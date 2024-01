Utiliser un navigateur internet est devenu une partie essentielle de notre quotidien, que ce soit pour faire des achats en ligne, regarder des vidéos en streaming ou lire cet article de blog. Mais quand il s’agit de choisir un navigateur pour votre iPhone ou Mac, la décision peut être déroutante. Devriez-vous opter pour Chrome, le navigateur le plus populaire au monde connu pour sa polyvalence, ou rester fidèle au navigateur natif d’Apple, Safari, pour une expérience Apple plus intégrée ? Nous comparons ces deux titans du monde des navigateurs pour vous.

Google Chrome a été développé par Google et lancé en 2008, devenant rapidement le navigateur web le plus populaire au monde avec une part de marché actuelle de 65%. Safari a été développé par Apple et lancé pour la première fois en 2003. La dernière version du navigateur est exclusive aux appareils Apple.

Google Chrome Safari Sortie 2008 2003 Développeur Google Apple Moteurs Blink, WebKit WebKit, Nitro Recherche par défaut Google Google Licence Propriétaire, mais basé sur des composants open-source (Chromium) Freeware (préinstallé sur les appareils Apple); certains composants (en particulier le moteur) GNU LGPL Plateformes Windows macOS ,

Linux Android iOS

et Chrome OS macOS, iOS, et iPadOS Bloqueur de publicités Non par défaut Non par défaut Navigation privée Mode Incognito Navigation Privée Gestionnaire de mots de passe Oui Oui Extensions Oui — Plus de 190 000 extensions disponibles sur le Chrome Web Store Oui — Safari permet aux utilisateurs d’installer des extensions pour personnaliser leur navigateur. Elles sont disponibles dans l’App Store d’Apple. Mises à jour fréquentes Oui Oui

Safari consomme moins de RAM que Chrome

Bien que les deux navigateurs offrent des fonctionnalités et des performances similaires, une différence notable réside dans la quantité de mémoire qu’ils consomment. Même si Chrome fonctionne assez rapidement, il peine lorsque les utilisateurs ont trop d’onglets ouverts ou lorsqu’ils naviguent sur des pages web gourmandes en graphiques, entraînant ainsi une consommation excessive de RAM et un ralentissement des systèmes.

RAM de Chrome Avantages Isolation des onglets : Chrome utilise un modèle d’isolation des processus, ce qui signifie que chaque onglet fonctionne comme un processus séparé. Cela peut aider à empêcher un seul onglet de consommer trop de mémoire et de faire planter tout le navigateur. Réduction des fuites de mémoire : L’utilisation d’un « garbage collector » par Chrome aide à prévenir les fuites de mémoire et assure que la mémoire inutilisée est restituée au système, améliorant ainsi la stabilité et les performances générales du navigateur. Fonction de rejet d’onglets : Cette fonctionnalité écarte automatiquement les onglets inactifs qui ne sont pas utilisés, libérant ainsi de la RAM et réduisant la pression sur les ressources de l’appareil. Inconvénients Plus susceptible de planter : Si Chrome utilise trop de RAM, cela peut provoquer le plantage du navigateur, ce qui peut être extrêmement frustrant pour les utilisateurs. Diminution de la durée de vie de la batterie : Si vous utilisez Chrome sur un MacBook ou un iPhone, la consommation élevée de RAM peut rapidement épuiser la batterie. Ralentissement d’autres applications : Si Chrome utilise trop de RAM, cela peut ralentir d’autres applications ouvertes, rendant le travail moins efficace. Mises à jour plus fréquentes : La consommation relativement élevée de RAM de Chrome signifie qu’il peut nécessiter des mises à jour plus fréquentes pour corriger les bugs et améliorer les performances.

RAM de Safari Avantages Performance plus rapide : Avec plus de RAM disponible, Safari peut stocker plus de données en mémoire, rendant l’accès et le chargement des sites web et applications web plus rapides. Meilleure multitâche : En utilisant moins de RAM, Safari peut gérer davantage d’onglets et de processus ouverts simultanément sans ralentissement. Stabilité améliorée : Safari est moins susceptible de planter ou de se figer lors de l’exécution d’applications ou de sites web gourmands en mémoire. Expérience de jeu améliorée : Safari est mieux équipé pour supporter les jeux haute résolution et fournir un jeu plus fluide. Inconvénients Support limité des extensions : Safari limite la quantité de mémoire pouvant être utilisée par les extensions du navigateur, ce qui peut entraîner un fonctionnement médiocre de certaines extensions ou leur incompatibilité. Personnalisation limitée : La gestion de la RAM par Safari offre peu d’options pour ajuster l’utilisation de la mémoire ou contrôler la gestion des onglets et des processus, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas vraiment être adaptés à l’utilisateur. Moins d’outils de développement : La gestion de la RAM par Safari n’offre pas autant d’outils de développement ou de plugins que d’autres navigateurs, ce qui peut le rendre moins utile pour les développeurs et designers web.

Verdict : Safari nécessite généralement moins de RAM que Chrome et représente une meilleure option pour les utilisateurs de Mac qui privilégient la durée de vie de la batterie. En effet, il est conçu pour être écoénergétique et utilise l’accélération matérielle pour minimiser la consommation d’énergie. Toutefois, si vous dépendez fortement des extensions qui peuvent rapidement consommer une quantité importante de RAM, la fonction de rejet d’onglets de Chrome peut aider à améliorer la performance globale et la stabilité de vos appareils.

Chrome est légèrement plus rapide que Safari

Conçu par Apple, Safari est optimisé pour fonctionner au mieux sur iOS et Mac, ce qui lui permet d’atteindre une intégration optimale matériel-logiciel—il est également excellent pour économiser la batterie de vos appareils. Cependant, en termes de vitesse, comment se positionne Chrome ?

Google a récemment mis à jour le navigateur Chrome, améliorant considérablement ses performances sur les appareils Apple. Et, après avoir effectué plusieurs tests de vitesse sur WebSPRT 4, nos résultats confirment que Chrome est légèrement plus rapide que Safari, tant sur Mac que sur iPhone.



Mais cela ne veut pas dire que Chrome et Safari n’ont pas leurs points forts et faibles en matière de vitesse.

Vitesse de Chrome Avantages Il est réputé pour être rapide : Chrome est connu pour ses temps de chargement de pages rapides et sa performance globale agile. Il est à jour avec la technologie la plus récente : Chrome est conçu pour tirer parti du matériel et du logiciel modernes, ce qui lui permet de fonctionner de manière fluide sur une large gamme d’appareils et de systèmes d’exploitation. Il possède la prérendu : Chrome dispose d’une fonctionnalité appelée « prérendu » qui lui permet d’anticiper le prochain clic de l’utilisateur et de commencer à charger la page à l’avance, ce qui peut accélérer considérablement la navigation. Inconvénients Les problèmes de RAM peuvent affecter sa vitesse : Chrome est connu pour être gourmand en mémoire, ce qui peut ralentir les performances sur les appareils aux ressources limitées. Mises à jour régulières : Les mises à jour fréquentes et les nouvelles fonctionnalités de Chrome peuvent parfois entraîner des bugs et d’autres problèmes qui impactent la performance. Extensions tierces : Les fonctionnalités de confidentialité de Chrome, telles que le blocage des publicités et la prévention du suivi, peuvent parfois ralentir les temps de chargement des sites web, en particulier pour les sites comportant de nombreuses publicités et traceurs.

Vitesse de Safari Avantages Il a une bonne réputation : Safari est généralement considéré comme l’un des navigateurs web les plus rapides disponibles pour les appareils macOS et iOS. Il est conçu pour les appareils Apple : Safari est optimisé pour le matériel et le logiciel Apple, ce qui lui permet de fonctionner de manière fluide sur ces appareils. Sa fonctionnalité ITP le rend plus rapide : La fonction de Prévention intelligente du suivi (ITP) de Safari peut accélérer les temps de chargement des sites web en bloquant les scripts de suivi et les cookies inutiles. Inconvénients Il n’est pas optimisé pour d’autres appareils : Safari peut ne pas offrir les meilleures performances sur les appareils qui ne sont pas d’Apple. Il a des limites en matière d’extensions : Comparé à Chrome, Safari propose moins d’extensions et d’options de personnalisation. Il n’est pas toujours le plus rapide : Bien que Safari soit optimisé pour les appareils Apple, Chrome peut parfois être plus rapide dans certains cas d’utilisation.

Verdict : Bien que Safari soit reconnu pour sa performance optimisée sur les appareils Apple, Chrome est considéré comme légèrement plus rapide. Cependant, la différence de vitesse est minime et peut ne pas être perceptible pour la majorité des utilisateurs.

Chrome possède une interface utilisateur épurée, mais celle de Safari est plus personnalisable

Une interface utilisateur peut définir l’expérience d’un navigateur. Bien que Chrome et Safari offrent des fonctionnalités similaires, ils se distinguent par leurs designs. Chrome propose un design plus minimaliste et moderne tandis que celui de Safari est plus classique.

Interface de Chrome Onglets

Avantages : Vous pouvez rechercher un terme sur un site web directement depuis la barre d’adresse en saisissant une URL, en appuyant sur la barre d’espace, puis en tapant le terme de recherche.

La fonction de regroupement d’onglets de Chrome permet aux utilisateurs d’organiser leurs onglets en groupes, qui peuvent être codés par couleurs pour une identification facile. Inconvénients : Chrome ne propose pas d’aperçus d’onglets qui représentent fidèlement le contenu de la page lorsque vous passez la souris dessus. Favoris

Avantages : Chrome vous permet de créer des dossiers pour organiser vos favoris par catégories, ce qui peut aider à les garder organisés et facilement accessibles.

La petite étoile dans la barre d’adresse rend l’ajout d’un favori rapide et facile. x

Inconvénients : L’accès au gestionnaire de favoris n’est pas fluide. De plus, les favoris sont classés dans l’ordre d’ajout plutôt qu’alphabétiquement, ce qui peut compliquer leur recherche en cas de besoin. Barre d’adresse Avantages : Également connue sous le nom d’omnibox, la barre d’adresse de Chrome sert également de barre de recherche.

Les utilisateurs peuvent rapidement accéder à leur historique de navigation et à leurs favoris en tapant “chrome://history” ou “chrome://bookmarks” dans l’omnibox. x

Inconvénients : Bien que vous puissiez désactiver de manière permanente les prédictions de l’omnibox, elles apparaîtront toujours en fonction de votre historique de navigation, ce qui diminue votre confidentialité. Personnalisation Avantages : La page d’accueil par défaut de Chrome affiche la barre de recherche Google et une collection de pages web fréquemment visitées pour un accès rapide et facile .

Inconvénients : Bien que vous puissiez personnaliser l’apparence de l’arrière-plan de votre page d’accueil Google Chrome en ajoutant un thème ou en changeant les couleurs, il y a des limites à la personnalisation des fonctionnalités et du comportement par rapport à Safari.

Interface Utilisateur Safari Onglets Avantages : Sur Mac, vous pouvez survoler un onglet pour en voir un aperçu en direct. Vous pouvez faire un clic droit sur un onglet et choisir l’option permettant de fermer tous les onglets situés à sa droite, ce qui peut faire gagner du temps. x

Inconvénients : La gestion des onglets sur Safari est moins flexible ; déplacer des onglets vers une autre fenêtre ou ouvrir un nouvel onglet depuis l’actuel n’est pas intuitif. Favoris

Avantages : La barre latérale de Safari pour les favoris facilite l’organisation et l’accès aux sites web fréquemment visités. x

Inconvénients : Safari ne permet pas d’ajouter un favori en glissant et déposant une URL dans le dossier. Au lieu de cela, les utilisateurs doivent cliquer sur le bouton Partager et l’ajouter manuellement. Barre d’adresse Avantages : Comme Chrome, la barre d’adresse de Safari sert également de barre de recherche, permettant aux utilisateurs de rechercher des termes ou des expressions directement depuis la barre, sans avoir à naviguer vers un moteur de recherche séparé.

x

Inconvénients : La barre d’adresse de Safari intègre des fonctionnalités de confidentialité telles que la prévention intelligente du suivi (ITP), qui empêche les traceurs tiers de suivre les utilisateurs sur le web. Personnalisation Avantages : Les utilisateurs peuvent personnaliser la page de démarrage. Vous pouvez définir une image de fond et afficher de nouvelles sections, telles que les Suggestions Siri, le Rapport de confidentialité et Partagé avec vous. Vos personnalisations se synchronisent également sur les appareils. .

Inconvénients : Safari permet aux utilisateurs de personnaliser la barre d’outils et la page d’accueil, mais certains peuvent trouver ces options difficiles à trouver ou à accéder, surtout s’ils ne sont pas familiers avec l’interface de Safari.

Verdict : Bien que l’interface épurée et minimaliste de Chrome soit très attrayante, Safari offre des fonctionnalités personnalisables et flexibles sur iPhone, iPad et Mac qui le placent devant Chrome. Les nouvelles fonctionnalités de gestion des onglets de Safari, comme l’aperçu au survol des pages web, sont également un atout certain.

Safari prend en charge les extensions mobiles, contrairement à Chrome

Les extensions peuvent considérablement améliorer les fonctionnalités et les options de personnalisation d’un navigateur. Chrome possède une vaste bibliothèque d’extensions, avec de nouvelles ajoutées régulièrement. Safari, quant à lui, propose une sélection plus soignée d’extensions, généralement de haute qualité et bien entretenues. Et, bien que les deux navigateurs permettent aux utilisateurs d’installer des extensions sur leurs ordinateurs de bureau ou portables, il existe une grande différence entre les deux en ce qui concerne les appareils mobiles.

Extensions Chrome Avantages Grande variété disponible : Google Chrome dispose d’une vaste bibliothèque d’extensions disponibles pour les appareils de bureau. Ces extensions peuvent optimiser votre expérience de navigation, la rendant plus efficace et personnalisée. Inconvénients Limitées aux ordinateurs de bureau : La plupart des extensions ne sont pas disponibles sur les appareils mobiles, ce qui représente un inconvénient majeur pour les utilisateurs de Chrome qui naviguent également sur le web avec leurs smartphones ou tablettes.

Extensions Safari Avantages : Prise en charge des extensions web sur vos appareils mobiles : Le support récent offert sur les appareils iOS et ultérieurs signifie que les utilisateurs peuvent désormais personnaliser leur expérience de navigation sur leurs iPhones et iPads, comme sur leurs Macs. Inconvénients : Expérience peu personnalisable : Safari dispose d’une bibliothèque d’extensions limitée par rapport à Chrome.

Verdict : Tant Safari que Chrome prennent en charge les extensions sur les appareils Mac. Alors que Chrome propose une plus large gamme d’extensions disponibles pour les appareils de bureau, Safari a un net avantage pour la navigation mobile grâce au support récent des extensions web sur iOS.



Chrome offre plus d’avantages en matière de synchronisation

Safari et Chrome offrent tous deux des fonctionnalités de synchronisation qui vous permettent de synchroniser vos favoris, votre historique et vos mots de passe, et de maintenir vos données et paramètres à jour sur plusieurs appareils. Cependant, l’un offre légèrement plus d’avantages que l’autre.

Synchronisation Chrome Avantages : Synchronisation rapide : Chrome a tendance à synchroniser les données plus rapidement que Safari, en particulier pour les grandes quantités de données telles que les favoris et l’historique de navigation. Plus d’options : Chrome offre plus d’options de synchronisation, y compris la synchronisation des extensions, des onglets ouverts, de l’historique, des paramètres et du contenu de l’auto-remplissage. Il se synchronise également automatiquement avec votre profil Google lorsque vous vous connectez sur un nouvel appareil. Synchronisation entre appareils : Chrome vous permet de synchroniser les onglets ouverts entre les appareils, afin que vous puissiez reprendre là où vous vous êtes arrêté sur un autre appareil. Inconvénients : Intégration d’applications : Google Chrome n’est pas aussi étroitement intégré aux autres applications et services Apple, tels que iCloud Keychain et l’écosystème Apple.

Synchronisation Safari Avantages : Gestionnaire de mots de passe : Le trousseau iCloud de Safari est plus étroitement intégré à l’écosystème Apple, ce qui facilite la synchronisation des mots de passe sur plusieurs appareils. Écran de démarrage personnalisable : Safari synchronise son écran de démarrage personnalisable entre les appareils, ainsi que les mots de passe, les favoris, l’historique et les onglets. Inconvénients : Safari est principalement limité à macOS, iOS et iPadOS, ce qui signifie que les informations ne peuvent être synchronisées que sur ces appareils.

Verdict : Google Chrome offre plus de flexibilité pour la synchronisation des informations entre les appareils.

Safari est-il plus sûr que Chrome ?

Des attaques de phishing et malwares aux virus et aux piratages – le monde de la navigation en ligne est rempli de menaces en ligne. C’est pourquoi il est essentiel que le navigateur que vous utilisez dispose de mesures de sécurité robustes pour protéger vos informations sensibles.

Sécurité Chrome Avantages Utilise la base de données de navigation sécurisée de Google pour se protéger contre les sites de phishing et les malwares.

Chrome est fréquemment mis à jour pour corriger les vulnérabilités.

Les pop-ups sont bloqués par défaut.

Offre une gamme d’extensions de sécurité personnalisables, y compris des bloqueurs de publicité et des moniteurs anti-virus.

Alerte les utilisateurs lorsqu’ils visitent un site web HTTP non sécurisé.

Chrome utilise la technologie de sandbox pour isoler les pages web et les empêcher d’interagir avec d’autres parties de votre ordinateur. Cela aide à prévenir l’infection de votre système par des malwares.

Le gestionnaire de mots de passe de Chrome et d’autres paramètres de sécurité peuvent être synchronisés entre les appareils, ce qui facilite le maintien d’une configuration de sécurité cohérente.

Dans le passé, Google a encouragé les pirates informatiques à trouver des vulnérabilités dans son navigateur afin que l’entreprise puisse améliorer son produit. Inconvénients Le gestionnaire de mots de passe fonctionne uniquement dans le navigateur et ne peut pas être utilisé comme un gestionnaire de mots de passe tiers sur les appareils Apple.

En raison de sa popularité, Chrome est souvent une cible pour les pirates et les cybercriminels. Cela signifie qu’il peut être plus vulnérable aux violations de sécurité.

Sécurité Safari Avantages Le navigateur offre un Rapport de confidentialité qui vous montre les sites qui vous suivent et à quelle fréquence.

Comme Chrome, Safari utilise la base de données Google Safe Browsing pour se protéger contre les sites de phishing et les logiciels malveillants.

Mise à niveau automatique des sites HTTP non sécurisés vers HTTPS .

Alerte les utilisateurs lorsqu’il rencontre des sites suspects et les empêche de se charger.

La gestion des mots de passe est excellente, avec un trousseau iCloud intégré et une fonction de surveillance des mots de passe.

Safari comprend une fonction de prévention intelligente du pistage qui bloque les cookies et autres données de sites Web d’être partagées entre les domaines.

Il dispose d’une fonction anti-empreinte digitale qui aide à empêcher les sites web de vous identifier en fonction de vos paramètres de navigateur et de vos préférences. Inconvénients Moins fréquemment mis à jour que Chrome, ce qui pourrait représenter un risque.

Options limitées pour les bloqueurs de publicités.

Les fonctionnalités de sécurité de Safari sont intégrées et ne peuvent pas être personnalisées dans la même mesure que celles de Chrome.

Verdict : Chrome a l’avantage en termes d’extensions de sécurité personnalisables, tandis que Safari possède un système de gestion des mots de passe supérieur. Les utilisateurs d’appareils Apple pourraient préférer Safari pour son intégration transparente avec le trousseau iCloud, tandis que Chrome pourrait être un meilleur choix pour ceux qui souhaitent plus de contrôle sur leurs paramètres de sécurité.

La dépendance de Google aux publicités pourrait compromettre la confidentialité des utilisateurs

Quand il s’agit de garder vos données personnelles privées, est-ce Chrome ou Safari qui domine ? Alors que Chrome a un léger avantage pour rester à jour sur les menaces de sécurité, Safari a un meilleur historique de transparence que Google en matière d’expérience de navigation privée.

Confidentialité Chrome Avantages : Chrome propose une large gamme d’extensions de navigateur pour améliorer la confidentialité. Une partie du code de Chrome est open-source, permettant aux utilisateurs d’examiner le navigateur.

Le mode Incognito empêche l’activité d’apparaître dans l’historique du navigateur. Inconvénients : Chrome a une politique de confidentialité vague. Les revenus de Google dépendent de la publicité, ce qui entraîne un potentiel de mauvaise utilisation des données de navigation.

Plusieurs fonctionnalités compromettant la confidentialité sont activées par défaut, comme les prédictions de recherche et les suggestions d’URL qui sont automatiquement envoyées aux serveurs de Google.

Confidentialité Safari Avantages : Facile de bloquer les cookies et les traceurs

Safari propose un rapport de confidentialité pour surveiller les traceurs et les sites web qui vous contactent

Safari propose un rapport de confidentialité pour surveiller les traceurs et les sites web qui vous contactent Les utilisateurs peuvent opter pour des fonctionnalités premium iCloud+ telles que Private Relay et Hide My Email

Private Relay chiffre le trafic et le fait passer par deux relais distincts pour garantir l’anonymat

Hide My Email crée des adresses e-mail uniques pour garder votre adresse réelle privée

ITP empêche les traceurs de vous profiler en utilisant votre adresse IP

Mode de navigation privée pour éviter que l’activité apparaisse dans l’historique du navigateur Inconvénients : Safari n’est pas open-source, donc des personnes extérieures ne peuvent pas scruter son code

Les utilisateurs souhaitant plus de contrôle sur leur vie privée peuvent trouver que d’autres navigateurs offrent plus d’options de personnalisation

Verdict : En matière de confidentialité des utilisateurs, Safari l’emporte haut la main. Apple est réputé pour prioriser la confidentialité des utilisateurs et collecter les données de manière plus éthique que les autres géants de la technologie.

Chrome vs. Safari : lequel est le mieux pour iPhone et Mac ?

Safari et Chrome offrent tous deux d’excellentes fonctionnalités, chacun avec son propre ensemble d’avantages et d’inconvénients. La décision dépend donc de ce que vous valorisez le plus. Si vous privilégiez la vitesse et la personnalisation via des extensions, Chrome peut être le meilleur choix. Si vous vous souciez davantage de la stabilité et de la confidentialité, et que vous utilisez exclusivement des appareils Apple, alors Safari est la voie à suivre.

Google Chrome

L’ancien PDG de Google, Eric Schmidt, était contre l’idée de développer un navigateur indépendant pendant de nombreuses années. Les cofondateurs de Google, Sergey Brin et Larry Page, ont finalement construit une version de démonstration qui a forcé Schmidt à changer d’avis. Le T-rex du jeu hors ligne Dinosaur de Chrome s’appelle Steve. Si vous ouvrez plus de 100 onglets sur Google Chrome, le compteur d’onglets en haut à droite devient un smiley à l’ancienne “:)” sur iOS et “:D” sur Android. “Facebook” est le mot le plus recherché sur Chrome, suivi de “YouTube”, “Amazon”, “météo” et “Walmart”. La question que les utilisateurs de Chrome posent le plus est “ Quelle est mon adresse IP ? ”

Safari

Lors du choix d’un nom pour son navigateur, Apple a dit vouloir un verbe. Le nom “Safari” a été choisi car il reflète le voyage du navigateur sur Internet. “Safari” est le mot swahili pour “voyage”. En 2022, Safari est devenu le deuxième navigateur au monde à dépasser le milliard d’utilisateurs. Chrome était le premier. Vous pouvez remercier Safari pour les nombreuses utilisations du mode de navigation privée. Trois ans avant que Google ne popularise son mode Incognito, Safari disposait déjà d’une fonctionnalité pour la suspension temporaire des cookies et du cache. Apple cache des “œufs de Pâques” dans ses icônes tout le temps. L’icône des cartes iOS montre l’emplacement d’Apple à Cupertino, Californie. La date par défaut de l’icône du calendrier est celle de l’introduction de l’application, et l’icône de l’horloge iOS indique approximativement l’heure de l’annonce de l’iPhone. Cependant, il n’existe aucune symbolique connue expliquant pourquoi la boussole de Safari pointe vers le Nord-Est, autre que cela semble esthétiquement agréable. La première version de Safari pour Windows a été lancée en 2007, mais elle a été par la suite abandonnée en 2012 en raison d’une faible utilisation.

Préférez-vous utiliser Safari ou Chrome comme navigateur de prédilection ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous !