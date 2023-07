¿Necesita una VPN para Linux? Comprar ExpressVPN ahora

Este tutorial le indicará los pasos necesarios para configurar la aplicación de ExpressVPN para Linux.

ExpressVPN es compatible con estos sistemas operativos Linux:

Ubuntu: 20.04 en adelante.

Debian: 10 en adelante.

Fedora: 37 en adelante.

Arch: la última versión.

Raspberry Pi (armhf): Pi OS 10 en adelante.

Mint: Linux Mint 20 en adelante.

Importante: ExpressVPN no es oficialmente compatible con ninguna distribución que no se encuentre enlistada arriba. Si su distribución se basa en cualquiera de los sistemas operativos anteriores, todavía puede configurar y utilizar ExpressVPN siguiendo este tutorial. Sin embargo, ExpressVPN no ofrecerá soluciones para ningún problema en estas distribuciones.

Si prefiere controlar la aplicación ExpressVPN Linux con una interfaz gráfica de usuario (GUI), puede hacerlo con la extensión de navegador de ExpressVPN para Chrome y Firefox. Instale la extensión para su navegador después de configurar la aplicación.

¿Prefiere la configuración manual? Vea las instrucciones de configuración manual para OpenVPN (por Terminal) y OpenVPN (mediante el Ubuntu Network Manager).

¿Prefiere verla en video? Entonces el siguiente video es para usted, o véalo en YouTube aquí.

Descargar el instalador

Vaya a la página de configuración de ExpressVPN. Si se le pide, introduzca sus credenciales de ExpressVPN y haga clic en Iniciar sesión.

Introduzca el código de verificación que recibió en su correo electrónico.

En la parte derecha, seleccione su sistema operativo Linux.

Nota: los usuarios de Debian y Mint deben seleccionar Ubuntu. Usted puede averiguar qué versión de Ubuntu o Fedora está ejecutando si va a la Terminal y escribe:

uname -m

o

arch

Si hay alguna mención al “64” (por ejemplo, “x86_64”) eso significa que está usando una distribución de 64 bits para Linux En este caso, debe descargar el instalador de 64 bits.

Haga clic en Descargar.

Seleccione Guardar archivo. Haga clic en Aceptar.

Mantenga abierta esta ventana del navegador. Necesitará el código de activación más tarde para la configuración.

Opcional: más información acerca de cómo descargar la clave PGP y verificar la firma.

Instalación y activación de la aplicación

Instalar la aplicación

Nota: Si no puede instalar la aplicación directamente con la GUI, puede instalarla mediante línea de comandos.

Vaya a la carpeta de Descargas. Busque en el archivo de instalación que descargó anteriormente, y haga clic con el botón derecho. Haga clic en Abrir con otra aplicación > Instalar software > Seleccionar.

Haga en Instalar.

Introduzca su contraseña y haga clic en Autenticar.

La instalación comenzará inmediatamente.

Una vez completa la instalación, vaya a la Terminal.

En la ventana de la Terminal, ejecute este comando:

expressvpn

Instalar la aplicación mediante línea de comandos

En la ventana de la Terminal, ejecute este comando:

cd ~/Downloads/

Ejecute uno de los siguientes comandos, dependiendo de su distribución:

Ubuntu / Debian:

sudo dpkg -i [installer filename]

Fedora:

sudo dnf install [installer filename]

Arch:

sudo pacman -U [installer filename]

Introduzca su contraseña de usuario para instalar el archivo.

En Arch, introduzca Y para continuar con la instalación.

Activar la aplicación

Abra una nueva Terminal. Ejecute el siguiente comando:

expressvpn activate

Pegue su código de activación que encontró antes. Tenga en cuenta que el código no aparecerá en la pantalla. Presione Enter.

Puede ayudarnos a mejorar el servicio de ExpressVPN compartiendo informes anónimos de diagnóstico. Escriba y para aceptar o n para rechazar.

Si opta por enviar los diagnósticos, pero después cambia de opinión y desea cancelar su suscripción, ejecute el siguiente comando:

expressvpn preferences set send_diagnostics false

Conectarse a una ubicación de servidor VPN

En la terminal, ejecute el siguiente comando:

expressvpn connect

Si se está conectando por primera vez, ExpressVPN se conectará a la Ubicación Inteligente, que se le recomienda en base a factores tales como la velocidad y la proximidad.

Si no se está conectando por primera vez, ExpressVPN se conectará a la ubicación de servidor a la que se haya conectado más recientemente.

Una vez que se haya conectado correctamente, verá el mensaje “Conectado a…” en verde.

De manera predeterminada, verá una notificación que indica que ExpressVPN está conectada.

Nota: una única suscripción a ExpressVPN se puede usar simultáneamente en cinco dispositivos, sin importar la plataforma. Si intenta usar más de cinco dispositivos simultáneamente en una sola suscripción, verá la siguiente pantalla:

Desconectarse de una ubicación de servidor VPN

Para desconectarse de una ubicación de servidor, ejecute el siguiente comando:

expressvpn disconnect

ExpressVPN se desconectará del servidor al cual está conectado actualmente.

De manera predeterminada, también verá un mensaje que indica que ExpressVPN está desconectada.

Conectarse a una ubicación de servidor VPN diferente

Para encontrar una lista de ubicaciones recomendadas a las cuales conectarse, introduzca el siguiente comando en la terminal:

expressvpn list

De manera predeterminada, ExpressVPN le sugerirá la ubicación que le ofrezca la experiencia más óptima, mediante la funcionalidad llamada introduzca, al principio de la lista.

Para ver una lista de todas las ubicaciones disponibles, introduzca:

expressvpn list all

Conectarse a una ubicación de servidor específica

Para conectarse a una ubicación de servidor específica, escriba:

expressvpn connect [LOCATION]

o

expressvpn connect [ALIAS]

Por ejemplo, para conectarse a USA – New York, introduzca:

expressvpn connect "USA - New York"

o

expressvpn connect usny

Para conectarse a la Ubicación inteligente:

expressvpn connect smart

Cambiarse a un protocolo VPN diferente

Importante: Desconéctese de la VPN antes de cambiarse a otro protocolo.

Los protocolos de VPN son los métodos que emplea su dispositivo para conectarse a un servidor VPN. ExpressVPN le recomienda usar la opción de protocolo automático. Esto se selecciona de manera predeterminada y selecciona automáticamente el protocolo más adecuado para su red.

En algunos casos, cambiarse a un protocolo diferente puede darle una mayor velocidad de conexión.

Para cambiarse a Lightway – TCP, ejecute el siguiente comando:

expressvpn protocol lightway_tcp

Para cambiarse a Lightway – UDP, ejecute el siguiente comando:

expressvpn protocol lightway_udp

Para cambiarse a OpenVPN – TCP, ejecute el siguiente comando:

expressvpn protocol tcp

Para cambiarse a OpenVPN – UDP, ejecute el siguiente comando:

expressvpn protocol udp

Para usar la opción de Automático, ejecute el siguiente comando:

expressvpn protocol auto

Bloquear rastreadores y páginas malintencionadas

La función Threat Manager de ExpressVPN le brinda más control sobre lo que las empresas saben acerca de usted y su actividad en línea.

Muchas de las aplicaciones y páginas web que usted visita llevan registros y comparten su actividad con empresas de terceros, incluyendo rastreadores, estafadores y páginas de malware. Esta información es usada para mostrarle anuncios y contenido más específicos, generalmente sin su conocimiento ni su permiso.

Threat Manager evita que todas las aplicaciones y páginas web que visite mediante su dispositivo se comuniquen con las empresas de terceros en nuestra lista de bloqueo.

Para habilitar o deshabilitar Threat Manager:

Abra la ventana de Terminal. Asegúrese de conectarse a la VPN y usar el protocolo Automático or Lightway. Para habilitar Threat Manager, ingrese el comando:

expressvpn preferences set block_trackers true

Para deshabilitar, ingrese el comando:

expressvpn preferences set block_trackers off Presione Entrar para confirmar.

Más información sobre Threat Manager de ExpressVPN.

Abrir el manual

Para ver una lista completa de las funcionalidades de la aplicación, ejecute el siguiente comando:

man expressvpn

Aquí se listarán diferentes comandos.

Usar la funcionalidad de autocompletar

Al introducir comandos, usted puede ver una lista de todas las funcionalidades pulsando dos veces en la tecla tab.

Por ejemplo, al escribir

expressvpn protocol

y después hacer clic dos veces en la tecla tab se mostrará la lista de protocolos disponibles.

Usar la funcionalidad de conexión automática

Usted puede indicar a la aplicación de ExpressVPN que se conecte automáticamente, al iniciar el equipo, a la última ubicación a la que se haya conectado correctamente, si escribe:

expressvpn autoconnect true

Verá el mensaje de La conexión automática está habilitada

Si anteriormente no se ha conectado a una ubicación de servidor, este comando le conectará a su Ubicación Inteligente.

Para desactivar esta función:

expressvpn autoconnect false

Usar la extensión para navegadores de ExpressVPN

Importante: si usted instaló su navegador web desde el Ubuntu Software Center, siga si usted instaló su navegador web desde el Ubuntu Software Center, siga estos pasos para obtener la extensión para navegador.

Si prefiere controlar la aplicación de ExpressVPN para Linux con una interfaz gráfica de usuario (GUI), puede hacerlo con la extensión para navegador de ExpressVPN para Chrome y Firefox.

Nota: Para usar la extensión para navegador, asegúrese de descargar y actvar la aplicación de ExpressVPN para Linux (versión 2.0 o superior).

Para obtener la extensión de navegador de ExpressVPN, ejecute uno de los siguientes comandos:

expressvpn install-firefox-extension

expressvpn install-chrome-extension

Esto abrirá su navegador en la página para descargar la extensión. Haga clic en Obtener extensión para continuar.

Aquí encontrará más información acerca de la extensión para navegador de ExpressVPN.

Para usuarios que hayan instalado su navegador desde el Ubuntu Software Center

Si instaló su navegador web desde el Ubuntu Software Center, es posible que vea que la extensión para navegadores de ExpressVPN no se pueda comunicar con la aplicación de ExpressVPN para Linux. Para resolver este problema:

Respalde la configuración y marcadores de su navegador Vaya al Ubuntu Software Center y desinstale su navegador Abra la Terminal Introduzca $ sudo apt update Dependiendo de cuál sea su navegador, introduzca $ sudo apt install chromium-browser o $ sudo apt install firefox Abra su navegador escribiendo $ chromium-browser o $ firefox Obtenga la extensión para navegador de ExpressVPN introduciendo expressvpn install-firefox-extension o expressvpn install-chrome-extension

Desinstalar la aplicación

Para desinstalar la aplicación de ExpressVPN, ejecute el siguiente comando:

Ubuntu / Debian / Mint:

sudo dpkg -r expressvpn

Fedora:

sudo dnf remove expressvpn

Arch:

pacman -R expressvpn

Resolución de problemas en su conexión

Si tiene cualquier problema de conexión con su aplicación, siga los pasos de resolución de problemas indicados a continuación:

