquillité. Avec des serveurs de nouvelle génération de 10Gbps installés dans plus de 105 pays à travers le monde, y compris le Japon, notre VPN pour les animés permet une diffusion d’animés à haute vitesse n’importe où en ligne. ExpressVPN offre non seulement des applications faciles à utiliser pour Windows, Mac, Android et iOS, mais prend également en charge des plateformes que d’autres VPN ne prennent pas en charge, y compris Linux, Android TV, Amazon Fire TV et les routeurs. De plus, des extensions de navigateur sont disponibles pour Chrome, Firefox et Edge. ExpressVPN offre une assistance en chat en direct 24/7 lorsque vous avez besoin d’aide et une garantie de remboursement de 30 jours.

Principales caractéristiques :

Serveurs à haute vitesse dans 105 pays à travers le monde optimisés pour la vitesse et la sécurité

Jusqu’à 8 connexions simultanées

Service client 5 étoiles avec assistance en chat en direct 24/7

Politique de confidentialité stricte : Aucune connexion ou journal d’activité

Collection complète d’articles de dépannage DIY, de tutoriels vidéo utiles et plus encore sur le site de support

Technologie de serveur VPN de pointe TrustedServer : Efface les données à chaque redémarrage

Fonctionnalités avancées de protection : Comprend le gestionnaire de menaces, le bloqueur de publicités et les contrôles parentaux

Protocole Lightway de nouvelle génération : Offre une plus grande vitesse, sécurité et fiabilité, notamment sur mobile

Puis-je regarder les animés dans un autre pays en utilisant un VPN ?

Vous pouvez peut-être regarder des animés en ligne si vous utilisez un VPN pour vous connecter à un serveur VPN situé en dehors de votre pays. Cependant, ExpressVPN est un outil de confidentialité et de sécurité et est conçu pour que votre utilisation du service VPN ne puisse pas être surveillée ou contrôlée par un tiers, y compris nous-mêmes. Par conséquent, il est de votre responsabilité de vérifier les conditions d’utilisation des différents services en ligne et d’ExpressVPN avant de les utiliser.

