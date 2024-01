Como excluir seu histórico da Netflix

Sua conta da Netflix lista seu histórico de visualizações e isso pode ser útil. Isso não apenas ajuda o serviço de streaming a recomendar outros programas e filmes para você com base em sua preferência, mas também torna mais fácil acompanhar o que você está assistindo e permite que você comece novamente de onde parou.

Mas seu histórico de visualizações também fica visível para qualquer pessoa que tenha acesso à sua conta — digamos, se você estiver compartilhando com membros da família —ou com pessoas com quem você está assistindo à Netflix e relaxando. Talvez você ache que seu histórico de exibição não reflete o que você deseja assistir daqui para frente. Ou você pode simplesmente pensar que os algoritmos são assustadores. (E com serviços como Netflix, uma VPN não impede que o aplicativo ou site rastreie sua atividade de streaming se você estiver conectado.)

Seja qual for o motivo, veja como excluir itens do histórico da Netflix.

Ir para…

Por que você deve excluir seu histórico da Netflix?

O que acontece quando você exclui seu histórico da Netflix?

Como excluir seu histórico do Netflix

Perguntas frequentes sobre como excluir seu histórico do Netflix

Por que você deve excluir seu histórico da Netflix?

Seu histórico da Netflix é um registro de quais programas e filmes você assistiu como usuário da Netflix, tudo faz parte do seu perfil. A Netflix usa essas informações para recomendar outros títulos que você acha que gostaria enquanto navega pelo aplicativo.

Você pode ver os programas e filmes que assistiu em seu perfil em sua conta. Os mais recentes que você começou, mas ainda não terminou, aparecem na seção “Continuar assistindo” na página inicial.

Aqui estão alguns motivos principais pelos quais você pode querer remover seu histórico do Netflix:

Você não quer que alguém com quem está saindo (como uma namorada) ou que usa sua conta (como pai ou filho) veja o que você está assistindo. Quem precisa saber que você assistiu ao (e chorou)The Notebook (Diário de uma Paixão) ontem à noite?

Você não quer que a Netflix continue recomendando filmes ou programas com base no que você assistiu anteriormente, talvez porque você não ache que seu histórico de exibição realmente representa seus gostos ou porque você não deseja ser influenciado por um algoritmo.

Você deseja que o algoritmo da Netflix mostre certos tipos de programas e não outros, excluindo seletivamente tipos de programas do seu histórico que você não deseja ver mais.

Outra pessoa usou sua conta e você deseja remover o histórico de exibição dela.

O que acontece quando você exclui seu histórico da Netflix?

A Netflix permite excluir os programas ou filmes que você assistiu, um por um ou todos de uma vez. Depois disso, eles não aparecerão mais na atividade de visualização da sua conta ou na seção “Continuar assistindo”, nem serão usados para recomendar programas ou filmes semelhantes para você.

Isso também significa que você não poderá mais continuar assistindo a um programa de onde parou de maneira conveniente.

A remoção do histórico do Netflix usando um dispositivo será refletida em todos os outros dispositivos. Seu histórico do Netflix não pode ser recuperado depois de excluído.

Também é importante observar que a Netflix provavelmente ainda terá um registro do que você assistiu, mesmo se você excluir o histórico de exibição da sua conta.

Como excluir seu histórico do Netflix

Você pode excluir seu histórico de exibição no computador ou nos aplicativos móveis da Netflix, dependendo do que você precisa excluir. Se estiver usando a Netflix no seu computador, você pode remover programas ou filmes individuais ou todo o seu histórico. Os aplicativos móveis da Netflix só permitem remover entradas uma por uma.

As entradas removidas devem parar de aparecer em “Continuar assistindo” imediatamente, mas ainda levará até 24 horas para que títulos semelhantes deixem de ser recomendados para você.

Excluir seu histórico do Netflix no computador

Existem duas maneiras de remover seu histórico da Netflix. Você pode remover um programa ou filme diretamente do seu feed seguindo estas etapas:

No seu computador, faça login em sua conta. Vá para a seção “Continuar assistindo”. Mova o cursor para o programa ou filme que deseja remover. Clique no ícone de remoção que aparece. Selecione um motivo pelo qual deseja remover o programa ou filme.

Se você quiser ver uma lista completa do seu histórico de exibição para decidir quais programas ou filmes remover, siga estas etapas:

No seu computador, faça login em sua conta. No canto superior direito, clique no ícone do perfil > Conta. Em Perfil e controle parental, clique na seta para baixo ao lado do seu perfil. Clique em O que foi assistido. Você verá uma lista completa do seu histórico de exibição. Clique no ícone de remoção ao lado da entrada que você deseja excluir.

Para excluir todas as entradas, role até o final e clique em Ocultar tudo.

Excluir seu histórico do Netflix no celular

No aplicativo Netflix, faça login em sua conta. Na seção “Continuar assistindo”, toque no ícone de três pontos abaixo do programa ou filme que você deseja excluir. Toque em Remover da fileira > OK.