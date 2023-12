Die langjährige Sci-Fi-Show feiert im November 2023 ihr 60-jähriges Jubiläum! Fans von Doctor Who können sich den ganzen Monat über auf verschiedene Überraschungen sowie die Veröffentlichung von drei neuen Sondersendungen freuen. Hier erfahren Sie alles Wissenswerte über die Doctor Who Specials 2023 und wo Sie diese an Ihrem Standort sehen können.

Sehen Sie die Doctor Who Specials 2023 im Vereinigten Königreich

BBC iPlayer

Preis: Kostenlos

Kostenlose Testversion: Keine

Alle Sondersendungen von Doctor Who werden für Fans im Vereinigten Königreich und Irland exklusiv auf BBC ausgestrahlt. Jede der Sondersendungen wird voraussichtlich auf BBC iPlayer verfügbar sein, wo diese on-demand und kostenlos zu sehen sein werden. Erst kürzlich wurden auf dem Dienst über 800 Folgen von Doctor Who hinzugefügt. BBC iPlayer ist daher die erste Wahl für Fans der Serie!

Um die Sondersendungen zum 60-jährigen Jubiläum von Doctor Who und mehr auf BBC iPlayer sehen zu können, müssen Sie sich zunächst für ein Konto registrieren und eine Postleitzahl im Vereinigten Königreich angeben (z. B. NW8 9AY oder EH1 1JT). Britische Fans von Doctor Who, die über ExpressVPN streamen, sollten einen UK-Serverstandort wählen.

Sehen Sie die Doctor Who Specials 2023 online außerhalb des Vereinigten Königreichs

Disney Plus

Preis: ab 8 USD/Monat

Kostenlose Testversion: Sieben Tage kostenfrei

Zum ersten Mal werden die neuen Staffeln von Doctor Who außerhalb des Vereinigten Königreichs und Irlands exklusiv auf Disney Plus ausgestrahlt. Dazu zählen alle drei Sondersendungen zum 60-jährigen Jubiläum von Doctor Who. Die Folgen werden zur gleichen Zeit auf Disney Plus ausgestrahlt wie auf BBC. Wenn Sie ExpressVPN zum Streaming nutzen, sollten Sie einen Serverstandort in Ihrer Nähe wählen.

Wie Sie die Doctor Who Specials 2023 kostenlos sehen können

BBC iPlayer ist die erste Wahl für Fans von Doctor Who im Vereinigten Königreich und Irland, die die Sondersendungen zum Jubiläum kostenlos streamen möchten. Sie müssen sich zunächst für ein BBC-iPlayer-Konto registrieren und eine Postleitzahl im Vereinigten Königreich angeben (z. B. NW8 9AY oder EH1 1JT), um den Streamingdienst nutzen zu können. Wählen Sie in Ihrer ExpressVPN-App einen UK-Serverstandort aus, für das beste Streamingerlebnis.

Wenn Sie sich außerhalb des Vereinigten Königreichs und Irlands befinden, sind die Specials zum 60-jährigen Jubiläum von Doctor Who leider nicht über kostenlose Streamingdienste verfügbar. Sie können jedoch von der siebentägigen kostenlosen Testphase von Disney Plus Gebrauch machen und die Show während der Testphase bingen. Wenn Sie mit ExpressVPN streamen, sollten Sie einen Serverstandort in Ihrer Nähe wählen.

Worum geht es in den Doctor Who Specials 2023?

Hat Sie die Rückkehr von David Tennant in der Rolle als ‚Doktor‘ überrascht am Ende der letzten Staffel? Uns auf jeden Fall! Auch wenn wenig über die Handlung der Sondersendungen bekannt ist, so steht fest, dass es drei Sondersendungen zum 60-jährigen Jubiläum geben wird und es mit der 15. Inkarnation des Zeitreisenden enden wird.

Jede Folge soll eine Stunde lang sein und die Drehbücher wurden von Showrunner Russell T. Davies verfasst. Die Titel der drei Folgen lauten:

The Star Beast

Wild Blue Yonder

The Giggle

Die BBC hat uns bereits den Mund wässrig gemacht, indem Sie Ausschnitte der Sondersendungen auf der Instagram-Seite von Doctor Who veröffentlicht hat.

Veröffentlichungsdatum der Doctor Who Specials 2023

Die drei Sondersendungen zum 60-jährigen Jubiläum von Doctor Who werden wöchentlich ab dem Doctor-Who-Tag am 23. November 2023 ausgestrahlt. Die nächste Staffel von Doctor Who, in der Ncuti Gatwa als der 15. Doktor zu sehen ist, feiert im Jahr 2024 Premiere.

Die Besetzung der Doctor Who Specials 2023

Die Besetzung der Sondersendungen zum 60-jährigen Jubiläum von Doctor Who besteht aus bekannten und neuen Gesichtern und einige sollen der Sendung erhalten bleiben. Wir können es nicht erwarten!

David Tennant als der 14. Doktor

Catherine Tate als Donna Noble

Bernard Cribbins als Wilfred Mott

Jacqueline King als Sylvia Noble

Karl Collins als Shaun Temple

Ncuti Gatwa als der 15. Doktor

Neil Patrick Harris als The Toymaker

Ruth Madeley als Shirley Ann Bingham

Yasmin Finney als Rose Noble

