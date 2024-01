The Walking Dead kehrt mit einer weiteren Spin-Off-Serie zurück, die sich dieses Mal um die bei den Fans beliebte Figur Daryl Dixon dreht. Hier erfahren Sie, wie Sie The Walking Dead: Daryl Dixon sehen können, egal wo Sie sich befinden.

Kann ich ein VPN verwenden, um „The Walking Dead: Daryl Dixon“ in einem anderen Land zu sehen?

Sie können The Walking Dead: Daryl Dixon zwar ansehen, indem Sie sich mit einem VPN-Server in einem anderen Land als Ihrem eigenen verbinden, aber das kann gegen die Nutzungsbedingungen Ihres Streaming-Dienstes und gegen die von ExpressVPN verstoßen. ExpressVPN ist ein Tool für Sicherheit und Datenschutz und nicht für die Umgehung von Urheberrechten gedacht. Da wir nicht sehen oder kontrollieren können, was Sie machen, wenn Sie mit unserem VPN-Dienst verbunden sind, bitten wir Sie eingehend darum, die Unterhaltungsindustrie zu respektieren und die Nutzungsbedingungen einzuhalten.

Schauen Sie den Stream „The Walking Dead: Daryl Dixon“ kostenlos in Neuseeland

TVNZ+

Preis: Kostenlos

Kostenlose Testversion: Keine

In Neuseeland wird The Walking Dead: Daryl Dixon kostenlos auf TVNZ+ ausgestrahlt. Die Folgen sind auf TVNZ+ am selben Tag der Ausstrahlung in den USA verfügbar. Beachten Sie, dass Sie ein kostenloses Konto erstellen müssen, bevor Sie mit dem Streaming beginnen können. Fans in Neuseeland, die mit ExpressVPN streamen, sollten unbedingt einen Standort in Neuseeland auswählen.

Schauen Sie den Stream von „The Walking Dead: Daryl Dixon“ in den USA

AMC+

Preis: ab 9 USD/Monat

Kostenlose Testversion: 7-tägige Probeversion

AMC+ ist eine hervorragende Wahl für das Streaming von The Walking Dead: Daryl Dixon. Der Streaming-Dienst überträgt die neuen Episoden, sobald sie auf AMC ausgestrahlt werden, und sie stehen danach zum Streaming auf Abruf zur Verfügung. AMC+ ist auch die Heimat aller Editionen und Staffeln von The Walking Dead. US-amerikanische Fans von The Walking Dead, die mit ExpressVPN streamen, sollten unbedingt einen US-Serverstandort auswählen.

Schauen Sie den „The Walking Dead: Daryl Dixon“-Stream in Australien

AMC+

Preis: ab 7 AUD/Monat

Kostenlose Testversion: 7-tägige Probeversion

AMC+ ist der ideale Streaming-Dienst für Walking-Dead-Fans in Down Under. Episoden von The Walking Dead: Daryl Dixon werden von AMC+ direkt nach der Ausstrahlung in den USA zur Verfügung gestellt und sind ab dann zum Streamen auf Abruf verfügbar. Australier, die mit ExpressVPN schauen, sollten unbedingt einen australischen Serverstandort wählen.

Stan

Preis: ab 10 AUD/Monat

Kostenlose Testversion: 30-tägige kostenlose Probeversion

Der Streaming-Dienst Stan ist eine weitere Option für australische Fans, die The Walking Dead: Daryl Dixon streamen möchten. Der australische Streaming-Dienst stellt alle Folgen der Spin-Off-Serie auf Abruf bereit. Australier, die mit ExpressVPN schauen, sollten unbedingt einen australischen Serverstandort auswählen.

Schauen Sie den Stream „The Walking Dead: Daryl Dixon“ online in Kanada

AMC+

Preis: ab 8 CND/Monat

Kostenlose Testversion: 7-tägige kostenlose Probeversion

Kanadier, die The Walking Dead: Daryl Dixon sehen möchten, sollten AMC+ nutzen. Der Streaming-Dienst wird Episoden der Spin-Off-Serie zum Streamen auf Abruf anbieten. Kanadische Fans, die mit ExpressVPN schauen, sollten unbedingt einen kanadischen Serverstandort auswählen.

Wie Sie den Stream „The Walking Dead: Daryl Dixon“ kostenlos schauen

Registrieren Sie sich für die siebentägige kostenlose Testversion von AMC+ nach dem Finale von The Walking Dead: Daryl Dixon, um die Serie kostenlos zu sehen. Wenn Sie Neuseeländer sind, können Sie The Walking Dead: Daryl Dixon auch kostenlos auf TVNZ+ sehen.

Streamen Sie „The Walking Dead: Daryl Dixon“ in 3 einfachen Schritten

Registrieren Sie sich bei ExpressVPN und seinem blitzschnellen Dienst Verbinden Sie sich mit einem VPN-Serverstandort in einem von 105 Ländern. Neuseeländer, die beispielsweise Fans von The Walking Dead sind und The Walking Dead: Daryl Dixon streamen möchten, können sich einfach mit einem sicheren Serverstandort in Neuseeland verbinden, um die Serie kostenlos zu streamen. Viel Spaß beim Streamen!

Warum Sie ExpressVPN fürs Streaming benötigen

Ein Premium-VPN wie ExpressVPN bietet den perfekten Weg, um Ihre Lieblingssendungen sicher zu streamen. ExpressVPN hat nicht nur Hochgeschwindigkeitsserver in 105 Ländern auf der ganzen Welt, die für Streaming und Sicherheit optimiert sind, sondern mit einem VPN können Sie über Ihre Geräte und sogar auf Ihren Smart-TVs und Spielkonsolen streamen.

Streamen Sie Folgen von The Walking Dead: Daryl Dixon sicher mit einem VPN über bis zu acht Verbindungen gleichzeitig, sodass Sie die Episoden zu Hause, unterwegs oder sogar im Ausland ansehen können.

Wichtigste Vorteile:

Hochgeschwindigkeitsserver in 105 Ländern rund um den Globus, alle optimiert für Geschwindigkeit und Sicherheit

Bis zu 8 gleichzeitige Verbindungen (mit einem 6- oder 12-Monats-Abo)

5-Sterne-Support mit einem rund um die Uhr verfügbaren Live-Chat

Strenge Datenschutzrichtlinie : Keine Aktivitäts- und keine Verbindungsprotokolle

Umfassender Hilfebereich mit zahlreichen Anleitungen zur Problembehebung, praktischen Video-Tutorials und mehr

TrustedServer , die fortschrittlichste VPN-Servertechnologie der Branche, löscht Daten bei jedem Neustart

Unser innovativer Threat Manager schützt Ihr Smartphone vor Malware und verdächtigen Tracking-Apps

Das fortschrittliche Protokoll Lightway bietet, insbesondere auf Mobilgeräten, höhere Geschwindigkeiten, mehr Sicherheit und mehr Zuverlässigkeit

Worum es bei „The Walking Dead: Daryl Dixon“ geht

The Walking Dead: Daryl Dixon ist eine Spin-Off-Serie, die im Walking-Dead-Universum angesiedelt ist und der bei den Fans beliebten Figur Daryl Dixon (Norman Reedus) folgt. Die Serie schildert Daryls Leben nach seiner Abreise aus dem Commonwealth und seine Ankunft in Frankreich. Diese löst eine gewalttätige Kette von Ereignissen aus, wodurch ein kleiner Junge gefährdet wird, den Daryl Dixon in Sicherheit bringen muss.

„The Walking Dead: Daryl Dixon“ Erscheinungsdatum

Die Premiere von The Walking Dead: Daryl Dixon auf AMC war am 10. September 2023. Die Folgen waren am selben Tag zum Streaming auf AMC+ verfügbar. Das Finale der sechsteiligen Serie wurde am 15. Oktober 2023 übertragen.

Besetzung von „The Walking Dead: Daryl Dixon“

Norman Reedus als Daryl Dixon

Melissa McBride als Carol Peletier

Clémence Poésy als Isabelle Carriere

Romain Levi als Stephane Codorn

Laika Blanc Francard als Sylvie

Anne Charrier als Marion Genet

Louis Puech Scigliuzzi als Laurent

Eriq Ebouaney als Fallou Boukar

Paloma als Coco

Lukerya Ilyashenko als Anna Valery

Joel de la Fuente als Losang

Hassam Ghancy als Azlan

François Delaive als Dr. Henri LaFleur