Bereit für eine unvergessliche Halloween-Nacht? Der Film „Five Nights at Freddy’s“, der auf dem kultigen Videospiel basiert, kommt rechtzeitig zu Halloween in die Kinos! Hier erfahren Sie alles, was Sie über den Film wissen müssen, und wo Sie Five Nights at Freddy’s online streamen können.

Kann ich ein VPN verwenden, um „Five Nights at Freddy’s“ in einem anderen Land zu sehen?

Auch wenn Sie Five Nights at Freddy’s ansehen können, indem Sie sich mit einem VPN-Serverstandort in einem anderen Land als Ihrem eigenen verbinden, kann dies gegen das Urheberrecht, die Nutzungsbedingungen Ihres Streaming-Dienstes und gegen die von ExpressVPN verstoßen. ExpressVPN ist ein Tool für Sicherheit und Datenschutz und nicht für die Umgehung von Urheberrechten gedacht. ExpressVPN ist so konzipiert, dass niemand sehen oder kontrollieren kann, was Sie tun, wenn Sie mit unserem VPN-Service verbunden sind – nicht einmal wir. Es liegt daher in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung mit allen geltenden Bedingungen und Gesetzen übereinstimmt.

Wo kann man „Five Nights at Freddy’s“ online in den USA sehen?

Peacock

Preis: ab 6 USD/Monat

Kostenlose Probeversion: Keine

Fans von Five Nights at Freddy’s in Amerika können sich glücklich schätzen! Der Film wird am 27. Oktober in den USA zeitgleich mit seiner Kinoveröffentlichung gestreamt. Alles, was Sie brauchen, ist ein Peacock-Abonnement, das günstiger ist als eine Kinokarte, und schon kann es losgehen! Amerikanische Fans, die mit ExpressVPN zuschauen, sollten für ein optimales Streaming-Erlebnis einen US-Serverstandort auswählen.

So sehen sie den Film „Five Nights at Freddy’s“ außerhalb der USA

Leider können Fans außerhalb der USA, die den Film Five Nights at Freddy’s streamen möchten, dies derzeit nicht tun. Außerhalb der USA wird der Film exklusiv in den Kinos laufen, bevor er im Streaming verfügbar ist. Wir halten Sie auf dem Laufenden, sobald Five Nights at Freddy’s außerhalb der USA gestreamt wird. Behalten Sie diese Seite im Auge!

Kann ich „Five Nights at Freddy’s“ kostenlos ansehen?

Da Peacock keine kostenlose Probeversion anbietet, gibt es derzeit keine Möglichkeit, den Film Five Nights at Freddy’s kostenlos zu streamen. Vielleicht schafft es der Film ja zu einigen der besten kostenlosen Streaming-Dienste; wir lassen es Sie wissen, wenn es so weit ist!

Streamen Sie „Five Nights at Freddy’s“ in 3 einfachen Schritten

Abonnieren Sie ExpressVPN für seinen blitzschnellen Service an Verbinden Sie sich mit einem beliebigen VPN-Serverstandort in 105 Ländern. Wenn Sie zum Beispiel ein amerikanischer Fan von Five Nights at Freddy’s sind und den Film streamen möchten, verbinden Sie sich mit einem sicheren US-Serverstandort Starten Sie den Film und genießen Sie!

Warum Sie ExpressVPN für Streaming benötigen

Ein Premium VPN wie ExpressVPN ist der perfekte Weg, um Ihre Lieblingssendungen sicher zu streamen. ExpressVPN bietet nicht nur Hochgeschwindigkeitsserver in 105 Ländern auf der ganzen Welt, die für Streaming und Sicherheit optimiert sind, sondern mit einem VPN können Sie über Ihre Geräte und sogar auf Ihren Smart-TVs und Spielkonsolen streamen.

Streamen Sie Five Nights at Freddy’s sicher mit einem VPN über bis zu acht gleichzeitige Verbindungen, sodass Sie die Episoden zu Hause, unterwegs oder sogar im Ausland ansehen können.

Hauptmerkmale:

Hochgeschwindigkeitsserver in 105 Ländern weltweit, alle für Geschwindigkeit und Sicherheit optimiert

Bis zu 8 gleichzeitige Verbindungen (bei einem Abonnement von 6 oder 12 Monaten)

5-Sterne-Support mit Live-Chat-Unterstützung rund um die Uhr

Strenge Datenschutzrichtlinie : keine Aktivitätsprotokolle und keine Verbindungsprotokolle

Umfassende Support-Website mit Artikeln zur selbstständigen Fehlerbehebung, hilfreichen Video-Tutorials und mehr

Die fortschrittlichste VPN-Servertechnologie der Branche, TrustedServer , löscht Daten bei jedem Neustart

Unser innovativer Threat Manager schützt Ihr Smartphone vor Malware und anderen verdächtigen Tracking-Apps

Unser VPN-Protokoll Lightway bietet höhere Geschwindigkeiten, Sicherheit und Zuverlässigkeit, insbesondere auf mobilen Geräten

Worum geht es bei „Five Nights at Freddy’s“?

2023 war das Jahr, in dem Videospielverfilmungen zum Mainstream-Erfolg wurden, und Five Nights at Freddy’s will diesen Trend fortsetzen. Der Film, der pünktlich zu Halloween erscheint und auf dem gleichnamigen Spiel basiert, folgt der allgemeinen Handlung des Spiels. Der Wachmann Mike nimmt einen nächtlichen Job in Freddy Fazbear’s Pizzeria an und merkt schnell, dass der Job gar nicht so einfach ist, wie er dachte. Die empfindungsfähigen animatronischen Puppen sind auf Blut aus, und er muss um sein Überleben kämpfen.

Der Film Five Nights at Freddy’s hat eine Altersfreigabe ab 13 Jahren und enthält „gewalttätige Inhalte, blutige Bilder und Sprache“. Er wurde von Emma Tammi inszeniert und von Jason Blum produziert.

„Five Nights at Freddy’s“-Veröffentlichungstermin

Der Film Five Nights at Freddy’s erschien am 27. Oktober 2023 in den Kinos. Fans in den USA können den Film ab dem 27. Oktober entweder im Kino oder per Streaming auf Peacock sehen. Für alle anderen außerhalb der USA wird der Film nur im Kino gezeigt, ein Streaming-Termin wird noch bekannt gegeben.

Besetzung von „Five Nights at Freddy’s“

– Josh Hutcherson: Mike Schmidt, der Sicherheitsmann in Freddy’s Fazbear’s Pizzeria

– Elizabeth Lail: Vanessa, Polizeibüro

– Piper Rubio: Abby, Mikes jüngere Schwester

– Matthew Lillard: Steve Raglan, Mikes Berufsberater

– Marry Stuart Masterson: Tante Jane

– Kat Conner Sterling: Max

– Lucas Grant: Garrett

– Kevin Foster: Freddy Fazbear

– Jade Kindar-Martin: Bonnie

– Jessica Weiss: Chica

– Roger Joseph Manning Jr: Foxy

Der Gaming-YouTuber CoryxKenshin hat einen Gastauftritt im Film, andere YouTuber wie 8-Bit Ryan und Razzbowski tauchen als Easter Eggs auf.

ExpressVPN ist ein VPN-Dienst, der nicht zur Umgehung von Urheberrechten gedacht ist. Bitte lesen Sie für weitere Informationen die Servicebedingungen von ExpressVPN und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters.