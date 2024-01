L’account Netflix presenta anche una cronologia di film e spettacoli visti, e questo può essere utile. Non solo aiuta il servizio di streaming a consigliare altri film e spettacoli in base a ciò che si preferisce, ma rende anche più facile tenere traccia di ciò che si è guardato e consente di ricominciare comodamente da dove si era interrotto.

Tuttavia, la cronologia di visione è disponibile anche per chiunque abbia accesso al tuo account, ad esempio se lo condividi con i membri della tua famiglia o con le persone con le quali stai facendo il “Netflix-and-chilling”. Potresti scoprire che la tua cronologia di visione non riflette ciò che vuoi guardare in futuro. Oppure potresti pensare che gli algoritmi siano inquietanti (e con servizi come Netflix, la VPN non impedisce all’app o al sito di tracciare la tua attività di streaming se hai effettuato l’accesso).

Qualunque sia il motivo, ecco come eliminare gli elementi dalla cronologia di Netflix.

Vai a…

Perché si dovrebbe eliminare la cronologia di Netflix?

Cosa succede quando si elimina la cronologia di Netflix?

Come eliminare la cronologia di Netflix

FAQ: eliminare la cronologia di Netflix

Perché si dovrebbe eliminare la cronologia di Netflix?

La cronologia di Netflix è un registro degli spettacoli e dei film che hai guardato come utente di Netflix: fa parte del tuo profilo. Netflix utilizza queste informazioni per consigliare altri titoli che ritiene possano piacere all’utente mentre scorre l’app.

È possibile vedere gli spettacoli e i film guardati sul proprio profilo nel proprio account. Quelli più recenti, iniziati ma non ancora terminati, appaiono nella sezione “Continua a guardare” della homepage.

Ecco alcuni dei principali motivi per cui si potrebbe voler rimuovere la cronologia di Netflix:

Non vuoi che qualcuno che passa del tempo con te (come un/una compagno/compagna) o che usa il tuo account (come un genitore o un figlio) veda quello che hai guardato. Perché deve sapere che ieri sera hai guardato (e pianto) con The Notebook?

Non vuoi che Netflix continui a consigliarti film o spettacoli in base a ciò che hai guardato in precedenza, forse perché pensi che la tua cronologia di visione non rappresenti davvero i tuoi gusti o non vuoi essere influenzato da un algoritmo.

Vuoi che l’algoritmo di Netflix ti mostri certi tipi di spettacoli e non altri, eliminando selettivamente dalla tua cronologia i tipi di spettacoli che non vuoi vedere più.

Un’altra persona ha usato il tuo account e vuoi rimuovere la sua cronologia di visione.

Cosa succede quando si elimina la cronologia di Netflix?

Netflix consente di eliminare gli spettacoli o i film guardati uno per uno o tutti in una volta. In questo modo, non appariranno più nell’attività di visione del tuo account o nella sezione “Continua a guardare”, né saranno utilizzati per consigliarti spettacoli o film simili.

Ciò significa anche che non sarà più possibile continuare comodamente a guardare uno spettacolo da dove si era interrotto.

La rimozione della cronologia di Netflix da un dispositivo si rifletterà su tutti gli altri dispositivi. La cronologia di Netflix non è recuperabile una volta eliminata.

Inoltre, è importante notare che Netflix probabilmente conserverà una traccia di ciò che si è guardato, anche se si elimina la cronologia dal proprio account.

Come eliminare la cronologia di Netflix

È possibile eliminare la cronologia di visione sul computer o sulle app mobili di Netflix, a seconda di ciò che si desidera eliminare. Se si utilizza Netflix sul computer, è possibile rimuovere singoli spettacoli o film o l’intera cronologia. Le app mobili di Netflix consentono solo di rimuovere le voci una alla volta.

Le voci rimosse dovrebbero smettere di apparire immediatamente in “Continua a guardare”, ma ci vorranno fino a 24 ore prima che titoli simili non vengano più consigliati.

Eliminare la cronologia di Netflix sul computer

Esistono due modi per rimuovere la cronologia di Netflix. È possibile rimuovere uno spettacolo o un film direttamente dal proprio feed seguendo questi passaggi:

Sul computer, accedi al tuo account. Vai alla sezione “Continua a guardare”. Sposta il cursore sul programma o sul film che si desidera rimuovere. Clicca sull’icona di rimozione che appare. Seleziona il motivo per cui si desidera rimuovere lo spettacolo o il film.

Se desideri visualizzare un elenco completo della cronologia di visione per decidere quali programmi o film rimuovere, segui questi passaggi:

Sul computer, accedi al tuo account. In alto a destra, clicca sull’icona del profilo > Account. Per Profilo e Controllo genitori, clicca sulla freccia verso il basso accanto al tuo profilo. Clicca su Visualizzazione dell’attività. Apparirà un elenco completo della cronologia di visione. Clicca sull’icona di rimozione accanto alla voce che si desidera eliminare.

Per eliminare tutte le voci, scorri fino in fondo e fai clic su Nascondi tutto.

Eliminare la cronologia di Netflix sul cellulare

Nell’app Netflix, accedi al tuo account. Nella sezione “Continua a guardare”, tocca l’icona con i tre puntini sotto lo spettacolo o il film che si desidera eliminare. Tocca Rimuovi dalla riga > OK.