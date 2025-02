Installer un VPN sur votre routeur est relativement simple, et les avantages sont énormes. Dans cet article, nous vous montrerons comment le faire étape par étape. Nous aborderons également l’importance d’utiliser un routeur VPN et vous en dirons plus sur Aircove, le premier routeur Wi-Fi au monde avec une protection VPN intégrée, pour une sécurité encore plus renforcée.

Commençons !

Un routeur VPN est tout simplement un routeur configuré pour se connecter à un serveur VPN. Cela permet à tous les appareils connectés au routeur d’être protégés par le chiffrement VPN et le changement d’adresse IP, même si ces appareils ne peuvent normalement pas installer de VPN eux-mêmes (pensez aux smart TV, aux appareils IoT et aux consoles de jeux).

Les routeurs VPN sont un excellent moyen de protéger l’ensemble de votre réseau domestique. Lorsque vous connectez vos appareils à un routeur VPN, tout votre trafic est chiffré et acheminé via le serveur VPN. Cela signifie que votre FAI, le gouvernement ou toute autre entité surveillant votre trafic ne pourra pas voir ce que vous faites en ligne.

Comment fonctionne un routeur VPN ?

Un routeur VPN chiffre votre trafic internet et l’achemine via un serveur VPN avant qu’il n’atteigne sa destination. Cela masque votre véritable adresse IP et rend difficile le suivi de votre activité en ligne.

Par exemple, lorsque vous accédez à un site web sans VPN, votre FAI gère la connexion et vous attribue une adresse IP unique qui vous identifie auprès du site visité. Votre FAI peut surveiller votre activité de navigation et la relier à vous grâce à cette adresse IP.

À l’inverse, lorsque vous vous connectez à internet via un VPN, l’application VPN sur votre appareil ou votre routeur établit une connexion sécurisée avec un serveur VPN. Votre trafic passe toujours par votre FAI, mais il est désormais chiffré et illisible pour ce dernier. Les sites web que vous visitez ne perçoivent que l’adresse IP du serveur VPN, qui change fréquemment et est partagée par plusieurs utilisateurs, renforçant ainsi votre anonymat.

Voici un aperçu des concepts clés liés aux VPN qui vous aideront à comprendre le fonctionnement et les avantages d’un routeur VPN :

Fonctionnalité du routeur

Un routeur VPN fonctionne comme un routeur classique. Il connecte votre réseau local (LAN) à internet en dirigeant le trafic entre vos appareils et votre FAI. Il attribue des adresses IP locales aux appareils de votre réseau et gère le flux des paquets de données.

Proxy

Un serveur VPN agit comme un proxy pour votre activité en ligne, remplaçant votre adresse IP et votre emplacement réels par ceux du serveur VPN. Cela ajoute une couche supplémentaire d’anonymat, car les sites que vous visitez ne voient que les informations du serveur VPN.

Protocoles

Les protocoles VPN sont les mécanismes qui permettent à votre appareil d’établir une connexion avec un serveur VPN. Un routeur VPN prend en charge divers protocoles VPN tels que OpenVPN, L2TP/IPSec, PPTP et le protocole propriétaire d’ExpressVPN, Lightway. Le choix du protocole influence la vitesse, la sécurité et l’adaptabilité aux conditions réseau spécifiques.

Configuration

Pour établir une connexion VPN, le routeur doit être configuré avec des détails tels que l’adresse du serveur VPN, les identifiants d’authentification (nom d’utilisateur et mot de passe ou clés cryptographiques) et le protocole VPN choisi.

Authentification

L’authentification garantit une connexion sécurisée entre le client VPN (votre routeur) et le serveur VPN. Elle vérifie l’identité des deux parties afin d’empêcher toute interception ou manipulation des données transmises.

Tunnelisation

Les VPN utilisent un « tunnel » chiffré pour sécuriser la connexion entre votre appareil ou votre routeur et le serveur VPN. Chaque paquet de données est encapsulé, rendant son contenu illisible pour toute personne extérieure.

Chiffrement

Les données dans le tunnel sont chiffrées, garantissant que seul le destinataire prévu (le serveur VPN) peut les déchiffrer. Votre FAI ne peut pas voir le contenu réel de vos données.

Types de routeurs VPN

Type de routeur VPN Comment il fonctionne Avantages Inconvénients 1. Routeurs compatibles avec un VPN téléchargeable Vous pouvez installer un client VPN sur ces routeurs vous-même. Flexibles et utilisables avec divers services VPN. Large choix de modèles de routeurs à différents prix. La configuration peut être compliquée. 2. Routeurs avec VPN intégré Livrés avec un logiciel VPN préinstallé. Faciles à configurer. Généralement plus chers que les autres types de routeurs. 3. Boîtiers routeurs VPN Un petit routeur avec VPN conçu pour se connecter à votre routeur domestique. Peut également être utilisé comme routeur principal. Idéal pour les voyages. Configuration minimale requise. Moins puissant que les routeurs traditionnels.

Comment savoir si mon routeur est compatible avec un VPN ?

Tous les routeurs ne sont pas compatibles avec les VPN, il est donc important de vérifier le vôtre avant d’essayer d’y installer un VPN.

Voici quelques moyens de savoir si votre routeur est compatible avec un VPN :

Consultez le manuel du routeur : Si votre routeur est livré avec un manuel, celui-ci devrait contenir une section sur la compatibilité avec les VPN. Recherchez en ligne : Si vous n’avez pas le manuel de votre routeur, vous pouvez généralement trouver des informations sur la compatibilité VPN en recherchant le modèle de votre routeur suivi de « compatibilité VPN ». Vérifiez la présence d’une fonctionnalité VPN intégrée : Aircove d’ExpressVPN est l’un des premiers routeurs à intégrer directement une fonctionnalité VPN, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin de télécharger un logiciel (bien qu’un abonnement soit nécessaire). Consultez la liste des routeurs pris en charge : Certains fournisseurs de VPN publient une liste des routeurs compatibles avec leurs services. Si votre routeur figure sur cette liste, vous pouvez être sûr qu’il est compatible. Voici quelques exemples de routeurs souvent compatibles avec les VPN : Asus RT-AC56(U/R/S)

Linksys WRT32X

Netgear R6300v2

Netgear Nighthawk R6700v3

Si vous avez encore des doutes sur la compatibilité de votre routeur avec un VPN, vous pouvez contacter le fabricant du routeur ou le fournisseur de VPN que vous souhaitez utiliser.

Comment configurer un VPN sur votre routeur

Avant de suivre les étapes d’installation d’un logiciel VPN sur un routeur, sachez qu’il est possible d’acheter un routeur avec un logiciel VPN préinstallé. Si vous utilisez ExpressVPN, nous recommandons fortement notre routeur Aircove, qui intègre les fonctionnalités d’ExpressVPN et de nombreuses options de sécurité. Son installation ne prend que cinq minutes.

Cependant, vous pouvez aussi installer le logiciel ExpressVPN sur votre routeur actuel (s’il est compatible), ce qui est une option plus économique. Consultez notre liste des routeurs compatibles avec ExpressVPN.

Nous utilisons un routeur Netgear Nighthawk R6400v2 dans notre guide détaillé pour illustrer le processus d’installation d’un VPN sur un routeur. Bien que les détails puissent varier, les étapes fondamentales restent similaires. Vous pouvez également trouver les étapes exactes pour votre modèle de routeur ici.

Avant de commencer

Comme mentionné précédemment, tous les routeurs ne peuvent pas être configurés pour un VPN. Vérifiez d’abord la compatibilité de votre routeur. Allumez votre routeur et connectez-le à Internet. Connectez l’appareil que vous utiliserez pour la configuration (ordinateur, portable, smartphone) au Wi-Fi du routeur, comme vous le feriez habituellement.

Étape 1 : Ouvrir le firmware de votre routeur

Commencez par ouvrir l’interface du firmware de votre routeur dans votre navigateur. La plupart des routeurs ont une adresse IP par défaut de 192.168.1.1. Tapez cette adresse dans la barre d’URL pour accéder au firmware. Si vous ne connaissez pas l’adresse IP de votre routeur, ouvrez l’invite de commande et tapez ipconfig. L’entrée « Passerelle par défaut » indique l’adresse IP de votre routeur.

Étape 2 : Trouver les paramètres VPN

L’emplacement des paramètres VPN varie en fonction du modèle de votre routeur. En général, vous trouverez les paramètres VPN dans la section Avancé ou Sécurité du firmware de votre routeur.

Par exemple, sur un routeur Netgear, vous devez sélectionner l’onglet Avancé, puis naviguer vers Administration et sélectionner Mise à jour du routeur.

Étape 3 : Choisir un fournisseur VPN

Il existe de nombreux fournisseurs de VPN, vous devrez donc choisir celui qui répond le mieux à vos besoins (nous en parlerons plus bas). Si vous souhaitez utiliser un VPN sur votre routeur, il est probable que vous ayez déjà un fournisseur. Vous devrez récupérer vos identifiants VPN.

Votre fournisseur VPN peut également vous proposer de télécharger un firmware spécifique que vous pourrez téléverser sur votre routeur pour le configurer. Par exemple, si vous êtes abonné à ExpressVPN, il vous suffit de vous connecter à votre compte, de vous rendre dans le guide d’installation du routeur, de sélectionner votre modèle de routeur dans le menu déroulant, puis de cliquer sur Télécharger le firmware.

Étape 4 : Activer le service VPN

Une fois vos identifiants VPN récupérés et l’option des paramètres VPN trouvée dans le firmware de votre routeur, vous devrez activer le VPN. Cela permettra à votre routeur de se connecter au serveur VPN. Cela implique généralement de cliquer sur un bouton ou une case à cocher intitulée Activer le VPN. Il peut également être nécessaire de téléverser le firmware VPN sur le routeur.

Sur un routeur Netgear, par exemple, vous devrez cliquer sur le bouton Parcourir et téléverser le firmware VPN fourni par votre fournisseur de services VPN.

Une fois le firmware téléversé, votre routeur redémarrera probablement. Vous devrez ensuite suivre les instructions de votre fournisseur VPN pour terminer la configuration de votre routeur sur leur plateforme.

Par exemple, une fois que le firmware ExpressVPN est téléversé sur le firmware de votre routeur, vous devrez vous connecter au site de configuration du routeur ExpressVPN et suivre les instructions affichées.

Une fois ces étapes suivies, utilisez le site du routeur de votre service VPN pour vous connecter au VPN.

Étape 5 : Vérifier que votre VPN fonctionne sur votre routeur

Après avoir activé le VPN, testez votre connexion pour vous assurer qu’elle fonctionne correctement. Vous pouvez vérifier votre VPN en recherchant sur Google “quelle est mon IP” ou en visitant un site comme whatismyipaddress.com et vérifier que l’adresse affichée n’est pas celle de votre domicile.

Que faire si mon routeur ne prend pas en charge les VPN ?

Si votre routeur ne prend pas en charge les VPN, il est possible de le rendre compatible avec un VPN grâce à une mise à niveau du firmware. Cependant, ces mises à jour peuvent être complexes et nécessitent des compétences techniques. Il peut être plus judicieux d’acheter un nouveau routeur, en particulier un modèle avec un VPN préinstallé.

Firmware alternatif pour les VPN

Installer un firmware personnalisé pour les VPN signifie remplacer le firmware par défaut de votre routeur par un firmware tiers spécialement conçu pour l’utilisation d’un VPN. Deux options populaires sont DD-WRT et Tomato, qui prennent tous deux en charge les logiciels libres et open-source :

DD-WRT : Un firmware libre et open-source pouvant être installé sur un large éventail de routeurs. Il offre de nombreuses fonctionnalités, notamment la prise en charge des VPN, le contrôle parental et la redirection de ports. DD-WRT est l’option de firmware alternatif la plus populaire et il est relativement facile à installer et à configurer.

Tomato : Moins répandu que DD-WRT, mais il offre certaines fonctionnalités que DD-WRT n’a pas, comme la prise en charge de plusieurs protocoles VPN. Tomato est également réputé pour son interface fluide et son accent sur la performance.

En plus de DD-WRT et Tomato, d’autres firmwares alternatifs existent, comme OpenWRT et FreshTomato. Ces options offrent des fonctionnalités similaires à DD-WRT et Tomato, mais avec des avantages et inconvénients différents.

Étapes pour installer un firmware personnalisé pour les VPN :

Trouver un firmware personnalisé compatible avec votre routeur. Télécharger le firmware personnalisé sur votre ordinateur. Connecter votre routeur à votre ordinateur à l’aide d’un câble Ethernet. Démarrer votre routeur en mode de mise à jour. Installer le firmware personnalisé sur votre routeur. Configurer le firmware pour l’utilisation d’un VPN.

Une fois que vous avez installé un firmware personnalisé pour les VPN, vous pourrez vous connecter à un serveur VPN via votre routeur. Cela chiffrera tout votre trafic, renforçant ainsi votre sécurité et votre confidentialité.

Remarque : L’installation d’un firmware personnalisé peut annuler la garantie de votre routeur. Si vous n’êtes pas à l’aise avec cette procédure, contactez le fabricant pour obtenir de l’aide.

Créer un routeur DIY avec un PC x86 et DD-WRT

Pour les utilisateurs avancés, il est possible de transformer un ancien PC x86 en routeur en ajoutant un port réseau supplémentaire et en installant DD-WRT. Cette méthode demande plus de travail, mais elle offre une solution hautement personnalisable et performante. Cependant, cela reste une option avancée qui ne conviendra pas à tout le monde.

Avantages et inconvénients de l’installation d’un VPN sur votre routeur

Maintenant que vous savez comment configurer un VPN sur votre routeur, examinons de plus près ses avantages et ses inconvénients :

Avantages Inconvénients Sécurité permanente : Avec un routeur VPN, vous pouvez le configurer une fois et l’oublier, laissant le VPN actif en permanence sans avoir à vous reconnecter sur chaque appareil individuellement. Cela garantit sécurité et confidentialité, car un routeur VPN chiffre tout le trafic qui le traverse. Complexité de la configuration : Installer un logiciel VPN sur votre routeur peut être compliqué et impliquer de nombreuses étapes. Les routeurs avec VPN préinstallé sont plus faciles à utiliser, mais sont généralement plus chers. Couverture VPN sur tous les appareils : De votre sonnette connectée à votre Nintendo Switch, tous les appareils connectés à votre Wi-Fi bénéficient des avantages d’un VPN. Avec ExpressVPN, cela inclut la possibilité de changer de localisation et d’appliquer différentes localisations à différents appareils. Ajustements avancés limités : Si vous devez affiner vos paramètres VPN, comme choisir un serveur ou un port spécifique, vous pourriez rencontrer des difficultés avec un routeur VPN. Autonomie améliorée : Avec le VPN activé sur votre routeur plutôt que sur votre appareil, ce dernier consommera moins de batterie. Ne fonctionne pas avec tous les routeurs : Tous les routeurs ne prennent pas en charge les VPN. Vérifiez la documentation de votre routeur ou contactez le fabricant pour savoir s’il est compatible. Évite la limitation de bande passante par les FAI : Certains FAI réduisent volontairement la bande passante pour certains types de trafic, comme le streaming ou le gaming. Un routeur VPN peut contourner cela en chiffrant votre trafic, empêchant votre FAI de savoir quel type de données vous utilisez. Variabilité de la sécurité : Certains routeurs ne prennent pas en charge tous les protocoles VPN, ce qui peut limiter votre niveau de sécurité. Assurez-vous que votre routeur est compatible avec des protocoles hautement sécurisés comme OpenVPN.

Obtenir un routeur VPN Aircove

Si l’installation d’un VPN sur un routeur vous semble trop compliquée, il existe une alternative plus simple. Le routeur VPN Aircove est une solution clé en main qui élimine toute complexité. Contrairement aux configurations traditionnelles, Aircove intègre directement la fonctionnalité ExpressVPN. Branchez simplement le routeur, connectez-vous à votre compte, et profitez immédiatement des avantages du VPN sur tous vos appareils.

Voici les 10 principaux avantages du routeur VPN Aircove

1. Installation facile

Aircove est conçu pour être simple à configurer. L’installation ne prend que cinq minutes, sans nécessiter de connaissances techniques.

2. Protection complète des appareils

Aircove est une excellente solution pour protéger tous vos appareils, y compris ceux qui ne peuvent pas être configurés avec un VPN, comme les smart TV, les consoles de jeux et les objets connectés.

3. Connexion rapide et fiable

Aircove utilise la technologie Wi-Fi 6, garantissant une connexion rapide et stable avec des vitesses allant jusqu’à 1 200 Mbps sur la bande 5 GHz.

4. Large couverture

Aircove couvre jusqu’à 150 m² avec un Wi-Fi double bande stable et performant.

5. Confidentialité renforcée

Aircove chiffre tout votre trafic en ligne, protégeant ainsi vos données des regards indiscrets, y compris ceux des FAI et autres tiers qui pourraient tenter de surveiller vos activités en ligne.

6. Paramètres VPN personnalisables

La fonctionnalité Groupes d’appareils vous permet d’organiser vos appareils et de les connecter à différentes localisations VPN. Cela est particulièrement utile pour répondre à des besoins spécifiques en matière de confidentialité ou de restrictions géographiques, vous offrant ainsi une protection adaptée à chaque situation.

7. Sécurité et protection

Aircove met la sécurité au premier plan. Il a été soumis à des audits par la société de cybersécurité Cure53, intègre des mises à jour automatiques pour garantir les dernières améliorations de sécurité et dispose d’un kill switch VPN empêchant toute fuite de données en cas de coupure de connexion VPN. Des fonctionnalités de protection avancées intégrées, telles que les contrôles parentaux et le blocage des publicités, offrent encore plus de contrôle.

8. Gestionnaire de menaces

Avec sa fonctionnalité Threat Manager, Aircove empêche les applications et sites web de communiquer avec des tiers malveillants connus. Des listes de blocage mises à jour régulièrement assurent une protection contre les nouvelles menaces.

9. Mises à jour automatiques

Aircove se met automatiquement à jour avec les derniers correctifs de sécurité et améliorations, garantissant ainsi une protection continue de votre réseau sans nécessiter d’intervention manuelle.

10. Assistance 24/7

ExpressVPN propose une assistance par chat en direct et par e-mail 24h/24 et 7j/7, vous assurant ainsi d’obtenir de l’aide dès que vous en avez besoin.

Aircove Go : le routeur VPN pour les voyageurs

Aircove Go offre tous les avantages d’un routeur Aircove, mais dans un format compact et portable, idéal pour les voyageurs. Lorsque vous utilisez un Wi-Fi public dans un aéroport ou un hôtel, il vous suffit de connecter Aircove Go au réseau Wi-Fi et tous vos appareils connectés à Aircove Go bénéficieront des avantages du VPN, y compris un chiffrement renforcé et la possibilité de changer de localisation. (Un abonnement actif à ExpressVPN est requis pour utiliser la fonctionnalité VPN des routeurs Aircove.)

7 conseils pour optimiser l’utilisation de votre routeur VPN

Un routeur VPN est un excellent moyen de sécuriser l’ensemble de votre réseau domestique contre les intrusions, que vous travailliez à domicile, regardiez des films en streaming ou jouiez en ligne. En chiffrant tout votre trafic internet, un routeur VPN protège vos données personnelles.

Voici sept conseils pour tirer le meilleur parti de votre routeur VPN :

Connectez-vous au serveur VPN le plus proche : Cela vous permettra d’obtenir les meilleures vitesses et performances possibles. Si vous ne savez pas quel serveur est le plus proche de vous, consultez le site web de votre fournisseur VPN. Évitez d’utiliser un VPN sur plusieurs niveaux : Activer un VPN à la fois sur votre routeur et sur votre appareil n’est pas nécessaire, car un seul prendra effet. Choisissez les bons protocoles : Le protocole VPN que vous utilisez influence la vitesse et la sécurité. WireGuard, IKEv2, OpenVPN et Lightway d’ExpressVPN sont parmi les meilleurs. Méfiez-vous des VPN gratuits : Les VPN gratuits ne sont souvent ni aussi sécurisés ni aussi fiables que les VPN payants. Ils peuvent également enregistrer votre activité. Pour une meilleure confidentialité et une expérience fluide, il est recommandé d’opter pour un service payant réputé. Ajoutez un favori vers la page de configuration de votre routeur : Cela facilitera l’accès aux paramètres VPN de votre routeur lorsque vous devrez effectuer des modifications. (Pour les routeurs utilisant ExpressVPN, l’URL est expressvpnrouter.com) Maintenez votre routeur VPN à jour : Les mises à jour du firmware de votre routeur VPN incluent souvent des correctifs de sécurité et des améliorations de performances. Activez la mise à jour automatique si elle est disponible. Utilisez un mot de passe robuste pour votre routeur VPN : Votre routeur VPN est la porte d’entrée vers l’ensemble de votre réseau domestique. Il est essentiel d’utiliser un mot de passe fort pour le protéger contre les accès non autorisés.

